Почти 10 млрд тенге возвращенных активов направили на развитие СЭЗ в СКО
Фото: primeminister.kz
Петропавловск. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством Казахстана на развитие специальной экономической зоны Qyzyljar в Северо-Казахстанской области направлено 9,6 млрд тенге возвращенных активов, сообщает пресс-служба правительства.
Строительство новой инфраструктуры и инженерных коммуникаций за счет выделенных средств ускорит запуск еще 16 инвестиционных проектов в перспективных отраслях экономики, таких как пищевая промышленность, машиностроение, АПК и др. Совокупный объем инвестиций составляет 279 млрд тенге, планируется создание свыше 3 тысячи постоянных рабочих мест", - заявили в пресс-службе.
По данным правительства, в настоящее время на территории СЭЗ уже завершены работы по водоснабжению и ливневой канализации.
Начато строительство железнодорожных путей для субзоны №3. Одновременно ведется прокладка разводящих сетей теплоснабжения, строительство дорог, дренажной системы, линий связи и благоустройство территории. Запуск новых производств повысит промышленный потенциал и инвестиционную привлекательность региона, способствуя дальнейшему социально-экономическому развитию Северо-Казахстанской области", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что специальные экономические зоны проверят на эффективность в Казахстане.
21.11.2025, 14:58 152036
Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации
Фото: Pixabay
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На основе анализа, проведенного Национальным офисом приватизации, сформирован перечень из 473 субъектов, подлежащих приватизации, который утвержден правительством Республики Казахстан, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана.
В 2026 году Национальный офис по приватизации проанализирует присутствие и роль государства в таких секторах экономики, как IT, СПК, геология, нефтесервис, строительство. Также запланировано проведение анализа деятельности предприятий с долей участия государства менее 50%. Всего планируется изучить деятельность более 250 таких предприятий.
Также внедрена цифровая платформа - официальный сайт офиса, где опубликован открытый перечень объектов госсобственности. Посредством данной платформы субъекты бизнеса получили возможность подавать заявки на интересующие их активы, инициируя тем самым приватизацию в обратном порядке - от бизнеса к государству, за исключением объектов, приватизация которых запрещена законодательством", - рассказали в АЗРК.
В перечень из 473 объектов, подлежащих приватизации, вошли такие организации, как Балхашская ТЭЦ, Усть-Каменогорская и Шардаринская ГЭС, уральский завод "Зенит", Петропавловский завод тяжелого машиностроения, машиностроительный завод имени Кирова в Алматы, Атырауский НПЗ, международный аэропорт имени Алии Молдагуловой города Актобе, аэропорт Шымкента, аэропорт Уральска, футбольные клубы "Астана" и "Жетысу" и др.
Напомним, в сентября Токаев поручил министру туризма и спорта ускорить приватизацию футбольных клубов. Ранее в Минфине сообщили, что в рамках плана приватизации на 2021-2025 годы, который охватывает 638 объектов, в конкурентную среду переданы 396 объектов, или 73%, поступления составили 922 млрд тенге.
21.11.2025, 10:47 164301
На капитализацию холдинга "Байтерек" направят 1 трлн тенге в 2026 году
Фото: Байтерек
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Холдинг "Байтерек" получил ключевую роль в реализации новой программы макроэкономической стабилизации на 2026-2028 годы. Документ определяет комплекс мер по макроэкономической стабилизации, снижению инфляции, расширению внутреннего производства и обеспечению устойчивого роста благосостояния граждан, сообщили в пресс-службе холдинга.
С учетом необходимости значительного прироста инвестиций холдинг совместно с банками второго уровня станет основным источником кредитов для реального сектора - как для инвестиционных проектов, так и для новых точек экономического роста и ключевых отраслей экономики.
Правительство продолжит капитализировать холдинг "Байтерек" на сумму 1 трлн тенге в 2026 году, чтобы расширять инвестиционные возможности и поддерживать приоритетные проекты в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре. Со своей стороны холдинг будет каждый год привлекать до 7 трлн тенге на финансовом рынке - как из внешних, так и из внутренних источников.
В этом году холдинг доведет общий размер господдержки до 8 трлн тенге. На сегодняшний день холдингом "Байтерек" оказана поддержка субъектам предпринимательства на общую сумму 5,7 трлн тенге. К примеру, из них около 1,7 трлн тенге направлено на поддержку порядка 9,6 тыс. проектов МСБ, а 860,3 млрд тенге - на поддержку 14 тыс. сельхозпроизводителей. В результате было создано около 29 тыс. рабочих мест. Благодаря таким мерам ожидается прирост экономики на 1,3 процентного пункта.
Отмечается, что холдинг будет увеличивать объемы кредитования.
В ближайшие годы холдинг сосредоточится на проактивной инвестиционной работе - поддержке проектов, которые создают новые высокопроизводительные предприятия, увеличивают экспорт и снижают зависимость от импорта, усиливая развитие экономики. В результате будет сформирован пул из 15-20 крупнейших инвестиционных проектов в таких отраслях как ГМК, машиностроение, нефтегазохимия и химия, энергетика, туризм и пищевая промышленность, обеспечивающих наибольший мультипликативный эффект и способных существенно повлиять на качественное развитие отраслей и регионов", - сообщили в пресс-службе.
В агросекторе планируется активизация финансирования проектов по глубокой переработке продукции АПК. Это позволит увеличить долю переработанной продукции в АПК на 70%. Ежегодно в стране будут запускаться более 100 новых инвестиционных проектов и производств в перерабатывающей отрасли АПК.
Для активизации инвестиционной деятельности в холдинге будет создано единое инвестиционное окно - механизм, который позволит на одном месте проводить отбор проектов, правильно их структурировать, привлекать инвесторов, а также обеспечивать полное сопровождение и контроль хода выполнения.
При этом холдинг продолжит и расширит поддержку малого и среднего бизнеса. Для этого будут активнее использоваться гарантии по кредитам, а финансирование будет направляться на самые важные и нужные направления.
Особое внимание уделят проектам по импортозамещению, поддержке отечественных производителей, а также развитию инфраструктуры в энергетике и транспорте. Такие проекты будут реализовываться через механизм "заказ на инвестиции" с учетом потребностей и особенностей каждого региона.
Холдинг "Байтерек" усилит помощь компаниям, у которых есть экспортный потенциал, объединяться, находить новых трейдеров и продвигать свою продукцию на зарубежных рынках. Для продвижения продукции АПК на зарубежные рынки создается фонд ADAL.
Также планируется усилить присутствие Казахстана на приграничных рынках. Это включает продвижение услуг компаний холдинга - например, ипотечных продуктов "Отбасы банка".
Чтобы казахстанские производители могли успешнее конкурировать за рубежом, предусмотрено финансирование экспортных проектов в иностранной валюте. Это позволит бизнесу работать на внешних рынках на более выгодных условиях", - уточнили в холдинге.
20.11.2025, 18:39 209021
Малый бизнес бьет тревогу: новые налоговые нормы лишают упрощенку доступа к корпоративному рынку
Фото: Depositphotos
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената парламента Маулен Ашимбаев заявил о важности гибкого подхода к вычетам корпоративного подоходного налога для компаний на общеустановленном режиме, передает корреспондент агентства.
Сейчас активно поднимается вопрос, связанный с взаимодействием между компаниями на общеустановленном режиме с предпринимателями на специальном налоговом режиме, на упрощенной декларации. В этой связи понятно, что компании или индивидуальные предприниматели на упрощенной декларации не являются плательщиками НДС. Но в то же время получается, что в соответствии с этой нормой если работают эти два субъекта, то затраты компании на общеустановленном режиме, если они что-то покупают, например, у индивидуального предпринимателя, то эти компании не могут отнести затраты по КПН. И, соответственно, возникает сложная ситуация: затраты есть, но затраты не вычитываются с КПН", - высказался спикер сената.
Как подчеркнул Ашимбаев, мера правительства направлена на борьбу с дроблением бизнеса.
В реальности же мы увидим три базовых сценария. Первый - компании на общеустановленном режиме перестанут работать с предпринимателями на специальном налоговом режиме, что не есть хорошо для малого и микробизнеса. Второй сценарий - мы увидим, что в целом начнется оптимизация и поиск каких-то "серых схем", чтобы уменьшать налогообложение. И третье, более реалистичное, что мы можем увидеть, - компании на общеустановленном режиме, если не могут отнести затраты и вычесть их из налогооблагаемой базы для КПН, они эти затраты включат в цены", - отметил председатель верхней палаты.
По его словам, нормы следует оценивать спустя определенное время после введения, и при необходимости могут быть приняты более гибкие меры, например ограничение сделок между аффилированными компаниями.
Также по этой теме депутаты мажилиса направили запрос.
В Налоговом кодексе формально B2B разрешен, но по факту государство отключает для малого бизнеса доступ к корпоративному рынку, превращая любые сделки с упрощенкой в невычитаемый расход, в фактическое двойное налогообложение", - написал мажилисмен Айтуар Кошмамбетов на своей странице в Instagram.
Он отметил, что в патовом положении малые производители, IT-компании, разработчики сайтов, диджитал-агентства, дизайнеры и архитектурные бюро, видеографы, фотографы, преподаватели, сметчики, инженеры и все, кто работает как с физическими, так и с юридическими лицами, - именно они составляют основу современной экономики услуг.
Какие риски я вижу: закрытие и переезд тысяч предпринимателей; - уход в тень; - рост цен из-за налоговой нагрузки. Мы предлагаем честный компромисс - сохранить B2B для малого бизнеса и ввести ставку 6%; усилить прозрачность через цифровые инструменты. Государство получит возможность собирать больше налогов в 2 раза (от В2В сделок) без тяжелых последствий", - предложил депутат.
Напомним, 16 октября правительство приняло решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.
Как сообщалось ранее, в Казахстане запустили петицию по пункту 16 статьи 286 нового Налогового кодекса против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Однако петиция не прошла модерацию.
Ее автор, налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту, в котором просит дать поручение правительству РК и Миннацэкономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".
20.11.2025, 15:40 223331
Базовую ставку могут снизить в Казахстане в 2026 году
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов в кулуарах сената рассказал, при каких условиях финрегулятор будет готов снизить базовую ставку, передает корреспондент агентства.
По мере реализации программы по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы и снижения инфляции Национальный банк готов снижать базовую ставку уже в 2026 году, заявил Сулейменов.
Можно смотреть оптимистично, можно смотреть пессимистично. Понятно, что это будет очень сильно зависеть о того, насколько сильно эффекты от повышения на НДС проникли в цены. Мы согласны с оценкой МНЭ, что часть эффектов уже реализовалась, поэтому в следующем году все одновременно пойдет вверх, наверно так сильно прогнозировать не стоит. Но какой-то эффект наверное будет", - отметил глава Нацбанка.
По его словам, нужно грамотно подойти к "разморозке" тарифов с 1 апреля 2026 года.
Как это произойдет, будет решать правительство. Насколько высоко будут подняты тарифы - это тоже определенным образом будет влиять на инфляцию (…) Потому по мере снижения инфляционных ожиданий мы будем готовы начать постепенный цикл снижения базовой ставки", - добавил Сулейменов.
Напомним, 19 ноября кабмин Казахстана принял программу совместных действий по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы.
Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.
Также отметим, что в Казахстане с 16 октября приостановленоповышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей. Повышения тарифов возобновится после первого квартала 2026 года.
20.11.2025, 14:02 231981
Казахстан ожидает рост ВВП до 5,4% в 2026 году
Фото: Depositphotos
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в ходе заседания сената заявил, что реальный рост валового внутреннего продукта в 2026 году в Казахстане ожидается на уровне 5,4%, сообщает пресс-служба правительства.
В соответствии с базовым вариантом реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за 3 года - 5,3%",- отметил Серик Жумангарин.
При этом, по его словам, номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году.
Ранее сообщалось, что правительство прогнозирует замедление инфляции в Казахстане к 2028 году до 5-7%.
Между тем по предварительным данным Бюро национальной статистики, за январь-октябрь 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
20.11.2025, 13:25 233416
Сенат вернул закон о трехлетнем республиканском бюджете в мажилис
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат вернул закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы" в мажилис, передает корреспондент агентства.
Одним из ключевых приоритетов республиканского бюджета на 2026-2028 годы является укрепление продовольственной безопасности и устойчивое развитие агропромышленного комплекса", - уточнила сенатор Ольга Булавкина.
По ее словам, продовольственная безопасность не просто вопрос аграрного производства. Это вопрос экономической стабильности, социального благополучия и национальной безопасности.
В 2025 году Казахстан столкнулся с ускорением инфляции, которая превысила прогнозные параметры. Согласно данным бюро национальной статистики, в сентябре текущего года годовая инфляция составила 12,9%. За аналогичный период прошлого года инфляция составляла 8,3%. Рост цен затронул все основные категории: продовольственные товары подорожали на 12,7%, непродовольственные - на 10,8%, платные услуги - на 15,3%, коммунальные услуги- 17,4%. Особое беспокойство вызывает так называемая мясная инфляция, которая в сентябре 2025 года достигла темпа прироста 19,1 %", - заявила депутат.
Он пояснила, что рост себестоимости связан прежде всего с повышением тарифов на электроэнергию, газ, воду и дизельное топливо, удорожанием кормов, а также высоким внешним спросом и активностью перекупщиков.
Для стабилизации ситуации с мая текущего года был введен временный запрет на вывоз маточного поголовья и бычков, действующий до конца октября 2025 года. Данное решение позволило предотвратить дефицит на внутреннем рынке, но оно имеет временный эффект и требует системного продолжения через меры бюджетной и отраслевой политики", - сообщила Ольга Булавкина.
По ее словам, повышение цен на продовольствие стало одним из ключевых факторов, требующих от государства не просто реакции на рынок, а предупредительной, стратегической бюджетной политики.
В связи с существующими вызовами в бюджете на 2026-2028 годы рассматривается возможность усиления поддержки агропромышленного комплекса, включая развитие инфраструктуры хранения и переработки продукции, модернизацию техники и внедрение энергоэффективных технологий, поддержку перерабатывающих предприятий и продвижение внешней торговли; предполагается оценка результативности по объему продукции, уровню самообеспеченности и логистическим потерям", - добавила она.
Раннее мажилис утвердил республиканский бюджет на 2026-2028 годы.
20.11.2025, 11:44 247111
Сенат вернул в мажилис закон об объемах трансфертов общего характера на 2026-2028 годы
Фото: Depositphotos
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената не одобрили некоторые статьи законопроекта "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы" и вернули его в мажилис.
Законопроект представил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, отметив полную сбалансированность местных бюджетов.
Местные бюджеты сбалансированы. Все базовые расходы учтены. Бюджет развития сформирован из возможности республиканского бюджета", - подчеркнул он.
По его словам, доходы местных бюджетов прогнозируются в 2026 году в размере 10,7 трлн тенге, в 2027 году - 12,1 трлн тенге, в 2028 году - 13,3 трлн тенге. Расходы составят 14,9 трлн тенге в 2026 году с ростом до 18,7 трлн тенге к 2028 году.
В комитете по финансам и бюджету отметили, что законом устанавливаются объемы трансфертов общего характера, необходимые для выравнивания уровней бюджетной обеспеченности регионов и обеспечения им равных фискальных возможностей для предоставления гарантированных государством услуг населению.
Объемы трансфертов общего характера определены как разница между прогнозными объемами доходов и расходов соответствующего местного бюджета.
К трансфертам общего характера относятся бюджетные изъятия и бюджетные субвенции, которые определены в следующих размерах:
бюджетные субвенции:
2026 год - 5 154 067 833 тысячи тенге;
2027 год - 6 357 838 886 тысяч тенге;
2028 год - 6 796 559 470 тысяч тенге.
бюджетные изъятия:
2026 год - 879 947 069 тысяч тенге;
2027 год - 1 079 818 403 тысячи тенге;
2028 год - 1 400 607 718 тысяч тенге.
Отмечается, что прогноз доходов местных бюджетов осуществлялся с учетом введения в действие новых Бюджетного и Налогового кодексов.
В доходах учтены увеличение вычетов с 14 до 30 месячных расчетных показателей по индивидуальному подоходному налогу, введение прогрессивной шкалы по ИПН, повышение ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию, дифференцированные поправочные коэффициенты для исчисления налога на транспортные средства в зависимости от срока эксплуатации транспортного средства и другие изменения.
Прогнозные объемы текущих затрат местных бюджетов рассчитаны с учетом индексации на инфляцию и прогнозной численности потребителей государственных услуг в регионе.
При определении трансфертов общего характера в соответствии с пунктом 18 статьи 75 Бюджетного кодекса в базе расходов местных бюджетов учтены расходы по целевым текущим затратам согласно перечню, представленному центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.
По данным комитета, в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Бюджетного кодекса в прогнозных объемах текущих затрат местных бюджетов не учтены целевые трансферты, затраты на обслуживание и погашение долга местного исполнительного органа, бюджетные кредиты, государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, имиджевые расходы, гранты, исследования, консалтинговые услуги, научно-технические проекты и программы.
В ходе обсуждения закона с учетом замечаний и предложений комитетов и депутатов сената возникла необходимость внесения изменений в принятый мажилисом закон касательно увеличения в трансфертах общего характера затрат на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах для завершения начатых и продолжающихся проектов в сумме 17,5 млрд тенге", - говорится в заключении комитета.
С учетом этого комитет по финансам и бюджету рекомендует не одобрить отдельные статьи закона и возвратить его в мажилис с предложением новой редакции указанных статей закона.
20.11.2025, 11:05 186201
Правительство прогнозирует замедление инфляции в Казахстане к 2028 году до 5-7%
Фото: Depositphotos
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании сената парламента при рассмотрении параметров республиканского бюджета на 2026-2028 годы заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин представил обновленный прогноз инфляции на предстоящий трехлетний период.
Прогноз инфляции определен на уровне 9-11% в 2026 году, 5,5-7,5% в 2027 году и 5-7% в 2028 году", - сказал Серик Жумангарин.
Он отметил, что в соответствии с базовым вариантом реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за 3 года - 5,3%.
При этом, по его словам, номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году.
Он отметил, что рост обрабатывающей промышленности станет ключевым драйвером экономики Казахстана.
Рост экономики будет обеспечиваться ростом в реальном секторе и сфере услуг. В обрабатывающей промышленности прогнозируется увеличение темпов роста с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году за счет реализации инвестиционных проектов. Средний за три года рост в горнодобывающей промышленности составит 2,8%, в сельском хозяйстве - 3,9%, в строительстве - 11,0%, услуг транспорта - 10,1% и в торговле - 6,7%", - сказал Серик Жумангарин.
Кроме того, заместитель премьер-министра представил прогноз внешнеторговых операций на период до 2028 года.
Экспорт, по прогнозам, увеличится с $77,1 млрд 2026 году до $83,7 млрд в 2028 году, импорт - с $67,7 до $75,2 млрд", - сказал Серик Жумангарин.
Он отметил, что правительство сформировало бюджет с акцентом на сокращение дефицита и снижение зависимости от Нацфонда.
Налогово-бюджетная политика направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности государственных финансов, уменьшение дефицита бюджета, а также замещение средств Национального фонда собственными средствами. Прогнозирование бюджета основывалось на бюджетных правилах и целевых ориентирах, установленных Концепцией управления государственными финансами до 2030 года", - сказал Серик Жумангарин.
Вице-премьер сообщил, что доходы (без учета трансфертов) в 2026 году прогнозируются в объеме 19,2 трлн тенге или на уровне 10,5% к ВВП. По сравнению с оценкой текущего года рост составит 4,7 трлн тенге. В плановом периоде ожидается их рост к 2028 году до 23,2 трлн тенге, или на 20,8%. В целом обеспеченность республиканского бюджета собственными доходами растет с 63,7%в 2025 году до 83,5% в 2028 году.
Гарантированный трансферт из Нацфонда определен в размере 2770 млрд тенге ежегодно, в пределах лимита, рассчитанного по цене отсечения.
Темпы роста расходов в 2026-2028 годах стабилизированы на уровне 108,7-109,3%. Расходы республиканского бюджета в 2026 году составят 27,7 трлн тенге или 15,1% к ВВП, в 2027 году - 28,8 трлн тенге или 14% к ВВП, в 2028 году - 29,8 трлн тенге или 13% к ВВП при соблюдении лимитов, установленных бюджетными правилами", - отметил Серик Жумангарин.
По его словам, при доходах республиканского бюджета в 2026 году на уровне 19,2 трлн тенге и расходах в 27,7 трлн тенге, а также с их последующим ростом в плановом периоде, бюджет не потребует привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта.
При таких объемах доходов и расходов бюджет обеспечивает самодостаточность без необходимости привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта", - сказал Серик Жумангарин.
По его прогнозам, правительственный долг Казахстана к 2028 году снизится до 19,6% к ВВП.
Значения фискального и ненефтяного дефицитов определены на уровне 2,5% и 4,9% к ВВП в 2026 году соответственно, с последующим снижением до 0,9% и 2,7% к ВВП в 2028 году. С учетом этого правительственный долг, по прогнозам, составит на уровне 21,4% к ВВП в 2026 году со снижением до 19,6% к ВВП в 2028 году, что не превышает установленные ковенанты", - сообщил Серик Жумангарин.
Как сообщалось ранее, программу по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы приняли в правительстве.
