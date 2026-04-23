Казахстанцев будут заранее предупреждать о фонограмме на концертах

Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министром культуры и информации РК - Министром культуры и информации РК утверждены изменения в приказ от 20 апреля 2021 года № 102 "Об утверждении правил информирования зрителя об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений", передает корреспондент агентства.





Согласно обновленным требованиям, организаторы зрелищных и культурно-массовых мероприятий, а также творческие коллективы и исполнители должны информировать публику о применении фонограммы во всех случаях, предусмотренных законодательством. Это касается как живых выступлений, так и телевизионных записей и мероприятий, проводимых на неподготовленных площадках.





Информация о фонограмме теперь должна размещаться на афишах, наружной рекламе, в местах продажи билетов и в средствах массовой информации. Кроме того, сведения должны указываться и в описании услуг, если речь идет о развлекательных выступлениях.





Отдельные требования установлены для теле- и радиорекламы. Звуковое уведомление о фонограмме должно длиться не менее пяти секунд и звучать с той же громкостью, что и основное сообщение. Если рекламный ролик короче 15 секунд, необходимо прямо озвучить фразу "Используется голосовая (вокальная) фонограмма" либо вывести аналогичный текст на экран.





Также запрещается каким-либо образом искажать или заглушать эту информацию.





Отмечается, что зрителей должны предупреждать о фонограмме не позднее чем за 30 дней до начала продажи билетов.