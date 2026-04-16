В Астане пройдет Евразийский экономический форум

Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, прибывший с рабочим визитом в РК, провели двусторонние переговоры и 14-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В узком составе состоялся обмен мнениями о текущем уровне торгово-экономического сотрудничества, а также рассмотрены меры по раскрытию потенциала двустороннего взаимодействия с целью дальнейшего наращивания объема товарооборота, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.





Турция - один из пяти основных торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 9%. Из них экспорт казахстанских товаров увеличился более чем на 17,7%, достигнув $3,9 млрд. Правительство Казахстана заинтересовано в совместной работе по диверсификации структуры торговли с переориентацией на продукцию с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул в ходе переговоров Олжас Бектенов.





По данным правительства, в агропромышленном комплексе товарооборот в прошлом году увеличился более чем на 25% и достиг $360 млн. Между уполномоченными органами и бизнесом Казахстана и Турции налажен обмен опытом в области агротехнологий и страхования. Участниками заседания обозначена актуальность диверсификации товарооборота с расширением экспортного ассортимента и запуском новых совместных производств продукции с высокой добавленной стоимостью. В целях дальнейшего увеличения казахстанского экспорта пшеницы, чечевицы, кормовых и масличных культур отмечена необходимость совместной работы в области ветеринарии и фитосанитарии.





Также сообщается, что в прошлом году в экономику было привлечено порядка $390 млн турецких инвестиций, всего за 20 лет сумма превысила $6 млрд. На сегодня уже запущено 98 инвестиционных проектов на общую сумму $4 млрд в области строительства, легкой промышленности, металлургии, глубокой переработки продукции АПК, транспорта и логистики, производства фармпродукции, электронных приборов и др. На стадии реализации - еще 50 проектов на $3,9 млрд.





Объем грузоперевозок по железной дороге между Казахстаном и Турцией по итогам 2025 года достиг 6,4 млн тонн, что на 35% больше, чем в 2024 году. По Транскаспийскому международному транспортному маршруту перевезено свыше 4 млн тонн. Общим приоритетом является развитие Среднего коридора и совместная работа по модернизации инфраструктуры, устранению "узких" участков, расширению портовых и терминальных мощностей, внедрению цифровых решений и координации тарифной политики. В результате уже принятых мер грузопоток по маршруту за 7 лет вырос в 5 раз, сроки доставки сокращены до 13 дней.





По итогам заседания сторонами подписан протокол 14-го заседания казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.



