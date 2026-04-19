В Астане мошенник обманул паломников на 7,4 млн тенге

Суд учел наличие у осужденной малолетних детей и отсрочил исполнение наказания на пять лет

Павлодар. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области вынесли приговор бывшей воспитательнице детского учреждения, от действий которой пострадали 16 детей. Суд признал 33-летнюю женщину виновной по статьям "Истязания" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и назначил ей 4 года и 6 месяцев лишения свободы, сообщает издание "Казинформ".





Подсудимая полностью признала свою вину. Как отметила судья, приговор вынесен по совокупности уголовных правонарушений - менее строгое наказание было поглощено более строгим.





Несмотря на реальный срок, женщину не взяли под стражу в зале суда. Ей предоставлена отсрочка отбывания наказания сроком на пять лет в связи с наличием малолетних детей.





Решение суда вызвало недовольство среди родителей пострадавших. Мама одного из детей заявила, что считает приговор слишком мягким и настаивает на более строгом наказании.





На данный момент приговор не вступил в законную силу. Родители пострадавших рассматривают возможность подачи апелляции.





Напомним, летом 2025 года шокирующие кадры с камер видеозаписи, на которых воспитатель детского сада издевается над детьми, появились в соцсетях. На видео работник детсада таскает воспитанников за волосы, одергивает их, толкает, наносит побои по разным частям тела.



