03.11.2025, 16:20 31756
Жителя Костанайской области осудили на 19 лет по делу об убийстве жены и тещи
Фото: ugrapro.ru
Костанай. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовном делам приговорил жителя Костанайской области к 19 года лишения свободы за убийство жены и тещи, сообщает пресс-служба суда.
С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - заявили в суде.
Также подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
В июле 2025 года Л., находясь у себя в доме, в ходе ссоры нанес своей супруге Л. и теще множественные удары ножом в область жизненно-важных органов, в результате которых Л. и Б. скончались на месте, а подсудимый скрылся с места происшествия", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что в Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.
К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.
Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.
На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
новости по теме
04.11.2025, 11:05 2886
Обманувшую вкладчиков на 100 млн тенге финпирамиду разоблачили в Карагандинской области
Караганда. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Үміт Самғау.
Компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков", - рассказали в ведомстве.
В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов" - их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объем привлеченных средств превысил 100 млн тенге", - сообщили в АФМ.
С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемой. Расследование продолжается.
03.11.2025, 17:14 30096
В Рудном задержали подозреваемого в нападении на полицейского
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания
Рудный. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном задержали жителя города Костаная, подозреваемого в нападении на полицейского, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
Полицией задержан 33-летний житель города Костаная, подозреваемый в совершении преступления, связанного с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, - ударивший ножом сотрудника полиции", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в отношении него начато досудебное расследование по части 1 статьи 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия", - добавили в полиции.
Ранее в Атырау приехавший на вызов участковый получил удар ножом в спину.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
03.11.2025, 12:27 37886
Похитили деньги на систему оповещения: в Алматы вынесли приговор трем заместителям главы ДЧС
Фото: Depositphotos
Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор трем заместителям начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы по делу о халатности и хищениях, сообщает пресс-служба горпрокуратуры.
23 января 2024 года на территории города Алматы произошло землетрясение. При этом закупленная ранее автоматизированная система раннего оповещения (АСРО) не сработала и не обеспечила своевременное информирование населения", - говорится в сообщении.
Прокуратура города Алматы провела проверку законности приобретения указанной системы в деятельности департамента по чрезвычайным ситуациями выявила признаки хищения бюджетных средств, в связи с чем было начато досудебное расследование.
Следствие установило, что генеральный директор ТОО "TNS-INTEC", действуя из корыстных побуждений, организовал поставку некачественного оборудования и фиктивное оформление актов выполненных работ, похитив бюджетные средства в особо крупном размере", - рассказали в ведомстве.
К уголовной ответственности привлечены 3 заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, проявившие халатность при приемке оборудования, а также представители авторского и технического надзора, не обеспечившие должный контроль.
Суд признал всех подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с запретом занимать определенные должности в государственных и квазигосударственных органах", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, в январе 2024 года в Алматы произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
В этом году 21 сентября и 23 октября алматинцы получили на сотовые телефоны уведомление о землетрясении. Однако подземные толчки в городе не ощущались. В ДЧС Алматы заявили, что уведомление о сейсмособытии было сформировано автоматически, это не ошибка, а часть работы системы в тестово-боевом режиме.
8 октября, на заседании мажилиса, где депутаты рассмотрели проект нового Строительного кодекса, мажилисмен Бакытжан Базарбек потребовал запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.
02.11.2025, 11:13 77061
Агрессия и нецензурная брань: участника любительских боев арестовали после скандального видео
Фото: Polisia.kz
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Участника реалити-проекта и любительских боев арестовали на 15 суток после скандального видео, сообщает Polisia.kz.
При мониторинге социальных сетей полиция выявила видео, в котором мужчина - участник реалити-проекта и любительских боев - демонстрировал агрессию, физическое давление и нецензурную брань, создавая образ "сильного и дерзкого" (...) В отношении автора возбужден материал по факту мелкого хулиганства. Решением суда он арестован на 15 суток", - говорится в сообщении.
По данным полиции, уже после задержания он заявил, что ролик был постановочным, снятым ради охвата и лайков.
Ранее в Астане блогера арестовали за скандальные видео. В Сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям увеселительного заведения.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
31.10.2025, 17:10 148691
В Алматинской области подростка задержали по подозрению в изнасиловании девочки
Возбуждено уголовное дело
Кокшетау. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области подростка задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Несовершеннолетний подозреваемый задержан и водворен в ИВС. С санкции суда в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в полиции.
Также подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в ДП.
Ранее в Сети появилась информация об изнасиловании девочки в Жамбылском районе Алматинской области.
Напомним, в Актюбинской области ученица 9-го класса родила ребенка. Подозреваемого арестовали.
В октябре 2025 года стало известно, что в Казахстане насильников детей будут кастрировать за полгода до освобождения
В феврале прошлого года депутаты также предложили хирургически кастрировать насильников детей.
В начале сентября пожизненное лишение свободы получил насильник шестилетней дочери в Жамбылской области.
Президент Кыргызстана поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
31.10.2025, 16:11 150361
Бывшего прокурора Рудного осудили за коррупцию
Он проведет в тюрьме 4,5 года
Костанай. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший прокурор Рудного приговорен к 4,5 года лишения свободы за покушение на получение взятки.
Экс-прокурор пытался получить взятку в размере 20 млн тенге за совершение незаконных действий в интересах взяткодателя. Часть суммы - 8,1 млн тенге представляла собой имитированные денежные знаки, что согласно законодательству квалифицируется как покушение на получение всей оговоренной суммы, сообщает издание "Казинформ".
Костанайский суд приговорил подсудимого к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, он получил пожизненный запрет занимать государственные должности, в том числе в органах прокуратуры и финансового регулирования и лишил классного чина - старшего советника юстиции.
Напомним, прокурор Рудного был задержан в сентябре текущего года.
31.10.2025, 10:23 162541
Подозреваемого в участии в ОПГ бывшего сотрудника ЦОНа экстрадировали из России
Фото: скриншот из видео
Талдыкорган. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован подозреваемый в участии в преступной группе, организовавшей незаконную легализацию грузовых транспортных средств в области Жетысу, ввезенных в страну из-за рубежа, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Подозреваемый, будучи специалистом НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в 2022-2023 годах в составе ОПГ подыскивал автовладельцев, чьи автотранспортные средства незаконно регистрировал путем внесения в информационную систему заведомо ложных сведений о платежах за первичный регистрационный сбор. В результате преступных действий на учет было незаконно поставлено 481 транспортное средство, что повлекло нанесение ущерба государству в особо крупном размере в виде непоступления обязательных платежей в бюджет на сумму 3,7 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.
В марте этого года он задержан в Московской области и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - отметили в Генпрокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области ОПГ осуществляла незаконную постановку на учет грузовиков.
31.10.2025, 10:14 162946
Экс-глава Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства подозревается в хищении бюджетных средств
Фото: Depositphotos
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Шымкенту проводится расследование в отношении бывшего председателя АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".
Он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение интенсивных яблоневых садов, с использованием своего должностного положения путем завышения стоимости работ и оборудования. Для реализации он привлек аффилированное лицо - руководителя ТОО "Green Mart Kazakhstan", который в свою очередь зарегистрировал 20 фирм на подставных лиц (друзей и родственников) с целью фиктивного участия в программе в качестве лизингополучателей. Фактически указанные лица не осуществляли никакой деятельности и в проекте участия не принимали. На основании подложных заявок в адрес фонда подана документация на получение лизинга на общую сумму 1,4 млрд тенге, которая впоследствии одобрена фондом. Без проведения конкурсных процедур поставщиком определен один участник - подконтрольное ТОО "Green Mart Kazakhstan". После поступления средств в ТОО часть переведена на счета аффилированных предприятий и обналичена. При этом оборудование поставлено по завышенной стоимости, а работы фактически не выполнены", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что в результате сумма причиненного ущерба превысила 430 млн тенге.
Бывший председатель АО помещен под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
Кроме того, по информации АФМ, по данному факту осуждены бывший управляющий директор фонда и руководитель ТОО "Green Mart Kazakhstan" к 8 годам лишения свободы с конфискацией 4 автомашин.
Приговор не вступил в законную силу.
04.11.2025, 09:09Снег, гололед, усиление ветра: МВД Казахстана обратилось к водителям 04.11.2025, 10:149776Рекордный урожай зерновых и масличных собрали в Казахстане 04.11.2025, 11:234081В Алматы лишили строительной лицензии очередного подрядчика 04.11.2025, 11:573196ForteBank получил одобрение регулятора на покупку Home Credit Bank и дочерней HomeITTech 04.11.2025, 11:052981Обманувшую вкладчиков на 100 млн тенге финпирамиду разоблачили в Карагандинской области 30.10.2025, 16:20Не будет инвестиций - не будет развития экономики: премьер-министр поручил акимам наказать замов за недостижение показателей360266Не будет инвестиций - не будет развития экономики: премьер-министр поручил акимам наказать замов за недостижение показателей 30.10.2025, 15:33356351В ближайшее время планируется приступить к реализации проекта второй АЭС - Токаев 30.10.2025, 14:16354381За 4 года объем инвестиций в Кызылординскую область вырос на 233% 30.10.2025, 13:40312741В Минфине определили круг лиц, обязанных сдавать декларацию о доходах 31.10.2025, 09:50307331Малые НПЗ в Казахстане обяжут выпускать востребованные нефтепродукты 09.10.2025, 19:07525136Ланьчжоуская корпорация LS: история одного из крупнейших предприятий машиностроения в Китае 20.10.2025, 17:35417906Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 14.10.2025, 07:27413041В Пекине стартовал Международный фестиваль света в районе Чаоян 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени411956Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 20.10.2025, 16:50Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм381491Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм
