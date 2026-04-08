Спецоперация МВД: заведено 16 уголовных дел за незаконный оборот сильнодействующих лекарственных средств
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 30 марта по 3 апреля в Казахстане прошел первый этап операции "Дәрмек", направленной на контроль за легальным оборотом наркотических и психотропных веществ. По итогам мероприятия возбуждено 16 уголовных дел по фактам незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств, а также 13 уголовных дел в отношении фармацевтов частных аптек за отпуск сильнодействующих препаратов без рецепта, сообщает Polisia.kz.
В ходе спецоперации проверено более тысячи медицинских учреждений, в том числе аптек, а также 300 промышленных предприятий, выявлено 209 правонарушений, ограничен оборот более 500 тысяч наркосодержащих лекарственных средств и 1,5 тысячи тонн прекурсоров.
К ответственности привлечены 73 руководителя промышленных предприятий, в отношении 136 медицинских работников собраны материалы.
В Алматы в отношении фармацевтов четырех аптек начаты досудебные расследования за безрецептурную продажу сильнодействующих веществ. В Актобе в отношении одной из крупных фармацевтических компаний возбуждено уголовное дело за нарушение правил обращения наркосодержащих лекарственных средств. Изъято 400 тысяч таких препаратов. В Туркестанской области установлено, что одно из юридических лиц перевозило 100 тонн серной кислоты без сопровождения специализированной охраны. В области Абай выявлено нарушение правил перевозки прекурсоров в одиннадцати вагонах общей массой 680 тонн", - проинформировали в МВД.
Напомним, в 2023 году трамадол был внесен в список наркотических веществ. За его продажу без рецепта врача грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.04.2026, 18:12 17826
В Кыргызстане осудили казахстанку за торговлю детьми и развратные действия над ними
Бишкек. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызской Республике рассмотрели уголовное дело по факту организации устойчивого канала по незаконному вывозу несовершеннолетних детей за пределы Кыргызстана с участием казахстанки, сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности КР.
Следствием было установлено, что гражданка Казахстана, вступив в преступный сговор с гражданином Израиля, за отдельное денежное и другое имущественное вознаграждение приобрели у гражданина Кыргызстана трех несовершеннолетних детей, после чего совершали над ними развратные действия, выраженные аморальными и культовыми обрядами, связанные с обнажением тел детей с акцентом на их интимные части, с последующим их фотографированием и пересылкой посредством социальных мессенджеров в адрес третьих лиц, проживающих за пределами Кыргызстана", - проинформировали в ГКНБ.
Кроме этого, преступники получили разрешение на полное опекунство над двумя несовершеннолетними детьми гражданки Кыргызстана, в отношении которых совершены аналогичные действия.
Собранные материалы уголовного дела были направлены в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу. По итогам рассмотрения вышеуказанного уголовного дела 12 марта 2026 года суд признал обвиняемых виновными и назначил уголовные наказания в виде лишение свободы: гражданке Казахстана - сроком 12 лет, и гражданину Кыргызстана - 11 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Напомним, депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.
Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.
Ранее сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.
07.04.2026, 15:13 23031
Мясокомбинат на бумаге: в Костанае вынесен приговор по делу о хищении 2,5 млрд тенге субсидий
Костанай. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае суд вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств в аграрной сфере: 30 человек признаны виновными в незаконном получении субсидий на сумму свыше 2,5 млрд тенге, сообщили в пресс-службе судов Костанайской области.
В Костанае рассмотрено уголовное дело в отношении 30 подсудимых, в числе которых директор ТОО "BEEFSTREAM" и ТОО "BEEF EXPORT GROUP" П., сотрудники ТОО "BEEF EXPORT GROUP", директора других ТОО, главы крестьянских хозяйств, индивидуальный предприниматель, ветеринарные врачи и сотрудники ГУ "Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата области".
По данным суда, с декабря 2021 года по июнь 2023 года участники организованной группы реализовали сложную схему незаконного получения бюджетных средств, выделенных на развитие животноводства и мясопереработки. Общий ущерб государству превысил 2,5 млрд тенге.
Следствием и судом установлено несколько эпизодов преступной деятельности:
- Фиктивное строительство мясокомбината - было похищено около 1,2 млрд тенге инвестиционных субсидий. Предприятие заявляло мощность переработки до 1500 голов КРС в сутки, однако фактически этим требованиям не соответствовало. Документы были подделаны.
- Манипуляции с субсидиями для фермеров - более 354 млн тенге получены за счет сдачи скота, не соответствующего установленным критериям. В ряде случаев речь шла о "виртуальном" скоте, существовавшем только на бумаге.
- Фиктивная реализация мяса - еще свыше 1 млрд тенге субсидий выплачены за якобы произведенную и реализованную говядину. Фермеры получали по 8-10 тысяч тенге за каждую фиктивную голову скота.
Подсудимым вменялись сразу несколько тяжких статей Уголовного кодекса, включая мошенничество в особо крупном размере, создание организованной группы, легализацию преступных доходов, дачу и получение взяток, а также подделку документов.
Суд признал подсудимых виновными и назначил реальные сроки лишения свободы ключевым фигурантам:
- главный организатор схемы - директор двух компаний приговорен к 14 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе;
- ряд руководителей предприятий получили от 7 до 10 лет лишения свободы;
- бухгалтер и отдельные участники схемы - до 9 лет заключения;
- сотрудники ветеринарных служб и госорганов - от 5 до 8 лет.
Часть подсудимых получила условные сроки или освобождение от наказания в связи с амнистией, приуроченной к 30-летию Конституции Казахстана.
Суд постановил обратить в доход государства значительные суммы денежных средств, включая 1,3 млн долларов США, более 4 тысяч евро, свыше 600 млн тенге со счетов BEEF EXPORT GROUP.
Также сохранены аресты на имущество осужденных до полного исполнения гражданских исков.
Напомним, по данным АФМ, в с сфере животноводства обнаружены риски неэффективного использования субсидий на 30 млрд тенге.
07.04.2026, 10:02 32011
Виновника смертельного ДТП в Алматы перевели в следственный изолятор
Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Виновник дорожно-транспортного происшествия - водитель автомобиля ZEEKR, в результате которого погибли три человека, этапирован в следственный изолятор, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Ранее подозреваемый находился под конвоем в медицинском учреждении и по санкции суда был арестован.
Он этапирован в следственный изолятор для дальнейшего содержания под стражей в рамках уголовного дела", - проинформировали в полиции.
Напомним, страшное ДТП произошло 21 марта на проспекте Аль-Фараби. Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте.
После случившегося ряд руководителей полиции города был снят с должностей. В Алматы усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок.
06.04.2026, 21:19 47851
Девушка получила травму головы после конфликта с супругом в Кокшетау
Причиной ссоры стала переписка супруга с другой девушкой
Кокшетау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау госпитализировали девушку с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга после конфликта с супругом.
Как пишет издание МИА "Казинформ", по словам потерпевшей, причиной ссоры стала переписка ее мужа с другой девушкой, которую она увидела в его телефоне.
Пострадавшая утверждает, во время конфликта он схватил ее, удерживал силой, сжимал шею и челюсть, а затем толкнул. В результате падения девушка ударилась затылком об пол. После произошедшего пострадавшую доставили в больницу.
Девушка отметила, что молодой человек - игрок местного хоккейного клуба.
В отношении супруга за противоправные действия в быту возбуждено административное производство. Правонарушителю вынесено защитное предписание с установлением соответствующих ограничений. Материалы дела направлены в суд", - сообщили изданию в полиции.
Отметим, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых молодежью.
06.04.2026, 20:30 50656
В Стамбуле застрелили казахстанца Дополнено
Стамбул. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Стамбуле неизвестный застрелил гражданина Казахстана. Мужчина получил смертельное ранение в голову и скончался в больнице.
Неизвестный выстрелил ему в голову и скрылся. Полицейские искали двух подозреваемых, обнаружили их в Эдирне, когда, предположительно, они пытались скрыться за границей. Подозреваемые являются гражданами Грузии", - пишет Sputnik.kz со ссылкой на турецкие СМИ.
Уточняется, что погибший казахстанец работал курьером в частной компании.
Дополнено 06.04.2026, 20.56
Казахстанские дипломаты оказывают содействие родственникам погибшего, сообщили в МИД РК.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан осведомлено о произошедшем 31 марта этого года в районе Фатих в Стамбуле инциденте с участием гражданина Казахстана. В настоящее время компетентными органами Турецкой Республики проводятся необходимые следственные мероприятия. Генеральное консульство Республики Казахстан в Стамбуле оказывает необходимое содействие родственникам погибшего. Вопрос находится на контроле", - проинформировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пропавшую в Польше казахстанку нашли мертвой.
06.04.2026, 18:24 52206
Групповое изнасилование 30-летней давности: в ЗКО возбудили уголовное дело
Уральск. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Уроженка Западно-Казахстанской области, ныне проживающая за границей, опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором рассказала о групповом изнасиловании, произошедшем около тридцати лет назад в одном из сел области.
По словам женщины, ей на тот момент было 17-18 лет. Преступление совершили четверо мужчин, сообщает МИА "Казинформ".
Мужчины воспользовались тем, что четверо моих братьев разъехались в разные стороны. Один уехал учиться, другой ушел в армию. Я жила с мамой в маленьком селе, отец мой умер. Они отвезли меня в заброшенный дом и по очереди насиловали, избивали, душили. Когда я попыталась посадить их, один из насильников притащил меня к реке Урал и пригрозил утопить. Я повторила свои слова еще раз. Меня еще больше избили и оставили на берегу реки. К рассвету я проснулась без сил, без одежды", - цитирует издание потерпевшую.
Сейчас пострадавшей почти пятьдесят лет, она проживает во Вьетнаме с сыном.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Все доводы будут изучены в рамках досудебного расследования", - проинформировали в департаменте полиции ЗКО.
Напомним, в Акмолинской области спустя 24 года вынесен приговор за жестокое убийство женщины.
06.04.2026, 15:11 57776
В Атырау на пешеходном переходе насмерть сбили девочку
Атырау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 6 апреля в Атырау на пешеходном переходе насмерть сбили ребенка 2018 года рождения, сообщили в департаменте полиции Атырауской области.
По данным полиции, трагедия произошла около 7.45 6 апреля, когда девочка по пешеходному переходу переходила дорогу. В этот момент на нее наехал автомобиль Toyota Hiace под управлением водителя 1974 года рождения.
От полученных травм школьница скончалась до приезда скорой помощи.
Полиция возбудила уголовное дело, проводится расследование.
Ранее в Алматы водитель сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся.
06.04.2026, 13:30 51566
Ущерб свыше 1 млрд тенге: участника транснациональной ОПГ экстрадировали из России
Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Участника транснациональной преступной группы, которого подозревают в занятии незаконной предпринимательской деятельностью, экстрадировали из России в Казахстан, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Установлено, что подозреваемый в 2023 году осуществлял незаконное хранение и перевозку по территории Казахстана подакцизных товаров без средств идентификации с целью их вывоза в Российскую Федерацию в целях реализации. В результате сумма недополученного акцизного сбора в бюджет Казахстана составила более 1 млрд тенге. После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В апреле 2025 года его задержали в России, откуда он по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в пресс-службе.
Ранее из России экстрадировали подозреваемого в мошенничестве.
07.04.2026, 16:43Прокуратура Алматы отменила ограничения на госпитализацию детей без прививки 07.04.2026, 12:01В 2026 году Казахстан увеличит добычу угля 07.04.2026, 12:10Поднимут ли цены на топливо в Казахстане 07.04.2026, 12:38Минэнерго: экспорт казахстанской нефти по КТК продолжается 07.04.2026, 13:45Электричество к концу второго квартала может подорожать в Казахстане
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?