Реестр недобросовестных застройщиков создадут в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства Казахстана разработало проект приказа "Об утверждении типовых правил по формированию и ведению реестра недобросовестных застройщиков", передает корреспондент агентства.
Проектом приказа предусматривается утверждение типовых правил по формированию и ведению реестра недобросовестных застройщиков. Реестр ведется МИО в электронной форме посредством единой информационной системы долевого участия по месту нахождения строящихся объектов", - сообщает в документе.
В частности, устанавливается риск-ориентированная структура реестра, где выделяются четыре категории:
- первая - уведомительная;
- вторая - повышенный риск;
- третья - по основаниям, предусмотренным законом;
- четвертая - проблемные объекты.
Также документом закрепляются последствия включения, порядок предоставления открытой информации и обжалование решений МИО.
С полным текстом документа можно ознакомится на портале "Открытые НПА".
Напомним, в ходе совещания по развитию Астаны президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил усилить ответственность строительных компаний.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.