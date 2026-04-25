24.04.2026, 13:16 67441
Надгробные памятники и оградки воровали и сдавали в пункт приема металла в Астане
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Астаны организовал нелегальный пункт приема металла, куда сдавались памятники, оградки, столы с кладбищ. Полиция завела уголовное дело и ищет причастных к воровству.
В полицию поступило заявление о краже могильных ограждений с кладбища. Неизвестные, воспользовавшись свободным доступом, тайно вывезли металлические конструкции", - сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция обнаружила пункт приема металла, организованный 38-летним местным жителем. На его территории обнаружены 8 металлических ограждений, 11 надгробных памятников, 2 надгробных креста и 2 металлических стола.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению кражи.
Напомним, этой зимой возмущение жителей Алматы вызвала организация компанией Gorki.kz массовых катаний близ трех кладбищ, два из которых - мусульманские. Информационное агентство Kazakhstan Today неоднократно поднимало вопрос о работе этого объекта.
На данный момент площадка не функционирует, однако ее конструкции до сих пор остаются на месте и не демонтированы. Несмотря на благоприятные погодные условия, работ по разбору и вывозу сооружений не проводится: объект продолжает возвышаться посреди захоронений, что вызывает дополнительную обеспокоенность среди местных жителей. Собираются ли его демонтировать, остается неизвестным. Редакция Kazakhstan Today обратилась с запросом в акимат Алматы.
новости по теме
25.04.2026, 18:51
В Талдыкоргане женщина погибла после нападения с ножом в столовой
Сообщается, что подозреваемый был ранее судим за убийство
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельные ножевые ранения получила женщина в одной из столовых Талдыкоргана, сообщили в департаменте полиции Жетысуской области.
Сотрудниками полиции расследуется уголовное дело по факту убийства. По предварительным данным, в ходе бытового конфликта подозреваемый нанес потерпевшей ножевые ранения", - проинформировали в департаменте полиции.
Подозреваемый задержан, проводится расследование.
По информации из соцсетей, пострадавшая скончалась в больнице. Также сообщается, что нападавший уже ранее был судим за убийство.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области женщина была убита на почве ревности.
25.04.2026, 15:13
Жестокое убийство женщины на почве ревности произошло в Костанайской области
Убийца получил 8 лет тюрьмы
Рассказать друзьям
Костанай. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - К 8 годам тюрьмы за убийство своей гражданской жены приговорен житель села Троебратское Узункольского района, сообщили в пресс-службе судов Костанайской области.
Как выявило следствие, поздним вечером 3 января текущего года между подсудимым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он нанес ей множественные удары по жизненно важным органам, вследствие чего женщина скончалась.
Суд признал агрессора виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.
Ранее сообщалось, что житель Костанайской области убил жену и сына. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.
25.04.2026, 10:01
В Темиртау расследуют жестокое обращение с ребенком в детском саду
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Темиртау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау разгорелся скандал вокруг государственного детского сада "Айголек" после появления в соцсетях видео, на котором воспитатель во время занятий применяет силу к ребенку. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
Мать одной из воспитанниц государственного детского сада "Айголек" города Темиртау рассказала, что воспитатель подняла руку на ее маленькую дочь. Видео, на котором педагог во время занятий несколько раз ударила девочку по голове и рукам попало в соцсети. На кадрах видно, что рядом сидящий воспитатель не обращает внимание на происходящее.
В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним". 36-летняя воспитательница доставлена в отдел полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В полиции также отметили, что заявления от родителей не поступало.
В отделе образования Темиртау сообщили, что после данного инцидента была создана комиссия и проводится служебное расследование.
На период проведения расследования приняты необходимые организационные меры. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством РК", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее на насилие в коррекционном центре в Алматы пожаловались родители особенных детей.
25.04.2026, 09:14
Автомобиль с тушками редких птиц остановили на трассе в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Кокшетау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Две тушки птиц, одна из которых является краснокнижной, обнаружили в автомобиле охотника в Целиноградском районе Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.
22 апреля на блокпосту был остановлен автомобиль под управлением жителя Костаная, в котором они обнаружили туши отстреленных птиц. Сообщается, что одна из них предположительно является краснозобой казаркой - редким видом, занесенным в Красную книгу Казахстана.
Владелец автомобиля заверил, что пакет с тушами птиц ему передал неизвестный мужчина с просьбой доставить их в другой населенный пункт. Данная версия проверяется.
Установлено, что водитель является охотником: в багажнике находилось зарегистрированное на его имя гладкоствольное ружье и соответствующее удостоверение.
По факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными проводятся следственные действия.
Ранее была пресечена попытка вывоза краснокнижных птиц из Казахстана. По данным полиции их отлавливали на территории Баянаульского государственного национального природного парка. По подозрению в совершении преступления задержана группа лиц, в том числе работники нацпарка.
24.04.2026, 19:32
Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в машине в Караганде
Задержан 35-летний подозреваемый
Рассказать друзьям
Караганда. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде на улице Толепова в салоне автомобиля обнаружено тело 34-летней женщины с ножевыми ранениями, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 35-летний подозреваемый, который водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится досудебное расследование, отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области расследуют жестокое убийство молодого человека в одном из ресторанов села Гульдала. На парня напала группа из более чем 10 человек. Сестра погибшего заявила, что это было не случайное столкновение, а "хладнокровное групповое нападение".
24.04.2026, 18:18
Блогера осудили на 5 лет за вымогательство у акимата Шымкента
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Шымкент. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело о вымогательстве в крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.
В октябре подсудимый 2025 года опубликовал в социальных сетях пост, порочащий репутацию акимата Шымкента, и при встрече с представителем акимата потребовал заключить с ним договор по информационному государственному закупу на 10 млн тенге, пригрозив в противном случае опубликовать в портале негативные сведения касательно акимата. После чего 6 ноября 2025 года получил 990 000 тенге путем перевода на банковский счет своей матери", - говорится в сообщении.
Как отметили в суде, подсудимый вину признал частично и просил суд не лишать его свободы.
При назначении наказания подсудимому смягчающими обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении пятерых малолетних детей, возмещение ущерба, отягчающих обстоятельств суд не установил.
Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, также он лишен права заниматься деятельностью, связанной со средствами массовой информации, сроком на 5 лет", - проинформировали в суде.
Ранее полицией в Карагандинской области задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Фигурант причастен к вымогательству 117 млн тенге у местного жителя.
24.04.2026, 10:01
Неизвестный жестоко избил пожилую женщину в Алматы
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Рассказать друзьям
Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы возбуждено уголовное дело по факту нападения на пожилую женщину в Бостандыкском районе города. Об этом сообщили в городском департаменте полиции.
Как рассказала дочь пострадавшей, инцидент произошел на улице Санаторий "Алматы" в Бостандыкском районе города.
На мою маму - пожилую женщину - напал неизвестный молодой парень. Она стояла на остановке, ждала автобус. Он подошел сзади и просто так начал жестоко, зверски избивать ее, дождавшись момента, когда вокруг почти никого не было. Сейчас мама в больнице. Ей очень плохо", - сообщила она.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
В департаменте полиции сообщили, что преступление было раскрыто по горячим следам.
Личность подозреваемого установлена, он задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее и объективное расследование произошедшего", - уточнили в полиции.
Стоит отметить, что в последнее время отмечается увеличение количества резонансных инцидентов, связанных с применением насилия и проявлениями жестокости.
Ранее сообщалось о том, что в Караганде местный житель напал на мальчика на детской площадке.
В Усть-Каменогорске были задержаны двое подозреваемых в вооруженном нападении на полицейского.
Школьник потерял глаз после избиения в гимназии Тараза.
В Каскелене работник общественной бани избил 13-летнего мальчика.
В Таразе девушки толпой жестоко избили девятиклассницу.
В Караганде подростки толпой жестоко избили девочку-подростка, снимая происходящее на камеру.
Уголовное дело возбудили после жестокого избиения парня в Туркестанской области.
О других резонансных преступлениях читайте в обзоре "Социальная деградация".
23.04.2026, 19:48
В Алматы за пособничество международным группам мошенников задержаны четыре человека
Задержанные вовлекались в преступные схемы через объявления о "легком заработке" в мессенджере Telegram
Рассказать друзьям
Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента полиции города Алматы задержали четверых граждан республики, оказывавших содействие международным мошенническим группам в обналичивании похищенных средств. О деталях спецоперации в ходе брифинга сообщил заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Алматы Еркебулан Койшыбаев.
"Нами задержаны четверо граждан нашей республики, которые занимались пособничеством интернет-мошенникам. Установлено, что они действовали осознанно: являясь курьерами, подозреваемые забирали у потерпевших наличность, после чего, оставляя себе определенный процент, переводили основную сумму заказчикам в виде криптовалюты", - сообщил Еркебулан Койшыбаев.
По данным следствия, задержанные вовлекались в преступные схемы через объявления о "легком заработке" в мессенджере Telegram. Спикер отметил, что основные call-центры, в интересах которых работали задержанные пособники, территориально располагаются в странах СНГ и Европы. На текущий момент полиция продолжает работу по установлению всей цепочки участников этих трансграничных преступных схем.
Еркебулан Койшыбаев подчеркнул, что использование криптовалюты для вывода средств не гарантирует злоумышленникам анонимности, а работа по выявлению таких курьеров (дропперов) ведется в мегаполисе непрерывно.
Напомним, ранее в Казахстане для борьбы с телефонным фродом операторам связи законодательно запретили пропускать звонки с подменных номеров. С помощью специальных антифрод-систем в стране раннее уже было заблокировано более 67 миллионов попыток подобных вызовов, направленных на обман граждан.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
25.04.2026, 09:14Автомобиль с тушками редких птиц остановили на трассе в Акмолинской области 25.04.2026, 10:0122531В Темиртау расследуют жестокое обращение с ребенком в детском саду 25.04.2026, 09:3919316В МИД Казахстана прошел ряд международных мероприятий по устойчивому развитию и сотрудничеству 25.04.2026, 14:0712196Президент призвал усилить уголовную ответственность за жестокое обращение с животными 25.04.2026, 15:139796Жестокое убийство женщины на почве ревности произошло в Костанайской области 18.04.2026, 18:29256686В Карагандинской области в больнице скончался ребенок: Минздрав проведет проверку 18.04.2026, 20:33256381Последний барьер: экспертное сообщество Казахстана пытается остановить "закон о смерти" 18.04.2026, 18:58252116В Алматы оплывина обрушилась на дом после дождей 18.04.2026, 20:05250876Взрыв в кафе Щучинска: количество погибших возросло до 12 22.04.2026, 13:00249791В Казахстане запустили производство топлива БИ-95 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации1250321ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 30.03.2026, 13:401040466Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта1039156Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации947661Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 01.04.2026, 11:16611121ЕАБР разместил долларовые облигации на KASE на $121,6 млн
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?