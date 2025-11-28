27.11.2025, 15:25 43666
В Алматы арестован глава "Тендерной биржи"
Фото: Depositphotos
Алматы. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главу "Тендерной биржи" Чингиса Курмангалиева задержали по подозрению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
В производстве следственного управления расследуется уголовное дело по статье 190, часть 3, УК РК (Мошенничество в крупном размере, либо должностным лицом с использованием служебного положения, либо в отношении двух и более лиц, либо неоднократно). Подозреваемый водворен в ИВС. Судом в качестве меры пресечения было избрано содержания под стражей", - проинформировали в полиции.
Ранее телеканал "КТК" сообщал, что алматинцы обвинили Курмангалиева в мошенничестве. По их словам, они увидели бизнесмена в рекламе из интернета и доверились бизнесмену, рассчитывая стать инвесторами и получать доход. Однако в итоге люди лишились не только вложенных средств, но и квартир. Пострадавшие утверждают, что передали мужчине около миллиарда тенге, после чего он исчез, перестал отвечать на звонки, а офис компании оказался закрыт.
28.11.2025, 11:10 8866
Оформил кредиты на более чем 40 млн тенге: в Жетысуской области осудили мошенника
Приговор вступил в законную силу
Талдыкорган. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области осудили на 4 года и 6 месяцев лишения свободы мошенника, оформившего кредиты на более чем 40 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении
Подчеркивается, что приговор вступил в законную силу.
Получив доступ к персональным данным и электронной цифровой подписи потерпевших, осужденный использовал их для незаконного получения и последующего присвоения денежных средств. В результате преступных действий виновного пострадали 14 граждан, а общий размер причиненного материального ущерба превысил 40 млн тенге", - добавили в пресс-службе.
По информации прокуратуры, подсудимый "под предлогом содействия в решении юридических вопросов оформлял на их имя кредиты и микрозаймы".
Ранее в Астане вынесен приговор в отношении местного жителя, который обманывал граждан, обещая помочь с оформлением льготных кредитов.
28.11.2025, 10:22 10491
МВД РК расследует 10 уголовных дел по фактам дропперства
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 16 сентября в Казахстане введена уголовная ответственность за предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам с использованием денежных средств в преступных целях - так называемое дропперство. Соответствующие изменения закреплены в статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. С момента вступления в силу новой нормы в стране зарегистрировано 10 уголовных дел, связанных с фактами сознательного предоставления владельцами банковских счетов своих реквизитов наркосбытчикам за материальное вознаграждение, сообщает Polisia.kz.
В Уральске 18-летний парень передал свою платежную карту преступной группе, которая использовалась наркосбытчиками. Подозреваемый задержан и дал признательные показания.
В Семее 23-летний местный житель предоставил злоумышленникам доступ к своей банковской карте, которая на протяжении трех месяцев применялась для вывода денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Атырауской области 21-летняя девушка получила более 400 переводов на свою банковскую карту от сбыта наркотиков.
Комитет по противодействию наркопреступности МВД предупреждает, что за совершение таких преступлений предусмотрена ответственность - от штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей до 7 лет лишения свободы.
27.11.2025, 18:23 38911
В Абайской области экс-аким получила срок за хищение бюджетных средств
Чиновница похитила более 500 тысяч тенге
Семей. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Урджарского района установлено, что бывший аким сельского округа похитила более 500 тыс. тенге, выделенных на общественные работы, сообщает прокуратура региона.
Прокуратурой зарегистрировано досудебное расследование, материалы в последующем переданы в департамент Агентства по противодействию коррупции для принятия процессуального решения.
Приговором суда бывший аким осуждена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор вступил в законную силу. Ущерб государству полностью возмещен.
Ранее в Туркестанской области вынесен приговор по делу о хищении 271 млн тенге субсидий. Группа лиц незаконно зарегистрировала около 100 тысяч фактически не существующих голов скота и похитила субсидии.
26.11.2025, 13:51 82971
Стрелявшего по рыбакам на Или казахстанца осудили на 15 лет
Приговор еще не вступил в законную силу
Конаев. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области приговорил казахстанца, который стрелял по рыбакам на Или, к 15 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда Т. признан виновным (...) и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Также суд постановил взыскать с подсудимого процессуальные издержки, связанные с проведением судебных экспертиз", - говорится в сообщении пресс-службы.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
26 октября 2024 года гражданин Т., находясь на территории крестьянского хозяйства Ш., расположенного на 26-м километре автодороги Конаев - Баканас, употребив спиртные напитки, примерно в 22.00 пройдя к побережью реки Иле, увидев граждан У., Д. и К., которые ловили рыбу, произвел в их сторону несколько выстрелов из ружья. В результате потерпевшие У., Д. и К. получили ранения различной степени тяжести. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи их жизни удалось спасти", - добавили в пресс-службе.
Ранее один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в Тюлькубасском районе Туркестанской области.
26.11.2025, 12:17 86716
Суд оставил без изменений приговор Арману Джумагельдиеву
Фото: Depositphotos
Алматы. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский городской суд оставил без изменений приговор Арману Джумагельдиеву, более известному по прозвищу Дикий Арман, который ранее был осужден на 20 лет лишения свободы по делу о январских событиях, передает корреспондент агентства.
Судом первой инстанции в ходе судебного следствия были тщательно опровергнуты все доводы защиты. Нарушений закона при рассмотрении дела не допущено. Что касается ходатайства о возобновлении судебного следствия, судебная коллегия решила оставить его без удовлетворения, так как указанные обстоятельства не повлияли на доказанность вины осужденных и вынесение правосудного приговора. Деяния осужденных квалифицированы правильно, наказания назначены в пределах санкции статей с учетом требований закона", - цитирует tengrinews.kz разъяснение председательствующей апелляционной коллегии.
Апелляционные жалобы осужденных рассматривали в закрытом режиме, отмечает zakon.kz.
Напомним, лидер ОПГ Дикий Арман осужден на 20 лет лишения свободы по делу о январских событиях.
Он обвинялся по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
Ранее в Сети появилась информация, что осужденный Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, пытался вскрыть себе вены.
26.11.2025, 09:40 90631
Каналы хищения и контрабанды нефтепродуктов ликвидировало МВД Казахстана
Фото: Polisia.kz
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ноябре в Актюбинской области сотрудниками полиции изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся хищением и перевозкой первичного продукта нефтепереработки по поддельным документам, сообщает Polisia.kz.
В двух регионах задержаны водители грузовых автомобилей, которые по указанию организаторов незаконно перевозили порядка 60 тонн нефтепродуктов. В ходе проведенных обысков по местам проживания фигурантов и в офисах одного из предприятий изъято около 400 тонн нефтепродуктов, а также огнестрельное и газовое оружие, финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправные операции", - проинформировали в МВД.
В рамках другого уголовного дела проверяется деятельность компании, задействованной в канале контрабандного вывоза нефтепродуктов за рубеж.
По предварительным данным, предприятием экспортировано свыше 30 тысяч тонн топлива на сумму порядка 8 млрд тенге. В октябре на одном из приграничных железнодорожных пунктов задержаны четыре вагона, принадлежащие этой компании, следовавшие в соседнее государство с 300 тоннами топлива", - уточнили в министерстве.
По всем выявленным фактам проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению.
25.11.2025, 19:01 114646
В Мангистауской области известного видеографа задержали по подозрению в насилии над ребенком
Фото: Polisia.kz
Актау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области блогера-видеографа подозревают в сексуальном насилие над мальчиком. Об этом рассказал в своем аккаунте в Instagram блогер Азамат Сарсенбаев.
Недели две назад его взяли под стражу якобы за изнасилование, но чем дальше узнавал подробности, тем сильнее впадал в шок. Некоторые источники утверждали, что заявление поступило от несовершеннолетних мальчиков… (якобы одному из них 13 лет), несовершеннолетние мальчики крутились возле него как мобилографы и обучались "азам" съемок", - написал Азамат Сарсенбаев.
Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, 4 ноября 2025 года в полицию поступило заявление о совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 121, часть 4, УК РК.
Подозреваемый установлен, задержан и по решению суда помещен в СИЗО сроком на два месяца. В настоящее время проводится досудебное расследование. Органами полиции осуществляется полный комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий", - сообщили в полиции.
В ведомстве добавили, что устанавливаются и тщательно изучаются все обстоятельства произошедшего, проверяются доводы заявления, назначены соответствующие экспертизы.
25.11.2025, 14:56 115451
Несовершеннолетнего россиянина задержали за ложные сообщения о терактах в Казахстане
Ложные сообщения о чрезвычайных ситуациях квалифицируются как тяжкое преступление и наказываются штрафом до 5000 МРП либо лишением свободы сроком до 5 лет
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел сообщили о росте в Казахстане случаев ложных сообщений от несовершеннолетних о терактах.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступности МВД выявлены и задержаны лица, причастные к серии ложных сообщений о минировании школ и торгово-развлекательных центров, сообщает Polisia.kz.
В августе текущего года сотрудниками киберполиции МВД Республики Казахстан совместно с МВД Чеченской Республики задержан несовершеннолетний гражданин России, распространявший ложные сведения об акте терроризма в Казахстане", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев.
Также сообщается, что с сентября по ноябрь 2025 года задержаны ряд несовершеннолетних и молодых людей, причастных к рассылке заведомо ложных сообщений о терактах и минированиях. К примеру, в сентябре в Балхаше задержаны двое подростков 15 и 16 лет, отправившие 63 ложных сообщения о терактах.
14 октября в результате совместной операции МВД Казахстана и МВД России по Республике Саха задержан несовершеннолетний житель Астаны, подозреваемый в распространении в российском сегменте интернета материалов, разжигающих межнациональную рознь, а также ложных сообщений о терактах в двух странах.
25 октября в Актау задержан 18-летний местный житель за ложное сообщение о минировании ТРЦ "Актау" в мессенджере Telegram.
14 ноября в Таразе задержан несовершеннолетний, сообщивший о трех заложенных взрывных устройствах в школах и ТЦ.
15 ноября в Актобе задержан подросток за рассылку ложных сообщений о терактах в трех школах.
20 ноября в Астане задержан несовершеннолетний, подозреваемый в двух аналогичных ложных сообщениях через WhatsApp. По всем фактам проводится досудебное расследование.
Министерство внутренних дел напоминает, что swatting и любые формы ложных сообщений о чрезвычайных ситуациях квалифицируются как тяжкое преступление и наказываются штрафом до 5000 МРП либо лишением свободы сроком до 5 лет. Настоятельно призываем родителей, педагогов и саму молодежь проявлять ответственность, не поддаваться сомнительным интернет-трендам и помнить, что любые шутки подобного рода имеют реальные последствия для общества и судьбы самих несовершеннолетних", - добавил Аслан Ускембаев.
Ранее в МВД рассказали, как борются с пранкерами и противоправным контентом в интернете.
