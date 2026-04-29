ЕНТ-2026: что нужно знать о проведении тестирования

Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершился прием заявлений на участие в Едином национальном тестировании (ЕНТ). Тестирование пройдет с 10 мая по 10 июля, при этом абитуриенты смогут сдать экзамен дважды и участвовать в конкурсе на гранты с наилучшим результатом. На участие подано около 240 тыс. заявлений, а с учетом двух попыток - более 446 тыс., - В Казахстане завершился прием заявлений на участие в Едином национальном тестировании (ЕНТ). Тестирование пройдет с 10 мая по 10 июля, при этом абитуриенты смогут сдать экзамен дважды и участвовать в конкурсе на гранты с наилучшим результатом. На участие подано около 240 тыс. заявлений, а с учетом двух попыток - более 446 тыс., сообщили в Миннауки и высшего образования РК.





Отмечается, что в текущем году 73% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 27% - на русском, 521 человек - на английском языке.





Наибольшее количество (17,9%) выбрали комбинацию предметов "Математика - Физика", 14,5% - "Биология - Химия", 12,4% - "Творческий экзамен".





В министерстве сообщили, что в 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ составляет 140 баллов.





Время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.





Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно для удобства абитуриентов будут предоставлены бумажные версии таблиц.





На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии. В личном кабинете поступающего отображается информация о сроках проведения заседания Республиканской апелляционной комиссии. Отзыв заявления на апелляцию осуществляется в личном кабинете до начала заседания Республиканской апелляционной комиссии. При отзыве заявления на апелляцию в течение одного рабочего дня в личном кабинете поступающего отображается сертификат", - пояснили в ведомстве.





Минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними. Пороговый балл поступления в национальные вузы - 65 баллов, в другие вузы - 50 баллов, по области образования "Педагогические науки" - 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" - 70 баллов, по направлению подготовки "Право" - 75 баллов. При этом по "Истории Казахстана" и двум профильным предметам ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" - не менее 3 баллов. Отмечается, что вузы могут устанавливать свои пороговые баллы по группам образовательных программ.





Как сообщили в Министерстве высшего образования, для обеспечения безопасности и предотвращения нарушений при входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели для исключения проноса запрещенных предметов, таких как телефоны, шпаргалки и т.д.





Также в аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение.





После завершения ЕНТ-2026 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил результаты ЕНТ (также свидетельства о присуждении образовательного гранта при наличии) поступающего будут аннулированы.



