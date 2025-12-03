02.12.2025, 18:01 33781
Казахстан экспортировал в Алжир 390 тысяч тонн пшеницы
Фото: Akorda
Алжир. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2025 года Казахстан впервые экспортировал в Алжир крупные объемы пшеницы в размере 390 тысяч тонн на сумму более 100 миллионов долларов США, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Этому во многом поспособствовало государственное субсидирование транспортных расходов в РК в 2025 году, а также серьезная поддержка на внешнеполитическом уровне", - говорится в сообщении.
В начале года состоялась встреча посла Казахстана в Алжире Ануарбека Ахметова с генеральным директором Алжирского межотраслевого офиса по зерновым культурам (OAIC) Насреддином Мессауди, координирующим централизованные государственные импортные закупки пшеницы и бобовых. В ходе встречи ему были переданы образцы казахстанской пшеницы с результатами лабораторных анализов, предоставленные АО "НК "Продкорпорация". Как отметили в МИД, глава OAIC дал весьма высокую оценку качественным показателям нашей пшеницы и выразил заинтересованность в организации ее поставок на алжирский рынок.
В июне посол провел переговоры с министром сельского хозяйства Алжира Юсефом Шерфа, который выразил свою политическую поддержку наращиванию всестороннего аграрного сотрудничества с Казахстаном, включая поставки в Алжир казахстанского зерна.
В целом, помимо пшеницы, Казахстан имеет большой потенциал для экспорта в Алжир мяса, бобовых культур и других видов аграрной продукции", - проинформировали в ведомстве.
В МИД дополнили, что Алжир является одним из крупнейших импортеров пшеницы, занимая пятое место в глобальном рейтинге и закупая ежегодно до 9 миллионов тонн мягких сортов. Поставки осуществляются государством централизованно и строго через Алжирский межотраслевой офис по зерновым культурам, который регулярно проводит международные тендеры.
Рассказать друзьям
02.12.2025, 11:06 64376
Тарифы на электроэнергию в Казахстане намерены заморозить на семь лет
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", передает корреспондент агентства.
Принято решение по заморозке роста предельных тарифов на электрическую энергию. В этой связи данным приказом предусмотрено утверждение предельных тарифов на электрическую энергию на 2026-2032 годы на уровне предельных тарифов на электрическую энергию 2025 года", - сообщается в кратком содержании НПА.
При этом отмечается, что утверждение предельных тарифов на 2026-2032 годы не будет влиять на цену единого закупщика в связи с тем, что предельные тарифы утверждаются на уровне предельных тарифов 2025 года.
Срок ввода в действие утвержденных тарифов - 1 января 2026 года", - заявили разработчики.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что до конца I квартала 2026 года повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей приостановлено.
01.12.2025, 16:18 118221
Годовой уровень инфляции в ноябре снизился до 12,4%
Фото: depositphotos.com
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро Национальной статистики РК опубликовало данные по инфляции, тарифам на коммунальные услуги и ценам на продовольственные товары за ноябрь 2025 года, передает корреспондент агентства.
По итогам ноября годовая инфляция замедлилась и составила 12,4% (в октябре 2025 года - 12,6%), за месяц - 0,8% (в предыдущем месяце - 0,5%).
Цены на продовольственные товары за год выросли на 13,4% (в октябре 2025 года - 13,5%), платные услуги - на 12,3% (в октябре 2025 года - 12,9%), непродовольственные товары - на 11,2% (в октябре 2025 года - 11%).
Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5,2 процентных пункта), здравоохранение (1,5 процентных пункта), жилищные услуги (1,2 процентных пункта)", - говорится в сообщении.
За месяц уровень цен продовольственных товаров повысился на 1%, непродовольственных товаров - на 0,9%, платных услуг - на 0,3%.
Напомним, выступая с посланием народу Казахстана в сентябре, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы. После данного поручения правительство приняло решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на комуслуги и бензин до стабилизации уровня инфляции. Цены на ГСМ зафиксировали на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций.
Также обратим внимание, что реальная заработная плата казахстанцев снизилась. Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.
Исследование показало, что 74,7% казахстанцев обеспокоены ростом цен на продукты питания за последние полгода. Из-за высокой стоимости стали реже покупать мясо, а также овощи и фрукты (24,5%), рыбу (20,5%), молочные продукты (16,9%), хлеб и мучные изделия (12,1%), колбасные изделия (11,2%), сладости и напитки (10,9%).
01.12.2025, 15:05 117771
Алматинский рынок "Байсат" вновь выставили на торги
Стартовая цена составляет 26,7 млрд тенге
Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Принадлежавший ранее сыну Кайрата Сатыбалды рынок "Байсат" выставили на повторные торги, следует из сообщения, опубликованного на сайте компании по управлению возвращенными активами.
ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" сообщает о размещении на электронной платформе sauda.e-qazyna.kz повторных аукционных торгов по реализации доли участия ТОО "Центр оптово-розничной торговли", - сказано в опубликованном сообщении.
Торги проведут в 11.00 26 декабря.
Стартовая цена составляет 26,7 млрд тенге.
Отметим, что ранее торги по рынку "Байсат" проводились 18 ноября. Тогда стартовая цена составляла 28,6 млрд тенге.
Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. В декабре 2023 года суд отказал Кайрату Сатыбалды в досрочном освобождении, а в январе Антикор сообщил, что государству возвращена часть рынка "Байсат", принадлежавшая сыну Сатыбалды.
01.12.2025, 14:44 112756
Более 3 млн тонн зерна нового урожая экспортировал Казахстан
Фото: railways.kz
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С сентября Казахстан экспортировал 3,1 млн тонн зерна нового урожая, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана со ссылкой на АО "НК "Қазақстан темір жолы".
По данным КТЖ, с сентября по 27 ноября 2025 года вывезено 3,1 млн тонн зерна. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было экспортировано 2,7 млн тонн.
В нацкомпании отметили рост поставок казахстанского зерна в Узбекистан - на 32,8% (с 1066 тыс. тонн до 1416 тыс. тонн), в Кыргызстан - в 2 раза (с 44 тыс. тонн до 90 тыс. тонн), в Афганистан - на 28,8% (со 139 тыс. тонн до 179 тыс. тонн).
Напомним, в текущем году Казахстане собрали рекордный урожай зерновых и масличных.
01.12.2025, 12:25 116126
Сельское хозяйство, логистика, туризм и подготовка кадров: в Туркестане представили ключевые направления инвестирования
Фото: Depositphotos
Туркестан. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области рамках Turkistan Investment and Tourism Forum - 2025, который собрал более 300 отечественных и зарубежных компаний, были представлены ключевые направления инвестирования, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, ключевыми направлениями инвестирования, представленными на форуме, стали:
- сельское хозяйство и переработка;
- производство строительных материалов;
- логистика;
- туризм и подготовка кадров.
По данным МИД, спикерами выступили генеральный консул Казахстана в Сиане Жошыхан Кыраубаев, посол КНР в РК Хань Чуньлинь и представители провинций Китая.
В своем выступлении казахский дипломат подчеркнул роль казахстанского сухого порта в Сиане как нового центра логистики и предложил открыть "Торговый дом Южного региона" в Сиане и Чэнду для продвижения отечественной продукции", - отметили в пресс-службе.
Также на межрегиональных встречах инвесторы обсудили конкретные проекты с акимами районов и предпринимателями. Подчеркивается, что несколько компаний выразили готовность открыть представительства в СЭЗ Туркестанской области.
Участники высоко оценили организацию форума и благоприятные условия для развития инвестиционного сотрудничества", - добавили в министерстве.
Ранее казахско-китайское сотрудничество обсудили в Пекине.
28.11.2025, 17:12 287436
Северо-Казахстанская область присоединилась к торговой платформе "Китай - Центральная Азия"
Фото: МИД РК
Нанкин. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На платформе содействия беспрепятственной торговле "Китай - Центральная Азия" состоялось официальное присоединение Северо-Казахстанской области. Этот шаг придал новый импульс углублению межрегионального торгово-экономического взаимодействия между Северо-Казахстанской областью и китайской провинцией Цзянсу, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Церемония подписания соглашения о присоединении Северо-Казахстанской области (СКО) к данной платформе и открытие представительства Центра по обслуживанию инвесторов СКО состоялась с участием акима СКО Гауеза Нурмухамбетова, генерального консула Республики Казахстан в Шанхае Нурлана Аккошкарова, главы района Сюаньу города Нанкина Чжан Чжичао, а также вице-президента корпорации Jiangsu SOHO Holding Group Ли Мина.
Цзянсу на протяжении многих лет является второй региональной экономикой Китая, обеспечивающей 15% всей промышленности страны и 3% мировой индустрии (в 2024 году валовой региональный продукт провинции составил 1,9 триллиона долларов США), тогда как СКО является одним из ключевых экономических регионов Казахстана, обладающим большим агропромышленным потенциалом и прочной промышленной базой.
В завершение церемонии открытия стороны провели деловые переговоры с руководством Цзянсу SOHO Holding Group с целью углубления торгово-экономического сотрудничества. Во время встречи аким СКО подробно представил китайскими деловыми кругами преимущества области и обозначил ключевые направления взаимодействия.
Кроме того, на встрече прошла презентация инвестиционного климата и экономического развития Северо-Казахстанской области. Стороны договорились о создании устойчивого механизма коммуникации и совместном продвижении конкретных инвестиционных проектов.
Присоединение области к работе платформы позволит значительно расширить каналы межрегионального сотрудничества и укрепить торгово-экономические связи между севером Казахстана и восточной провинцией Китая.
Отмечается, что к работе платформы уже присоединилась Западно-Казахстанская область.
28.11.2025, 15:45 265551
В "Казатомпроме" сообщили о снижении добычи урана в ближайшие годы
Фото: Казатомпром
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - "Казатомпром" предупредил о снижении добычи урана в Казахстане после 2026-2027 годов. Это связано с истощением месторождений в республике, сообщил изданию "Sputnik Казахстан" председатель правления национальной атомной компании Меиржан Юсупов.
Пытаемся по возможности производить на уровне 85-90% от контрактных объемов, чтобы не "заливать" рынок дешевым ураном. Если посмотрите, мы с 2018 года стараемся идти ниже контрактных обязательств. Уже мы в ресурсах, то есть в земле, в запасах, сохранили 53 тысячи тонн. Это более чем два годовых выпуска", - сказал глава "Казатомпрома".
Компания ожидает структурный дефицит на мировом рынке с 2030 года: растущее число строящихся и продлеваемых АЭС резко увеличит спрос. Запуск новых, более дорогих месторождений в других странах может "подтолкнуть" цены вверх.
Чтобы подготовиться к этому, "Казатомпром" тройными темпами увеличивает инвестиции в геологоразведку - более 85 млрд тенге в ближайшие 5 лет - и ставит цель подтвердить до 200 тысяч тонн новых ресурсов, информирует издание.
Также Юсупов отметил, что "Казатомпром" видит себя "естественным" поставщиком топлива для будущих казахстанских реакторов.
Мы производим тепловыделяющие сборки на Ульбинском металлургическом заводе, отправляем в Китай и сейчас будем прорабатывать с нашими российскими партнерами", - отметил он.
Компания планирует адаптировать производства под дизайн реакторов на АЭС в Казахстане. Сейчас идут переговоры с российскими партнерами, чтобы обеспечить локализацию ТВС (машиностроительное изделие, предназначенное для получения тепловой энергии в ядерном реакторе) для АЭС "Балхаш" и других.
Завод по тепловыделяющим сборкам строится гораздо быстрее, чем идет строительство АЭС. Поэтому, я думаю, к моменту уже готовности атомной электростанции в Казахстане мы, наверное, будем иметь производство, которое готово уже поставлять ядерное топливо для наших станций", - добавил Юсупов.
