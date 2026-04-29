28.04.2026, 10:09 246466
Казахстан перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за корректировки транзита по "Дружбе"
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в мае 2026 года перераспределят 260 тыс. тонн экспортной нефти в связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии. Объемы будут направлены по альтернативным маршрутам через порт Усть-Луга и систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщила официальный представитель Министерства энергетики РК Асель Серикпаева.
Данные объемы будут направлены по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тыс. тонн - в порт Усть-Луга и 160 тыс. тонн - в систему Каспийского трубопроводного консорциума. Перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер. Изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти", - заявила представитель ведомства.
По ее словам, действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки.
Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что с 1 мая может быть временно приостановлен транзит казахстанской нефти по маршруту Атырау - Самара - нефтепровод "Дружба" из-за технических ограничений на российской стороне. Позже в Кремле заявили, что ситуация носит технический характер, а необходимые объемы поставок будут обеспечены за счет альтернативных маршрутов.
Казахстан поставляет нефть по "Дружбе" в Германию, причем в 2025 году экспорт по этому направлению вырос на 44% и превысил 2,1 млн тонн. Казахстанская нефть, в частности, используется для загрузки нефтеперерабатывающего завода в Шведте, обеспечивающего топливом регион Берлина и Бранденбурга.
новости по теме
29.04.2026, 16:30 17516
В Казахстане до 1 декабря отменят госрегулирование цен на лекарства
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Завершить работу по дерегулированию цен на лекарства к 1 декабря 2026 года поручил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании совета отечественных предпринимателей, сообщили в правительстве.
До 1 июня текущего года необходимо завершить работу по дерегулированию цен на лекарственные средства в оптово-розничном сегменте стоимостью до 1 МРП, свыше 1 МРП - до 1 декабря текущего года", - сообщили в кабмине.
Также премьер поручил Министерству здравоохранения до 1 июля обеспечить регистрацию лекарственных средств и медицинских изделий по принципу единого окна.
В ходе заседания было отмечено, что на сегодня работой по дерегулированию цен охвачено порядка 2,5 тыс. безрецептурных препаратов, достигнута договоренность еще по 1,8 тыс. рецептурных лекарств стоимостью до 1 МРП.
По данным правительства, в настоящее время в Казахстане зарегистрировано 209 отечественных производителей, 43 из которых специализируются на выпуске лекарственных средств, 166 - на выпуске медицинских изделий. Действует 83 долгосрочных договора с 31 казахстанским товаропроизводителем на поставку свыше 2 тыс. наименований фармпродукции. С декабря 2025 года заключено 6 инвестиционных проектов на сумму 316,3 млрд тенге.
Напомним, в аптеках Казахстана незаконно продавали бесплатные лекарства.
29.04.2026, 15:42 19696
Деятельность нескольких криптобирж в Казахстане признали незаконной
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О платформах цифровых активов, работающих без лицензии, предупредили участников финансового рынка в комитете МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA).
Регулятор отметил, что ряд зарубежных платформ продолжают рекламировать свои услуги гражданам Казахстана без необходимого разрешения. В частности, предупреждение касается таких площадок, как OKX, HTX, Bitget и MEXC.
В комитете напомнили, что оборот цифровых активов на территории Казахстана запрещен без соответствующей лицензии или разрешения, выданных в соответствии с правом МФЦА или законодательством.
По данным регулятора, использование нелицензированных платформ связано с рядом рисков для потребителей. Среди них - отсутствие механизмов правовой защиты из-за отсутствия надзора, вероятность вовлечения в мошеннические схемы и операции, связанные с отмыванием доходов, а также высокий риск потери инвестиций вследствие агрессивной или вводящей в заблуждение рекламы.
Кроме того, пользователи могут столкнуться с утечками персональных данных, техническими сбоями и ограничениями доступа к собственным средствам. В AFSA также указали, что такие платформы нередко предоставляют доступ к высокорисковым инструментам, включая маржинальную торговлю, деривативы и P2P-сервисы, без должного раскрытия рисков и механизмов защиты инвесторов.
AFSA рекомендует проверять регуляторный статус компании через официальный публичный реестр AFSA.
Напомним, в Темиртау вынесен приговор по делу о незаконном майнинге на 185 млн тенге.
29.04.2026, 14:59 21926
Переговоры Токаева и премьера Чехии: акцент на инвестициях и энергетике
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы многостороннего сотрудничества между двумя странами обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, проинформировали в Акорде.
В частности, стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности, нефти и газа, атомной энергетики, транспорта и логистики, оборонной промышленности, цифровизации, сельского хозяйства и здравоохранения.
Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в Казахстане активно работают более 190 чешских компаний, включая таких инвесторов, как Škoda, Omnipol, Tatra, ZVVZ и других давних промышленных партнеров.
Андрей Бабиш отметил, что Чехия заинтересована в сотрудничестве в Казахстаном в энергетической сфере.
Крайне заинтересованы в долгосрочных поставках нефти. Безусловно, Казахстан также представляет для нас интерес как крупнейший производитель урана в мире, поскольку наша стратегия развития энергетической сферы опирается на атомную энергетику", - подчеркнул он.
Премьер подтвердил готовность чешских компаний к участию в реализации совместных проектов в этой сфере. Кроме того, Бабиш заявил о намерении Чехии содействовать в вопросе облегчения визового режима для граждан Казахстана.
В ходе переговоров президент Казахстана также поблагодарил чешскую сторону за содействие в реализации уникального проекта по реинтродукции лошади Пржевальского в казахских степях.
В завершение Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом "Достық" І степени.
Ранее стороны провели переговоры в узком составе, в ходе которых были отмечены длительные дружественные отношения между двумя странами.
29.04.2026, 13:15 28401
Зарплата в конвертах: налоговые органы будут проверять бухгалтеров
Теперь работодателям будет выгоднее указывать реальную зарплату сотрудника
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разработали систему с использованием искусственного интеллекта для борьбы с "серой" зарплатой. Бухгалтеры будут получать push-уведомления о возможных неофициальных выплатах сотрудникам, сообщил в ходе заседания мажилиса вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков.
Мы совместно с Минфином подготовили пуш-уведомления для бухгалтеров. Будем им направлять и говорить, что ваш сотрудник получает очень маленькую зарплату при таком дипломе и квалификации", - цитирует zakon.kz Молдабекова.
Он отметил, что ни один бухгалтер не захочет столкнуться с проверкой со стороны Налогового комитета.
Раньше сотрудник мог получать деньги в конверте и указывать, что получает 70 тысяч тенге, чтобы минимально платить алименты", - пояснил Бекболат Молдабеков.
По его словам, теперь работодателям будет выгоднее указывать реальную зарплату сотрудника, пишет tengrinews.kz.
Наша задача - цифровизация, искусственный интеллект, чтобы у алиментов были реальные суммы от выплат, чтобы дети получали эти деньги", - добавил он.
Ранее сообщалось, что жителям Казахстана станет проще взыскать алименты за рубежом. Теперь судебные приказы о взыскании алиментов включаются в перечень актов, подлежащих признанию и исполнению.
29.04.2026, 12:01 49866
Казахстан не рассматривает изменение формата участия в сделке ОПЕК+
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день Республика Казахстан не рассматривает изменение формата участия в сделке ОПЕК+, сообщила советник министра - официальный представитель Министерства энергетики Республики Казахстан Асель Серикпаева.
Вопрос об изменении формата участия страны в альянсе на повестке дня не стоит", - заявила она.
Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Решение было принято после пересмотра производственной политики ОАЭ. На фоне этого заявления в некоторых СМИ появилась информация о том, что Казахстан также может рассмотреть выход из сделки ОПЕК+.
Для справки:
ОПЕК - международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами для контроля квот добычи на нефть.
Казахстан не является членом ОПЕК, однако участвует в формате ОПЕК+, объединяющем страны организации и ряд крупных нефтедобывающих государств. В рамках этого соглашения республика координирует уровень добычи нефти с другими участниками для стабилизации мирового рынка.
29.04.2026, 11:11 100241
Беспошлинный ввоз грузовых самолетов введут в ЕАЭС по инициативе Казахстана
Решение позволит авиаперевозчикам снизить затраты на обновление флота и ускорить развитие транзитного потенциала страны
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Евразийской экономической комиссии одобрил введение беспошлинного режима на ввоз грузовых воздушных судов сроком на 12 лет. Решение, инициированное Казахстаном в рамках развития мультимодального транзитного хаба, принято на заседании в Москве, сообщили в пресс-службе правительства.
Ожидается, что освобождение от таможенных пошлин и налогов позволит авиаперевозчикам снизить финансовую нагрузку при обновлении и эксплуатации грузового флота, а также заключать долгосрочные контракты на приобретение техники на более выгодных условиях.
Действующие ставки ввозных таможенных пошлин на самолеты в рамках ЕТТ ЕАЭС составляют 7,5% и 12,5%. Прогнозируемая потребность Казахстана в пополнении грузового авиапарка оценивается примерно в 130 воздушных судов.
Кроме того, совет ЕЭК одобрил освобождение от уплаты импортных пошлин на ввоз светодиодных модулей для отдельных стран Союза, включая Казахстан. Мера направлена на развитие промышленной кооперации и повышение прозрачности использования импортных комплектующих при производстве светотехнической продукции.
Также внесены изменения в правила определения страны происхождения товаров для целей государственных закупок, что позволит производителям стран ЕАЭС расширить доступ к рынкам госзакупок и усилить интеграционные процессы внутри Союза.
В ходе заседания достигнуты договоренности об обязательной маркировке строительных материалов, лакокрасочной продукции, некоторых игрушек и игр для детей, растворимых и завариваемых напитков.
В частности, установлены требования к производству оптоволоконного кабеля, а также дополнен перечень товаров для участия посредством сертификата СТ-1. Также расширен перечень товаров, подтверждающих происхождение сертификатом СТ-1. В него включены канатно-веревочные изделия из синтетических волокон, а также немедицинские рентгеновские досмотровые установки и системы неразрушающего контроля.
27.04.2026, 16:04 331361
От ветропарков до нефтехимии: в Казахстане стартовали 33 крупных инвестпроекта
В правительстве рассмотрели деятельность "Самрук-Казыны" за I квартал 2026 года
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане реализуют 64 крупных инвестиционных проекта общей стоимостью 38,6 трлн тенге в ключевых отраслях экономики. По большинству из них уже заключены контракты и начаты строительно-монтажные работы, сообщили на заседании совета директоров АО "Самрук-Қазына" в правительстве.
По 41 проекту заключены ЕРС- и СМР-контракты, по 33 из них начаты строительно-монтажные работы", - рассказали в правительстве.
В частности, в марте текущего года дан старт строительству двух крупных ветряных электростанций мощностью по 1 ГВт в Жамбылской и Павлодарской областях.
Также отмечено, что по нефтехимическому проекту "Бутадиен" заключен EPC-контракт с Sinopec Guangzhou Engineering, начало работ запланировано на май текущего года.
Также в ходе заседания глава АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов проинформировал об увеличении в I квартале 2026 года выручки фонда на 8%, чистой прибыли - на 93%.
Кроме того, за данный период подписан ряд важных документов, среди которых соглашение об основных условиях (Term Sheet) между АО "Тау-Кен Самрук" и Ngali Holdings (Руанда), акционерное соглашение между ТОО "Самрук-Қазына Инвест" и AZCON (Азербайджан) по проекту проведения дноуглубительных работ в портах Казахстана и Азербайджана и др.
Ранее сообщалось, что "Самрук-Қазына" направит 5,3 трлн тенге на стратегические проекты в 2026 году.
27.04.2026, 14:34 327181
Казахстан подписал соглашения с мировыми производителями сельхозтехники о локализации производства
Реализация договоренностей направлена на укрепление статуса Казахстана в системе глобального промпроизводства
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подписал ряд соглашений с мировыми производителями сельхозтехники о локализации производства в республике, сообщает пресс-служба правительства РК.
Состоялась церемония подписания многосторонних соглашений, направленных на локализацию производства сельхозтехники в Казахстане на базе производственных мощностей Локализационного центра в Костанае", - говорится в сообщении.
В частности, соглашения заключены между АО "АгромашХолдинг KZ", ТОО "Eurasia Group AG" и ведущими мировыми производителями - Väderstad Group, Dewulf, Lindsay Corporation, Amity Technology, Frans Vervaet B.V., Kuhn Group и Brandt.
Как подчеркнули в правительстве, реализация договоренностей направлена на усиление потенциала отрасли и укрепление статуса Казахстана в системе глобального промышленного производства.
Правительство готово создавать условия для новых производств с сопровождением проектов на всех этапах - от локализации до выхода на внешние рынки", - добавил премьер-министр Олжас Бектенов в ходе встречи с производителями сельхозтехники.
Напомним, по итогам 2025 года автомобильная промышленность Казахстана продемонстрировала лучшие показатели за всю историю отрасли. Произведено более 171 тысячи единиц автотранспортных средств.
