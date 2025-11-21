Спецоперация по пресечению деятельности кибермошенников прошла в Алматы  

С санкции суда пятеро должностных лиц филиала РГП "Казводхоз" и генеральный подрядчик взяты под стражу

Фото: Минводных ресурсов РК

Кызылорда. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Кызылординской области установила факт хищения бюджетных средств, предназначенных для укрепления Кокаральской плотины, - Прокуратура Кызылординской области установила факт хищения бюджетных средств, предназначенных для укрепления Кокаральской плотины, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.





В ходе проверки областного филиала РГП "Казводхоз" выявлено отсутствие поставки 13 тысяч тонн бутового камня. При этом денежные средства перечислены за общий объем поставки (60 тысяч тонн). Следует отметить, что природный материал крайне необходим для укрепления стратегического объекта - Кокаральской дамбы. В результате незаконных действий государству причинен ущерб свыше 188 миллионов тенге", - проинформировали в прокуратуре.





По данному факту прокуратурой области проведено досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 Уголовного Кодекса (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).





Как уточнили в ведомстве, с санкции суда пятеро должностных лиц филиала РГП "Казводхоз" и генеральный подрядчик взяты под стражу. Дело направлено в суд.



