15.03.2026, 14:54
Генконсул КНР в Алматы назвал референдум по новой Конституции большим политическим событием
Фото: council.gov.ru
Рассказать друзьям
Алматы. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы Су Фанцю в ходе посещения избирательного участка № 254, расположенного в здании Национальной библиотеки, назвал референдум по новой Конституции большим политическим событием, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Мы побывали на трех избирательных участках, этот уже четвертый. Мы очень рады принимать участие в качестве международных наблюдателей по приглашению казахстанской стороны. Нарушений мы не заметили, процесс проходит спокойно и организованно. Считаем, что это большое политическое событие в Республике Казахстан, и желаем успешного проведения референдума по проекту новой Конституции", - заявил Су Фанцю.
По его словам, китайская сторона всегда готова участвовать в международных наблюдательных миссиях, если получает соответствующее приглашение. Генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы подчеркнул, что китайские дипломаты и представители государственных структур регулярно принимают участие в наблюдении за важными политическими событиями в разных странах.
Кроме того, заявил он, отношения между Казахстаном и Китаем остаются близкими и дружественными, а сотрудничество между странами продолжает укрепляться.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит референдум по новой Конституции. Избирательные участки будут работать до 20.00.
В бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Варианты ответа: "да, принимаю" и "нет, не принимаю".
Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 14.00 часов явка граждан в регионах составила 51,93%.
новости по теме
15.03.2026, 12:00
Референдум по новой Конституции: явка на 12.00 составила 37,54%
Рассказать друзьям
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12.00 часов явка граждан в регионах составила 37,54%, сообщает Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
В том числе в разрезе регионов:
- по области Абай - 41,93%;
- по Акмолинской области - 44,66%;
- по Актюбинской области - 45,73%;
- по Алматинской области - 40,41%;
- по Атырауской области - 42,29%;
- по Западно-Казахстанской области - 36,59%;
- по Жамбылской области - 35,86%;
- по области Жетісу - 43,32%;
- по Карагандинской области - 42,95%;
- по Костанайской область - 37,10%;
- по Кызылординской области - 43,18%;
- по Мангистауской области - 34,57%;
- по Павлодарской области - 36,57%;
- по Северо-Казахстанской области - 41,64%;
- по Туркестанской области - 44,13%;
- по области Ұлытау - 36,59%;
- по Восточно-Казахстанская области - 42,88%;
- городу Астане - 31,23%;
- городу Алматы - 14,85%;
- городу Шымкенту - 42,59%.
В общем по стране на 12.00 получили бюллетени 4 677 595 граждан, что составляет 37,54 % от числа включенных в списки для голосования. На 106 участках в местах временного пребывания граждан завершено голосование", - добавили в ЦИК.
Напомним, 11 февраля президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума 15 марта 2026 года.
Избирательные участки будут работать до 20.00. По состоянию на 07.00 открыто 10 388 избирательных участков. На 92 участках голосование началось в 06.00. В списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 12 461 796 человек.
14.03.2026, 17:07
Выкупают слишком дешево: алматинцы недовольны компенсацией за снос их жилья
Фото: скрин видео
Рассказать друзьям
Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы жители домов, попавших под снос, выражают недовольство маленькой, по их мнению, компенсацией, сообщает телеканал КТК.
Владельцам участков предлагают до 12 миллионов за сотку, но люди с такими расценками не согласны. Говорят, равноценное жилье на эти деньги не купить", - говорится в сюжете.
Один из жителей Еркебулан Едикеeв рассказал, что новость о сносе застала его врасплох. Он вырос сам в доме, который собираются сносить, и здесь же растут его пятеро детей. На его участке два дома, один из которых построили недавно. В строительство вложили около 37 миллионов тенге.
Предлагают около 45 миллионов. То есть, ну, 45 миллионов - я не знаю, что можно купить, как вообще, какой дом надо покупать. Дети, конечно, они отказываются. Они плачут, говорят: "Как мы можем куда-то в аул переехать?" Их образование, учеба, их друзья. То есть это садик, школа", - говорит мужчина.
По данным телеканала, под снос в этом районе попали 34 дома. Вместо них планируют сделать парковую зону. Однако, по словам жителей, землю выкупают слишком дешево, оценивают только площадь участка, без учета строений.
Это, представляете, 10-12 миллионов за сотку и 300 тысяч за недвижимость. Естественно, мы ничего не можем купить. Вот мой участок, у нас каждый барачного типа, на три хозяина. У меня даже двух соток нет. И что я возьму в этом районе?! А за такую компенсацию равноценное жилье не купить", - возмущается другой владелец дома Муса Джумагалиев.
Чиновники из акимата в свою очередь утверждают, что размер компенсации определяют независимые оценщики и повлиять на их решение они не в силах.
На сегодня выкуплены 8 участков, по остальным ведутся переговоры.
По словам заместителя руководителя управления земельных отношений Алматы Темирлана Муханова, в данном районе стоимость одной сотки земли начинается от 12 миллионов тенге.
Цена формируется в основном из-за технических характеристик самого недвижимого имущества, которое мы изымаем. Если собственник не согласен с суммой компенсации, соответственно, он может обратиться в судебные органы", - говорит чиновник.
Жители между тем не согласны с предложенной компенсацией и утверждают, что не съедут, пока не получат хорошую оплату, чтобы купить равноценное жилье. Они уже готовят обращение в суд.
13.03.2026, 11:25
Пропавшая в Польше казахстанка найдена мертвой
Выясняются обстоятельства гибели женщины
Рассказать друзьям
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию о гибели гражданки Казахстана Екатерины Шиловой на территории Польши.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Посольство Республики Казахстан в Польше находится на связи с родными и близкими погибшей, а также с компетентными органами польской стороны и оказывает необходимое содействие по всем консульско-правовым вопросам, включая репатриацию тела на родину. Данный вопрос находится на контроле министерства", - сообщили в МИД.
Как сообщила СМИ сестра погибшей, Екатерину нашли убитой. Подозреваемый задержан.
Информация об исчезновении женщины появилась 21 февраля. Ее сестра сообщила в Facebook, что Екатерина должна была вылететь из Варшавы в Астану 18 февраля в 23.00, однако на рейс она не явилась. Родственники получили от нее сообщение, которое показалось родным странным: "Привет. Я не вылетела из Варшавы. Меня пригласили на хорошую работу в Германию, где работает несколько лет моя подруга и вернули деньги за купленные билеты. Буду свободна напишу".
12.03.2026, 18:28
Мошенники выдают себя за организаторов референдума и просят коды из SMS
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии референдума активизировались телефонные мошенники, которые представляются организаторами голосования и просят у казахстанцев коды из SMS якобы для "регистрации бюллетеня", сообщили в центре по борьбе с дезинформацией.
Мошенники осуществляют телефонные звонки гражданам и просят сообщить код из SMS якобы для "регистрации бюллетеня" на предстоящем референдуме. Одновременно в некоторых мессенджерах фиксируется распространение сообщений о том, что некие лица, представляющиеся организаторами онлайн-голосования, обзванивают граждан и якобы проводят "регистрацию участников голосования" на референдуме по проекту Конституции", - проинформировали в центре.
В центре по борьбе с дезинформацией предупредили - ни голосование, ни связанные с ним процедуры не предусматривают обзвон граждан и запрос кодов из SMS по телефону. Голосование на референдуме предусмотрено исключительно на участках голосования с использованием бумажного бюллетеня.
Центр призывает граждан не сообщать персональные данные звонящим и доверять только официальным информационным уведомлениям центральной, территориальной и участковых комиссий по голосованию", - говорится в сообщении.
Ранее Нацбанк предупредил о новой схеме мошенничества с банковскими картами.
12.03.2026, 14:41
Названа стоимость проезда ЛРТ в Астане
Фото: Акимат Астаны
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры разработало проект постановления "О некоторых вопросах тарифов на перевозку пассажиров и багажа легкорельсовым транспортом в городе Астане", передает корреспондент агентства.
В частности, в постановлении предлагается установить следующие тарифы за проезд:
- при безналичной и наличной оплате - 200 тенге;
- при оплате льготной транспортной картой - 0 тенге.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, бетонные опоры ЛРТ в Астане начали устанавливать еще в 2011 году. Строительство легкорельсовых дорог было прекращено из-за многомиллиардных хищений со стороны подрядчиков и управления пассажирского транспорта столицы.
В 2021 году столичный суд вынес приговор семи подсудимым в деле о хищении средств при строительстве ЛРТ. Однако через полгода приговор отменили и объявили в розыск казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова.
В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему. В том же году в правительстве приняли решение возобновить строительство ЛРТ, тогда проект профинансировали еще на 20 млрд тенге. Строительством занялась китайская China Construction Sixth Bureau.
В сентябре прошлого года в кулуарах мажилиса аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что 29-30 сентября в Астане состоится запуск первого легкорельсового транспорта.
12.03.2026, 12:38
Почти десять тысяч казахстанцев возвращены из стран Ближнего Востока Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - При содействии государственных органов и дипломатических представительств РК на родину возвращены 9926 казахстанцев из стран Ближнего Востока, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Из Ирана через сухопутные пункты пропуска на границе Туркменистана наземным маршрутом были вывезены трое граждан Республики Казахстан. Всего с начала эвакуации из Ирана на родину возвращены 69 граждан Казахстана. Кроме того, 68 граждан РК были эвакуированы из Израиля", - заявили в ведомстве.
В МИД заверили, что дипломатические представительства Республики Казахстан в регионе продолжают координацию действий на местах, поддерживают постоянную связь с соотечественниками и оказывают необходимое содействие казахстанцам.
Дополнено 12.03.2026, 14.44
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, выразил признательность лидерам ближневосточных государств за организацию "зеленых коридоров", сообщает Акорда.
Благодарю сотрудников наших государственных органов, авиакомпаний и всех, кто помог в эвакуации соотечественников. Казахстан никогда не бросит на произвол судьбы своих граждан, какая бы ситуация ни была и где бы она ни происходила. Так было в период пандемии, когда государство спецбортами эвакуировало из разных точек планеты тысячи граждан. Так государство действовало и в других критических ситуациях за рубежом. Во время чрезвычайных происшествий внутри страны, будь то техногенные аварии, паводки, пожары и другие бедствия, от которых, к сожалению, никто в этом мире не застрахован, наше государство также никого не оставило наедине с трудностями и всем гражданам оказало помощь, как и было обещано мной", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что "своих не бросаем" - это не лозунг, не популизм, а принцип нашей государственной политики.
Поэтому закономерно то, что данный принцип в усиленном варианте нашел свое отражение в проекте новой Конституции. Там четко сказано: "Республика Казахстан гарантирует своим гражданам защиту за ее пределами в соответствии с законом". Все соотечественники должны знать: обладатели бирюзового паспорта нашего государства всегда и везде находятся под его защитой. Мощь нашего паспорта определяется силой государства, созидательной энергией народа, способностью воспринимать прогрессивные идеи, рождающиеся в современном мире", - добавил лидер Казахстана.
Напомним, 28 февраля и 1 марта Иран начал наносить удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.
На фоне обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.
По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.
Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.
МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.
Тем временем Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".
В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.
После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.
12.03.2026, 12:16
В одном из элитных районов Алматы могут снести дома
Рассказать друзьям
Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из элитных районов Алматы дома могут попасть под снос. На участках намерены построить дорогу. Акимат планирует соединить улицу Сатпаева с Восточной объездной автодорогой. Для этого властям придется выкупать земли, сообщает телеканал КТК.
Появляется дополнительный выезд на Восточную объездную автомобильную дорогу. Тем самым разгрузится проспект Аль-Фараби и улица Толе би. В данном проекте будет предусмотрена пробивка, пешеходные дорожки обязательно и полностью благоустройство с велодорожкой, со всеми удобствами", - сообщил руководитель отдела управления развития дорожной инфраструктуры Алматы Данияр Надырханов.
Сообщается, что акимат уже объявил конкурс на разработку проектно-сметной документации. Из бюджета выделили 359 миллионов тенге.
Специалистам предстоит определить точную протяженность дороги, предусмотреть транспортную развязку и вынос инженерных сетей. Также проектировщики должны установить, какие земельные участки попадут в зону строительства. Только после этого станет ясно, сколько объектов придется выкупать.
Разработку проекта должны завершить до лета следующего года. А саму дорогу построить к 2029 году. Известно, что будущая магистраль пройдет через один из престижных районов Алматы.
Эксперты по недвижимости говорят, стоимость одного квадратного метра там начинается от 800 тысяч тенге.
Если мы говорим о цене за сотку, то есть за сколько продается эта недвижимость, то, как я говорил, это где-то идет в районе от 10 миллионов и до 50 миллионов доходит в зависимости от локации. То есть это одна из самых дорогих недвижимостей в Алматы", - сказал эксперт по недвижимости Александр Бикетов.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
12.03.2026, 11:08
В Казахстане камеры смогут выявлять дополнительные нарушения: вступили в силу поправки в КоАП
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 12 марта 2026 года вступают в силу поправки в КоАП, которые предусматривают привлечение к ответственности лиц за правонарушения, которые были установлены с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме, передает корреспондент агентства.
Ранее автоматические системы фиксировали шесть видов нарушений: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение разметки и дорожных знаков, неправильную остановку или стоянку, нарушение правил обгона и непредоставление преимущества пешеходам. Теперь функционал расширяется и камеры будут фиксировать новые виды нарушений в сфере дорожного движения.
В том числе использование телефона за рулем и управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности. Кроме того, интеграция с государственными базами данных позволит фиксировать нарушения, связанные с документами - отсутствие обязательного страхования, просроченный технический осмотр и иные случаи, предусмотренные законодательством", - пояснили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
По данным ведомства, новые нормы не вводят дополнительных запретов и не ужесточают требования для водителей. Закон остается прежним - меняется только способ фиксации нарушений.
Отмечается, что в отдельных ситуациях, где законом предусмотрено предупреждение, система сможет оформлять его автоматически.
Кроме того, "умные" камеры смогут фиксировать такие правонарушения, как выброс мусора, курение в запрещенных местах, переход дороги в неположенном месте и незаконную торговлю. Штраф за выброс мусора или окурка составляет 43 250 тенге ($87).
Ранее портал Polisia.kz сообщал о том, что в Алматы также начали выявлять правонарушения с помощью дронов. Теперь дроны не только фиксируют факты правонарушений, но и в режиме реального времени предупреждают граждан о необходимости соблюдения законодательства. Аппараты оснащены светосигнальными элементами и громкоговорителями, через которые транслируются профилактические сообщения.
Беспилотники патрулируют общественные пространства, пешеходные зоны, дворы и участки с повышенной концентрацией людей. В случае выявления нарушений - выброс мусора, плевки в общественных местах, мелкое хулиганство, переход проезжей части в неустановленном месте - гражданам адресно озвучивается предупреждение о недопустимости противоправных действий.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
16.03.2026, 07:34Референдум по новой Конституции: озвучены результаты exit poll 16.03.2026, 08:1419226Токаев: Казахстан сделал исторический выбор 16.03.2026, 08:371564112 740 казахстанцев проголосовали на референдуме за рубежом 16.03.2026, 10:09816Казахстан завершил зимние Паралимпийские игры с двумя медалями 16.03.2026, 11:08206Предварительные результаты референдума по новой Конституции озвучили в ЦИК 11.03.2026, 14:27359851Грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту выросли на 15% 11.03.2026, 16:45354731Скляр вошел в совет директоров ERG 12.03.2026, 12:16331906В одном из элитных районов Алматы могут снести дома 12.03.2026, 12:38330156Почти десять тысяч казахстанцев возвращены из стран Ближнего Востока 12.03.2026, 14:41323786Названа стоимость проезда ЛРТ в Астане 20.02.2026, 13:051817661В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 24.02.2026, 18:561435466ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:301350766Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 16.02.2026, 16:45518136Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 20.02.2026, 16:35490751Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?