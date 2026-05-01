В Казахстане планируют увеличить штрафы за жестокое обращение с животными

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены ужесточить административную ответственность за жестокое обращение с животными, нарушения правил их содержания и выгула, а также отказ от питомцев. Об этом в кулуарах сената парламента сообщил первый вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.





Ранее сообщалось, что сенаторы вернули в мажилис резонансные поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Депутатами предложено отказаться от применения термина "эвтаназия" в статье 15 при регулировании численности бродячих животных.





В Кодексе об административных правонарушениях есть статья 407-1 "Жестокое обращение к животным". Значит, если это не содержит признаков уголовного деяния, то штраф увеличивается с 5 до 30 МРП для физических лиц, для должностных лиц - с 10 до 50 МРП. При повторном, соответственно, на физических лиц - с 20 до 50 МРП, на должностных лиц - с 40 до 100 МРП, в 2,5 раза увеличивается везде штраф", - цитирует Нуркена Шарбиева zakon.kz .





По его словам, за нарушение в области отлова, содержания животных в питомниках, выгула предлагается увеличить штрафы на физических лиц с 10 до 15 МРП, на должностных лиц - с 20 до 30 МРП, на юрлиц - с 30 до 40 МРП. Штрафы за повторное нарушение в течение года предлагается увеличить с 20 до 30 для физлиц, на должностных лет - с 30 до 60 МРП и на юрлиц - с 40 до 80 МРП.





Кроме того, как пишет tengrinews.kz , в мажилисе рассматривается законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за отказ от животного до его передачи в приют, фактически - за выброс питомцев, а также за нарушение правил содержания и выгула, повлекшее ущерб имуществу или вред здоровью граждан. За такие нарушения предлагается установить штрафы для физических, должностных и юридических лиц с последующим увеличением при повторном совершении, вплоть до нескольких сотен МРП. Нуркен Шарбиев подчеркнул, что данные меры направлены на сокращение числа безнадзорных животных.





Напомним, в Казахстане широкий общественный резонанс вызвали поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые предусматривают возможность эвтаназии бродячих собак. Документ вызвал широкий общественный и экспертный резонанс . В обсуждении участвуют юристы, ученые, зоозащитники и представители гражданского общества. По мнению части экспертов и общественности, действующие предложения нуждаются в дополнительной доработке и комплексной оценке последствий их применения.





Инициатива вызвала резкую реакцию зоозащитников: они запустили петицию против массового усыпления животных и призывают вернуться к программе стерилизации и возврата в прежнюю среду обитания (ОСВВ).





Участники дискуссии указывают на необходимость поиска альтернативных механизмов регулирования численности животных, включая усиление контроля за ответственностью владельцев, развитие системы учета и совершенствование программ стерилизации и вакцинации.





Проблема безнадзорных животных в Казахстане остается одной из самых чувствительных социальных тем уже много лет, поскольку связана как с безопасностью людей, так и с вопросами гуманного отношения к животным, которое показывает уровень цивилизованности общества.





Стоит отметить, что в различных регионах регулярно фиксируются случаи жестокого обращения с животными.





Государство ежегодно выделяет значительные средства на отлов и содержание бездомных животных, однако эффективность этих мер нередко ставится под сомнение. При этом волонтеры и зоозащитные организации часто помогают животным за собственный счет.