05.05.2026, 11:15 60816
В Алматы продемонстрировали работу кинологической службы МВД
Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году в Казахстане с применением служебных собак раскрыто свыше 4 тысяч преступлений, включая убийства, разбои и кражи. Об этом в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил заместитель начальника Кинологического центра МВД РК Максим Чебан.
По данным ведомства, из незаконного оборота при содействии кинологов изъято более 12 тонн наркотических средств и прекурсоров. В службе преимущественно используются немецкие и бельгийские овчарки, а в местах массового скопления людей - лабрадоры и спаниели.
"Подготовка служебных собак начинается с раннего возраста при оценке их здоровья и поведенческих реакций. Обучение проходит поэтапно, от базовой дисциплины до выполнения специализированных задач, а ключевым элементом остается система поощрения", - отметил Максим Чебан.
Срок основной подготовки животного занимает не менее года, после чего навыки регулярно совершенствуются в ходе тренировок. В рамках показательных выступлений была продемонстрирована работа годовалой немецкой овчарки Амур и шестилетней бельгийской овчарки Астра. Собаки показали навыки выдержки, дисциплины и поиска имитаторов запаха в помещении.
"На примере этих собак можно увидеть весь процесс подготовки - от формирования базовых навыков до полноценной служебной работы", - прокомментировал спикер.
Обучение проходят и сами специалисты. Как сообщил старший оперуполномоченный отделения специальной подготовки Ерик Карибаев, работа кинолога требует теоретических знаний, стрессоустойчивости и умения взаимодействовать с животными. В МВД подчеркивают, что служебные собаки остаются незаменимыми в работе полиции благодаря способности действовать по запаховым следам, что дополняет современные технические средства.
05.05.2026, 18:29 32056
Алматинцы требуют запретить незаконную застройку сквера у ТЮЗа имени Мусрепова
Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В сквере у театра юного зрителя имени Габита Мусрепова в Алматы под видом капитального ремонта планируется незаконная застройка территории, сообщает Экологическое общество Алматы.
Сквер у ТЮЗа Мусрепова хотят застроить. Под предлогом капитального ремонта сквера (с момента предыдущей реконструкции прошло всего 7 лет), существующую детскую площадку сквера собираются снести и на ее месте за счет бюджета хотят незаконно построить павильон кафе (ресторан), под прикрытием якобы туалета. Новую же детскую площадку собираются построить за счет уничтожения площади озеленения сквера, снести существующие деревья и газон", - говорится в сообщении экоактивистов.
Алматинцы считают, что подобная схема может использоваться для последующей легализации капитального строительства ресторана на данной территории. Они напоминают, что аналогичная попытка застройки участка предпринималась в 2004 году, однако тогда проект был остановлен после обращений жителей.
Также в Экологическом обществе отметили, что на территории сквера, с торца здания театра, уже имеется павильон-туалет, установленный за счет бюджетных средств три года назад.
Мы требуем от акимата Алматы запретить незаконную застройку сквера у ТЮЗа имени Мусрепова под видом капитального ремонта. Мы требуем: 1) запретить строительство павильона-кафе в сквере, 2) сохранения существующей детской площадки на прежнем месте, 3) запретить снос и уничтожение площади существующего озеленения для строительства (переноса) детской площадки", - заявили общественники.
Напомним, в прошлом году экоактивисты Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.
В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде. Позже активисты сообщили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.
Позже в ходе встречи с акимом Алматы Ерболатом Досаевым жители Ауэзовского района задали градоначальнику вопросы по проекту реконструкции театра имени Наталии Сац и также по стоимости, выделенной на его реализацию. Жители выразили сомнения, назвав сумму чрезмерно высокой и потребовав независимой оценки сметы.
05.05.2026, 14:35 49746
В Алматы пошел под снос автосервис
Причина - строительство объекта велось без разрешительных документов
Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пошел под снос незаконный автосервис, расположенный в микрорайоне Алгабас на улице Бесинши белес. Об этом сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос объекта произведен собственником накануне во исполнение решения суда", - уточнили в управлении градостроительного контроля города.
Ранее в ходе внеплановой проверки установлено, что строительство велось без разрешительных документов. В отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания об устранении нарушений.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого года против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
04.05.2026, 19:58 99331
FlyArystan вводит ограничения на провоз портативных аккумуляторов
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 7 мая 2026 года в соответствии с требованиями Авиационной администрации Казахстана вводятся изменения в правила перевозки портативных аккумуляторов (power bank) на рейсах авиакомпании FlyArystan, передает корреспондент агентства.
Как сообщили в авиакомпании, портативные аккумуляторы можно провозить в зависимости от их емкости: устройства до 100 Вт⋅ч допускаются без дополнительного разрешения, аккумуляторы емкостью от 100 до 160 Вт⋅ч - только при согласовании с авиаперевозчиком, а свыше 160 Вт⋅ч к перевозке не допускаются.
Уточняется, что на одного пассажира допускается перевозка не более 2 (двух) портативных аккумуляторов.
Также в авиакомпании напомнили, что портативные аккумуляторы разрешены к перевозке исключительно в ручной клади, при этом их зарядка и использование на борту воздушного судна не допускаются. Аккумуляторы должны быть защищены от короткого замыкания.
04.05.2026, 17:34 113846
Персональные данные более двух тысяч работников школ оказались в открытом доступе в Павлодаре
Прокуратура указала на риски мошеннического использования данных
Павлодар. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре в результате прокурорской проверки из открытых источников были удалены персональные данные 2065 работников сферы образования, сообщили в областной прокуратуре.
Поводом для проверки стало размещение на портале государственных закупок объявлений школ областного центра о закупке услуг по проведению медицинских осмотров. В ходе анализа установлено, что 28 организаций образования включили в конкурсную документацию персональные данные своих сотрудников.
В открытом доступе оказались анкетные данные работников, их адреса проживания и контактные номера телефонов.
В прокуратуре отметили, что подобное размещение информации нарушает нормы трудового законодательства и создает риски ее возможного использования в мошеннических целях.
По акту прокурорского надзора персональные данные были удалены, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Напомним, что в Казахстане выявлен канал незаконной торговли персональными данными граждан. Расследуется уголовное дело.
04.05.2026, 16:50 114986
В МИД РК предупредили о запрете вейпов в Гонконге
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 30 апреля 2026 года в специальном административном районе Гонконг Китайской Народной Республики вступил в силу закон, предусматривающий полный запрет альтернативных курительных изделий, сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.
По информации МИД, под запрет подпадают электронные сигареты (вейпы), системы нагревания табака (IQOS, glo и аналоги), а также жидкости, стики и травяные сигареты. Законодательством запрещены ввоз (в том числе в багаже, почтовых отправлениях и грузах), хранение, использование, ношение при себе, а также производство, продажа и распространение указанных изделий. Исключение составляет транзит через аэропорт без прохождения иммиграционного контроля.
За нарушение данного закона предусмотрены штраф до 2 000 000 гонконгских долларов (примерно 255 000 долларов США) и лишение свободы сроком до семи лет, а за передачу указанных изделий в качестве подарка - штраф до 50 000 гонконгских долларов (примерно 6 400 долларов США) и лишение свободы сроком до шести месяцев. Кроме того, суд может обязать нарушителя возместить расходы, понесенные властями в ходе расследования", - предупредили в ведомстве.
Гражданам Казахстана рекомендовали учитывать требования законодательства Гонконга и воздержаться от ввоза и использования альтернативных курительных изделий при планировании поездок.
С полной информацией о данных ограничениях можно ознакомиться здесь.
04.05.2026, 13:05 125756
"Сюрприз от шефа": в соцсетях Казахстана обсуждают находку ветеринарного чипа в фастфуде
Пользователи в комментариях выражают серьезную обеспокоенность и выдвигают пугающие версии
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казнете набирает обороты скандал вокруг одного из заведений Алматы. Пользователи соцсетей делятся кадрами ветеринарного чипа, обнаруженного в мясной начинке готового блюда, передает корреспондент агентства.
Поводом для резонанса послужила публикация алматинки в социальной сети Threads. Девушка сообщила, что нашла в купленной самсе устройство для идентификации животных. Пост за короткое время набрал более 280 тысяч просмотров, спровоцировав острую дискуссию о происхождении сырья в точках общепита и соблюдении санитарных норм.
Пользователи в комментариях выражают серьезную обеспокоенность и выдвигают пугающие версии.
"Это уже не случайность. Это вопрос безопасности и доверия. Как чип для животных оказался в еде для людей? Это сигнал о возможных нарушениях: от санитарии до происхождения мяса. Люди имеют право знать, что они едят", - пишет одна из участниц обсуждения.
Многие комментаторы напрямую связывают инцидент с деятельностью служб отлова, предполагая, что мясо бродячих животных могло попасть в цепочку поставок. В Сети звучат требования провести масштабную проверку поставщиков и привлечь к расследованию полицию.
Стоит отметить, что, несмотря на общественную реакцию, наличие чипа в мясе не является безусловным доказательством использования "собачатины". Согласно правилам идентификации сельскохозяйственных животных в Казахстане обязательному чипированию подлежат также коровы, лошади и верблюды. Проверить можно за минуты - микрочип считывается ветеринарным сканером, а не смартфоном. При сканировании на экране отображается уникальный 15-значный код. По этому номеру через открытые государственные базы (AnimalID.kz и Tanba.kezekte.kz для домашних питомцев или ИСЖ для сельхозживотных) можно мгновенно определить не только вид животного, но и его возраст, регион происхождения и даже данные владельца. На момент публикации официальные результаты проверки находки или обращения в санитарные службы не обнародованы.
Напомним, в Казахстане широкий общественный резонанс вызвали поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые предусматривают возможность эвтаназии бродячих собак. Документ вызвал широкий общественный и экспертный резонанс. В обсуждении участвуют юристы, ученые, зоозащитники и представители гражданского общества. По мнению части экспертов и общественности, действующие предложения нуждаются в дополнительной доработке и комплексной оценке последствий их применения.
Инициатива вызвала резкую реакцию зоозащитников: они запустили петицию против массового усыпления животных и призывают вернуться к программе стерилизации и возврата в прежнюю среду обитания (ОСВВ).
Участники дискуссии указывают на необходимость поиска альтернативных механизмов регулирования численности животных, включая усиление контроля за ответственностью владельцев, развитие системы учета и совершенствование программ стерилизации и вакцинации.
Проблема безнадзорных животных в Казахстане остается одной из самых чувствительных социальных тем уже много лет, поскольку связана как с безопасностью людей, так и с вопросами гуманного отношения к животным, которое показывает уровень цивилизованности общества.
Стоит отметить, что в различных регионах регулярно фиксируются случаи жестокого обращения с животными.
Государство ежегодно выделяет значительные средства на отлов и содержание бездомных животных, однако эффективность этих мер нередко ставится под сомнение. При этом волонтеры и зоозащитные организации часто помогают животным за собственный счет.
02.05.2026, 17:37 243171
Алматинцы протестуют против застройки частного сектора
Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде районов Алматы усиливается напряжение вокруг обновленного генерального плана города, предусматривающего перевод части малоэтажной застройки в зону многоэтажного строительства, сообщает Orda.kz.
Часть участков в частном секторе мегаполиса подлежит принудительному изъятию. Жители опасаются возможного сноса домов и изменения привычной среды проживания.
Речь идет о нескольких микрорайонах, включая Тастак, Кайрат, Маяк, Алмас, Теректы, Ожет, Мадениет, а также отдельных участках в Ауэзовском, Медеуском и Алатауском районах. Часть территорий также подпадает под изъятие для потенциального многоэтажного строительства или государственных нужд.
Очередным центром обсуждения стал Наурызбайский район, где жители микрорайонов Калкаман, Мейрам и Жайлы выступили против изменения статуса земель. По их словам, перевод в зону многоэтажной застройки был осуществлен без должного учета мнения населения.
На встрече с представителями акимата, в которой приняли участие около 150 человек, горожане потребовали сохранить статус индивидуальной жилой застройки и пересмотреть генплан. Обсуждение прошло эмоционально.
Многие люди были в ярости, что городские власти без их согласия перевели их район в многоэтажную застройку, и требовали оставить им ИЖС", - сказано в материале.
Представители управления архитектуры и разработчики генплана заявили, что изменения связаны с ростом города и необходимостью более эффективного использования земель. По их словам, утвержденные документы уже прошли все необходимые процедуры, включая общественные слушания и экспертизу, и могут быть оспорены только в судебном порядке.
При этом в акимате подчеркнули, что сам по себе перевод территорий в новую зону не означает немедленного сноса. Реализация проектов возможна только при наличии инвестора и на основе договоренностей с собственниками.
Жителей такие разъяснения не убедили. Они отмечают, что вкладывали значительные средства в строительство домов, рассчитывая на долгосрочное проживание, и выражают опасения, что в будущем могут столкнуться с давлением.
Также горожане указывают на экологические риски и рост нагрузки на инфраструктуру в случае активной застройки. По их мнению, развитие мегаполиса должно учитывать интересы жителей и сохранять баланс между застройкой и комфортной городской средой.
Пришедшие на собрание уверены, что земля в их районе приглянулась одному из крупных и влиятельных застройщиков, так как к их району скоро подведут ветку метро и там будет очень просто, быстро и выгодно строить многоэтажное жилье и продавать квартиры. Также обратили внимание на тот факт, что рядом с их районом соседствует коттеджный городок, которому не стали менять ПДП и переводить в зону многоэтажной застройки. На основании этого они сделали вывод, градостроительная политика осуществляется во многом в интересах строительных магнатов", - пишет Orda.kz.
По словам жителей, развитие города не должно сводиться к сносу малоэтажных районов ради строительства жилых комплексов. Они считают, что приоритетом должна быть забота о качестве жизни горожан и создании комфортной среды.
Горожане также обращают внимание на сложную экологическую ситуацию в Алматы. По их мнению, уплотнительная застройка и рост транспортной нагрузки могут еще больше ее ухудшить.
В интересах города как раз сохранять малоэтажные районы и не допускать гиперконцентрации населения и роста нагрузки на окружающую среду. Более того, город нужно разгружать, ограничивать приток новых жителей и развивать областные и региональные центры", - считают жители.
Алматинцы настаивают на закреплении статуса индивидуальной жилой застройки для своих районов в генплане. При этом они выражают опасения, что даже без принудительного изъятия участков в будущем возможно давление со стороны потенциальных застройщиков с целью выкупа недвижимости.
Стоит отметить, что рост населения мегаполисов сопровождается нагрузкой на инфраструктуру, включая жилищный фонд, транспортные системы и коммунальные сети, при этом темпы развития городской среды не всегда соответствуют увеличению численности жителей.
Эксперты указывают, что внутренняя миграция в Астану, Алматы и Шымкент остается устойчиво высокой, формируя дисбаланс между региональным развитием и концентрацией населения в нескольких центрах. Это усиливает нагрузку на социальную и инженерную инфраструктуру и обостряет вопросы пространственного планирования.
В мегаполисах регулярно образуются многокилометровые пробки, а пропускная способность ключевых улиц в часы пик существенно снижается, что приводит к задержкам передвижения и ухудшению экологической ситуации в городах.
Плотная жилая застройка и активное строительство новых жилых комплексов в Алматы также усиливают нагрузку на коммунальные сети и дорожную инфраструктуру. Жители ряда районов уже сталкиваются с дефицитом транспортной доступности и ростом времени в пути, особенно в районах интенсивного развития городской застройки.
02.05.2026, 10:16 249626
Экс-глава управления в СКО оказался в центре расследования
Петропавловск. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области в отношении бывшего главы управления природных ресурсов проводится досудебное расследование, сообщает издание "Казинформ".
Информацию подтвердили в Комитете национальной безопасности РК, отметив, что иные сведения в соответствии с законодательством не подлежат разглашению.
Экс-чиновник был назначен на должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области в июле 2025 года.
Ранее он возглавлял управление сельского хозяйства Северо-Казахстанской области. Также занимал должности акима Мамлютского и Айыртауского районов.
Напомним, что в Павлодаре страдающий игровой зависимостью сотрудник исправительного учреждения осужден за коррупцию.
