В Астане расследуют дело о мошенничестве при строительстве коттеджного городка

56 дольщиков вложили 3,9 млрд тенге в строительный проект, однако жилье они так и не получили

Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении руководителя ряда строительных компаний по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в ведомстве.





По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемая через подконтрольные компании привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite. Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов.





Отмечается, что на сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными - возведены лишь каркасы зданий, несмотря на обязательства завершить строительство до IV квартала 2023 года. С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.





В результате потерпевшими признаны 56 человек, общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. Часть средств - 322 млн тенге - была перечислена на счета самой подозреваемой, ее супруга и матери, еще 145 млн тенге обналичено.





Кроме того, выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, был использован в качестве залога по личным обязательствам и впоследствии переоформлен на третьих лиц и перепродан.





Также установлено, что часть средств дольщиков направлялась на приобретение земельного участка в Астане под строительство жилого комплекса "Асылхан". При этом, как отмечают в АФМ, разрешительные документы на строительство отсутствовали.





В отношении подозреваемой судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.







