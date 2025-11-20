19.11.2025, 12:05 38551
Интернет-мошенничество, дроны и наркотики: о чем говорил Токаев с главой МВД
Президент дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране
Фото: Акорда
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Ержан Саденов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной обстановке в стране, сообщает пресс-служба Акорды.
Как доложил Ержан Саденов, за 10 месяцев количество преступлений в стране сократилось на 5,3 тысячи. Также отмечается снижение уровня всех основных видов преступлений, улучшена их раскрываемость.
Активно ведется борьба с правонарушениями в сфере семейно-бытовых отношений. Профилактическая работа позволила снизить число преступлений в быту на 8%, в том числе убийств - на 26%", - заявили в пресс-службе.
Согласно представленной президенту информации, задержано 1391 разыскиваемое лицо, из них 138 - за рубежом.
В ходе оперативных мероприятий не допущено в оборот свыше 30 тонн наркотиков, включая более одной тонны синтетических веществ. В рамках противодействия организованной преступности ликвидировано 185 преступных групп, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям. В сфере противодействия интернет-мошенничеству ликвидировано 12 колл-центров, 7 из них - за границей. Заблокировано порядка 83 млн фрод-звонков и 4 тыс. мошеннических сайтов, предотвращен вывод мошенниками 2,3 млрд тенге", - проинформировали в Акорде.
Также главе государства было доложено о внедрении цифровых решений в сфере обеспечения дорожной безопасности и правопорядка.
С помощью дронов выявлено свыше 6 тыс., а посредством систем измерения средней скорости - более 190 тыс. нарушений правил дорожного движения. Комплекс принятых мер способствовал снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях на 9,4%, в том числе по вине пьяных водителей - на 24%", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарту Токаеву также рассказали о мерах по противодействию экстремизму и обеспечению миграционного контроля.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.
Напомним, в прошлом году в Генеральной прокуратуре Казахстана заявили о стабильно высоком уровне подростковой преступности.
19.11.2025, 16:43 21306
В Актюбинской области несколько служащих сняли с должностей после случая беременности девятиклассницы
Фото: pixabay.com
Актобе. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге службы центральных коммуникаций аким Актюбинской области Асхат Шахаров сообщил об отстранении и увольнении нескольких служащих после скандала вокруг беременности девятиклассницы, передает корреспондент агентства.
В отношении подозреваемого заведено уголовное дело. Соответствующие экспертизы и работы проводятся следственной группой. Мы создали спецкомиссию. Тут же было принято решение об отстранении тех служащих, которые проводили проверки и должны были выявить это (беременность школьницы. - Прим. ред.) на ранней стадии. Был наказан ряд сотрудников, начиная от районного отдела образования. Они уволены со своих должностей", - ответил Асхат Шахаров.
Напомним, в октябре в Актюбинской области ученица 9-го класса родила ребенка. Девочка три раза проходила медосмотр. Признаков ранней беременности выявлено не было.
19.11.2025, 13:34 32471
В отношении сельского акимата в ЗКО возбуждено уголовное дело после изнасилования девочки
Еще задолго до трагедии родители школьников просили расчистить дорогу в школу, проходящую через рощу
Уральск. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках расследования изнасилования 10-летней девочки в Западно-Казахстанской области заведено уголовное дело в отношении сельского акимата, сообщили в областном департаменте полиции.
В настоящее время в следственном управлении ДП ЗКО зарегистрировано уголовное дело по статье "Халатность" УК РК в отношении местного исполнительного органа. Остальная информация не подлежит разглашению", - сказано в сообщении полиции.
По информации местных СМИ, еще задолго до трагедии родители школьников просили обеспечить безопасную дорогу в школу, расчистить рощу и провести освещение.
Напомним, 10-летнюю девочку изнасиловали в роще в селе Зачаган, когда она возвращалась вечером домой из школы. Родители детей, учащихся в той же школе, были обеспокоены, что через эту рощу многие дети возвращаются домой, и потребовали везде установить камеры.
Ранее сообщалось, что убийца и насильник малолетней девочки получил пожизненный срок в Атырауской области.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
18.11.2025, 16:45 67421
В Кызылорде похищены более 188 млн тенге на укрепление Кокаральской дамбы
Фото: Минводных ресурсов РК
Кызылорда. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Кызылординской области установила факт хищения бюджетных средств, предназначенных для укрепления Кокаральской плотины, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
В ходе проверки областного филиала РГП "Казводхоз" выявлено отсутствие поставки 13 тысяч тонн бутового камня. При этом денежные средства перечислены за общий объем поставки (60 тысяч тонн). Следует отметить, что природный материал крайне необходим для укрепления стратегического объекта - Кокаральской дамбы. В результате незаконных действий государству причинен ущерб свыше 188 миллионов тенге", - проинформировали в прокуратуре.
По данному факту прокуратурой области проведено досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 Уголовного Кодекса (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
Как уточнили в ведомстве, с санкции суда пятеро должностных лиц филиала РГП "Казводхоз" и генеральный подрядчик взяты под стражу. Дело направлено в суд.
Ранее сообщалось о штрафах на 46,7 миллиона тенге за нарушение водного законодательства в Кызылординской и Туркестанской областях.
18.11.2025, 14:53 70661
В Актау задержан вооруженный ножом грабитель АЗС
В ходе следственных мероприятий подозреваемый полностью признал свою вину
Актау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау задержан подозреваемый в вооруженном ограблении автозаправочной станции, сообщает Polisia.kz.
Минувшей ночью на АЗС в Актау вооруженный ножом неизвестный потребовал у кассира передать ему денежные средства. Получив наличность, злоумышленник поспешно покинул место происшествия.
Подозреваемый был установлен и задержан в течение часа после совершения преступления и помещен в изолятор временного содержания. В ходе следственных мероприятий он полностью признал свою вину.
По данному факту начато досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
С другими резонансными преступлениями можно ознакомиться в обзоре "Социальная деградация".
18.11.2025, 12:53 73961
В Казахстане из незаконного оборота изъяли свыше 2,3 тысячи единиц оружия
Фото: polisia.kz
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала 2025 года из незаконного оборота изъяли свыше 2,3 тысячи единиц оружия, сообщает Polisia.kz.
Только в октябре проведенными комплексными мероприятиями изъято более 400 единиц оружия, среди них - автоматы, ружья, карабины, травматические и газовые пистолеты, а также более 3200 боеприпасов, включая взрывные устройства и взрывчатые вещества", - говорится в сообщении.
В частности, изъято 17 единиц криминального оружия, включая 8 единиц, похищенных в период январских событий, остальные - ранее утраченные и находившиеся в нелегальном обороте.
Стоит отметить, что незаконный оборот оружия остается одной из наиболее опасных угроз общественной безопасности.
В октябре 2025 года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в Астане, Алматы и девяти областях проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота. Изъято 40 единиц оружия: пехотный огнемет, 4 автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, 5 гранат и более 800 боеприпасов.
18.11.2025, 11:31 76361
Выдавала арендованные авто за купленные в Корее: астанчанку осудили по делу о мошенничестве на 420 млн тенге
Пострадали свыше 70 человек
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Астанчанку осудили на 6 лет 8 месяцев лишения свободы по делу о неоднократном мошенничестве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В суде осужденная признала вину в полном объеме. Приговором суда злоумышленница осуждена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, от ее мошеннических действий пострадали свыше 70 человек на общую сумму порядка 420 млн тенге.
Осужденная, вводя в заблуждение потерпевших о налаженных связях за рубежом, предлагала потенциальным покупателям приобрести автомашины из Южной Кореи по выгодным ценам при условии внесения полной предоплаты. При этом предоставляемые потерпевшим автомобили были ранее арендованы виновной в автопрокатных компаниях во временное пользование", - добавили в пресс-службе.
Ранее в области Жетысу раскрыта крупная схема автомошенничества.
18.11.2025, 11:22 77491
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения
Фото: Depositphotos
Алматы. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области 14-летний школьник погиб после жестокого избиения, сообщает almaty.tv.
По информации телеканала, подросток вышел из дома на обычную прогулку, но спустя час семья получила звонок: школьник найден без сознания.
Когда я пришел, вокруг сына находились около десяти человек. На мой вопрос: что произошло, они ответили, что ваш ребенок просто внезапно упал без причины", - заявил отец погибшего.
По его словам, записи с камер видеонаблюдения магазина показывают, как группа старшеклассников останавливает парня и зовет его поговорить, а после - тянет на темную улицу.
Когда мы привезли сына в реанимацию и спросили у врачей, почему он потерял сознание, нам сказали, что ребенок получил удар. Я считаю, что его, действительно, специально привели на эту темную улицу, как видно на камере", - отметил отец подростка.
Полиция Талгарского района завела уголовное дело.
Подозреваемый - несовершеннолетний подросток был задержан и помещен в изолятор временного содержания. По решению суда избрана мера пресечения в виде ареста", - сообщил официальный представитель ДП Ернар Сайдильдин.
Ранее сообщалось, что подростковая преступность резко выросла в Казахстане. С января по сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних.
В Жамбылской области школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. В Таразе в День знаний во время конфликта среди подростков один из участников был смертельно ранен ножом в область сердца.
После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
17.11.2025, 12:36 102246
Свыше 70 тысяч звонков зарубежных интернет-мошенников перехватил Анти-call-центр в Астане
Центр также помогает устанавливать местонахождение иностранных call-центров и цифровых устройств
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 70 тысяч звонков зарубежных интернет-мошенников казахстанцам перехватил Анти-call-центр в Астане, сообщил генеральный прокурор страны Берик Асылов.
С момента начала работы, а это чуть более трех месяцев, перехвачено свыше 70 тысяч зарубежных звонков потенциальным жертвам. Центр укомплектован квалифицированными операторами и работает при координации прокуроров в круглосуточном режиме. В результате в Астане по итогам 10 месяцев текущего года наблюдается устойчивое снижение интернет-мошенничеств на 22%. Иными словами, тысячи граждан были защищены от финансовых потерь и обмана", - написал он на своей странице в Сети.
Как пояснил Берик Асылов, центр также помогает устанавливать местонахождение иностранных call-центров и цифровых устройств, через которые ведется преступная мошенническая деятельность в отношении казахстанцев.
Уже дезорганизовано десять преступных офисов телефонных мошенников в России, Украине и Армении совместно с правоохранительными органами указанных государств, взаимодействие с которыми осуществляется на основе международных договоров о правовой помощи по уголовным делам. Ими задержано 63 злоумышленника, изъято сотни единиц спецтехники в которых обнаружены программные обеспечения для подмены изображения и голоса и базы персональных данных граждан Казахстана. Эти преступления не знают границ и поэтому международное взаимодействие становится ключевым инструментом борьбы с ними", - отметил генпрокурор.
В частности, заявил он, налажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами Беларуси, с которыми создана совместная следственно-оперативная группа, и в настоящее время к ответственности привлекаются 55 человек, орудовавших в республике против граждан других стран, в том числе Казахстана.
Сумма нанесенного ими нашим гражданам ущерба составила более 67 миллионов тенге. По моему поручению данный проект масштабирован по стране - аналогичные анти-call-центры создаются совместно с АО "Казахтелеком" в других областных центрах и городах республиканского значения", - добавил он.
Ранее полиция предупредила казахстанцев о новом виде мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками госорганов и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации.
В октябре МВД Казахстана ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России.
