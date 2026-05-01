Токаев наградил президента Международной кинологической федерации орденом "Достық" II степени  

Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане, Алматы и Шымкенте запущен пилотный проект по внедрению балльной системы учета нарушений правил дорожного движения. О деталях новой модели контроля в ответ на запрос депутатов сената сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов.





​Новый механизм, разработанный МВД совместно с Генеральной прокуратурой, направлен на борьбу с водителями, систематически игнорирующими правила дорожного движения. Согласно утвержденному алгоритму, баллы будут начисляться за каждое совершенное правонарушение сразу после вступления постановления в законную силу, что оставляет за гражданами право на обжалование. Системность нарушений будет определяться достижением порога в 20 баллов в течение одного календарного года с момента первого инцидента. Срок действия начисленных баллов составляет двенадцать месяцев, что соответствует периоду хранения сведений в едином реестре административных правонарушений.





​При достижении установленного лимита в 20 баллов право управления транспортным средством прекращается сроком на шесть месяцев. Восстановление прав в таком случае станет возможным только после успешного прохождения экзамена на знание ПДД.





Сообщается, что превентивный механизм предусмотрен и для граждан, еще не имеющих водительского удостоверения. Если пешеход или иной участник движения наберет критическую сумму баллов, для него будет установлен полугодовой запрет на получение прав.





​Параллельно правительство отчиталось о результатах контроля средней скорости на загородных трассах. На сегодняшний день под автоматическим наблюдением находятся 2,1 тысячи километров республиканских дорог, включая направления из Астаны в Щучинск, Павлодар, Темиртау и трассу БАКАД. С начала внедрения системы зафиксировано 407 тысяч нарушений, а объем наложенных штрафов достиг 6,5 млрд тенге. В планах властей - масштабировать этот опыт на дороги областного значения и населенные пункты.





​При этом правительство считает нецелесообразным введение дополнительных мер поощрения для дисциплинированных водителей. В официальном ответе подчеркивается, что соблюдение правил является прямой обязанностью граждан, а мировая практика не подтверждает значимого влияния бонусов на общую аварийность. Единственным действующим механизмом поощрения остается гибкая система страхования, где стоимость полиса напрямую зависит от положительной или отрицательной истории автовладельца.



