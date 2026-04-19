18.04.2026, 19:13 73801

В Астане мошенник обманул паломников на 7,4 млн тенге

Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане осудили мошенника, воспользовавшегося религиозными чувствами 17 казахстанцев, сообщили в столичной прокуратуре.

Под видом организатора паломничества обманным путем подсудимый завладел более 7,4 млн тенге граждан за несуществующие авиабилеты и гостиницы. Жертвами мошенника стали 17 человек из разных регионов страны, в том числе семьи, планировавшие отправить на умру пожилых родителей", - проинформировали в прокуратуре.


Подсудимый признал свою вину в совершении мошенничества в крупном размере и возместил ущерб потерпевшим. Приговором суда мошеннику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с установлением пробационного контроля.

В прокуратуре предупредили, что по вопросам получения услуг, связанных с паломничеством, необходимо обращаться в лицензированные турагентства. Перевод денежных средств непроверенным лицам, даже представляющимися организаторами хаджа, влекут риск столкновения с мошенниками.

Ранее в Казахстане пресекли деятельность преступной группы, которая осуществляла массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием SMS-бластера.
 
Теги:СудПриговорАстанамошенник

новости по теме

17.04.2026, 15:42 163926

Истязавшей 16 детей в Павлодаре воспитательнице назначили 4,5 года лишения свободы

Суд учел наличие у осужденной малолетних детей и отсрочил исполнение наказания на пять лет
Павлодар. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области вынесли приговор бывшей воспитательнице детского учреждения, от действий которой пострадали 16 детей. Суд признал 33-летнюю женщину виновной по статьям "Истязания" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и назначил ей 4 года и 6 месяцев лишения свободы, сообщает издание "Казинформ".

Подсудимая полностью признала свою вину. Как отметила судья, приговор вынесен по совокупности уголовных правонарушений - менее строгое наказание было поглощено более строгим.

Несмотря на реальный срок, женщину не взяли под стражу в зале суда. Ей предоставлена отсрочка отбывания наказания сроком на пять лет в связи с наличием малолетних детей.

Решение суда вызвало недовольство среди родителей пострадавших. Мама одного из детей заявила, что считает приговор слишком мягким и настаивает на более строгом наказании.

На данный момент приговор не вступил в законную силу. Родители пострадавших рассматривают возможность подачи апелляции.

Напомним, летом 2025 года шокирующие кадры с камер видеозаписи, на которых воспитатель детского сада издевается над детьми, появились в соцсетях. На видео работник детсада таскает воспитанников за волосы, одергивает их, толкает, наносит побои по разным частям тела.

 
17.04.2026, 11:47 175931

Из Германии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве  

Он подозревается в хищении 1 млн долларов США
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Германии экстрадирован иностранный гражданин, подозреваемый в хищении денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Указанное лицо в 2014 году, действуя в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в поставке компьютерной техники обманным путем завладело денежными средствами казахстанского предпринимателя в размере 1 млн долларов США. После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.


Сообщается, что в сентябре 2025 года он был задержан в Германии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", - уточнили в Генпрокуратуре.



Ранее сообщалось об экстрадиции из Грузии в Казахстан подозреваемого в хищении 4 млрд тенге.
 
Теги:Генпрокуратураэкстрадиция
16.04.2026, 17:31 254286

Обещал "решить вопрос": адвокат обманул клиентку на 31 млн тенге в Улытау

Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы
Жезказган. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Ұлытау адвокат получил 6 лет лишения свободы за мошенничество. Он обманом выманил у клиентки 31 млн тенге, пообещав прекратить уголовное дело ее сына через якобы "связи" с должностными лицами, сообщили в прокуратуре области.

В области Ұлытау в феврале текущего года задержали адвоката областной коллегии. Следствием установлено, что он обманом убедил свою доверительницу передать крупную сумму денег якобы для решения вопроса о прекращении уголовного дела в отношении ее сына. По его словам, средства предназначались для передачи должностным лицам.

В результате мошеннических действий адвокат незаконно получил 31 млн тенге.

Суд приговорил адвоката к 6 годам лишения свободы. Также ему запрещено заниматься адвокатской деятельностью и работать юридическим консультантом сроком на 5 лет.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
 
Теги:УлытауадвокатМошенничество
16.04.2026, 16:40 258791

Трое признаны виновными в доведении до самоубийства школьника в Жамбылской области

Фото: Pexels
Тараз. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области вынесен приговор в отношении трех лиц по делу о доведении несовершеннолетнего до самоубийства, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, в апреле прошлого года в селе Тастобе Жамбылского района ученик 9-го класса совершил самоубийство, повесившись в сарае, расположенном во дворе его дома.

В деле, возбужденном по статьей УК РК "Доведение до самоубийства", подозреваемыми признаны 22-летний житель села, а также двое учащихся 10-11-го классов.

Проведенное расследование выявило среди учащихся 7-11 классов так называемых неформальных лидеров, признаки романтизации криминальной субкультуры и распространение модели поведения "по понятиям", что в отдельных случаях воспринималось как норма среди молодежи. Причиной трагического события стали систематическое запугивание, психологическое давление и принуждение к труду со стороны "старшаков". В частности, в последние дни перед трагедией несовершеннолетний выполнял принудительные строительные работы в доме указанного гражданина, который в молодежной среде считался "авторитетом", - рассказали в прокуратуре.


В ходе судебного разбирательства вина подсудимых полностью доказана. Основному исполнителю назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, двум несовершеннолетним пособникам - по 5 лет лишения свободы каждому.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, о трагическом случае стало известно осенью прошлого года. Родственники заявили, что причина трагического инцидента - буллинг. Погибший оставил в своем телефоне записку, адресованную четверым одноклассникам, в которой написал: "Теперь вы не сможете меня избивать".

Отметим, что это не первый случай суицида среди несовершеннолетних в Жамбылской области. В настоящее время в регионе расследуют еще один суицид двух школьников. 15 апреля сообщалось, что их тела были обнаружены в сарае.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что в селе Кайнар Кордайского района в частном доме обнаружили тело 12-летней девочки. Позже стало известно о гибели несовершеннолетнего мальчика в селе Масанчи.
 
16.04.2026, 15:01 264701

Подозреваемый в вымогательстве пять лет укрывался в тайнике в Караганде  

Фигурант причастен к вымогательству 117 млн тенге у местного жителя
Караганда. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицией в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, сообщает Polisia.kz.


Как рассказали в полиции, фигурант находился в международном розыске на протяжении 5 лет по подозрению в вымогательстве.

Спецоперация проведена на территории Караганды в одном из частных домовладений. В ходе обыска полицейские обнаружили специально оборудованный тайник, в котором и скрывался разыскиваемый. По предварительным данным, мужчина причастен к вымогательству 117 млн тенге у жителя города с применением угроз. Подозреваемый длительное время скрывался от органов правопорядка, предпринимая меры конспирации", - сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Куаныш Орынбетов.


В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

Ранее МВД ликвидировало две группы вымогателей в Актюбинской области.

С другими резонансными преступлениями можно ознакомиться в обзоре "Социальная деградация".
 
Теги:КарагандаВымогательствотайник
16.04.2026, 12:27 274971

Выделенные на яблоневые сады средства похитили на юге Казахстана: дело направили в суд

Подозреваемый помещен под стражу
Шымкент. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкенту направил в суд дело о хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по созданию и развитию яблоневых садов, сообщает пресс-служба АФМ.

По версии следствия, бывший председатель правления фонда (АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства". - Прим. ред.) О. организовал схему хищения государственных средств с участием аффилированных лиц и подконтрольных организаций, включая ТОО "Green Mart Kazakhstan". Закупки товаров и работ проводились с нарушением установленных процедур - преимущественно способом из одного источника, без обеспечения конкурентной среды. Стоимость оборудования, материалов и строительно-монтажных работ искусственно завышалась, а часть предусмотренных работ фактически не выполнялась. Несмотря на это, оформлялись фиктивные акты приема-передачи, на основании которых производилось перечисление бюджетных средств", - заявили в пресс-службе.


По данным АФМ, в результате государству причинен ущерб на сумму более 430 млн тенге.

Кроме того, установлены факты незаконного получения инвестиционных субсидий, выделяемых в рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Для этих целей создавались сельскохозяйственные кооперативы, через которые оформлялись заявки на получение субсидий якобы на развитие садов и возмещение понесенных затрат. В результате на их счета были перечислены бюджетные средства на общую сумму более 327 млн тенге.Однако фактически на указанные цели направлено лишь около 20% от общей суммы, тогда как оставшаяся часть - свыше 250 млн тенге - обналичена через доверенных лиц и использована не по целевому назначению", - пояснили в агентстве.


Подчеркивается, что подозреваемый помещен под стражу. С санкции суда наложен арест на земельные участки площадью 108 га стоимостью свыше 1 млрд тенге.

Напомним, в октябре стало известно, что в Шымкенте арестован бывший председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на яблоневые сады.
 
Теги:РасследованиехищениеШымкент
15.04.2026, 20:59 330606

В Жамбылской области расследуют суицид двух подростков

Тела школьников обнаружили в сарае
Тараз. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Каракемер Кордайского района Жамбылской области обнаружили тела двух школьников, сообщили в департаменте полиции региона.

По фактам суицидов в Кордайском районе возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - проинформировали в полиции.


По данным СМИ, тела девятиклассников нашли в одном из сараев рано утром 14 апреля.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что в селе Кайнар Кордайского района в частном доме обнаружили тело 12-летней девочки. Позже стало известно о гибели несовершеннолетнего мальчика в селе Масанчи.
 
Теги:Подросткисуицидуголовное дело
15.04.2026, 16:56 277206

В Павлодаре сотрудник колонии брал взятки и тратил их на ставки

Ему назначено 6 лет лишения свободы
Павлодар. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре страдающий игровой зависимостью сотрудник исправительного учреждения осужден за коррупцию, сообщили в областной прокуратуре.

По информации ведомства, осужденные переводили должностному лицу деньги за вынесение положительного решения о замене осужденным неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания и пронос мобильных телефонов.

Полученные незаконные средства работник колонии тратил на ставки в букмекерских конторах.

Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением специального звания капитана юстиции.

Ранее сообщалось, что десятки госслужащих уволены в области Улытау из-за ставок в букмекерских конторах.

Ранее в азартный играх уличили чиновников Экибастуза, также из-за участия в азартных играх должности лишился сотрудник департамента экологии Атырауской области.

Напомним, что в 2024 году в Казахстане приняли нормы, прямо запрещающие государственным служащим участвовать в азартных играх и пари, включая ставки в букмекерских конторах. Запрет распространяется также на военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных органов, руководителей бюджетных организаций.
 
Теги:Взяткаставкиколония

