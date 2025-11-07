Ударил экс-супругу ножом девять раз: жителя Акмолинской области осудили на 10 лет за покушение на убийство
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области приговорил жителя региона к 10 годам лишения свободы за покушение на убийство бывшей супруги, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда С. назначено 10 лет лишения свободы, удовлетворен гражданский иск в части возмещения ущерба на лечение пострадавшей А. в больнице. Кроме того, суд назначил осужденному С. принудительное лечение от наркотической зависимости по месту отбывания наказания", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
По информации пресс-службы, подсудимый пришел с кухонным ножом к бывшей супруге на ее работу, чтобы поговорить.
После разговора и ссоры А. ушла в уборную комнату, а С., последовав за ней, ударил ножом в спину. Затем, догнав выбежавшую женщину в другое помещение, нанес еще удары ножом, после, догнав ее на улице, снова нанес удары ножом по ее телу. Всего нанес 9 ножевых ранений. На улице С. был задержан гражданами и передан сотрудникам полиции. Экспертиза выявила, что С. является наркозависимым и нуждается в лечении", - добавили в суде.
Ранее жителя Костанайской области осудили на 19 лет по делу об убийстве жены и тещи.
Стоит отметить, что в Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.
К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.
Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.
На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.
