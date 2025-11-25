Казахстан готовит масштабную модернизацию аэропортов Астаны и Алматы

Фото: unsplash.com

Рассказать друзьям

Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве прошло совещание по вопросам развития авиахабов и автодорожной отрасли в рамках поручений главы государства.





Премьер-министру был представлен план развития гражданской авиации на ближайшие 3 года с учетом мировых прогнозов по удвоению глобального авиарынка к 2040 году. Упор сделан на обеспечение высокого уровня соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO).





Планом предусмотрена масштабная работа по модернизации аэропортовой и навигационной инфраструктуры, расширению международной и внутренней маршрутной сети. Кроме того, планируется увеличение парка воздушных судов и усиление системы подготовки специалистов для авиационной отрасли с привлечением международных учебных центров.





В ходе совещания обсуждены вопросы развития аэрохабов на базе аэропортов городов Астаны и Алматы. Для строительства второй взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта ведется подготовка к разработке проектно-сметной документации. Модернизация воздушной гавани предусматривает строительство грузового и пассажирского терминалов, обновление инфраструктуры и др. Реализация стратегической программы Horizon по модернизации аэропорта Алматы обеспечит увеличение пропускной способности. Планируется реконструкция терминалов, модернизация взлетно-посадочных полос для кратного увеличения трафика. На базе аэропорта будут созданы грузовой и технический кластеры и сервисная экосистема.





Также рассмотрены вопросы субсидирования внутренних авиамаршрутов, направленных на укрепление региональной связанности. В целом объем пассажироперевозок за 10 месяцев текущего года вырос на 6% и превысил 13 млн пассажиров.





По итогам совещания премьер-министр поручил усилить работу по цепочкам непродуктивных посредников в поставках авиатоплива, а также активизировать работу по реализации текущих и запуску новых проектов в транспортной отрасли.





Ранее Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки.



