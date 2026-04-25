Надгробные памятники и оградки воровали и сдавали в пункт приема металла в Астане

Фото: Polisia.kz

Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Астаны организовал нелегальный пункт приема металла, куда сдавались памятники, оградки, столы с кладбищ. Полиция завела уголовное дело и ищет причастных к воровству.





В полицию поступило заявление о краже могильных ограждений с кладбища. Неизвестные, воспользовавшись свободным доступом, тайно вывезли металлические конструкции", - сообщает Polisia.kz .





В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция обнаружила пункт приема металла, организованный 38-летним местным жителем. На его территории обнаружены 8 металлических ограждений, 11 надгробных памятников, 2 надгробных креста и 2 металлических стола.





По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению кражи.





Напомним, этой зимой возмущение жителей Алматы вызвала организация компанией Gorki.kz массовых катаний близ трех кладбищ, два из которых - мусульманские. Информационное агентство Kazakhstan Today неоднократно поднимало вопрос о работе этого объекта.





На данный момент площадка не функционирует, однако ее конструкции до сих пор остаются на месте и не демонтированы. Несмотря на благоприятные погодные условия, работ по разбору и вывозу сооружений не проводится: объект продолжает возвышаться посреди захоронений, что вызывает дополнительную обеспокоенность среди местных жителей. Собираются ли его демонтировать, остается неизвестным. Редакция Kazakhstan Today обратилась с запросом в акимат Алматы.