10.11.2025
Предназначенные для беременных женщин соцвыплаты похитила мошенница в Шымкенте
Фото: Depositphotos
Шымкент. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Шымкента начала досудебное расследование по факту незаконного получения социальных выплат.
В ходе анализа законности назначения социальных выплат установлены факты незаконных действий со стороны гражданки У., которая с помощью ключей ЭЦП индивидуальных предпринимателей фиктивно трудоустраивала беременных женщин на предприятиях. Далее она незаконно оформляла социальные выплаты на беременных женщин и тратила установленные средства на собственные нужды", - рассказали в прокуратуре.
В результате незаконной деятельности государству причинен ущерб в размере 217 миллионов тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК "Мошенничество". Материалы направлены в департамент экономических расследований Шымкента.
Проводятся следственные действия, направленные на полное выяснение обстоятельств дела.
Ранее бухгалтеры одной из поликлиник Алматы похитили более 340 млн тенге.
10.11.2025
Фиктивные документы и незаконный экспорт рыбы: руководителей ТОО осудили в Кызылординской области
Фото: Polisia.kz
Кызылорда. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры завершил расследование в отношении руководства ТОО "СПК Кызылорда Балык".
В 2022 году должностные лица предприятия, предоставив в таможенные органы недостоверные сведения, организовали экспорт филе судака общим весом более 75 тонн на сумму 254 млн тенге в страны Европейского союза. Для придания законного вида происхождению рыбной продукции предприятие оформляло фиктивные документы о приобретении рыбы у аффилированных лиц и хозяйств, не имевших фактических условий для разведения или выращивания рыбы. Водоемы на территории хозяйства были полностью пересохшими, а указанные в документации грузовики фактически не осуществляли перевозку и не были оснащены холодильным оборудованием, необходимым для транспортировки охлажденной рыбы", - рассказали в АФМ.
Также расследование установило факты выписки фиктивных счетов-фактур и неправомерной выдачи ветеринарных справок на перевозку рыбной продукции.
Приговором суда учредитель предприятия Ерхатов А. и директор Кайыпназарова Л. признаны виновными и осуждены к ограничению свободы сроком на 2 года. В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 млн тенге", - проинформировали в агентстве.
Приговор суда в законную силу не вступил.
10.11.2025
Пехотный огнемет, автоматы Калашникова, пистолеты изъял КНБ в Астане и Алматы
Фото: КНБ РК
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре 2025 года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в Астане, Алматы и девяти областях проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота оружия, сообщили в пресс-службе КНБ.
Изъято 40 единиц оружия: пехотный огнемет, 4 автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, 5 гранат и более 800 боеприпасов. По указанным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия", - проинформировали в комитете.
КНБ продолжает работу по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов. Иная информация разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.
Ранее в Казахстане изъяли похищенное во время январских событий оружие.
08.11.2025
В Казахстане пресечен канал поставки наркотиков на 3,1 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортные полицейские Казахстана ликвидировали канал поставки наркотиков на 3 млрд 150 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
C 1 июня по 31 октября 2025 года на обслуживаемом участке департамента полиции на транспорте проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора-2025", в ходе которого пресечен крупный канал поставки и сбыта наркотиков на сумму 3,15 млрд тенге.
Также сообщается, что в ходе мероприятия выявлены и пресечены многочисленные правонарушения, в том числе: 159 наркопреступлений в целом; 2 факта создания транснациональной организованной преступной группы; 22 факта сбыта наркотических средств; 8 фактов хранения в особо крупном размере; 4 факта контрабанды; 2 факта пропаганды наркотиков; 7 фактов незаконной культивации наркосодержащих растений.
По результатам оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше 705 кг наркотических средств, в том числе 105 кг мефедрона. Изъятые наркотические средства предназначались для последующей реализации на черном рынке.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
08.11.2025
Мужчина погиб при обрушении плиты перекрытия в строящейся школе в Павлодаре
Фото: Акимат Павлодарской области
Павлодар. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре под завалами рухнувшей плиты перекрытия строящейся школы обнаружено тело мужчины, сообщили в ДЧС Павлодарской области.
Плита перекрытия обрушилась на стройплощадке 7 ноября в 17.10. Здесь, по данным акимата, велась реконструкция административного здания для размещения частной школы. В ведомстве сообщили, что под завали может находиться мужчина 1967 года рождения.
Сегодня рано утром спасатели обнаружили и извлекли тело погибшего.
Кинологические расчеты и спасатели, используя аварийно-спасательное оборудование и тепловизор, определили место нахождения мужчины, пропавшего в результате обрушения", - сообщили в ДЧС области.
В результате ЧП травмы получили еще два человека, после осмотра медиками их отпустили на амбулаторное лечение.
Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в сентябре крыша обрушилась в строящейся школе в Кульсары. Летом крыша обвалилась в актовом зале в школе села Курык Мангистауской области.
07.11.2025
В Актюбинской области сельчанин изнасиловал невестку
Фото: Depositphotos
Актобе. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казнете появилась информация, что в одном из сел Актюбинской области 53-летний свекр изнасиловал свою 22-летнюю невестку.
Полицией по факту изнасилования 22-летней жительницы Алгинского района подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Проводится комплекс следственных действий, направленных на объективное и всесторонне расследование уголовного дела", - сообщили в полиции.
Иная информация разглашению не подлежит.
По словам односельчан, подозреваемый злоупотребляет алкоголем.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.11.2025
В Жамбылской области задержали более 40 браконьеров
Фото: Polisia.kz
Тараз. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 20 октября по 19 ноября в Жамбылской области проводится республиканская акция "Браконьер", направленная на охрану природы и защиту животного мира, сообщает Polisia.kz.
В ходе рейдов на территории области выявлено 233 правонарушения, зарегистрировано одно уголовное дело.
Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Шуском районе - 41 факт браконьерства.
Большинство из них связано с нарушением правил охоты (171 факт) и правил оборота оружия (44 факта). Кроме того, выявлено 18 фактов незаконного вылова рыбы.
По факту незаконной охоты в Мойынкумском районе начато досудебное расследование. Только за последние сутки в регионе полицейскими выявлено 17 правонарушений в сфере охраны природы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.11.2025
Блогера арестовали в Шымкенте по подозрению в шантаже и вымогательстве
Фото: скрин видео
Шымкент. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в вымогательстве у чиновника 10 млн тенге блогера арестовали в Шымкенте, сообщает департамент полиции города.
По предварительным данным, подозреваемый требовал у сотрудника акимата денежное вознаграждение в размере 10 миллионов тенге за обещание не распространять в социальных сетях материалы, дискредитирующие деятельность государственных органов", - рассказали в полиции.
По факту возбуждено уголовное дело.
В ходе следственных действий по месту жительства и в офисе подозреваемого проведены обыски, в результате которых изъяты электронные носители и иные предметы, имеющие значение для расследования. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия", - добавили в департаменте.
В полиции напомнили, что вымогательство является уголовно наказуемым деянием и влечет ответственность в соответствии с законодательством.
Ранее в Павлодаре задержали подозреваемых в вымогательстве денег у военнослужащего.
В МВД заявили, что блогерство - не оправдание для противоправных действий.
06.11.2025
В Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу об организации онлайн-казино
Приговор уже вступил в законную силу
Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу об организации онлайн-казино PokStars и LuckyShark, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Приговором суда трое виновных осуждены к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, в пользу государства конфискованы преступные доходы в сумме 116 млн тенге и авто.
По информации АФМ, ставки принимались через банковские переводы, после чего участникам предоставлялись логин, пароль и ссылка для доступа к азартным играм.
Денежные операции проводились через банковские карты, оформленные на родственников и третьих лиц, включая граждан иностранных государств. Для привлечения новых игроков использовалась таргетированная реклама, направленная на продвижение игрового клуба в социальных сетях", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Актобе были осуждены организаторы незаконного игорного бизнеса.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
