Об ответственности за безрецептурный отпуск трамадола напомнили в МВД   

В 2024 году с дроперов взыскали более миллиарда тенге, разоблачены 59 мошеннических групп

Фото: Генпрокуратура РК

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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Тысячи казахстанцев пострадали от кибермошенников в 2024 году. Об этом говорилось на заседании координационного совета в Генеральной прокуратуре, участники которого рассмотрели вопросы противодействия интернет-мошенничеству.





Для обмана широко используются современные IT-технологии и психологические манипуляции.





К примеру, в Алматы телефонные мошенники убедили 82-летнего пенсионера совершить подряд 14 транзакций на 67 млн тенге. Они представлялись сотрудниками силовых органов, сообщив потерпевшему о террористической атаке с использованием его счетов.





Также известны факты выдачи микрозаймов умершим или без прохождения биометрии, иностранцам, которые никогда не были в Казахстане. Оформляются банковские счета, через которые проходят многие мошеннические транзакции.





Например, в Актюбинской области МФО "Кредит 365 Казахстан" и "Авто Сыйлык" оформили микрозаймы без биометрии гражданина, хотя он скончался еще в июле 2023 года", - рассказали в Генпрокуратуре.





Там напомнили, что в Казахстане усилят ответственность финансовых организаций, операторов связи и лиц, оказывающих услуги мошенникам путем предоставления им своих банковских карт, так называемых дропов.





По поручению Генеральной прокуратуры с декабря прошлого года за злоупотребление и ненадлежащее исполнение обязанностей, вследствие чего граждане попались на уловки злоумышленников, в отношении финансовых организаций и операторов связи начато 71 уголовное дело", - уточнили в ведомстве.





К примеру, в Западно-Казахстанской области расследуется дело в отношении двух работников банка второго уровня, открывших счета на гражданина Украины, хотя он никогда не заезжал в нашу страну. Именно на его счет пострадавшие переводили свои сбережения. Ущерб составил 1 миллион тенге.





Еще 4 дела возбудили в отношении сотрудников операторов сотовой связи "Билайн", "Теле-2" и их дистрибьюторов. Они помогли мошенникам зарегистрировать тысячи сим-карт, которые были использованы для обмана граждан.





За 2024 год зафиксировано свыше 8 тысяч звонков от лжесотрудников банка, правоохранительных и других органов, операторов связи и близких родственников. Поскольку в основном злоумышленники действуют из-за рубежа, активизировано международное сотрудничество. При поддержке иностранных коллег ликвидировано 8 ложных колл-центров, действовавших за пределами Казахстана в отношении граждан нашей страны", - рассказали в Генпрокуратуре.





Для противодействия кибермошенничеству при Нацбанке запущен антифрод-центр по блокировке мошеннических транзакций. За полгода его функционирования заблокировано 1,5 млрд тенге по подозрительным операциям.





Также приобретено современное программное обеспечение, позволяющее выявлять киберпреступников.





Это позволило в 2024 году разоблачить 59 мошеннических групп и привлечь к уголовной ответственности 128 граждан, оказывавших услуги по банковским переводам и обналичиванию похищенных средств", - пояснили в надзорном органе.





В 2024 году с дроперов взыскано более 1 млрд тенге по 800 искам.





В целях немедленной блокировки лжезвонков прокуратурой совместно с киберполицией, АО "Казахтелеком" и другими операторами связи заключен соответствующий меморандум. В рамках данного проекта заблокировано более 19 тысяч мошеннических звонков, выявлено 100 устройств "СИМ-бокс", используемых при интернет-мошенничестве, задержаны подозреваемые лица, в том числе иностранные граждане. На период следствия у более одной тысячи пострадавших приостановлено взыскание кредитных займов на сумму более 1,5 млрд тенге, а также финансовыми организациями списано порядка 100 миллионов тенге по случаям, когда кредиты оформлялись без фактического участия граждан", - резюмировали в Генпрокуратуре.





По итогам заседания выработан ряд рекомендаций.



