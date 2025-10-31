30.10.2025, 09:59 58666
В Шымкенте вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды Nazira Gold
Шымкент. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold, сообщили в пресс-службе АФМ.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше четырех тысяч вкладчиков", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что полученные от вкладчиков денежные средства организаторы направляли на приобретение дорогостоящих автомашин, земельных участков и квартир.
Приговором суда девять лиц признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 10 лет. Кроме того, судом конфискованы денежные средства в сумме 402 млн тенге, 52 единицы транспортных средств, частный дом, две квартиры в престижных ЖК, а также 17 кг ювелирных изделий", - уточнили в АФМ.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в ЗКО пресекли деятельность финансовой пирамиды.
31.10.2025, 10:23
Подозреваемого в участии в ОПГ бывшего сотрудника ЦОНа экстрадировали из России
Талдыкорган. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован подозреваемый в участии в преступной группе, организовавшей незаконную легализацию грузовых транспортных средств в области Жетысу, ввезенных в страну из-за рубежа, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Подозреваемый, будучи специалистом НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в 2022-2023 годах в составе ОПГ подыскивал автовладельцев, чьи автотранспортные средства незаконно регистрировал путем внесения в информационную систему заведомо ложных сведений о платежах за первичный регистрационный сбор. В результате преступных действий на учет было незаконно поставлено 481 транспортное средство, что повлекло нанесение ущерба государству в особо крупном размере в виде непоступления обязательных платежей в бюджет на сумму 3,7 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.
В марте этого года он задержан в Московской области и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - отметили в Генпрокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области ОПГ осуществляла незаконную постановку на учет грузовиков.
31.10.2025, 10:14
Экс-глава Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства подозревается в хищении бюджетных средств
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Шымкенту проводится расследование в отношении бывшего председателя АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".
Он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение интенсивных яблоневых садов, с использованием своего должностного положения путем завышения стоимости работ и оборудования. Для реализации он привлек аффилированное лицо - руководителя ТОО "Green Mart Kazakhstan", который в свою очередь зарегистрировал 20 фирм на подставных лиц (друзей и родственников) с целью фиктивного участия в программе в качестве лизингополучателей. Фактически указанные лица не осуществляли никакой деятельности и в проекте участия не принимали. На основании подложных заявок в адрес фонда подана документация на получение лизинга на общую сумму 1,4 млрд тенге, которая впоследствии одобрена фондом. Без проведения конкурсных процедур поставщиком определен один участник - подконтрольное ТОО "Green Mart Kazakhstan". После поступления средств в ТОО часть переведена на счета аффилированных предприятий и обналичена. При этом оборудование поставлено по завышенной стоимости, а работы фактически не выполнены", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что в результате сумма причиненного ущерба превысила 430 млн тенге.
Бывший председатель АО помещен под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
Кроме того, по информации АФМ, по данному факту осуждены бывший управляющий директор фонда и руководитель ТОО "Green Mart Kazakhstan" к 8 годам лишения свободы с конфискацией 4 автомашин.
Приговор не вступил в законную силу.
30.10.2025, 17:10
Ранее сообщалось, что хищение выделенных на строительство соцобъектов 2 млрд тенге расследует АФМ.
30.10.2025, 16:01
Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя города Алматы задержали по подозрению в убийстве своей матери, сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.
По факту убийства управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - 41-летний сын убитой, состоящий на учете в Центре психического здоровья, задержан. Другие обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.
В Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.
К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.
Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.
На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.
30.10.2025, 14:43
Убийство 23-летней жительницы Атырау: подозреваемым переквалифицировали обвинения
Атырау. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Двум обвиняемым по делу об убийстве 23-летней жительницы Атырау переквалифицировали обвинение. Теперь им грозит пожизненное лишение свободы.
Адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил сообщила в социальных сетях, что прокуратура Атырауской области вынесла новый обвинительный акт по делу об убийстве 23-летней девушки в Атырау.
Теперь подсудимые обвиняются по пунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством. - Прим. ред.) и части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. - Прим. ред.)", - уточнила правозащитник.
Санкции части 2 статьи 99 УК РК предусматривают лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, ранее подозреваемым в убийстве девушки вменялись обвинения по статьям похищение человека и убийство. 23-летняя жительница Атырау пропала 18 октября 2024 года. Около 22.00 она вышла из дома № 11 микрорайона Авангард и не вернулась. Позже стало известно, что девушка была убита.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых молодежью.
Недавно толпа жестоко избила юношу в Алматы.
В Жамбылской области нынешней осенью произошло сразу несколько убийств среди школьников. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
Судья оказался очень гуманным человеком - вошел в положение молодых оступившихся людей, впервые совершивших преступление, и дал всем "минималки". Аманкосу - 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Еще судья взыскал с осужденных немного денег в пользу потерпевших. Удовлетворил полностью гражданский иск о возмещении материального ущерба - каждый из приговоренных должен компенсировать каждому из пострадавших расходы на адвокатов в размере от 100 до 650 тысяч тенге. А вот с моральным вредом получилось совсем грустно. С инициатора драки Бакыта в пользу Куватова взыскано 500 тысяч тенге, а с Аманкоса - 3,5 млн тенге. В пользу Романова с Аманкоса и Адила взыскано по 150 тысяч тенге, а с Бакыта - 200 тысяч. В пользу Кима со всех подсудимых взыскано по 150 тысяч тенге.
29.10.2025, 16:10
Жестоко избили единственного сотрудника - общественница заявила о нападении на приют для животных в Алматинской области
Конаев. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Общественница Наталья Сульжик заявила о нападении на приют для бездомных животных в Алматинской области, передает корреспондент агентства.
Сегодня ночью, около трех часов, к нам вломились двое неизвестных в масках. Они были вооружены арматурой. Молча, без единого слова, они жестоко избили единственного сотрудника - человека, который каждый день ухаживает за нашими собаками. Сейчас он в больнице с переломами рук и ног, ему делают операцию. Мы боимся за его жизнь и за безопасность животных на нашей территории. Я убеждена, что это нападение - часть давления и попытки отобрать землю приюта. В последние месяцы идет открытая война за этот участок: местные чиновники и подставные "общественники" создают ложный резонанс, чтобы заставить нас отступить. Мы не отступим. Моя земля - дом для спасенных животных, которых никто, кроме нас, не защитит", - говорится в посте, опубликованном на странице приюта.
Отмечается, что сейчас приют "на грани краха".
Нет будок, нет нормальных вольеров, нет ограждения. Если мы не получим помощь срочно, животные останутся без защиты и их жизни окажутся под угрозой", - говорится в публикации.
Журналист информационного агентства Kazakhstan Today обратился за комментарием в департамент полиции Алматинской области.
Дополнено 29.10.2025, 17.11
В пресс-службе в департамента полиции Алматинской области прокомментировали информацию о нападении на приют для бездомных животных, передает корреспондент агентства.
По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств произошедшего. Отмечаем, что информация о выстреле, озвученная в публикации, не соответствует действительности. Все доводы и сведения, распространенные в публичном пространстве, тщательно проверяются, результаты будут сообщены дополнительно", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что ход расследования находится под контролем и координируется руководством ДП региона.
Напомним, в прошлом году блогер Сырым Иткулов в своем Telegram-канале опубликовал шокирующее кадры, на которых запечатлены тела мертвых животных в Косшы. По его словам, местные жители вызвали отлов, который устроил массовую расправу над питомцами. Комментируя это происшествие, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил, что регион не располагает возможностями содержания бродячих животных.
С марта 2022 года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
29.10.2025, 15:36
КНБ расследует дело в отношении полицейских Аркалыка
Костанай. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности расследует уголовное дело в отношении полицейских Аркалыка.
В прокуратуре Костанайской области подтвердили появившуюся в соцсетях информацию о начале расследования в отношении сотрудников полиции Аркалыка.
Департаментом КНБ Костанайской области в Аркалыке проведены следственные действия в рамках зарегистрированного уголовного дела в отношении сотрудников управления полиции города. Подробности в интересах следствия не разглашаются", - сказано в сообщении прокуратуры.
Ранее депутат Бакытжан Базарбек обратился к главе МВД Ержану Саденову с просьбой прокомментировать, почему многие полицейские сами совершают правонарушения и становятся фигурантами уголовных дел. Причину Саденов видит в том, что раньше сотрудники полиции в Казахстане проходили обучение и подготовку к работе в органах внутренних дел в течение четырех лет, а сейчас полицейских набирают после двухмесячных курсов.
Напомним, в Караганде в опорном пункте полиции было обнаружено тело женщины. Рядом находился сотрудник полиции без сознания. Возбуждено уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа, подключен департамент собственной безопасности, параллельно ведется служебное расследование.
Кроме того, казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. Инцидент произошел в Алматинской области - когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. В какой-то момент женщина, по словам правоохранителей, оказала неповиновение требованиям сотрудников госорганов и произошел конфликт. Он попал на видео и на кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра.
Вместе с тем стоит отметить, что уже прошло более двух месяцев с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
21 июля, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре"Социальная деградация".
29.10.2025, 11:05
Девушку похитили в Таразе: полиция завела уголовное дело
Тараз. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Жамбылской области завела уголовное дело по факту похищения девушки в Таразе.
Кадры похищения опубликовали в соцсетях очевидцы. На них видно, как несколько человек силой заталкивают девушку в машину на автобусной остановке. Прохожие пытались ее освободить, но девушку все равно увезли.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Жамбылской области.
По факту похищения девушки в городе Таразе полицией возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РК "Принуждение к вступлению в брак". Трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в департаменте.
Ход расследования находится на особом контроле руководства МВД. В ДП также добавили, что "стороны ранее были знакомы и взаимных претензий не имеют".
Напомним, с 16 сентября в Казахстане введена уголовная ответственность за принуждение к браку.
Санкции зависят от обстоятельств преступления: от штрафа до 2000 месячных расчетных показателей и лишения свободы на срок до двух лет. В случае если действия повлекли по неосторожности тяжкие последствия, срок лишения свободы увеличивается от пяти до десяти лет. Более строгое наказание грозит в случаях, когда принуждение сопровождается насилием, совершается в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости, группой лиц или с применением служебного положения.
Новые статьи, в числе которых "Принуждение к вступлению в брак" и "Сталкинг" появились в Уголовном кодексе РК.
Первые уголовные дела по фактам принуждения к браку уже заведены в Шымкенте и Кызылординской области. В сентябре девушку пытались похитить в Алматы.
В Генпрокуратуре РК сообщили, что в Казахстане за последние пять лет прекратили 95% уголовных дел о принуждении к браку.
Ранее президент Токаев назвал традицию похищения невест "мракобесием".
