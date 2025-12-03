Казахстан экспортировал в Алжир 390 тысяч тонн пшеницы

Казахстан имеет большой потенциал для экспорта в Алжир мяса, бобовых культур и других видов аграрной продукции

Фото: Akorda

Алжир. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2025 года Казахстан впервые экспортировал в Алжир крупные объемы пшеницы в размере 390 тысяч тонн на сумму более 100 миллионов долларов США, - С начала 2025 года Казахстан впервые экспортировал в Алжир крупные объемы пшеницы в размере 390 тысяч тонн на сумму более 100 миллионов долларов США, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.





Этому во многом поспособствовало государственное субсидирование транспортных расходов в РК в 2025 году, а также серьезная поддержка на внешнеполитическом уровне", - говорится в сообщении.





В начале года состоялась встреча посла Казахстана в Алжире Ануарбека Ахметова с генеральным директором Алжирского межотраслевого офиса по зерновым культурам (OAIC) Насреддином Мессауди, координирующим централизованные государственные импортные закупки пшеницы и бобовых. В ходе встречи ему были переданы образцы казахстанской пшеницы с результатами лабораторных анализов, предоставленные АО "НК "Продкорпорация". Как отметили в МИД, глава OAIC дал весьма высокую оценку качественным показателям нашей пшеницы и выразил заинтересованность в организации ее поставок на алжирский рынок.





В июне посол провел переговоры с министром сельского хозяйства Алжира Юсефом Шерфа, который выразил свою политическую поддержку наращиванию всестороннего аграрного сотрудничества с Казахстаном, включая поставки в Алжир казахстанского зерна.





В целом, помимо пшеницы, Казахстан имеет большой потенциал для экспорта в Алжир мяса, бобовых культур и других видов аграрной продукции", - проинформировали в ведомстве.





В МИД дополнили, что Алжир является одним из крупнейших импортеров пшеницы, занимая пятое место в глобальном рейтинге и закупая ежегодно до 9 миллионов тонн мягких сортов. Поставки осуществляются государством централизованно и строго через Алжирский межотраслевой офис по зерновым культурам, который регулярно проводит международные тендеры.