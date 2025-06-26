02.06.2025, 14:37 218171
Эксперты сделали прогнозы и назвали риски агрессивной урбанизации Алматы
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По прогнозам экспертов, через пять лет в Алматинской агломерации будут проживать уже 4,5 млн человек. Скорость роста численности населения так высока, что сам город не успевает настолько же быстро развивать свое пространство для новых жителей, сообщает energyprom.kz.
Процесс урбанизации в Казахстане идет в нескольких направлениях. Люди из сел едут в населенные пункты покрупнее как внутри своей области, так и в других регионах. Мигранты из областных центров и небольших городов едут в мегаполисы. Точками притяжения для внутренней миграции остаются обе столицы. Так как Астана расстраивается более активно, процесс урбанизации для столицы еще не приносит таких негативных последствий, как для Алматы. В крупнейший мегаполис страны, во-первых, едет больше людей, чем в Астану. Во-вторых, город пока не способен предоставить должный уровень качества жизни, жилья, инфраструктуры для большого количества приезжих", - рассказали эксперты.
Согласно данным аналитиков, за последние 10 лет численность населения Алматы выросла на 42,8%. Если в 2014 году в мегаполисе жили 1,6 млн человек, то на начало 2025 года насчитывалось уже более 2,3 млн алматинцев. С учетом же того, что в южную столицу приезжают на работу жители городов и сел ближайшей Алматинской области, реальная численность населения мегаполиса в будние дни куда больше 3 млн человек. Общая численность населения в Алматинской агломерации уже превышает 3,8 млн человек.
По их словам, прирост численности населения южной столицы происходит в первую очередь именно за счет миграционных процессов. Темп роста численности населения в Алматы значительно отличается от среднереспубликанского уровня. Многолетняя динамика показывает, что если в среднем в РК население ежегодно растет на 1,3-1,5%, то в Алматы - примерно на 3%. При этом после пандемии, по итогам 2022 года, в мегаполисе наблюдался скачок численности населения сразу на 6%.
По прогнозам экспертов, через пять лет в Алматинской агломерации будут проживать уже 4,5 млн человек.
Нельзя сказать, что для Алматы это хорошая новость. Скорость роста численности населения так высока, что сам город не успевает настолько же быстро развивать свое пространство для новых жителей. Негативные последствия приводят как раз к агрессивной урбанизации, когда городская среда становится менее пригодной для жизни. Еще пять лет назад, когда в Казахстане разрабатывали прогнозную схему территориально-пространственного развития РК до 2030 года, ее авторы обращали внимание на то, что высокий уровень миграции в Алматинской агломерации имеет свои последствия. Среди них износ инженерной и дорожной инфраструктуры, экологический перегруз из-за большого количества автотранспорта", - пояснили специалисты.
Еще одна серьезная проблема для такого интенсивного демографического разрастания города - несоответствие качественного прироста производительности труда. Успешными можно назвать города-производители, в которых с увеличением численности населения растет их эффективность, продуктивность. К таким мегаполисам можно отнести Шэньчжэнь, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Амстердам, Лондон. Противоположный пример - города-потребители, где с ростом населения повышается не производительность, а социальное напряжение.
По информации Бюро национальной статистики, индекс производительности труда в южной столице в 2024 году в сравнении с 2019 годом составил 99,9%, то есть даже не достиг уровня пятилетней давности. Речь идет не о стоимостном объеме работы занятого населения, а об эффективности использования трудовых ресурсов. В целом для Алматы работа занятого населения во всем городе в 2024 году не стала более эффективной, чем в 2019 году. Аналогичной ситуация была и в 2020-2022 годах. Исключение составил разве что 2023 год, когда производительность труда в городе демонстрировала некоторый рост: на 3,7%.
Сервисный характер экономики южной столицы говорит о том, что производительность труда в Алматы должна быть выше в соответствующих видах экономической деятельности. В 2024 году наибольший показатель производительности труда в Алматы был отмечен в категории "Предоставление прочих видов услуг" (то есть самых разных услуг, не вошедших в основные макрокатегории): 43,5 млн тенге. На втором месте оказалась сфера финансов и страхования: 42,3 млн тенге. Высокие показатели также наблюдались в секторе торговли (36,1 млн тенге) и сегменте информации и связи (32 млн тенге).
По мнению специалистов, дальнейший демографический рост Алматинской агломерации может быть оправданным только при условии повышения экономической эффективности.
В этом большому тесному мегаполису способен помочь только еще один мегаполис. Именно для этих целей близ Алматы строится новый "умный" город Алатау, который сможет дать приезжающим не просто новое место жительства, но и комфортную городскую среду, и экономический рост. Ведь далеко не все внутренние мигранты согласны переезжать в села близ Алматы. Людям нужен комфорт - хорошие школы, больницы, проживание недалеко от работы. Обеспечить эти потребности может только переселение в город, подобный южной столице по возможностям. Алатау - не только новая точка роста Алматы, но и его стабилизатор рисков, и драйвер экономики", - добавили эксперты.
В целом за последние 10 лет доля городского населения в стране выросла на 6 процентных пунктов, с 57,1% до 63,1%. На 1 мая 2025 года в Казахстане проживали 12,8 млн горожан и 7,5 млн сельчан. Если темп роста доли городского населения страны в ближайшие годы останется таким же, можно предположить, что уже через пять лет уровень урбанизации в РК приблизится к 66%.
Согласно базовому сценарию АО "Центр развития трудовых ресурсов", к концу 2025 года уровень урбанизации должен был достичь 62,6%. Реальные данные показывают, что процесс идет даже быстрее, чем рассчитывали аналитики. Согласно расчетам, к 2030 году в городах будут жить 64,2% населения Казахстана, а к 2050 году - уже 69,4%.
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26.06.2025, 18:20 1826
Централизованная модель передачи электроэнергии снизит тарифы - сенатор
Фото: pixabay.com
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Сенатор Бекболат Орынбеков в своем депутатском запросе предложил создать Единый центр по передаче электроэнергии, который позволит снизить тарифную нагрузку на потребителей, передает корреспондент агентства.
Депутат обозначил системную проблему, связанную с износом региональных электрических сетей и дисбалансом в тарифной политике в сфере передачи электроэнергии. По его словам, несмотря на принятые в последние годы меры, включая запуск модели "Единого закупщика электрической энергии" и утверждение Национального проекта по модернизации энергокомплекса, в региональном звене сохраняется неравномерность и отсутствие единых правил.
На сегодня, передача электрической энергии в стране осуществляется на национальном и региональном уровнях по линиям электропередач, построенные в основном в 70-80 годах прошлого столетия. На региональном уровне существует иная схема. Каждая распределительная электросетевая компания формирует тариф с учетом необходимых затрат на содержание и модернизацию сетей. Уровень износа, протяженность сетей и количество единиц оборудования каждой компаний разная", - отметил сенатор.
Он также обратил внимание на то, что существующая модель тарификации ограничивает возможности некоторых энергопередающих организаций в проведении ремонта и обновлении сетей, в том числе в рамках обязательств по возврату займов, привлеченных на реализацию национального проекта.
Необходимо рассмотреть возможность создания Единого центра по передаче электроэнергии, который будет функционировать по принципу усреднённого тарифа, аналогично действующей модели Единого закупщика. Данная мера позволит снизить тарифную нагрузку на потребителей. Уверен, что централизованная модель передачи электрической энергии не только обеспечит устойчивость системы, но и поспособствует снижению розничных тарифов, а также ускорению модернизации сетей в наиболее уязвимых регионах", - подчеркнул Бекболат Орынбеков.
Ранее сообщалось, что казахстанцы переплатили за электроэнергию 34,7 млрд тенге. В Минэнерго ответили, будет ли перерасчет.
24.06.2025, 16:04 109536
Аналитики ЕАБР ожидают ускорения роста экономики Казахстана до 5,5% в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития представил макроэкономический прогноз для 7 стран - участниц банка до конца 2025 года и на 2026-2027 годы, передает корреспондент агентства.
Аналитики ожидают ускорения роста экономики Казахстана до 5,5% в 2025 году после 4,8% в 2024 году. Масштабные меры поддержки инвестиционных проектов, объем финансирования которых запланирован на уровне 6% ВВП, с запасом нивелируют отрицательные эффекты внешних шоков. Рост экономики поддержат стимулирующая бюджетная политика, рост нефтедобычи и государственные инициативы, сосредоточенные на развитии регионов и создании инфраструктуры", - говорится в отчете.
При этом сильный потребительский спрос и повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги ускорят рост цен в Казахстане до 11,9% в 2025 году.
По прогнозам аналитиков ЕАБР, курс тенге будет стабильным в оставшейся части 2025 года и на конец года составит 515 тенге за доллар, а в среднем по году - 513 тенге за доллар. Факторами поддержки обменного курса выступят высокая базовая ставка и прогнозируемый во втором полугодии рост экспорта нефти в связи с запуском проекта расширения месторождения Тенгиз.
Рост глобальной экономики замедлится до 3% в 2025 году с 3,3% в 2023-2024 годах. Повышение неопределенности на фоне тарифной политики США и негативные структурные факторы окажут сдерживающее влияние на экономическую активность в мире. Снижение потребительской уверенности и ожиданий бизнеса замедлят деловую активность в американской экономике, где ВВП вырастет на 1,4% в 2025 году после увеличения на 2,8% в 2024 году. В еврозоне в текущем году сохранятся слабые темпы экономического роста - около 0,6% после 0,9% годом ранее. Ослабление спроса на внешних рынках из-за торговых конфликтов ограничит возможности роста экономики. Рост китайской экономики сохранится вблизи целевых 5% в 2025 году за счет продолжения политики стимулирования внутреннего спроса", - сообщили в ЕАБР.
В 2025 году инфляция в развитых странах вновь ускорится из-за увеличения издержек, связанных с ростом тарифов. Тем не менее в среде подавленной экономической активности аналитики ЕАБР ожидают снижения ставки ФРС c 4,25-4,50 в июне примерно до 4% к концу 2025 года и сохранения ставки ЕЦБ на текущем уровне 2% до конца года.
В странах операций ЕАБР ожидается сохранение высокой экономической активности в прогнозируемом периоде, несмотря на сложные внешнеэкономические условия.
Страны продолжат активно опираться на внутренние источники роста, прежде всего на инфраструктурные и индустриальные инвестиции, а также на динамично растущий потребительский спрос на фоне значительного увеличения доходов населения. По оценкам аналитиков ЕАБР, рост ВВП региона операций банка составит 2,7% по итогам 2025 года, одновременно инфляция в регионе замедлится до 7,7% в 2025 году с 8,8% в 2024 году", - проинформировали в ЕАБР.
Справочно:
Евразийский банк развития опубликовал рабочий документ "Модель для макроэкономического анализа и прогнозирования экономики Узбекистана". Новый модельный инструментарий позволяет анализировать и прогнозировать макроэкономические тенденции в Узбекистане. Благодаря его интеграции в модельный комплекс ЕАБР становится возможным более точное и комплексное прогнозирование экономического развития региона операций Банка, учитывающее тесные межстрановые взаимосвязи.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
19.06.2025, 19:14 23536
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos.com
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В прокуратуре ответили на официальный запрос по делу обвинившей следователя в пытках жительницы Атырау.
В частности, говоря о том, какие действия будут предприняты для объективного рассмотрения очередной жалобы Жансаи Каршегеновой, в ведомстве заявили, что "прокуратура области проинформировала заявителя о возможности подачи жалобы в процессе апелляционного обжалования, поскольку судебное решение еще находится на стадии пересмотра в вышестоящей инстанции и не вступило в силу. В рамках апелляционного разбирательства возобновлено судебное следствие с целью всестороннего и объективного изучения обстоятельств дела, а также рассмотрения ходатайств защиты, в том числе касающихся предполагаемых фактов применения пыток".
Подозреваемый в избиении врачей арестован в Караганде.
По данным полиции, в Карагандинской областной детской больнице 38-летний житель области в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам. Подозреваемый задержан на месте и водворен в изолятор временного содержания. Позже он с санкции суда был арестован на два месяца. Расследование продолжается.
Крупную ОПГ обезвредили в Уральске.
Группировку подозревают в вымогательстве денежных средств у предпринимателей. Задержаны 8 граждан Казахстана, двое из которых с санкции суда взяты под стражу. В ходе обысков изъяты крупные суммы денег и иные вещественные доказательства.
ОПГ "черных" старателей раскрыли в Жамбылской области.
Как сообщили в полиции, раскрыта вся криминальная цепь от незаконной добычи и переработки до вывоза золотосодержащего сырья. Изъято около 6 кг золота, ликвидировано 8 подпольных цехов по переработке руды. Уголовное дело расследуется по нескольким статьям, в том числе по факту создания, руководства и участия в ОПГ. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
Поножовщина произошла около центрального рынка в Актобе.
По предварительным данным, в ходе распития спиртных напитков 34-летний подозреваемый нанес двум потерпевшим ножевые ранения. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Потерпевшие госпитализированы в медучреждение, где один из потерпевших скончался. Проводится досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство).
В Атырау осудили главбуха школы-лицея-интерната по делу о мошенничестве.
Подсудимая, воспользовавшись доверием директора, незаконно использовала его электронную подпись и системы "1С" и "Парус". С помощью этих систем она необоснованно переводила деньги на свой счет и счета доверенных лиц. В результате мошенничества она похитила государственные средства на сумму более 49 млн тенге. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
В Мангистау двоих создателей финпирамиды приговорили к шести годам.
По данным прокуратуры региона, "указанными лицами на территории Мангистауской области распространялась реклама о возможности беспроцентного приобретения жилья либо автомобиля в порядке очередности с другими гражданами путем внесения денежного вклада на счет созданного ими кооператив". В результате 31 жителю области причинен имущественный ущерб на общую сумму 89 миллионов тенге.
Алматинца осудили на четыре года за ложные сообщения о бомбе на вокзале.
Отбывая наказание в колонии, он четырежды звонил с таксофона и сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах. Его действия привели к эвакуации и мобилизации экстренных служб. В результате ложной тревоги ущерб государственным структурам составил свыше 3,3 млн тенге. Проведенные экспертизы подтвердили личность звонившего и наличие прямых угроз в его высказываниях. Суд признал мужчину виновным.
В Туркестанской области несовершеннолетнего осудили на семь лет за сбыт психотропных веществ.
Следствием установлено, что "подросток (...) через Telegram-каналы вступил в контакт с организаторами наркобизнеса и в течение нескольких месяцев работал наркокурьером в Шымкенте и Сарыагаше. Преступная схема включала в себя получение и расфасовку психотропного вещества - меткатинон, закупку упаковочных материалов, закладки товара по различным адресам и последующую отчетность через зашифрованные каналы связи".
Главу одного из общественных фондов Алматинской области задержали по подозрению в мошенничестве.
По информации следственных органов, "подозреваемая собирала денежные средства с населения под предлогом оказания помощи в репатриации граждан Республики Казахстан, осужденных за рубежом. По предварительным данным, собранные средства использовались не по назначению". Подозреваемая арестована.
Дело Перизат Кайрат передали в Генпрокуратуру.
Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд.
В Павлодаре экс-чиновник получил три года за растрату средств Нацфонда.
За счет средств, выделенных из Национального фонда в рамках государственной программы "Ауыл Ел-Бесігі", в селе Кеменгер возводился физкультурно-оздоровительный комплекс за 382 млн тенге. Проверка законности расходования бюджетных средств выявила факты оплаты подрядчику 158 млн тенге за фактически невыполненные объемы работ. Приговором межрайонного суда по Павлодарской области бывший руководитель отдела реального сектора экономики осужден к 3 годам лишения свободы.
В Актау супружескую пару подозревают в проведении незаконной лотереи.
Как сообщили в АФМ, "не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов. Участники приобретали "билеты" (цифровые номера) стоимостью от 500 до 50 000 тенге. По данным следствия, в розыгрышах приняли участие более 1800 граждан". Досудебное расследование продолжается.
По факту масштабной утечки персональных данных казахстанцев возбуждено уголовное дело.
Об этом в кулуарах сената парламента заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгельдиев. По его словам, "оно (дело. - Прим. ред.)передано для расследования в Министерство внутренних дел".
Подозреваемую в присвоении 31 млн тенге сотрудницу банка задержали в Москве.
По версии следствия, "она в период с 2015 по 2017 годы, являясь ведущим менеджером филиала одного из банков Астаны, присвоила и растратила денежные средства на сумму свыше 31 млн тенге. После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск". В настоящее время она водворена в следственный изолятор.
Астанчанина подозревают в убийстве сожительницы.
По предварительным данным, между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения, после чего спрыгнул с 25-го этажа жилого дома. В результате падения он получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Фиктивные рецепты на трамадол выписывали медики в Туркестанской области.
В ходе ОПМ "Дәрмек" в регионе ликвидирована организованная преступная группа из медицинских работников, занимавшихся подделкой рецептов на трамадол. Было изъято 170 тысяч таблеток, на медиков заведено уголовное дело.
Крупную лабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Таразе.
Подозреваемый в организации нарколаборатории задержан. В ходе обыска силовики изъяли 66 килограммов психотропного вещества "мефедрон" и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков. Досудебное расследование проводится по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
В Алматы пьяный водитель вез детей в лагерь.
На проспекте Аль-Фараби при проверке микроавтобусов с детьми, которые ехали в загородный лагерь в Алматинской области, полицейские заметили грубое нарушение. Водителя, который вез детей, заподозрили в алкогольном опьянении. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови. У водителя забрали права. Машину отправили на штрафстоянку. Все материалы передали в специализированный суд Алматы для рассмотрения в соответствии с законом.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
18.06.2025, 17:12 211331
Опрос КТ: 52% респондентов поддерживают обязательное страхование артистов цирка при выполнении опасных трюков Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
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Подавляющее большинство респондентов поддерживают обязательное страхование артистов цирка при выполнении опасных трюков, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?"
52% участников опроса ответили: "В законодательство нужно внести изменения как можно скорее"; 7% считают, что изменения не нужны; 31% выбрали ответ: "Нужно вообще запретить выполнение опасных трюков в цирке"; 10% ответили: "Мне все равно".
Напомним, 18 мая во время выступления в цирке Астаны с пятиметровой высоты сорвалась гимнастка. В управлении здравоохранения Астаны сообщили, что, упав с высоты пяти метров, акробатка получила травму головы и сотрясение мозга. С места происшествия ее забрала бригада скорой помощи. Состояние девушки стабильное, средней тяжести. Позже пресс-служба цирка опубликовала в соцсетях пост с комментарием об инциденте. Сообщается, что во время выступления "произошел технический инцидент".
Также происшествие прокомментировал журналисту Kazakhstan Today начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш.
18.06.2025, 16:07 189091
Депутат: Вдвое вырос уровень бедности в Казахстане за 10 лет
Фото: Depositphotos
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Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Асхат Рахимжанов сообщил, что с 2015 года уровень бедности в стране вырос вдвое.
Ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, депутат рассказал, что в 2015 году уровень бедности в стране составлял 2,7%, а за второй квартал 2024 года этот показатель оказался на уровне 5,1%.
А сколько человек не причислены к этой категории только потому, что они относятся к самозанятым. У них есть куры, или мелкое поголовье скота, или они занимаются частным извозом. Не для кого не секрет, что официальную статистику надо умножать кратно, чтобы получать реальную картину", - подчеркнул Асхат Рахимжанов в своем депутатском запросе.
Депутат также заявил о случаях, когда казахстанцы вынуждены покупать в долг продукты питания.
Политика импортозамещения социально значимых продуктов оставляет желать лучшего", - заявил депутат, обратив внимание на ситуации, когда импортные продукты оказываются дешевле аналогичных отечественных.
Ранее Рахимжанов раскритиковал отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, прокомментировав реальное положение простых казахстанцев на примере продовольственной корзины. Согласно проводимому депутатами мониторингу цен по всей республике, для закупа минимального набора продуктов питания средней казахстанской семье нужно не менее 70 тысяч тенге. Соответственно, прожиточный минимум должен быть 115 710 тенге. Прожиточный минимум в Казахстане в 2025 году составляет 46 228 тенге.
12.06.2025, 17:40 47636
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Насиловавших пациенток психиатрической клиники санитаров осудили в Шымкенте.
Как выяснило следствие, в июле 2024 года два санитара-контролера женского отделения психического центра здоровья Туркестанской области неоднократно насиловали двух пациенток, одна из которых на тот момент была несовершеннолетней. Свои издевательства медработники совершали в комнате для просмотра телевизора и на площадке, ведущей к уличной лестнице, пользуясь беспомощным состоянием пациенток. Суд приговорил насильников к лишению свободы на 15 лет.
В Петропавловске изъяли самую крупную партию "синтетики" с начала года.
По данным полиции, житель Астаны приехал в Петропавловск для распространения синтетических наркотиков. На съемной квартире, где проживал задержанный, а также в указанных им "закладках" были изъяты свертки, в которых находилось свыше 0,5 кг порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что это синтетические наркотики α-PvP и мефедрон. По данному факту проводится расследование.
В центре Алматы группа мужчин вступила в перепалку с полицейскими.
Инцидент произошел около ресторана "Театралка" на Абылай хана. На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как группа мужчин вступает в перепалку с полицейскими. Затем несколько полицейских валят мужчину на землю. На вызов были направлены несколько патрульных экипажей. Все шестеро были задержаны и доставлены в управление полиции Алмалинского района. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка. По данному факту возбуждено уголовного дело. В настоящее время проводится расследование.
Осужденные создали ОПГ и вымогали деньги у сокамерников в Абайской области.
Согласно материалам суда, отбывающие наказание в колонии создали ОПГ, распределив роли между девятью ее участниками. С 2021 по 2024 год преступники вымогали крупные суммы денег у других осужденных. Суд приговорил восьмерых подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на разные сроки - от 8 лет 5 месяцев до 16 лет. В связи с тем что один из фигурантов скончался, в его отношении мера наказания не назначена.
Продававшую персональные данные казахстанцев преступную группу ликвидировали в Казахстане.
Сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям. Задержано более 140 человек, включая владельцев компании и администраторов канала. В настоящее время пять фигурантов арестованы. В ходе обыска в коллекторских компаниях изъято более 400 компьютерной и иной электронной техники. По данному факту возбуждены уголовные дела.
В области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды.
Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками, с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%. В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге. Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расхитителям "противопаводковых" денег вынесли приговор в Астане.
В Астане вынесли приговор в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО "Престиж Строй 7" и "Фундаменталь" по факту хищения свыше 300 млн тенге. Приговором суда участники хищения осуждены по статьям 189 (Хищение в особо крупном размере) и 218 (Легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем) УК РК с назначением наказания в виде реальных сроков лишения свободы 8,6 и 7,6 года соответственно с конфискацией имущества.
В Астане выявили сразу несколько преступных групп, которые занимались вымогательством и мошенничеством.
В одном из эпизодов фигуранты угрожали применением оружия и вымогали у граждан до 10 миллионов тенге. В другом случае установлены факты систематического вымогательства денежных средств у предпринимателей на одном из городских рынков с целью установления теневого контроля над их деятельностью. Все подозреваемые задержаны. Также проводится досудебное расследование.
Грузия выдала Казахстану фальшивомонетчика.
Казахстанец подозревается в том, что в 2024 году ввез из Турции поддельные банкноты и сбывал их в Казахстане. После совершенных преступлений он скрылся и был объявлен в международный розыск. В мае злоумышленник был задержан в Грузии и экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
МВД пресекло канал поставки SIM-карт в соседнее государство.
В ходе спецоперации по борьбе с интернет-мошенничеством сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали жителя Петропавловска. Подозреваемый закупал и регистрировал SIM-карты на граждан. Затем он переправлял их в соседнее государство. Эти SIM-карты использовались для звонков гражданам РК с целью мошенничества.
Похищенное во время январских событий оружие изъяли в Казахстане.
В частности, изъяты оружие и полицейская экипировка, похищенные в ходе январских событий, из которых два автомата Калашникова, четыре пистолета, четыре нарезных карабина, а также служебные бронежилеты, каски и щиты.
Казахстанца осудили на пять лет по делу о хищении 70 млн тенге дольщиков.
Он выдавал себя за руководителя жилищно-строительного кооператива и заключил с дольщиками девять договоров на реализацию помещений и квартир в строящемся многоквартирном жилом комплексе в Актау. В результате им похищены и растрачены на личные нужды денежные средства в размере 70 млн тенге.
Казахстанцы вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.
В Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology. Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы. Фактически деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов. Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета. Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
В Казахстане дропперы во главе с 19-летним парнем украли 250 млн тенге.
Дропперы - это подставные лица, которые участвуют в мошеннической схеме. Сотрудники областного управления по борьбе с киберпреступностью задержали предполагаемого организатора и троих его пособников, действовавших в Алматы и Алматинской области. По предварительным оценкам, куратор заработал около 10 млн тенге на преступной деятельности. Его подельники получили по 3 млн каждый. Все участники схемы арестованы и доставлены в департамент полиции Алматинской области. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
В Жетысуской области блогер получил 6 лет за вымогательство.
Он вымогал 10 млн тенге у предпринимателя за удаление ранее опубликованного им видео. Также он угрожал распространить материалы, способные нанести урон деловой репутации предпринимателя. Приговором суда блогер признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Более тонны рыбы и двух километров сетей изъяли у браконьеров-рецидивистов в Туркестанской области.
Группа браконьеров из 16 человек была задержана в Туркестанской области. Среди участников оказались ранее судимые за аналогичное преступление. В ходе 12 обысков изъято более тонны незаконно выловленной рыбы, 12 лодок и моторы к ним, более двух километров сетей, а также иные средства и оборудование, предназначенные для браконьерства. Предварительный ущерб составил свыше 10 млн тенге. Идет досудебное расследование.
В Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук.
Инцидент произошел в конце марта в яслях-саду № 16 Аксу, но видео появилось в социальных сетях недавно. На кадрах дети, возвращающиеся с прогулки, и воспитатель, которая дергает их, толкает, а одного ребенка бьет рукой. Как сообщили в отделе образования города, с воспитателя взяли объяснительную. Также приказом руководителя детского сада она уволена по отрицательным мотивам.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
11.06.2025, 17:11 292966
Прекратить верификацию по IMEI-кодам со сбором персональных данных частной компанией потребовал мажилисмен
Фото: depositphotos
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Депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы выразил обеспокоенность, что верификацией мобильных телефонов по IMEI-кодам со собором и обработкой персональных данных граждан занимается частная компания.
Мажилисмен заявил, что в адрес депутатов продолжают поступать обращения граждан по поводу принудительной верификации мобильных устройств по IMEI-кодам через частную компанию ATS Mediafon KZ. По словам депутата, верификация через данную компанию была введена менее месяца назад, хотя данная система существовала и ранее.
Согласно сведениям от участников рынка, в Казахстане зарегистрировано порядка 12 миллионов устройств и установлен размер платы за верификацию - 3932 тенге за каждое. Соответственно, возникают справедливые вопросы (…) Услугу предоставляет частная компания без государственного статуса, без проведения конкурса, без официального мандата", - заявил депутат в своем запросе.
Он отметил, что до 75% мобильных устройств на рынок Казахстана ввозятся вне официальных таможенных процедур, что приводит к потерям бюджета до 150 млрд тенге.
Верификации в таком виде фактически подменяет контроль на границе, перекладывая ответственность за "серый" импорт на граждан и бизнес", - обратил внимание Нажметдинулы.
Также спикер подчеркнул, что, проводя верификацию, частная компания проводит сбор и обработку персональных данных граждан без законного обоснования.
Депутат потребовал разъяснить, на каком основании данная компания осуществляет верификацию по IMEI-кодам, а также сообщить, проводилась ли процедура отбора компании, то есть конкурс.
Указать, кем и на каком основании установлена стоимость. На каком основании проводились сбор и обработка персональных данных граждан и имеется ли соответствующее согласие", - потребовал мажилисмен.
Также депутат предложил рассмотреть возможность приостановления действия данной схемы, передать функцию верификации уполномоченному госоргану. В случае установления факта нарушения законодательства спикер предлагает вернуть гражданам и предпринимателям уплаченные деньги.
Ранее сообщалось, что верификацию новых смартфонов продлили для физлиц до 25 июня в Казахстане. Также напомним, что казахстанцы теперь смогут самостоятельно проверить статус верификации своих телефонов по IMEI-коду.
05.06.2025, 19:41 64861
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Суд вынес приговор по делу об убийстве Шерзата Полата.
Главный обвиняемый Шынасыл Абзал признан виновным по статьям УК РК "Убийство", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Хулиганство". Он приговорен к 23 годам лишения свободы. Сакиеву Равилю, совершившему одно особо тяжкое и одно тяжкое преступление, по статьям "Покушение на убийство", "Хулиганство" по совокупности преступлений окончательно назначено 20 лет лишения свободы. Тоқтаубаеву Азамату по статьям УК РК "Хулиганство" и "Кража" с учетом предыдущей судимости за тяжкое преступление и неотбытого по ней наказания назначено 15 лет лишения свободы. Ильясову Нуркиясу по статье УК РК "Хулиганство" с учетом предыдущей судимости и неотбытого по ней наказания назначено 9 лет лишения свободы. Әскентаю Дархану, Тоқтаубаеву Нурболу, Белгожаеву Шынгысу и Қалиахмету Дидару по статье УК РК "Хулиганство" вынесено максимально строгое наказание, предусмотренное законом, - 7 лет лишения свободы каждому. Несовершеннолетнему по статье о недонесение о преступлении назначен - 1 год 6 месяцев лишения свободы.
В Атырауском областном суде прошло судебное заседание по резонансному делу жительницы региона.
В суде пересматривается дело Жансаи Каршегеновой, которую в апреле 2025 года суд первой инстанции приговорил по "рыбному делу" к трем годам лишения свободы с отсрочкой на три года, а также к выплате более 50 млн тенге материального ущерба, который якобы нанесла женщина флоре и фауне страны. Апелляционная инстанция изучает материалы уже состоявшегося процесса и дает им правовую оценку. На рассмотрении трех судей по уголовным делам находится указанное уголовное дело с допросом свидетелей и с прениями сторон. По ходатайству защиты осужденной в суде допросили двух экспертов в области судебной психиатрии Сауле Избасарову и Жанар Жукешеву, которые провели комплексное судебное психолого-психиатрическое исследование Каршегеновой как по материалам дела, так и по медицинским документам. Они заявили, что после уголовного преследования у Жансаи Каршегеновой возникли серьезные проблемы с ментальным здоровьем, включая посттравматическое расстройство личности.
ОПГ несколько лет продавала новорожденных детей в Алматы.
По данным следствия, преступная схема действовала в течение нескольких лет и была организована с использованием социальных сетей. Злоумышленники выступали посредниками в незаконной передаче младенцев от женщин из социально уязвимых слоев населения, включая иностранок, лицам, желающим приобрести ребенка. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы. Ведутся следственные действия, в том числе по возможным эпизодам в других регионах.
В игровой комнате одного из ресторанов Алматы казахстанец ударил мальчика.
В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как в игровой комнате неизвестный несколько раз ударил ребенка. Уполномоченный по делам ребенка в Алматы Диана Ерлан сообщила, что дело по случаю избиения ребенка шести лет в Алматы находится в прокуратуре для правовой оценки. Позже было возбуждено уголовное дело.
12 граждан Казахстана получили от 9 до 18 лет за участие в экстремизме.
Осужденные преследовали цель разжигания религиозной розни, распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Казахстана, а также занимались вербовкой новых сторонников. Кроме того, большинство из них уже имели судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, разбои, грабежи, похищение человека и сбыт наркотиков.
Семилетний мальчик попал в больницу после избиения подростком в Астане.
В столице 10-летний мальчик избил 7-летнего.По словам матери пострадавшего, у ребенка диагностировали перелом носа и разрыв мягких тканей лица. Сейчас мальчик проходит лечение.Как утверждает женщина, нападение совершил подросток, ученик 6 класса. Законные представители малолетнего агрессора привлечены к ответственности.
Скрывавшийся 20 лет подозреваемый в наркоторговле экстрадирован из России в Казахстан.
Он был вовлечен в деятельность преступного сообщества, которое занималось поставками из Узбекистана через территорию Казахстана в Россию героина и опия. Подозреваемый выполнял функции по перевозке, хранению и передаче наркотиков другим участникам преступного сообщества для дальнейшего сбыта. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.
В Павлодарской области ОПГ занималась незаконным оборотом вейпов.
Для конспирации преступной деятельности продажа осуществлялась через онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставка потребителям - через курьерские службы. Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли дропперов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Организатор преступной группы помещен под стражу.
Более миллиона доз "синтетики" изъяли при ликвидации нарколаборатории в Карагандинской области.
В поселке Северо-Западный провели спецоперацию по ликвидации лаборатории, где производили синтетические наркотики. Из незаконного оборота изъяли около 6 тонн прекурсоров и 35 килограммов готового психотропного вещества, что превышает миллион разовых доз. Задержаны двое жителей Шахтинска 27 и 29 лет. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Погранслужба КНБ задержала в мае около 4 тысяч нарушителей.
В частности, предотвращено 1443 факта незаконного перемещения через госграницу оружия, валюты, наркотиков, ГСМ и т.д. Также пресечено 32 факта браконьерства в акватории Каспия.
Двух карагандинских чиновников оштрафовали за миллионные хищения и взятки.
Руководитель департамента государственного имущества и приватизации Карагандинской области признан виновным в получении взятки в размере 1 млн тенге за подписание акта выполненных работ по текущему ремонту здания департамента казначейства. Кроме того, он уличен в хищении в группе с руководителем отдела финансового обеспечения этого же департамента 2,5 млн тенге. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 55 млн тенге и 25,4 млн тенге соответственно.
Две крупные ОПГ задержаны в Карагандинской области.
Группировки занимались хищениями ценных металлов, ГСМ, запчастей и других материальных ценностей, в том числе с крупного промышленного предприятия. По всем фактам проводится досудебное расследование. Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям.
Сотрудникам коммунального предприятия в Петропавловске вынесли приговор за хищение 805 млн тенге.
Как установило следствие, подсудимый, исполняя обязанности директора ГКП "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска", от имени предприятия создал коммерческую организацию и в течение нескольких лет осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность. С тремя сообщниками, которые также являлись сотрудниками ГКП и одновременно руководителями подрядных организаций подсудимый заключал фиктивные договоры на выполнение работ и оказание услуг. Приговором суда исполняющий обязанности главы коммунального предприятия получил 8 лет лишения свободы, его трое сообщников осуждены на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.
В Алматинской области выявили финпирамиду.
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых. В результате пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге. Главный организатор пирамиды помещен под стражу.
Находившегося в розыске подозреваемого в мошенничестве казахстанца задержали в Албании.
В 2023 году подозреваемый открыл частную школу в Алматы, в которой обещал предоставить платные подготовительные курсы для поступления в вузы. Таким образом он обманул 10 граждан. Общий ущерб составил 10,5 млн тенге.
В Костанае 16-летнего наркокурьера приговорили к лишению свободы.
Студента колледжа осудили за хранение синтетических наркотиков. Осенью прошлого года его задержали с 25 свертками запрещенных веществ. Подросток оказался частью наркопреступной сети и выполнял роль закладчика. Суд вынес приговор: шесть лет и восемь месяцев заключения.
Сотрудник столичного ДП осужден за коррупцию.
Как выяснило следствие, обвиняемый, являясь сотрудником изолятора временного содержания ДП Астаны, в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года неоднократно получал взятки на общую сумму более 1,9 млн тенге за незаконное предоставление 26 подследственным лицам, содержащимся в изоляторе, права пользования мобильным телефоном. Суд признал полицейского виновным в неоднократном получении взятки и приговорил его к лишению свободы сроком на 7 лет.
В области Жетысу пресекли попытку вывоза крупной партии свинца.
Задержаны две грузовые автомашины, перевозившие более 60 тонн металла. Рыночная стоимость груза превышает 60 млн тенге. По предварительной информации, свинец предназначался для незаконной отправки за границу. Ведутся оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных к организации схемы.
В Мангистау возбудили уголовное из-за неуплаты налогов на 218 млн тенге.
Как сообщили в прокуратуре региона, несмотря на требования закона и уведомления налогового органа, налогоплательщик не исполнил обязательства по уплате начисленной суммы по результатам налоговой проверки. По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование.
Председателя горсуда Уральска арестовали в зале суда.
Из материалов дела следует, что он умышленно совершил тяжкое коррупционное преступление. Председатель горсуда был признан виновным, его приговорили к 2 годам 7 месяцам и 15 дням лишения свободы. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе. Ранее он находился под домашним арестом. После вынесения приговора судью взяли под стражу в зале суда.
В хищении подозревают зампредседателя Фонда медстрахования.
Он подозревается в системном хищении средств фонда в размере более 400 млн тенге, выделенных субъекту здравоохранения для оказания медицинских услуг населению.Кроме того, он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности частного медицинского учреждения и легализации похищенных средств фонда, в том числе путем приобретения дорогостоящего имущества. С санкции суда подозреваемый взят под стражу.
В Алматы ликвидировали наркоканал из США.
Прокуратура Алматы расследуется дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Более 43 кг изъятой марихуаны были ввезены в страну десятками почтовых посылок Посылки предназначались для жителей ряда крупных городов страны, где проведены обыски и задержаны 10 лиц. Как выяснилось, действует организованная кибергруппа, наладившая схему контрабанды наркотиков. Организатором наркомагазина оказалось лицо, отбывающее наказание в учреждении Павлодарской области. Злоумышленник дал признательные показания и раскрыл схему ввоза наркотиков и механизм оплаты в криптовалюте.
В Астане суд вынес приговор по делу об избиении сотрудников СОБР.
В январе трое подсудимых вместе с оперуполномоченным прибыли в здание управления полиции Есильского района Астаны, чтобы помочь в перевозке личных вещей оперуполномоченного. Однако при входе в здании полиции между ними и сотрудниками полиции произошел конфликт в ходе которого подсудимые применили насилие в отношении сотрудников власти. Приговором суда они признаны виновными и осуждены к 3 годам лишения свободы.
Подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки задержали в Атырауской области.
По данным из соцсетей, сообщение о пропаже ребенка 2018 года рождения поступило 5 июня около 21.28. Известно, что девочка ушла из дома около полудня и с тех пор не возвращалась. Поскольку ее маршрут был неизвестен, проверялись все камеры видеонаблюдения. В ночь на 6 июня тело ребенка обнаружили в Курсайском канале. По подозрению в убийстве ребенка был задержан 36-летний житель города Кульсары.
Экс-полицейский избил бывшую жену в Балхаше.
О случае насилия написала в соцсетях сестра потерпевшей. По ее словам, тиран ворвался в дом 4 июня в 4 утра и начал душить и избивать женщину. Сейчас он продолжает беспрепятственно приходить в больницу и угрожать бывшей жене. В ДП Карагандинской области сообщили, что по заявлению жительницы Балхаша о побоях, нанесенных ее бывшим супругом, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - бывший сотрудник ОВД доставлен в отдел полиции для разбирательства. Ведется досудебное расследование.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?