08.04.2026, 12:10
До 100 тысяч сообщений в час: впервые в СНГ пресекли фишинговую схему с массовыми рассылками
Рассказать друзьям
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане пресекли деятельность преступной группы, которая осуществляла массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием SMS-бластера, сообщает пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Группа была выявлена и задержана на начальном этапе реализации схемы, что позволило предотвратить масштабное мошенничество и значительные финансовые потери граждан. В настоящее время четверо подозреваемых задержаны и помещены под стражу", - заявили в АФМ.
По данным агентства, злоумышленники использовали специальное устройство - SMS-бластер, имитирующий работу базовых станций операторов сотовой связи.
Оно создавало сильный сигнал рядом с пользователями, из-за чего телефоны автоматически подключались к нему и переходили на менее защищенную сеть. В результате на телефоны абонентов мгновенно приходили поддельные SMS-сообщения. Такое устройство позволяло обходить защиту операторов связи и рассылать до 100 тысяч сообщений в час. С целью расширения охвата и конспирации оборудование размещалось в автотранспорте и использовалось в движении, преимущественно в местах массового скопления граждан - на рынках и вблизи торгово-развлекательных центров", - пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что сообщения рассылались якобы от компаний Beeline и Halyk bank с предложением обмена накопленных бонусов.
Переход по ссылке вел на фишинговые сайты, где пользователям предлагалось выбрать товары, после чего запрашивались персональные данные, включая номер телефона, ФИО, реквизиты банковской карты, CVV-код, а также SMS-подтверждение. Таким образом злоумышленники получали доступ к конфиденциальной информации граждан и их банковским средствам", - добавили в АФМ.
Также отмечается, что это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран СНГ.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана разработал проект постановления, согласно которому базу потенциально пострадавших от мошенников будут формировать операторы связи.
новости по теме
09.04.2026, 12:35
В Актобе накрыли офисы с нелегальной регистрацией иностранцев
Незаконное оформление документов проводилось для иностранцев из Средней Азии
Рассказать друзьям
Актобе. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области пресечена схема незаконного посредничества в сфере миграционных услуг, сообщает Polisia.kz.
В Актобе группа лиц организовала работу в нескольких арендованных кабинетах, где за денежное вознаграждение оказывали посреднические услуги по регистрации иностранных граждан, используя фиктивные документы.
Установлено, что незаконное оформление документов проводилось для иностранцев, прибывших из стран Средней Азии.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье, связанной с изготовлением, подделкой и сбытом поддельных документов. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и документирование преступной деятельности подозреваемых.
Напомним, в прошлом году крупный канал незаконной миграции перекрыт в Туркестанской области.
Ранее сообщалось, что Казахстан вводит новые требования к мигрантам и кандасам. Внедряется скоринговая модель предварительного отбора иностранных граждан, включая этнических казахов, претендующих на вид на жительство. Это обязательное тестирование на знание государственного языка, анкетирование в цифровом формате, проверки со стороны компетентных органов и итоговое собеседование.
Для этнических казахов, рассчитывающих на государственную поддержку, будет действовать отдельный порядок, дополнили в пресс-службе.
Отметим, что в настоящее время из-за технического сбоя в Казахстане временно приостановлена выдача ИИН и РВП нерезидентам.
08.04.2026, 20:40
Школьник погиб в Шымкенте
Трагедия произошла, когда подросток находился дома
Рассказать друзьям
Шымкент. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте возбуждено уголовное дело по факту смерти ученика восьмого класса, сообщили в департаменте полиции города.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", - проинформировали в полиции.
Как сообщают СМИ, родственники обнаружили тело школьника дома.
Ранее сообщалось, гибель двух подростков расследуют в Жамбылской области.
08.04.2026, 20:29
Житель Кызылорды получил пожизненное за двойное убийство на глазах у ребенка
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Кызылорда. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области вынес приговор жителю города по факту убийства двух женщин на глазах у ребенка.
Судом установлено, что подсудимый распивал спиртные напитки в своей квартире. Вспомнив о конфликте с соседями, он взял нож и направился к ним. В результате нападения погибли пожилая женщина и мать несовершеннолетнего. Сам ребенок получил ранения, но остался жив благодаря тому, что успел сообщить о случившемся, сообщает МИА "Казинформ".
Подсудимый признан виновным по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 99, а также по пункту 8 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса РК. В соответствии с частью 4 статьи 58 УК РК ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы, пишет издание.
Напомним, информация о двойном убийстве, произошедшем в ночь на 8 января, появилась в соцсетях.
08.04.2026, 15:09
Руководство столичной поликлиники подозревается в хищении 675 млн тенге
Средства, предназначенные для лечение граждан, тратились на дорогостоящую технику и путешествия
Рассказать друзьям
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане раскрыта схема хищения бюджетных средств в городской поликлинике, сообщили в прокуратуре столицы.
В ходе проверки установлено, что бывший руководящий состав медицинского учреждения на протяжении длительного времени занимался выводом бюджетных средств, выделенных на лечение граждан.
Деньги перечислялись на счета близких родственников и аффилированных лиц, маскируя хищение под легальные финансовые операции.
По данным ведомства, часть похищенных средств злоумышленники потратили на дорогостоящую бытовую технику, а также на путешествие в Италию.
На сегодняшний день общий ущерб, причиненный государству, превысил 675 млн тенге.
По данному факту органами прокуратуры начато досудебное расследование по статье УК РК "Хищение в особо крупном размере".
Проводится расследование.
Ранее в АФМ сообщили, что по фактам хищения средств ОСМС начато 14 досудебных расследований.
Напомним, Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
После выявления системных финансовых нарушений в деятельности Фонда социального медицинского страхования его передали в ведомство Министерства финансов.
Читать:
07.04.2026, 18:12
В Кыргызстане осудили казахстанку за торговлю детьми и развратные действия над ними
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Бишкек. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызской Республике рассмотрели уголовное дело по факту организации устойчивого канала по незаконному вывозу несовершеннолетних детей за пределы Кыргызстана с участием казахстанки, сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности КР.
Следствием было установлено, что гражданка Казахстана, вступив в преступный сговор с гражданином Израиля, за отдельное денежное и другое имущественное вознаграждение приобрели у гражданина Кыргызстана трех несовершеннолетних детей, после чего совершали над ними развратные действия, выраженные аморальными и культовыми обрядами, связанные с обнажением тел детей с акцентом на их интимные части, с последующим их фотографированием и пересылкой посредством социальных мессенджеров в адрес третьих лиц, проживающих за пределами Кыргызстана", - проинформировали в ГКНБ.
Кроме этого, преступники получили разрешение на полное опекунство над двумя несовершеннолетними детьми гражданки Кыргызстана, в отношении которых совершены аналогичные действия.
Собранные материалы уголовного дела были направлены в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу. По итогам рассмотрения вышеуказанного уголовного дела 12 марта 2026 года суд признал обвиняемых виновными и назначил уголовные наказания в виде лишение свободы: гражданке Казахстана - сроком 12 лет, и гражданину Кыргызстана - 11 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Напомним, депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.
Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.
Ранее сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.
07.04.2026, 15:13
Мясокомбинат на бумаге: в Костанае вынесен приговор по делу о хищении 2,5 млрд тенге субсидий
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Костанай. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае суд вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств в аграрной сфере: 30 человек признаны виновными в незаконном получении субсидий на сумму свыше 2,5 млрд тенге, сообщили в пресс-службе судов Костанайской области.
В Костанае рассмотрено уголовное дело в отношении 30 подсудимых, в числе которых директор ТОО "BEEFSTREAM" и ТОО "BEEF EXPORT GROUP" П., сотрудники ТОО "BEEF EXPORT GROUP", директора других ТОО, главы крестьянских хозяйств, индивидуальный предприниматель, ветеринарные врачи и сотрудники ГУ "Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата области".
По данным суда, с декабря 2021 года по июнь 2023 года участники организованной группы реализовали сложную схему незаконного получения бюджетных средств, выделенных на развитие животноводства и мясопереработки. Общий ущерб государству превысил 2,5 млрд тенге.
Следствием и судом установлено несколько эпизодов преступной деятельности:
- Фиктивное строительство мясокомбината - было похищено около 1,2 млрд тенге инвестиционных субсидий. Предприятие заявляло мощность переработки до 1500 голов КРС в сутки, однако фактически этим требованиям не соответствовало. Документы были подделаны.
- Манипуляции с субсидиями для фермеров - более 354 млн тенге получены за счет сдачи скота, не соответствующего установленным критериям. В ряде случаев речь шла о "виртуальном" скоте, существовавшем только на бумаге.
- Фиктивная реализация мяса - еще свыше 1 млрд тенге субсидий выплачены за якобы произведенную и реализованную говядину. Фермеры получали по 8-10 тысяч тенге за каждую фиктивную голову скота.
Подсудимым вменялись сразу несколько тяжких статей Уголовного кодекса, включая мошенничество в особо крупном размере, создание организованной группы, легализацию преступных доходов, дачу и получение взяток, а также подделку документов.
Суд признал подсудимых виновными и назначил реальные сроки лишения свободы ключевым фигурантам:
- главный организатор схемы - директор двух компаний приговорен к 14 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе;
- ряд руководителей предприятий получили от 7 до 10 лет лишения свободы;
- бухгалтер и отдельные участники схемы - до 9 лет заключения;
- сотрудники ветеринарных служб и госорганов - от 5 до 8 лет.
Часть подсудимых получила условные сроки или освобождение от наказания в связи с амнистией, приуроченной к 30-летию Конституции Казахстана.
Суд постановил обратить в доход государства значительные суммы денежных средств, включая 1,3 млн долларов США, более 4 тысяч евро, свыше 600 млн тенге со счетов BEEF EXPORT GROUP.
Также сохранены аресты на имущество осужденных до полного исполнения гражданских исков.
Напомним, по данным АФМ, в с сфере животноводства обнаружены риски неэффективного использования субсидий на 30 млрд тенге.
07.04.2026, 10:02
Виновника смертельного ДТП в Алматы перевели в следственный изолятор
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Виновник дорожно-транспортного происшествия - водитель автомобиля ZEEKR, в результате которого погибли три человека, этапирован в следственный изолятор, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Ранее подозреваемый находился под конвоем в медицинском учреждении и по санкции суда был арестован.
Он этапирован в следственный изолятор для дальнейшего содержания под стражей в рамках уголовного дела", - проинформировали в полиции.
Напомним, страшное ДТП произошло 21 марта на проспекте Аль-Фараби. Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте.
После случившегося ряд руководителей полиции города был снят с должностей. В Алматы усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок.
07.04.2026, 09:29
Спецоперация МВД: заведено 16 уголовных дел за незаконный оборот сильнодействующих лекарственных средств
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 30 марта по 3 апреля в Казахстане прошел первый этап операции "Дәрмек", направленной на контроль за легальным оборотом наркотических и психотропных веществ. По итогам мероприятия возбуждено 16 уголовных дел по фактам незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств, а также 13 уголовных дел в отношении фармацевтов частных аптек за отпуск сильнодействующих препаратов без рецепта, сообщает Polisia.kz.
В ходе спецоперации проверено более тысячи медицинских учреждений, в том числе аптек, а также 300 промышленных предприятий, выявлено 209 правонарушений, ограничен оборот более 500 тысяч наркосодержащих лекарственных средств и 1,5 тысячи тонн прекурсоров.
К ответственности привлечены 73 руководителя промышленных предприятий, в отношении 136 медицинских работников собраны материалы.
В Алматы в отношении фармацевтов четырех аптек начаты досудебные расследования за безрецептурную продажу сильнодействующих веществ. В Актобе в отношении одной из крупных фармацевтических компаний возбуждено уголовное дело за нарушение правил обращения наркосодержащих лекарственных средств. Изъято 400 тысяч таких препаратов. В Туркестанской области установлено, что одно из юридических лиц перевозило 100 тонн серной кислоты без сопровождения специализированной охраны. В области Абай выявлено нарушение правил перевозки прекурсоров в одиннадцати вагонах общей массой 680 тонн", - проинформировали в МВД.
Напомним, в 2023 году трамадол был внесен в список наркотических веществ. За его продажу без рецепта врача грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?