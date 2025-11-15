14.11.2025, 14:50 56831
Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать вопрос активизации авиаперевозок для поставок сельскохозяйственной продукции страны на экспортные рынки, сообщает Акорда.
Надо активнее продвигать продукцию на международные рынки. Наша страна входит в десятку ведущих мировых экспортеров пшеницы и занимает лидирующие позиции по поставкам муки. В целом экспорт продукции АПК составляет более пяти миллиардов долларов, включает в себя свыше 200 наименований сельскохозяйственной продукции и осуществляется в 70 государств", - привел данные глава государства.
По мнению президента, Казахстан мог бы стать крупным поставщиком мяса, в первую очередь в страны Азии. По экспорту баранины Казахстан пока уступает таким странам, как Монголия, Нидерланды, Испания, Франция.
Нужно создать надлежащие условия для полноценного раскрытия экспортного потенциала овцеводства. К примеру, страны Персидского залива заинтересованы в стабильных круглогодичных поставках нашей мясной продукции. Но у нас авиаперевозки сельхозпродукции не скоординированы и не урегулированы должным образом. Предприниматели зачастую оказываются один на один с проблемой отправки грузов. Сегодня мне сообщили, что регулярными рейсами отправляется мясо в Эмираты. Наверное, это не совсем правильно", - считает Токаев.
В то же время, отметил он, аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе, Караганды, Актау с учетом преференций в рамках специальных экономических зон имеют достаточный потенциал, чтобы стать региональными хабами с развитой логистикой и интеграцией в международные авиамаршруты.
Их полноценное функционирование в таком качестве и режиме позволит обеспечить бесперебойные поставки сельхозпродукции на экспортные рынки. Данный вопрос правительству надо тщательно проработать", - добавил президент.
В завершение форума глава государства наградил 30 работников сельскохозяйственной отрасли за выдающиеся достижения в развитии агропромышленного комплекса страны.
Ранее в Минсельхозе РК пояснили, что цена на мясо на внутреннем рынке растет из-за повышенного спроса на отечественною продукцию на внешних рынках. Глава ведомства не стал делать прогнозы по ценам на продукты на будущее. По его мнению, цены удастся удержать на текущем уровне, поскольку сейчас живой скот не вывозят, а мясо квотируют, "поэтому проблем возникнуть не должно".
14.11.2025, 14:07 61671
В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК
На базе платформы e-АПК нужно выстроить единую архитектуру сельскохозяйственных данных, которая обеспечит комплексное управление отраслью
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на втором форуме работников сельского хозяйства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести интеграцию информационных систем агропромышленного комплекса, сообщает Акорда.
Предстоит продолжить оптимизацию информационных систем в АПК. Сейчас они разрознены и, по существу, не интегрированы между собой. Следовательно, решения зачастую принимаются на основе неточной статистики. Объективную картину должны представить результаты Национальной сельскохозяйственной переписи. Полученные сведения должны лечь в основу модернизации и дальнейшего развития цифровых систем в агросекторе", - сказал президент.
Он поручил правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам провести интеграцию отраслевых информационных систем, обеспечить постоянный контроль качества данных.
На базе платформы e-АПК нужно выстроить единую архитектуру сельскохозяйственных данных, которая обеспечит комплексное управление отраслью", - пояснил он.
Президент отметил необходимость цифровизации АПК.
Для сельского хозяйства это имеет принципиальное значение, поскольку новые технологии позволяют существенно сократить издержки и повысить производительность (...) Предстоит сформировать эффективную систему учета и контроля государственных запасов зерна с помощью цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Для этого необходимо модернизировать действующие и приступить к строительству новых современных элеваторов. В программе финансирования строительства частных элеваторов обязательным критерием должно стать наличие электронных систем приема и отгрузки зерна", - подчеркнул он.
На сельское хозяйство приходится около 60% всего водозабора. Рациональное, другими словами, экономное использование воды в аграрной сфере - определяющий фактор устойчивости всей нашей водной экосистемы.
В агросекторе стали внедрять современные технологии экономии воды, сокращать площади влагоемких культур, но это только начало работы. Эксперты считают возможным в течение трех лет довести охват водосберегающими технологиями до одного миллиона гектаров.
Вместе с тем Токаев обратил внимание на модернизацию водной инфраструктуры. На сельское хозяйство, по его словам, приходится около 60% всего водозабора.
Работы по модернизации водного хозяйства много, но она должна быть взаимоувязана с планами развития сельскохозяйственной отрасли. Наши ведомства стали увлекаться разработкой планов и так называемых "дорожных карт", которые даже не согласованы между собой, содержат спорные с точки зрения реализации моменты по принципу "Нам бы день простоять, да ночь продержаться". Это практику надо прекращать", - высказался глава государства.
Также в своем выступлении Токаев высказался об использовании возвращенной в госсобстенность земле. Всего с 2022 года государству возвращено более 14 млн гектаров сельскохозяйственных земель.
Он подчеркнул, что работа по предоставлению земельных участков гражданам ведется крайне медленно.
Планы акиматов по данному вопросу не должны оставаться на бумаге. Главное - не допустить, чтобы земля снова простаивала и оставалась неосвоенной. В настоящее время Правительство разрабатывает План поддержки бизнеса в животноводстве. Пастбища должны быть предоставлены сельским жителям и инвесторам, имеющим конкретные планы их освоения. В документе, который будет принят в середине следующего года, необходимо предметно обозначить пути решения этого вопроса", - сказал глава государства.
Одним из серьезных препятствий, по его словам, остается низкая залоговая стоимость земельных участков. Действующая система кадастровой оценки не соответствует реальной рыночной ситуации.
Правительству следует обратить внимание на этот вопрос и пересмотреть методологию определения кадастровой стоимости", - поручил Токаев.
Он подчеркнул, что распределение земельных участков должно осуществляться посредством электронного конкурса.
Главная обязанность тех, кто получает землю, - рационально использовать и эффективно осваивать ее. Кроме того, необходимо пересмотреть подходы к мониторингу земельных ресурсов, поскольку имеющиеся данные по сельскохозугодьям неполные. Такое положение дел препятствует осуществлению надлежащего контроля и своевременному возвращению неиспользуемых участков. Информация по процессу распределения земель должна быть в открытом доступе", - подчеркнул президент.
Отдельно Касым-Жомарт Токаев высказался о вопросе привлечения иностранных инвестиций в агросектор Казахстана.
В первую очередь, необходимо создавать благоприятные условия для деятельности иностранных инвесторов с передовыми технологиями. Правительство сформировало перечень из более чем 200 инвестиционных проектов, связанных с АПК. Данные проекты общей стоимостью около 4 трлн тенге (выделяемых за три года) реализуются в 12 секторах. Теперь эти проекты должны получить соответствующую поддержку на всех уровнях. И центр, и регионы должны быть активными в этом вопросе. Важно серьезно продумать, когда и каким образом будут реализованы проекты. Акиматы и министерства должны работать оперативно и слаженно", - подытожил президент.
14.11.2025, 13:44 64836
Более чем в 2,5 раза вырос за десять лет объем валовой сельхозпродукции в Казахстане
Токаев выступил на втором форуме работников сельского хозяйства
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние десять лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на втором форуме работников сельского хозяйства, сообщает Акорда.
В своем выступлении президент отметил, что в стране не в полной мере используется потенциал сельского хозяйства. Казахстан занимает 6-е место в мире по площади пастбищных земель и 8-е место - по площади посевных угодий.
Иными словами, у нас есть все необходимые ресурсы, нужно лишь использовать их эффективно. За последние десять лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза - с 3,3 трлн до 8,3 трлн тенге. До 2030 года мы должны еще раз удвоить этот показатель. Это вполне посильная для нас задача", - заявил Токаев.
Глава государства подчеркнул, что сегодня приоритетным направлением сельского хозяйства является животноводство. Для его дальнейшего развития следует продолжить внедрение системы производственного цикла в мясном скотоводстве с упором на рациональное и ротационное использование пастбищ.
Токаев обратил внимание на проблемы в ветеринарной сфере.
Прежде всего эту отрасль следует обеспечить необходимой материально-технической базой. Важно улучшить условия труда ветеринарных врачей и рассмотреть меры по стимулированию их деятельности. Необходимо продолжить эффективную работу по развитию инфраструктуры ветеринарной отрасли", - поручил он.
Напомним, в текущем году в стране собран рекордный урожай зерновых и масличных культур.
14.11.2025, 12:10 71571
Опреснительный завод в Мангистауской области вышел на производственную мощность
Фото: КазМунайГаз
Актау. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Опреснительный завод морской воды "Кендерли" вышел на производственную мощность и на сегодня способен производить до 50 тыс. кубометров воды в сутки, сообщает пресс-служба "КазМунайГаза".
27 октября текущего года подписан акт ввода в эксплуатацию. Строительство, монтаж и пуско-наладочные работы выполнены на 100%, и завод может успешно функционировать на свою полную проектную мощность", - уточнили в компании.
Первый объем опресненной воды из Кендерли был подан на водораспределительный узел города Жанаозена в августе текущего года.
В настоящее время предприятие находится в состоянии постоянной готовности для подачи воды в централизованную систему водоснабжения Жанаозена. Отметим, что на сегодняшний день водоснабжение города обеспечивается из 2 источников: магистрального водовода Астрахань - Мангышлак и подземных источников Туйесу и Сауыскан, которые покрывают потребности в осеннее и зимнее время", - отметили в пресс-службе.
До конца этого года предприятие перейдет в коммунальную собственность акимата Мангистауской области.
Опреснительный завод морской воды является крупнейшим подобным объектом в Казахстане и представляет собой комплекс инженерных решений, включающий в себя цех опреснения с установкой обратного осмоса с общей проектной мощностью 50 тыс. кубометров воды в сутки, а также цеха водоподготовки, обессоливания и минерализации", - рассказали в КМГ.
Протяженность магистрального водопровода составляет 201,4 км (2 нитки по 100,7 км), также проведены линии электропередачи, оптоволоконная линия связи, газопровод и автодорога.
В пресс-службе отметили, что крупнейший социальный проект имеет стратегическую значимость.
Завод обеспечит питьевой водой жителей Жанаозена и прилегающих населенных пунктов. Также объект снизит нагрузку на магистральный водовод Астрахань - Мангышлак и будет способствовать развитию промышленного потенциала региона.
Ранее сообщалось, что жители Актау регулярно сталкиваются с дефицитом водоснабжения. В сентябре прошлого года актаусцы перекрыли дорогу из-за проблем с водоснабжением. Летом 2024 года правительство выделило 5 млрд тенге на поддержку МАЭК.
В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
Тем не менее в апреле прошлого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
14.11.2025, 08:48 86376
Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
Фото: Depositphotos
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 14 ноября 2025 года вводится в действие приказ Минэнерго Казахстана "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа".
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.
Под исключение попадает:
- вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование;
- вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;
- перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан;
- вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют сохранить оптовые цены на сжиженный нефтяной газ.
13.11.2025, 17:19 140951
Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном вырос до $1,4 млрд
Фото: Depositphotos
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном за 8 месяцев 2025 года вырос на 21% и составил $1,4 млрд, сообщает пресс-служба правительства РК.
Наша общая цель - всестороннее выполнение задач, поставленных главами государств, и дальнейшее расширение многосторонней интеграции. Кыргызстан для нас не только дружественный сосед, братская страна, но и важный торгово-экономический партнер. Правительство Казахстана готово к совместной работе для достижения целей, отвечающих нашим общим интересам", - подчеркнул премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на 13-м заседании межправительственного совета в Астане.
В свою очередь председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев заверил, что правительство страны приложит все усилия для достижения поставленных целей.
Внимание уделено взаимовыгодному сотрудничеству в сферах энергетики и водоснабжения, а также инвестиционному взаимодействию.
Точки роста отмечены в сфере АПК. Объем торговли сельхозпродукцией за 8 месяцев вырос на 42% и составил $326 млн, из которых свыше 80% - экспорт сельхозпродукции из РК. Перспективным направлением для сотрудничества является горный туризм. Обсуждены вопросы возрождения горных туристических маршрутов к пику Хан-Тенгри, расположенному на территориях двух стран", - заявили в правительстве.
Правительства Казахстана и Кыргызстана подтвердили приверженность дальнейшему углублению двусторонних взаимоотношений по всем ключевым направлениям сотрудничества. По итогам подписан протокол 13-го заседания казахско-кыргызского межправительственного совета.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Китаем составил $35,4 млрд.
13.11.2025, 16:47 143931
Факт сверхлимитного использования средств по БАКАД отсутствует - в Минтранспорта ответили на слова депутата о лишних расходах Эксклюзив КТ
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта Казахстана, отвечая на запрос Kazakhstan Today, прокомментировало слова депутата мажилиса Мархабата Жайымбетова о том, что проект Большой Алматинской кольцевой автодороги обошелся государству в лишние 2 миллиарда тенге из-за завышенного курса доллара при расчете сметы, передает корреспондент агентства.
Факт нецелевого или сверхлимитного использования бюджетных средств по проекту БАКАД отсутствует. Вместе с тем в связи с изменением валютного курса, используемого при расчете валютной компенсации концессионеру, а также уточнением графика бюджетных обязательств возникла дополнительная потребность в финансировании в пределах установленных параметров республиканского бюджета", - заявили в ведомстве.
В министерстве отметили, что при формировании бюджета на 2026-2028 годы расчеты по проекту БАКАД производятся с учетом норм приказа Министерства национальной экономики, предусматривающего применение курса, установленного Национальным банком, и корректировку валютной компенсации.
В этой связи общая сумма обязательств государства по проекту БАКАД уточняется пропорционально колебаниям курса тенге и включает компенсацию валютных рисков. Таким образом, увеличение финансовых обязательств государства не связано с перерасходом средств, а обусловлено валютными колебаниями и приведением расчетов в соответствие с фактическими обязательствами по договору концессии", - утверждают в ведомстве.
Также в Министерстве транспорт рассказали, какой курс валюты был официально утвержден при расчете сметы проекта.
При формировании финансовой модели проекта и заключении концессионного договора от 7 февраля 2018 года расчеты осуществлялись исходя из официального курса доллара США в размере 307,8 тенге, установленного Национальным банком Республики Казахстан на момент проведения конкурсной процедуры. Данный курс был использован для определения стоимости проекта, расчета платы за доступность и структуры валютных обязательств концессионера и государства", - сообщается в ответе.
Кроме того, сообщается, что Высшая аудиторская палата в рамках своей компетенции проводила проверку реализации проекта БАКАД.
По итогам проверки даны рекомендации, направленные на совершенствование механизмов финансового контроля и анализа затрат. Министерство обеспечивает исполнение данных рекомендаций в установленные сроки и порядке в соответствии с требованиями законодательства", - уверяют в ведомстве.
В министерстве ответили на вопрос о том, планируется ли проведение дополнительного аудита расходов по проекту.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан проведение контрольных и аудиторских мероприятий в отношении использования средств республиканского бюджета не входит в компетенцию министерства. Решения о проведении аудита принимаются Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан и Министерством финансов в рамках утвержденного плана контрольных мероприятий. По состоянию на ноябрь 2025 года в адрес министерства транспорта информация о проведении дополнительного аудита по проекту БАКАД не поступала. При этом министерство обеспечивает полное взаимодействие с контролирующими органами и готово предоставить всю необходимую документацию в случае принятия ими соответствующего решения", - заявили в Минтранспорта.
Также в ведомстве подчеркнули, что министерство в рамках своей компетенции осуществляет постоянный мониторинг исполнения концессионных соглашений и проектов государственно-частного партнерства, реализуемых в транспортной отрасли.
С целью минимизации бюджетных рисков и недопущения превышения утвержденных обязательств внедрен механизм предварительного согласования финансовых моделей и графиков платежей с участием уполномоченных государственных органов. Кроме того, проводится регулярная сверка обязательств государства и концессионеров, анализ влияния валютных колебаний на проекты ГЧП, а также оценка эффективности расходования средств", - добавили в министерстве.
Ранее депутат мажилиса Мархабат Жайымбетов заявил, что проект Большой Алматинской кольцевой автодороги из-за завышенного курса доллара при расчете сметы обошелся государству в лишние 2 миллиарда тенге, пишет tengrinews.kz.
По словам мажилисмена, данные Высшей аудиторской палаты наглядно показывают, как деньги тратятся без должного учета. Говоря о проекте БАКАД, Жайымбетов заявил, что смета была рассчитана исходя из курса 575 тенге за доллар, тогда как курс, заложенный правительством, составлял 540 тенге. По мнению депутата, эта разница уже привела к лишним расходам на 2 миллиарда тенге.
Напомним, БАКАД открыли в июне 2023 года. Это дорога протяженностью 66 километров, включающая 4-полосные (протяженность 9 километров) и 6-полосные (57 километров) участки движения, а также мосты, транспортные развязки и необходимую инфраструктуру.
В июле 2023 года проезд по БАКАД стал платным.
12.11.2025, 18:26 231796
Токаев назвал Россию крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана
Фото: Depositphotos
Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России назвал РФ крупнейшим торговым и инвестиционным партнером страны, сообщает пресс-служба Акорды.
Россия - крупнейший торговый и инвестиционный партнер Казахстана. Товарооборот между нашими странами превысил 28 млрд долларов, ведется целенаправленная работа, чтобы довести его до 30 млрд долларов. В 2024 году российские инвестиции достигли рекордного уровня - 4 млрд долларов. А общий накопленный объем российских инвестиций в Казахстан, по нашим данным, превысил 27 млрд долларов. В свою очередь казахстанские вложения в Россию составляют порядка 9 млрд долларов. В Казахстане плодотворно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом, которые создают тысячи рабочих мест и вносят большую лепту в динамичный рост нашей экономики. Эти внушительные показатели наглядно отражают высокую динамику нашего сотрудничества. Считаю, что мы должны не останавливаться на достигнутом уровне, неуклонно идти вперед, наращивать торговлю и инвестиции", - заявил глава государства.
Президент подчеркнул огромный вклад людей рабочих профессий в экономическое развитие двух стран.
2025 год был объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий, сейчас подводим его итоги. Мы взяли курс на всемерную поддержку людей рабочих профессий, повышение их престижа в обществе, реформу системы профессионального образования", - отметил он.
По мнению президента, в стремительно меняющихся реалиях рабочий будущего должен умело управлять различными интеллектуальными системами и цифровыми платформами.
Мы все прекрасно осознаем, что именно высокая квалификация и современные навыки специалистов выступают фундаментом промышленного роста и технологической модернизации наших стран", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Президент заявил, что в Казахстане недавно были утверждены концептуальные основы внедрения искусственного интеллекта в систему технического и профессионального образования.
Он также напомнил, что Казахстан при участии международного консорциума во главе с "Росатомом" приступил к строительству первой атомной электростанции.
Успешная реализация этого технологичного и наукоемкого проекта полностью зависит от деятельности высококлассных специалистов. На этапе строительства АЭС будет задействовано более шести тысяч рабочих и более трех тысяч специалистов среднего звена. При этом повышенным спросом будут пользоваться узкопрофильные специалисты. Поэтому укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение. Мы уделяем повышенное внимание сотрудничеству с российскими вузами в решении этого вопроса. Открытие филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на базе КазНУ имени аль-Фараби - тому яркое подтверждение", - заявил лидер Казахстана.
В завершение он подчеркнул, что Казахстан и Россия - надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники.
Наши страны имеют общую историю, общую память, общие ценности. Дружба наших народов предопределена самой судьбой. Благодаря конструктивному, доверительному диалогу на всех уровнях казахстанско-российское сотрудничество наполняется новым содержанием. Наша самая протяженная в мире сухопутная граница стала ярким воплощением вечной дружбы и нерушимого добрососедства наших народов", - добавил глава государства.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели переговоры.
12.11.2025, 16:20 192076
Максимальный рост в ЕАЭС: в Казахстане бензин подорожал на 11,2%
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В сентябре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года наибольшее повышение в Евразийском экономическом союзе цен на бензин автомобильный зафиксировано в Казахстане - на 11,2%, сообщает Евразийская экономическая комиссия.
В сентябре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года наибольшее повышение цен на бензин автомобильный зафиксировано в Казахстане - на 11,2% и России - на 9,3% при снижении их в Армении на 0,1%. Цены на дизельное топливо за этот период значительно выросли в Казахстане - на 9,2%, Беларуси - на 6,6% и в Кыргызстане - на 6,3%, по оплате за электроэнергию - в Кыргызстане - на 20,9%", - сообщили в комиссии.
В целом отмечается, что индекс потребительских цен на бензин автомобильный по ЕАЭС в сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025 года составил 102,6%, с декабрем 2024 года - 109,2%, а на дизельное топливо - 101,5% и 104,4%, по оплате за электроэнергию - 100,3% и 113,1%.
Индекс цен производителей на бензин автомобильный по ЕАЭС в сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025 года составил 104,0%, с декабря 2024 года - 133,6%, на дизельное топливо - 105,2% и 96,5%, на электроэнергию - 102,0% и 115,4% соответственно", - говорится в сообщении.
По информации ЕЭК, выше, чем по ЕАЭС, в сентябре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года увеличились цены производителей на бензин автомобильный в России - на 38,4%.
Наибольшее увеличение цен производителей на дизельное топливо зафиксировано в Кыргызстане -на 14,5% при их снижении в России - на 4,9%. Значительный прирост цен производителей на электроэнергию наблюдался в Казахстане - на 20,1%, в Армении - на 18,0% и в Беларуси - на 16,6%", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан вводит полугодовой запрет на вывоз нефтепродуктов.
