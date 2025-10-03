02.10.2025, 12:34 69676
Несколько членов ОПГ задержали в Астане
Фото: кадр из видео
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Канал незаконной миграции пресекли полицейские Акмолинской области в столице, сообщает Polisia.kz.
Задержана преступная группа, организовавшая канал незаконной миграции. Организатором преступной схемы оказалась 49-летняя жительница села Талапкер Целиноградского района. Она разыскивала иностранных граждан, прибывших на территорию Республики Казахстан, и предлагала оформить разрешение на временное пребывание, временную прописку или вид на жительство. В состав группы также входили другие лица", - сообщили в полиции.
За свои услуги фигуранты получали денежное вознаграждение в размере от 40 тысяч до 2 млн тенге в зависимости от требуемых поддельных документов.
В ходе следственных мероприятий оперативники изъяли вещественные доказательства: документы, печати и справки.
В настоящее время по факту незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают эпизоды противоправной деятельности группы и проводят необходимые следственные мероприятия", - заявили в ведомстве.
Ранее крупный канал незаконной миграции перекрыли в Туркестанской области.
03.10.2025, 14:26 8586
Жителя Астаны задержали с крупной партией мефедрона
По словам задержанного, он "искал свою "закладку" и случайно наткнулся на еще более крупную партию наркотиков"
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Молодого жителя Астаны задержали с крупной партией синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.
В Астане внимание полицейских привлекло подозрительное поведение двух молодых мужчин возле гаражей. Парни что-то искали в кустах, затем сели в автомобиль и попытались скрыться. Информация была оперативно передана ближайшему патрульному экипажу.
Машину остановили, в ее салоне находились двое жителей столицы 22 и 23 лет. При личном досмотре у одного из них полицейские изъяли 47 свертков с мефедроном и один - с марихуаной. По словам задержанного, он "искал свою "закладку" и случайно наткнулся на еще более крупную партию наркотиков".
По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемый водворен в ИВС.
Как сообщалось ранее, наркопреступность остается одной из устойчивых и сложных проблем в сфере общественной безопасности Казахстана. Несмотря на принимаемые меры по контролю за оборотом наркотических веществ, рынок запрещенных веществ продолжает адаптироваться и развиваться, в том числе с использованием цифровых технологий и анонимных каналов распространения.
Особую обеспокоенность вызывают случаи вовлечения молодежи в сбыт наркотиков, а также рост количества синтетических веществ, которые нередко представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни.
К примеру, в Усть-Каменогорске у 27-летнего жителя Алматы изъяли мефедрон, стоимость которого на черном рынке превышает один миллион тенге. Об этом стало известно 18 сентября. По данному факту возбуждено досудебное расследование по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемый помещен в следственный изолятор.
Через несколько дней стало известно, что в Алматы сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в город международной почтовой посылки из США с наркотическим средством растительного происхождения. По информации полиции, внутри посылки, прибывшей из США, находилось значительное количество запрещенного вещества. В отношении подозреваемого начато досудебное расследование. Он помещен под стражу.
02.10.2025, 19:23 51746
Казахстанца задержали за кражу в Южной Корее
Задержанный заявил, что деньги украл, чтобы купить билет обратно в Казахстан
Сеул. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Казахстана А. арестован полицией Южной Кореи после того, как проник в ресторан до начала рабочего дня и похитил 490 000 вон (около 190 тыс. тенге. - Прим. ред.), сообщает Gyeonggi Daily.
Владелец B., прибывший в ресторан, чтобы подготовиться к работе, заметил A. Мужчина схватил деньги и коробку для пожертвований и убежал. Подоспевшие на помощь полицейские окружили подозреваемого и арестовали, через 10 минут после того, как он попытался скрыться.
По данным полиции, А. прибыл в Корею в 2024 году и работал поденным рабочим на строительных площадках.
А. заявил, что в последнее время он был безработным и преступление совершил для того, чтобы купить билет на самолет обратно в Казахстан.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с обзором "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
02.10.2025, 16:39 59491
В Рудном подростка задержали с крупной партией мефедрона
Начато досудебное расследование
Рудный. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Рудном Костанайской области 16-летнего подростка задержали с крупной партией мефедрона, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В результате оперативных мероприятий задержан 16-летний житель города Темиртау, при личном досмотре у которого обнаружили свертки с мефедроном. Также в арендуемой квартире подростка обнаружено более 200 аналогичных свертков, готовых к сбыту", - заявили в прокуратуре.
Как подчеркнули в пресс-службе, судебно-химическая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является психотропным.
По данному факту в отношении несовершеннолетнего наркосбытчика начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), он заключен под стражу", - добавили в прокуратуре.
Ранее в ВКО у жителя Алматы изъяли мефедрон на более чем миллион тенге.
02.10.2025, 10:19 75331
Незаконное оружие и 30 рогов сайги изъяли полицейские в ЗКО
Фото: Polisia.kz
Уральск. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области полицейские провели обыск в доме руководителя крестьянского хозяйства, расположенном в зимовке. В помещении обнаружили самодельное стреляющее устройство типа "поджиг", два гладкоствольных ружья, два обреза, 104 патрона различных калибров, а также 30 рогов сайги, сообщает Polisia.kz.
В отношении хозяина возбуждено уголовное дело, он помещен в изолятор временного содержания.
Всего же по области в ходе оперативно‑профилактического мероприятия "Қару" изъято 16 единиц незаконно хранящегося оружия, в том числе ружья, обрезы, винтовка, травматическое оружие. Кроме того, конфисковано 164 боеприпаса.
Как сообщалось ранее, несмотря на ужесточение уголовного законодательства, в Казахстане продолжают фиксировать случаи уничтожения сайгаков браконьерами. За 2 года у преступников изъято более 17 тысяч рогов и свыше 500 туш сайгаков. Популяция сайгаков в 2025 году увеличилась до порядка 5 млн особей. Международный союз охраны природы повысил природоохранный статус сайгака в международном Красном списке на три категории с "Находящийся на грани исчезновения" в категорию "Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому". На сегодня 99% мировой популяции сайгаков находится в Казахстане.
02.10.2025, 08:57 79521
В Уральске задержали подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку
Фото: Depositphotos
Уральск. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейским Уральска удалось задержать подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку, сообщает телеканал КТК.
По предварительной информации, нападавший душил школьницу, а затем изнасиловал. Все случилось буквально в сотне метров от школы. Подозреваемый затащил девочку в лесополосу. Накануне полицейские искали там вещественные доказательства. Произошедшее напугало горожан, многие стали опасаться отпускать детей на улицу без сопровождения", - информирует телеканал.
Как сообщил начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней задержан.
Он водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Хочу подчеркнуть, преступления против детей находятся на особом контроле и будут пресекаться самым жестким образом", - сказал Арман Оразалиев.
В полиции не уточнили, по какой именно статье заведено дело.
01.10.2025, 20:10 104536
В Карагандинской области ущерб от незаконных карьеров составил сотни миллиардов тенге
По одному из фактов возбуждено дело, арестовано имущество на сумму 500 млн тенге
Караганда. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Карагандинской области выявила существенные факты нарушения природоохранного законодательства, требующие системного решения, сообщает пресс-служба надзорного органа.
К примеру, в сфере недропользования проведена работа по пресечению разработки незаконных карьеров, ущерб от которых оценивается в сотни миллиардов тенге. По одному из фактов возбуждено дело, арестовано имущество на сумму 500 млн тенге.
Особое внимание уделено защите лесного и водного законодательства. Прокурорами возвращены три участка земель лесного фонда, незаконно переданных в частную собственность, их стоимость составила 340 млн тенге.
01.10.2025, 13:49 113931
На 230 млн тенге обманули казахстанцев создатели финпирамиды Boxy Wealth
Фото: Depositphotos
Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность финансовой пирамиды Boxy Wealth, обманувшей 180 казахстанцев, пресекли в Алматы, сообщает департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматы.
Организаторы, позиционируя себя как инвестиционная компания, предлагали вкладчикам высокодоходный заработок под видом просмотра рекламных материалов, обещая доходность от 5% до 10% в сутки, что эквивалентно более 150% в месяц и свыше 1800% в год. Также предусматривались дивиденды за привлечение новых участников через реферальные ссылки - 10% от вложений каждого нового вкладчика. Прием денежных средств от вкладчиков осуществлялся на банковские карты, оформленные на дропперов, после чего средства переводились на криптокошельки с целью их сокрытия", - рассказали в АФМ.
В настоящее время потерпевшими признаны более 180 граждан, которым причинен ущерб на сумму 230 млн тенге.
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца.
Расследование продолжается.
Ранее в Шымкенте пресекли деятельность финпирамиды "Аяла Голд", в которую казахстанцы вложили более миллиарда тенге.
01.10.2025, 12:17 113176
Подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку разыскивают в Уральске
Фото: Depositphotos
Уральск. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Уральска разыскивает подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку, которая возвращалась вечером из школы через рощу, сообщает КТК.
В соцсетях распространяют информацию, что ребенка душили и изнасиловали. Среди горожан тот факт, что изверг еще не пойман, вызывает большое беспокойство", - говорится в сюжете телеканала.
Родители детей, учащихся в той же школе, теперь боятся отпускать их в школу одних и считают, что везде нужно поставить камеры.
Все произошло накануне около пяти вечера. В Уральске в такое время еще светло. Неизвестный напал на девочку в роще. Рядом школа, и мимо постоянно ходят дети. Вот и пострадавшая, вероятно, шла с занятий. Сегодня с раннего утра тут работали оперативники, искали вещественные доказательства и другие зацепки, чтобы выйти на преступника", - сообщает телеканал.
Подробности в полиции пока не раскрывают, однако факт преступления подтвердили и завели уголовное дело.
Пострадавшая девочка после оказания медицинской помощи была отпущена домой.
Ведется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к преступлению. Подчеркиваем, преступления против детей - одни из самых тяжких и нетерпимых в обществе. Лицо, причастное к данному деянию, непременно будет задержано", - заявил заместитель начальника департамента полиции ЗКО Уланбек Абулхайыр.
Ранее в Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру. Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС.
Кроме того, в изнасиловании 11-летней девочки заподозрили приемного отца в Павлодарской области. Узнав, что пострадавшие обратились в полицию, подозреваемый покончил с собой.
Напомним, в Казахстане насильникам детей грозит пожизненное наказание.
