Мужчину зарезали на автомойке в Туркестанской области

Рассказать друзьям

Туркестан. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Конфликт в очереди на автомойке обернулся кровавой дракой в Туркестанской области. В результате одного мужчину зарезали, второго с многочисленными ножевыми ранениями врачи успели спасти, сообщает телеканал - Конфликт в очереди на автомойке обернулся кровавой дракой в Туркестанской области. В результате одного мужчину зарезали, второго с многочисленными ножевыми ранениями врачи успели спасти, сообщает телеканал КТК





В ауле Загамбар Толебийского района среди мужчин, стоявших в очереди на автомойке произошла перепалка, которая переросла в драку и убийство одного из участников. Второго пострадавшего с множественными ранениями успели довезти в больницу и прооперировать.





По словам одного из потерпевших, смертельный удар его младшему брату был нанесен ножом прямо в сердце.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых. В отношении задержанных избрана мера пресечения - арест. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", - сообщили в областном департаменте полиции.





Ранее сообщалось, что в Тюлькубасском районе Туркестанской области в результате стрельбы был убит мужчина, еще трое пострадали.





О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".



