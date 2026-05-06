​В Алматы продемонстрировали работу кинологической службы МВД  

Фото: РСК

Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году в Казахстане с применением служебных собак раскрыто свыше 4 тысяч преступлений, включая убийства, разбои и кражи. Об этом в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил заместитель начальника Кинологического центра МВД РК Максим Чебан.





​По данным ведомства, из незаконного оборота при содействии кинологов изъято более 12 тонн наркотических средств и прекурсоров. В службе преимущественно используются немецкие и бельгийские овчарки, а в местах массового скопления людей - лабрадоры и спаниели.





​"Подготовка служебных собак начинается с раннего возраста при оценке их здоровья и поведенческих реакций. Обучение проходит поэтапно, от базовой дисциплины до выполнения специализированных задач, а ключевым элементом остается система поощрения", - отметил Максим Чебан.





​Срок основной подготовки животного занимает не менее года, после чего навыки регулярно совершенствуются в ходе тренировок. В рамках показательных выступлений была продемонстрирована работа годовалой немецкой овчарки Амур и шестилетней бельгийской овчарки Астра. Собаки показали навыки выдержки, дисциплины и поиска имитаторов запаха в помещении.





​"На примере этих собак можно увидеть весь процесс подготовки - от формирования базовых навыков до полноценной служебной работы", - прокомментировал спикер.





​Обучение проходят и сами специалисты. Как сообщил старший оперуполномоченный отделения специальной подготовки Ерик Карибаев, работа кинолога требует теоретических знаний, стрессоустойчивости и умения взаимодействовать с животными. В МВД подчеркивают, что служебные собаки остаются незаменимыми в работе полиции благодаря способности действовать по запаховым следам, что дополняет современные технические средства.