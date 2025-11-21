20.11.2025, 10:40 24866
Похищенное во время январских событий оружие обнаружили в Алматы
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полицейские обнаружили оружие, похищенное во время январских событий, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками департамента полиции Алматинской области на территории Алматы выявлено скрытое помещение под автомобильным мостом через Большой Алматинский канал. Внутри обнаружен схрон, в котором находилось гладкоствольное ружье 12-го калибра. Проведенная проверка показала, что данное оружие числится похищенным из оружейного магазина в период январских событий 2022 года в Алматы", - уточнили в МВД.
По факту зарегистрировано уголовное дело. Сотрудниками полиции совместно с прокуратурой проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причастных лиц и обстоятельств сокрытия оружия.
Как сообщалось ранее, во время беспорядков похищено 2960 единиц табельного и гражданского оружия.
новости по теме
20.11.2025, 15:10 16401
Спецоперация по пресечению деятельности кибермошенников прошла в Алматы
Задержаны двое подозреваемых
Рассказать друзьям
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Алматы в координации с ДПК МВД РК и прокуратурой города, а также во взаимодействии с территориальным подразделением КНБ и оператором связи проведена спецоперация по пресечению деятельности кибермошенников.
В ходе спецоперации задержаны двое молодых людей, организовавших незаконный трафик, и изъято оборудование типа SIM-box, применявшееся для совершения интернет-мошенничеств, сообщает Polisia.kz.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных лиц.
Напомним, с начала года в Казахстане ликвидировано 12 мошеннических call-центров, 7 из них - за границей. Заблокировано порядка 83 млн фрод-звонков и 4 тыс. мошеннических сайтов, предотвращен вывод мошенниками 2,3 млрд тенге.
20.11.2025, 10:22 26506
Обещал помочь оформить льготные кредиты: мошенника осудили в Астане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вынесен приговор в отношении местного жителя, который обманывал граждан, обещая помочь с оформлением льготных кредитов, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Мошенник обещал оформить льготные кредиты в течение месяца, за что доверчивые граждане переводили денежные средства... К примеру, представляясь работником нацкомпании, предлагал помочь оформить кредит на льготных условиях, оценив свою услуг в 100 тыс. тенге", - проинформировали в ведомстве.
По данным прокуратуры, он обманул 16 граждан. Общая сумма ущерба превысила 4 млн тенге.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы.
Причиненный материальный ущерб взыскан. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, ранее осудили астанчанку по делу о мошенничестве на 420 млн тенге.
19.11.2025, 16:43 48021
В Актюбинской области несколько служащих сняли с должностей после случая беременности девятиклассницы
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Актобе. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге службы центральных коммуникаций аким Актюбинской области Асхат Шахаров сообщил об отстранении и увольнении нескольких служащих после скандала вокруг беременности девятиклассницы, передает корреспондент агентства.
В отношении подозреваемого заведено уголовное дело. Соответствующие экспертизы и работы проводятся следственной группой. Мы создали спецкомиссию. Тут же было принято решение об отстранении тех служащих, которые проводили проверки и должны были выявить это (беременность школьницы. - Прим. ред.) на ранней стадии. Был наказан ряд сотрудников, начиная от районного отдела образования. Они уволены со своих должностей", - ответил Асхат Шахаров.
Напомним, в октябре в Актюбинской области ученица 9-го класса родила ребенка. Девочка три раза проходила медосмотр. Признаков ранней беременности выявлено не было.
19.11.2025, 13:34 59186
В отношении сельского акимата в ЗКО возбуждено уголовное дело после изнасилования девочки
Еще задолго до трагедии родители школьников просили расчистить дорогу в школу, проходящую через рощу
Рассказать друзьям
Уральск. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках расследования изнасилования 10-летней девочки в Западно-Казахстанской области заведено уголовное дело в отношении сельского акимата, сообщили в областном департаменте полиции.
В настоящее время в следственном управлении ДП ЗКО зарегистрировано уголовное дело по статье "Халатность" УК РК в отношении местного исполнительного органа. Остальная информация не подлежит разглашению", - сказано в сообщении полиции.
По информации местных СМИ, еще задолго до трагедии родители школьников просили обеспечить безопасную дорогу в школу, расчистить рощу и провести освещение.
Напомним, 10-летнюю девочку изнасиловали в роще в селе Зачаган, когда она возвращалась вечером домой из школы. Родители детей, учащихся в той же школе, были обеспокоены, что через эту рощу многие дети возвращаются домой, и потребовали везде установить камеры.
Ранее сообщалось, что убийца и насильник малолетней девочки получил пожизненный срок в Атырауской области.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
19.11.2025, 12:05 65266
Интернет-мошенничество, дроны и наркотики: о чем говорил Токаев с главой МВД
Президент дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Ержан Саденов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной обстановке в стране, сообщает пресс-служба Акорды.
Как доложил Ержан Саденов, за 10 месяцев количество преступлений в стране сократилось на 5,3 тысячи. Также отмечается снижение уровня всех основных видов преступлений, улучшена их раскрываемость.
Активно ведется борьба с правонарушениями в сфере семейно-бытовых отношений. Профилактическая работа позволила снизить число преступлений в быту на 8%, в том числе убийств - на 26%", - заявили в пресс-службе.
Согласно представленной президенту информации, задержано 1391 разыскиваемое лицо, из них 138 - за рубежом.
В ходе оперативных мероприятий не допущено в оборот свыше 30 тонн наркотиков, включая более одной тонны синтетических веществ. В рамках противодействия организованной преступности ликвидировано 185 преступных групп, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям. В сфере противодействия интернет-мошенничеству ликвидировано 12 колл-центров, 7 из них - за границей. Заблокировано порядка 83 млн фрод-звонков и 4 тыс. мошеннических сайтов, предотвращен вывод мошенниками 2,3 млрд тенге", - проинформировали в Акорде.
Также главе государства было доложено о внедрении цифровых решений в сфере обеспечения дорожной безопасности и правопорядка.
С помощью дронов выявлено свыше 6 тыс., а посредством систем измерения средней скорости - более 190 тыс. нарушений правил дорожного движения. Комплекс принятых мер способствовал снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях на 9,4%, в том числе по вине пьяных водителей - на 24%", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарту Токаеву также рассказали о мерах по противодействию экстремизму и обеспечению миграционного контроля.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.
Напомним, в прошлом году в Генеральной прокуратуре Казахстана заявили о стабильно высоком уровне подростковой преступности.
18.11.2025, 16:45 94136
В Кызылорде похищены более 188 млн тенге на укрепление Кокаральской дамбы
Фото: Минводных ресурсов РК
Рассказать друзьям
Кызылорда. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Кызылординской области установила факт хищения бюджетных средств, предназначенных для укрепления Кокаральской плотины, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
В ходе проверки областного филиала РГП "Казводхоз" выявлено отсутствие поставки 13 тысяч тонн бутового камня. При этом денежные средства перечислены за общий объем поставки (60 тысяч тонн). Следует отметить, что природный материал крайне необходим для укрепления стратегического объекта - Кокаральской дамбы. В результате незаконных действий государству причинен ущерб свыше 188 миллионов тенге", - проинформировали в прокуратуре.
По данному факту прокуратурой области проведено досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 Уголовного Кодекса (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
Как уточнили в ведомстве, с санкции суда пятеро должностных лиц филиала РГП "Казводхоз" и генеральный подрядчик взяты под стражу. Дело направлено в суд.
Ранее сообщалось о штрафах на 46,7 миллиона тенге за нарушение водного законодательства в Кызылординской и Туркестанской областях.
18.11.2025, 14:53 97376
В Актау задержан вооруженный ножом грабитель АЗС
В ходе следственных мероприятий подозреваемый полностью признал свою вину
Рассказать друзьям
Актау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау задержан подозреваемый в вооруженном ограблении автозаправочной станции, сообщает Polisia.kz.
Минувшей ночью на АЗС в Актау вооруженный ножом неизвестный потребовал у кассира передать ему денежные средства. Получив наличность, злоумышленник поспешно покинул место происшествия.
Подозреваемый был установлен и задержан в течение часа после совершения преступления и помещен в изолятор временного содержания. В ходе следственных мероприятий он полностью признал свою вину.
По данному факту начато досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
С другими резонансными преступлениями можно ознакомиться в обзоре "Социальная деградация".
18.11.2025, 12:53 91861
В Казахстане из незаконного оборота изъяли свыше 2,3 тысячи единиц оружия
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала 2025 года из незаконного оборота изъяли свыше 2,3 тысячи единиц оружия, сообщает Polisia.kz.
Только в октябре проведенными комплексными мероприятиями изъято более 400 единиц оружия, среди них - автоматы, ружья, карабины, травматические и газовые пистолеты, а также более 3200 боеприпасов, включая взрывные устройства и взрывчатые вещества", - говорится в сообщении.
В частности, изъято 17 единиц криминального оружия, включая 8 единиц, похищенных в период январских событий, остальные - ранее утраченные и находившиеся в нелегальном обороте.
Стоит отметить, что незаконный оборот оружия остается одной из наиболее опасных угроз общественной безопасности.
В октябре 2025 года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в Астане, Алматы и девяти областях проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота. Изъято 40 единиц оружия: пехотный огнемет, 4 автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, 5 гранат и более 800 боеприпасов.
О наиболее резонансных преступлениях мы рассказываем в дайджесте "Социальная деградация".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
20.11.2025, 11:05Правительство прогнозирует замедление инфляции в Казахстане к 2028 году до 5-7% 20.11.2025, 11:4458456Сенат вернул в мажилис закон об объемах трансфертов общего характера на 2026-2028 годы 20.11.2025, 13:2544761Сенат вернул закон о трехлетнем республиканском бюджете в мажилис 20.11.2025, 14:0243326Казахстан ожидает рост ВВП до 5,4% в 2026 году 20.11.2025, 12:5941676По единственной дороге: алматинцы возмущены прокладкой канализации ЖК в микрорайоне Нур Алатау 14.11.2025, 14:07396816В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК 14.11.2025, 14:50Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки395641Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки 14.11.2025, 08:48375746Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа 14.11.2025, 13:44369966Более чем в 2,5 раза вырос за десять лет объем валовой сельхозпродукции в Казахстане 14.11.2025, 12:10365951Опреснительный завод в Мангистауской области вышел на производственную мощность 11.11.2025, 15:05426971Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 24.10.2025, 17:46407456Китайский уезд с 70 тысячами жителей готовится принять 800 тысяч туристов ради зимних видов спорта 23.10.2025, 17:34399391Устойчивость и прогресс китайской экономики привносят в мир ценную определенность 14.11.2025, 14:07396816В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК 14.11.2025, 14:50Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки395641Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?