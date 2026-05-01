Безопасность и прозрачность: как работает первый крематорий Казахстана

Архитектура комплекса включает залы ожидания и специальные комнаты, откуда родственники могут лично наблюдать за процессом загрузки гроба в кремационную установку

Фото: Kazakhstan Today

Работа открывшегося сегодня в Алматы крематория предусматривает строгий технический регламент подготовки тел. Соблюдение установленных правил необходимо для обеспечения безопасности оборудования, экологической чистоты процесса и соблюдения правовых норм.





​Технический контроль и безопасность





​Особая роль в работе комплекса отведена медицинским специалистам. Перед началом кремации тело проходит обязательный осмотр в специально оборудованном блоке. Главная задача экспертов - выявление и извлечение медицинских устройств и металлических предметов, которые могут представлять опасность.





​Под строгий запрет попадают кардиостимуляторы, металлические суставные протезы и любые импланты, содержащие литиевые батареи или специфические сплавы. При воздействии экстремально высоких температур (до 1100°C) такие объекты способны спровоцировать взрыв, что может привести к повреждению дорогостоящей футеровки чешских печей или нарушению работы систем фильтрации.





Фото: Kazakhstan Today





​Юридические аспекты и идентификация





​С юридической точки зрения участие патологоанатомов гарантирует чистоту процедуры. Поскольку кремация делает невозможной последующую эксгумацию или повторную экспертизу, врачи обеспечивают окончательную идентификацию и подтверждают отсутствие факторов, препятствующих процессу.





​Весь цикл автоматизирован и сопровождается видеофиксацией и строгим документированием на каждом этапе, что исключает ошибки при выдаче праха.





​Условия для близких





​Помимо технической подготовки, на объекте созданы условия для психологического комфорта. Архитектура комплекса включает залы ожидания и специальные комнаты, откуда родственники могут лично наблюдать за процессом загрузки гроба в кремационную установку.





​Такой подход позволяет обеспечить как техническую сохранность высокотехнологичного оборудования, так и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических и этических норм.





Фото: Kazakhstan Today





Вопрос легального захоронения праха открыт





​Несмотря на официальный запуск первого в стране крематория, в Алматы остается открытым вопрос о местах окончательного захоронения праха. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан, развеивание праха запрещено, а специализированная инфраструктура для его хранения в городе пока отсутствует.





​Как пояснили специалисты в ходе сегодняшнего брифинга, после процедуры кремации родственникам выдается герметичная капсула. В настоящий момент единственным законным способом ее погребения остается захоронение в землю на территории действующих кладбищ. Однако на данный момент администрации городских кладбищ еще не выделили специализированные сектора для урн, а механизм подхоронения в родственные могилы требует отдельного согласования.





​Ситуация осложняется отсутствием в мегаполисе колумбариев - специальных стен с ячейками для хранения урн. Строительство первой такой стены при крематории в микрорайоне Алгабас заявлено лишь как следующий этап проекта. На переходный период в здании самого комплекса предусмотрено помещение для временного хранения капсул сроком до одного года.





​Согласно санитарным нормам, любое захоронение должно быть зарегистрировано в установленном порядке. Самопроизвольное погребение урн вне пределов официальных мест захоронения, включая частные территории или общественные пространства, является нарушением правил погребения и организации дела по похоронному обслуживанию. Ожидается, что вопрос создания полей праха и колумбарных стен будет решен местными исполнительными органами в ближайшее время.





Кроме того, власти намерены работать над совершенствованием законодательства и расширением перечня разрешительных документов. Стоит напомнить, что, согласно действующим нормам, процедура возможна только при наличии прижизненного нотариально заверенного волеизъявления гражданина. Таким образом, родственники не могут принять решение о кремации без официально подтвержденной воли усопшего. На данный момент законодательство также не предусматривает возможности принятия подобного решения родителями в отношении несовершеннолетних детей.



