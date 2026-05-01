30.04.2026, 17:19
В Минздраве опровергли сообщения о резком росте цен на лекарства
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сообщения о резком удорожании лекарств в Казахстане не соответствуют действительности, заявили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
Информация, распространяемая в некоторых СМИ со ссылкой на экспертов, о том, что в Казахстане ускорился рост цен на лекарственные препараты, не соответствует действительности. Повышение цен на отдельные наименования от 52 до 66% также не подтверждается", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что ранее Комитетом медицинского и фармацевтического контроля в целях снижения финансовой нагрузки на пациентов, исключения необоснованных наценок был внедрен механизм формирования предельных цен на лекарственные препараты.
В настоящее время предельные цены установлены на 4994 торговых наименования, реализуемых в розничной сети. В этот перечень вошли препараты, применяемые при лечении хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, инфекционных болезней и других распространенных состояний. Субъекты фармацевтической деятельности обязаны реализовывать лекарственные средства по ценам, не превышающим установленные предельные уровни", - проинформировали в Минздраве.
По итогам мониторинга, проведенного в 20 регионах страны, в марте 2026 года по сравнению с июнем 2025 года зафиксировано снижение цен по 631 наименованию в среднем на 24,6%. В регулируемом сегменте более 50% лекарственных средств сохраняют стабильный уровень, на 25% препаратов цены снизились.
При этом 1707 безрецептурных препаратов не подлежат государственному регулированию и реализуются по рыночным принципам. В их числе лекарственные средства, по которым в сравнении с 2025 годом отмечается небольшой рост стоимости - от 5 до 15%, некоторые позиции показывают снижение до 11%. Например, цена на парацетамол за упаковку из 20 таблеток в 2025 году составляла 200 тенге, в 2026 году, согласно данным информационной системы маркировки, - 188 тенге, что означает снижение на 6%", - отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане до 1 декабря отменят госрегулирование цен на лекарства.
новости по теме
01.05.2026, 12:14
В Казахстане с 1 мая введено регулирование оборота криптовалюты
Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 мая 2026 года в Казахстане вступает в силу новый правовой режим обращения цифровых активов, сообщил Национальный банк РК.
Новое законодательство формирует целостную среду для обращения цифровых инструментов и разделяет их на два основных вида. К первой категории относятся необеспеченные цифровые активы, такие как традиционные криптовалюты. Вторая категория - это цифровые финансовые активы (ЦФА), которые включают в себя стейблкоины, обеспеченные реальными деньгами, токенизированные активы и цифровые формы привычных финансовых инструментов.
Ключевым нововведением стало появление института лицензируемых провайдеров. Теперь работа криптобирж, обменников и платформ по выпуску цифровых активов выводится в регулируемое поле. Операторы таких площадок обязаны обеспечивать прозрачность операций, вести учет прав собственности и отвечать за обслуживание криптокошельков пользователей.
С сегодняшнего дня для легальной работы на казахстанском рынке, вне юрисдикции МФЦА, провайдеры услуг обязаны получить соответствующую лицензию или пройти учетную регистрацию в Национальном банке. Регулятор берет на себя функции по надзору и контролю за деятельностью этих организаций, в то время как Агентство по регулированию и развитию финансового рынка будет курировать вопросы обращения большинства видов цифровых финансовых активов.
01.05.2026, 11:42
В мегаполисах Казахстана тестируют балльную систему учета нарушений ПДД
Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане, Алматы и Шымкенте запущен пилотный проект по внедрению балльной системы учета нарушений правил дорожного движения. О деталях новой модели контроля в ответ на запрос депутатов сената сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Новый механизм, разработанный МВД совместно с Генеральной прокуратурой, направлен на борьбу с водителями, систематически игнорирующими правила дорожного движения. Согласно утвержденному алгоритму, баллы будут начисляться за каждое совершенное правонарушение сразу после вступления постановления в законную силу, что оставляет за гражданами право на обжалование. Системность нарушений будет определяться достижением порога в 20 баллов в течение одного календарного года с момента первого инцидента. Срок действия начисленных баллов составляет двенадцать месяцев, что соответствует периоду хранения сведений в едином реестре административных правонарушений.
При достижении установленного лимита в 20 баллов право управления транспортным средством прекращается сроком на шесть месяцев. Восстановление прав в таком случае станет возможным только после успешного прохождения экзамена на знание ПДД.
Сообщается, что превентивный механизм предусмотрен и для граждан, еще не имеющих водительского удостоверения. Если пешеход или иной участник движения наберет критическую сумму баллов, для него будет установлен полугодовой запрет на получение прав.
Параллельно правительство отчиталось о результатах контроля средней скорости на загородных трассах. На сегодняшний день под автоматическим наблюдением находятся 2,1 тысячи километров республиканских дорог, включая направления из Астаны в Щучинск, Павлодар, Темиртау и трассу БАКАД. С начала внедрения системы зафиксировано 407 тысяч нарушений, а объем наложенных штрафов достиг 6,5 млрд тенге. В планах властей - масштабировать этот опыт на дороги областного значения и населенные пункты.
При этом правительство считает нецелесообразным введение дополнительных мер поощрения для дисциплинированных водителей. В официальном ответе подчеркивается, что соблюдение правил является прямой обязанностью граждан, а мировая практика не подтверждает значимого влияния бонусов на общую аварийность. Единственным действующим механизмом поощрения остается гибкая система страхования, где стоимость полиса напрямую зависит от положительной или отрицательной истории автовладельца.
Напомним, по данным МВД, ежегодно в ДТП травмируются порядка 40 тыс. граждан, а число погибших составляет около 2,5 тыс. человек.
01.05.2026, 09:12
В Казахстане отмечают День единства народа
Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 1 мая отмечается День единства народа. С праздником казахстанцев поздравил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба Акорды.
Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Праздником единства народа Казахстана! Этот день символизирует непреходящие ценности нашего общества: солидарность и сплоченность, толерантность и уважение, патриотизм и любовь к родной земле", - сказал Токаев.
Президент отметил, что волею судеб Казахстан объединил под своим священным Шаныраком людей разных этносов, ставших одной большой семьей.
Это наше достояние. "Согласие - бесценное счастье" ("Татулық - таусылмас бақыт") - так издревле гласит народная мудрость. Важно, чтобы традиции миролюбия, сострадания, взаимопомощи оставались неотъемлемой частью национального менталитета нашего единого народа. Мы разные, но мы едины. Формула "Единство в многообразии" емко отражает саму суть государственной политики и повседневного бытия казахстанцев", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что поэтому в преамбуле новой Конституции четко сформулированы такие принципы, как единство, солидарность, межэтническая и межконфессиональная гармония.
Это осознанный выбор наших граждан, желающих жить и работать в справедливом, стабильном, благополучном обществе, где каждый человек имеет равные права и возможности. Гарантия этому - концепция "Закон и Порядок", ставшая фундаментом масштабной модернизации нашей страны. Сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему - созидательная сила патриотизма и неисчерпаемый жизненный ресурс народа Казахстана. Убежден, вместе мы сможем достигнуть новых высот по пути к прогрессу", - заявил Токаев.
Президент пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Напомним, 1 мая в Казахстане является выходным днем. В этом году он выпадает на пятницу, поэтому в честь праздника работающие пять дней в неделю казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд.
30.04.2026, 20:15
Казахстан упростит условия для привлечения иностранных специалистов и инвесторов
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 25 апреля 2026 года № 1242 "О мерах по совершенствованию миграционной политики в целях создания благоприятных условий для привлечения высококвалифицированных специалистов, иностранных инвесторов и предпринимателей".
Согласно указу, планируется переход от преимущественно разрешительно-квотной модели к стимулирующей миграционной политике. Предусмотрено упрощение и цифровизация иммиграционных процедур, внедрение принципа одного окна, а также формирование конкурентного режима резидентства для иностранцев, вносящих вклад в развитие экономики.
Одной из ключевых инициатив станет внедрение "Алтын виза", которая предоставит ее обладателям налоговые и административные преференции, включая доступ к государственным и финансовым услугам, возможность трудовой деятельности без квот и упрощенные условия для членов их семей.
Также планируется запуск единой цифровой платформы QazETA с модулем e-Residency, которая обеспечит подачу и рассмотрение заявок иностранных граждан в онлайн-режиме, а также внедрение программы e-Residency Invest для привлечения инвестиций.
Кроме того, предусмотрено автоматическое признание дипломов ведущих зарубежных вузов, упрощение допуска к лицензируемым видам деятельности, беспошлинный ввоз личного имущества и расширение доступа к медицинским и образовательным услугам.
Правительству поручено до конца 2026 года реализовать комплекс реформ, включая продвижение Казахстана как регионального хаба для инвесторов и специалистов, развитие IT-экосистемы, запуск Almaty AI Hub и создание англоязычной инфраструктуры в Астане и Алматы.
Указ вступает в силу со дня подписания. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
30.04.2026, 19:39
В Казахстане планируют увеличить штрафы за жестокое обращение с животными
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены ужесточить административную ответственность за жестокое обращение с животными, нарушения правил их содержания и выгула, а также отказ от питомцев. Об этом в кулуарах сената парламента сообщил первый вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.
Ранее сообщалось, что сенаторы вернули в мажилис резонансные поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Депутатами предложено отказаться от применения термина "эвтаназия" в статье 15 при регулировании численности бродячих животных.
В Кодексе об административных правонарушениях есть статья 407-1 "Жестокое обращение к животным". Значит, если это не содержит признаков уголовного деяния, то штраф увеличивается с 5 до 30 МРП для физических лиц, для должностных лиц - с 10 до 50 МРП. При повторном, соответственно, на физических лиц - с 20 до 50 МРП, на должностных лиц - с 40 до 100 МРП, в 2,5 раза увеличивается везде штраф", - цитирует Нуркена Шарбиева zakon.kz.
По его словам, за нарушение в области отлова, содержания животных в питомниках, выгула предлагается увеличить штрафы на физических лиц с 10 до 15 МРП, на должностных лиц - с 20 до 30 МРП, на юрлиц - с 30 до 40 МРП. Штрафы за повторное нарушение в течение года предлагается увеличить с 20 до 30 для физлиц, на должностных лет - с 30 до 60 МРП и на юрлиц - с 40 до 80 МРП.
Кроме того, как пишет tengrinews.kz, в мажилисе рассматривается законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за отказ от животного до его передачи в приют, фактически - за выброс питомцев, а также за нарушение правил содержания и выгула, повлекшее ущерб имуществу или вред здоровью граждан. За такие нарушения предлагается установить штрафы для физических, должностных и юридических лиц с последующим увеличением при повторном совершении, вплоть до нескольких сотен МРП. Нуркен Шарбиев подчеркнул, что данные меры направлены на сокращение числа безнадзорных животных.
30.04.2026, 18:50
Госслужащим в Казахстане введут новые выплаты и усилят соцгарантии
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Госслужащим введут новые выплаты при переезде и служебных переводах. Соответствующий закон одобрен сенатом парламента Казахстана в двух чтениях, передает корреспондент агентства.
Согласно законопроекту, уточняются компетенции уполномоченного госоргана по труду в области регулирования трудовых отношений. Также вводится обязательное медицинское освидетельствование для отдельных категорий госслужащих на предмет употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Перечень должностей, подлежащих медицинскому освидетельствованию, будет формироваться с учетом характера и уровня ответственности выполняемых функций.
Регламентируется порядок осуществления выплат при передислокации госоргана, а также выплат при должностном перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой", - гласит документ.
Закон также предусматривает льготное исчисление выслуги лет для участковых инспекторов полиции, работающих в сельской местности, - один месяц службы будет засчитываться за полтора.
Помимо этого, выпускникам ведомственных вузов, окончившим обучение с отличием, будет присваиваться специальное звание "старший лейтенант" с предоставлением приоритетного права выбора вакантных должностей для дальнейшего прохождения службы.
30.04.2026, 15:47
Токаев наградил президента Международной кинологической федерации орденом "Достық" II степени
Токаев выразил признательность Яккелю за предварительное признание казахской породы тазы
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За вклад в развитие кинологической сферы в Казахстане лидер РК Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной кинологической федерации (FCI) Тамаша Яккеля орденом "Достық" II степени, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Тамашу Яккелю за предварительное признание казахской породы тазы. Соответствующее решение было принято 3 сентября 2024 года в Амстердаме на заседании генерального комитета Международной кинологической федерации", - проинформировали в пресс-службе.
По информации Аккорды, сегодня в Единой племенной книге Союза кинологов Казахстана официально зарегистрировано около 4 тысяч тазы. Кроме того, в скором времени в области Жетісу откроется национальный центр, где будет проводиться селекционная работа, а также обеспечиваться научно-кинологическое сопровождение.
В свою очередь Тамаш Яккель проинформировал президента о деятельности FCI, которая объединяет 100 стран по всему миру.
Напомним, в Казахстане появился новый праздник - День казахского тазы и тобета.
30.04.2026, 10:31
Сенат предлагает пересмотреть нормы об эвтаназии бродячих животных
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы предложили вернуть в мажилис резонансные поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Об этом сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
По его словам, с момента поступления закона в сенате прошло пять заседаний рабочей группы, поступило свыше 300 обращений граждан. В обсуждении принимали участие сенаторы, представители госорганов, зоозащитники, общественники. Большую обеспокоенность по ситуации с бродячими животными высказывали и представители регионов.
Он напомнил, что, выступая на недавней экологической акции "Таза Қазақстан", глава государства обозначил четкую позицию: проблема бродячих животных - следствие человеческого равнодушия. Ответственность за ненадлежащее содержание и жестокое обращение должна быть ужесточена. Президент отметил, что проблема в запущенном состоянии, дети и даже взрослые все чаще становятся жертвами одичавших собак. Такие сведения поступают из областей.
Представитель сената отметил, что в этой связи возникла необходимость внесения корректировок в закон, поступивший из мажилиса. Сенаторами предложен ряд поправок.
Точные порядок и сроки регулирования численности бродячих животных предложено определять маслихатам каждого региона самостоятельно.
Редакция закона, принятая мажилисом, предполагала применение эвтаназии по истечении пяти суток после сдачи бродячих животных в приют или пункт временного содержания. Предложено отказаться от применения термина "эвтаназия" в статье 15 при регулировании численности бродячих животных", - отметил Максим Споткай.
Кроме того, по мнению сенаторов, ключевым признаком бродячего животного должно оставаться именно отсутствие владельца, а не только наличие такого средства учета, как чип. В кратчайшие сроки на практике будет сложно обеспечить поголовное чипирование всех домашних животных, особенно в дальних аулах, такая поправка снимает возможные риски и перекосы в правоприменении.
Также предложен ряд других содержательных поправок и изменений юридического характера. Все они внесены в сравнительную таблицу, и профильный комитет сената предложил возвратить закон в мажилис", - уточнил руководитель аппарата сената парламента.
Напомним, в Казахстане широкий общественный резонанс вызвали поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые предусматривают возможность эвтаназии бродячих собак. Документ вызвал широкий общественный и экспертный резонанс. В обсуждении участвуют юристы, ученые, зоозащитники и представители гражданского общества. По мнению части экспертов и общественности, действующие предложения нуждаются в дополнительной доработке и комплексной оценке последствий их применения.
Инициатива вызвала резкую реакцию зоозащитников: они запустили петицию против массового усыпления животных и призывают вернуться к программе стерилизации и возврата в прежнюю среду обитания (ОСВВ).
Участники дискуссии указывают на необходимость поиска альтернативных механизмов регулирования численности животных, включая усиление контроля за ответственностью владельцев, развитие системы учета и совершенствование программ стерилизации и вакцинации.
Проблема безнадзорных животных в Казахстане остается одной из самых чувствительных социальных тем уже много лет, поскольку связана как с безопасностью людей, так и с вопросами гуманного отношения к животным, которое показывает уровень цивилизованности общества.
Стоит отметить, что в различных регионах регулярно фиксируются случаи жестокого обращения с животными.
Государство ежегодно выделяет значительные средства на отлов и содержание бездомных животных, однако эффективность этих мер нередко ставится под сомнение. При этом волонтеры и зоозащитные организации часто помогают животным за собственный счет.
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?