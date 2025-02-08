Какое количество похищенного в ходе январских событий оружия удалось найти

Во время беспорядков похищено 2960 единиц табельного и гражданского оружия

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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - МВД совместно с КНБ на системной основе проводится работа по обнаружению и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного в период январских событий, сообщает Polisia.kz.





Во время массовых беспорядков похищено 2960 единиц табельного и гражданского оружия. При этом за последние три года благодаря оперативным мероприятиям, обыскам и рейдам найдено и изъято порядка 8 тысяч единиц огнестрельного и травматического оружия, 831 граната и свыше 112 тысяч боеприпасов различных калибров. Также обнаружено 722 схрона с оружием. На сегодня достоверно установлена принадлежность 1226 единиц оружия, похищенного в период январских событий. По остальным изъятым 6765 единицам оружия преступниками умышленно уничтожены и стерты регистрационные номера, в связи с чем по ним в настоящее время назначены соответствующие экспертизы на предмет их идентификации", - сообщил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.





В январе этого года на окраине города Шымкента недалеко от кладбища обнаружен схрон оружия, где было изъято 4 гладкоствольных ружья и боеприпасы, в том числе похищенных из оружейного магазина в Алматы в период январских событий.





В Костанайской области в подвале у ранее судимого местного жителя обнаружены и изъяты 3 автомата Калашникова. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.





Данная работа МВД совместно КНБ продолжается на постоянной основе", - отметил Шынгыс Алекешев.