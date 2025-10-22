21.10.2025, 19:26 13581
В Туркестанской области школьница родила от 71-летнего соседа
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания
Туркестан. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из сел Келесского района 15-летняя девушка родила ребенка от 71-летнего соседа. Родные заметили изменения только на седьмом месяце беременности. В феврале школьница уже родила.
Как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, по заявлению женщины о противоправных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции.
Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, в Актюбинской области 13 октября 14-летняя школьница родила ребенка. Подозреваемого арестовали.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
21.10.2025, 16:30
Пьяная пассажирка самолета Qazaq Air напала на бортпроводников
Фото: flyqazaq
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пьяная пассажирка самолета Qazaq Air, летевшего из Астаны в Новосибирск, напала на бортпроводников из-за отказа в продаже ей дополнительной порции алкогольных напитков, сообщает пресс-служба авиакомпании.
По прибытии авиарейса в аэропорт города Новосибирска деструктивная пассажирка передана в правоохранительные органы для принятия мер в установленном законодательством порядке", - заявили в пресс-службе.
Ранее двух пьяных казахстанцев сняли с рейса Астана - Актобе.
21.10.2025, 10:36
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением
Уральск. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Теректинского района ЗКО межу школьниками произошел конфликт, который закончился применением холодного оружия. Возбуждено уголовное дело по статье 293, часть 3, УК РК (Хулиганство), сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Подозреваемый несовершеннолетний задержан и доставлен в отдел полиции. Проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее установление всех обстоятельств случившегося. Материалы также переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
По информации Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, пострадавшему школьнику своевременно оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное. На месте происшествия работает мобильная группа управления образования, в состав которой входит региональный уполномоченный по правам ребенка. Ведется работа с администрацией школы, родителями и учащимися.
Участникам конфликта оказывают психологическую помощь.
Это не просто конфликт. Это сломанные судьбы двух подростков и уголовная ответственность. Подобные случаи - тревожный сигнал для родителей, педагогов и всего общества. Мы не можем допускать, чтобы неуправляемые эмоции и отсутствие навыков самоконтроля приводили к трагическим последствиям. Ответственность за воспитание, безопасность и атмосферу в школах - общая, но с должностных лиц ее никто не снимает", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.
Кроме того, ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
Мальчик, совершивший преступление, остался без мамы, проживает с бабушкой и отцом. Находится в сложной жизненной ситуации. Но, несмотря на то что ребенок состоял в группе риска, соответствующая работа не проводилась и даже не планировалась, так как в список детей, нуждающихся в повышенном внимании на этот год, он не включен. Реализацией программы воспитания также в этой школе 100% охвата детей нет", - сообщила она.
Закиева отметила, что это не оправдывает совершенное преступление, но произошедшее должно стать серьезным сигналом для области - необходимо усилить меры индивидуальной профилактики, улучшить работу с детьми и семьями, а также обеспечить качественное выполнение программ воспитания, чтобы предотвращать подобные случаи.
Региональный уполномоченный встретилась с детьми, медицинская помощь оказана, организована психологическая помощь", - добавила уполномоченный по правам ребенка.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
20.10.2025, 10:44
Хищение выделенных на строительство соцобъектов 2 млрд тенге расследует АФМ
В числе подозреваемых оказался депутат маслихата Курчумского района ВКО
Усть-Каменогорск. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководства ТОО "QazConstructions" по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство 11 социальных объектов в семи районах Восточно-Казахстанской и Абайской областей.
В числе подозреваемых - бывший заместитель директора ТОО, являющийся депутатом маслихата Курчумского района. Реализация указанных проектов должна была улучшить качество жизни населения и создать условия для полноценного досуга граждан. Однако в результате преступных действий не введены в эксплуатацию четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, а также водопроводные сети, предназначенные для обеспечения водой семи сел, где проживают свыше 20 тыс. человек. Общая сумма хищения составляет более 2 млрд тенге, которые обналичены через аффилированные предприятия", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что на преступные доходы приобретены квартиры в элитных жилищных комплексах Астаны, автомашины Lamborghini Urus, Cadilac Escalade, Mersedes и редкие породы лошадей, на которые с санкции суда наложен арест.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
18.10.2025, 11:50
В Атырау приехавший на вызов участковый получил удар ножом в спину
Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания
Атырау. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину, сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.
Сотрудники действовали в рамках своих обязанностей по защите жертв от насилия в семейно-бытовой сфере. Во время попытки доставления мужчины, устроившего конфликт, находившаяся в квартире участница конфликта - супруга мужчины в состоянии алкогольного опьянения внезапно нанесла одному из участковых удар кухонным ножом в область спины", - заявили в ДП.
Подчеркивается, что пострадавший сотрудник полиции доставлен в Атыраускую областную больницу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Орудие преступления - кухонный нож - изъято.
Действия подозреваемой зафиксированы на видеожетоне сотрудников полиции. Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
17.10.2025, 17:01
Подозреваемого в организации заказного убийства директора технологической компании задержали в Дубае
Фото: Depositphotos
Дубаи. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае, сообщает Polisia.kz.
По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Дубае задержан гражданин РК, разыскиваемый за совершение преступления, предусмотренного часть 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство) (...) Мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее оба исполнителя преступления были взяты под стражу.
Напомним, в прошлом году пропавшего в городе Алматы 42-летнего мужчину, предположительно, директора инокомпании, нашли мертвым на окраине поселка Отеген батыра Алматинской области.
17.10.2025, 15:35
В Мангистауской области недобросовестный застройщик обманул дольщиков на 5,5 млрд тенге
Руководство компании-застройщика осуждено за мошенничество
Актау. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области 550 дольщиков вложили 5,5 млрд тенге в долевое строительство, но жилье так и не получили, сообщили в областной прокуратуре.
По данным прокуратуры, ТОО "Интерьер Строй Актау" в 2020-2023 годах заключило с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир по объектам строительства и привлекло около 5,5 млрд тенге. Однако работы по строительству жилых комплексов не были завершены, а дольщики не получили обещанное жилье.
Виновные руководители ТОО "Интерьер Строй Ақтау" были осуждены за мошенничество.
В целях защиты прав участников долевого строительства ТОО "AQ QALA 2024", ТОО "Султан-Женис" и ТОО "Murager-Aktau" прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении предварительных договоров купли-продажи и обязании ТОО "Интерьер Строй Ақтау" передать недостроенные объекты в собственность жилищно-строительных кооперативов. Решениями суда № 2 города Актау от 5 и 9 сентября 2025 года требования прокуратуры были удовлетворены.
Таким образом, прокурорами защищены права 550 дольщиков, пострадавших от мошеннических действий", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Астане застройщика задержали по подозрению в мошенничестве. Исследование показало, что доля теневого рынка долевого строительства в Казахстане составила 62,5%.
17.10.2025, 14:36
В Кызылорде заведено уголовное дело по факту жестокого избиения школьника Дополнено
Все подозреваемые - несовершеннолетние задержаны
Кызылорда. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицией по факту хулиганства, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые меры по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщили в департаменте полиции Кызылординской области.
Все подозреваемые - несовершеннолетние задержаны и доставлены в полицию. Также обращаем внимание, что законные представители виновных подростков будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", - сказано в сообщении
Кроме того, полицией внесено представление в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате для принятия дополнительных мер и устранения причин, способствующих подобному поведению.
Ход расследования уголовного дела взят под особый контроль руководства департамента полиции.
Дополнено 17.10.2025, 19.23
Как сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК, в настоящее время мальчик проходит лечение, его состояние стабильное. Комитет связался с мамой пострадавшего. Семье предложена психологическая и юридическая помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. В школе проведено заседание профилактического совета. Учащиеся, совершившие противоправные действия, поставлены на учет в городском управлении полиции и на внутришкольный профилактический учет. В данной школе будет проведена профилактическая работа по принципу "Закон и порядок" с участием специалистов образования, правоохранительных органов и психологов.
Между тем видео жестокого избиения школьника распространилось в соцсетях. Согласно информации под видео, десятиклассника избили толпой в школьном туалете из-за перепалки в чате.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
17.10.2025, 12:43
Убийца и насильник малолетней девочки получил пожизненный срок в Атырауской области
Фото: Depositphotos
Атырау. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Атырауской области приговорил убийцу и насильника семилетней школьницы к пожизненному заключению, сообщает пресс-служба суда.
Преступление произошло в июне этого года в городе Кульсары.
7-летняя девочка возвращаясь домой после прогулки вдоль берега реки Курcай, заблудилась и встретила на дороге У., который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом предложил показать ей дорогу домой и пойти вместе с ним. Введя девочку в заблуждение, он отвел ее к берегу реки, где, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал. С целью сокрытия совершенного преступления подсудимый избил ребенка и утопил ее в реке", - сообщили в суде.
Вина подсудимого полностью доказана показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписями, а также заключениями экспертиз.
Суд признал его виновным по предъявленным обвинениям и приговорил к пожизненному лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
На днях суд Карагандинской области вынес приговор насильнику 15-летней девушки. Он получил 17 лет лишения свободы.
Ранее в Актюбинской области ученица 9-го класса родила ребенка. Подозреваемого арестовали.
В октябре 2025 года стало известно, что в Казахстане насильников детей будут кастрировать за полгода до освобождения
В феврале прошлого года депутаты также предложили хирургически кастрировать насильников детей.
В начале сентября пожизненное лишение свободы получил насильник шестилетней дочери в Жамбылской области.
Президент Кыргызстана поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?