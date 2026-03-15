Выкупают слишком дешево: алматинцы недовольны компенсацией за снос их жилья

Жители домов, попавших под снос, опасаются, что не смогут ничего купить на деньги, которые им предлагают

Фото: скрин видео

Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы жители домов, попавших под снос, выражают недовольство маленькой, по их мнению, компенсацией, сообщает телеканал КТК





Владельцам участков предлагают до 12 миллионов за сотку, но люди с такими расценками не согласны. Говорят, равноценное жилье на эти деньги не купить", - говорится в сюжете.





Один из жителей Еркебулан Едикеeв рассказал, что новость о сносе застала его врасплох. Он вырос сам в доме, который собираются сносить, и здесь же растут его пятеро детей. На его участке два дома, один из которых построили недавно. В строительство вложили около 37 миллионов тенге.





Предлагают около 45 миллионов. То есть, ну, 45 миллионов - я не знаю, что можно купить, как вообще, какой дом надо покупать. Дети, конечно, они отказываются. Они плачут, говорят: "Как мы можем куда-то в аул переехать?" Их образование, учеба, их друзья. То есть это садик, школа", - говорит мужчина.





По данным телеканала, под снос в этом районе попали 34 дома. Вместо них планируют сделать парковую зону. Однако, по словам жителей, землю выкупают слишком дешево, оценивают только площадь участка, без учета строений.





Это, представляете, 10-12 миллионов за сотку и 300 тысяч за недвижимость. Естественно, мы ничего не можем купить. Вот мой участок, у нас каждый барачного типа, на три хозяина. У меня даже двух соток нет. И что я возьму в этом районе?! А за такую компенсацию равноценное жилье не купить", - возмущается другой владелец дома Муса Джумагалиев.





Чиновники из акимата в свою очередь утверждают, что размер компенсации определяют независимые оценщики и повлиять на их решение они не в силах.





На сегодня выкуплены 8 участков, по остальным ведутся переговоры.





По словам заместителя руководителя управления земельных отношений Алматы Темирлана Муханова, в данном районе стоимость одной сотки земли начинается от 12 миллионов тенге.





Цена формируется в основном из-за технических характеристик самого недвижимого имущества, которое мы изымаем. Если собственник не согласен с суммой компенсации, соответственно, он может обратиться в судебные органы", - говорит чиновник.





Жители между тем не согласны с предложенной компенсацией и утверждают, что не съедут, пока не получат хорошую оплату, чтобы купить равноценное жилье. Они уже готовят обращение в суд.