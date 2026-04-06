Более 123 млн ущерба и 28 пострадавших: В Костанае вынесен приговор по делу о мошенничестве в долевом строительстве

Костанай. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае рассмотрено резонансное уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе судов Костанайской области.





Как установил суд, в период с апреля 2022 года по ноябрь 2024 года Н., действуя от имени ТОО "Bolashak Construction Company KZ" и ТОО "Инновация плюс", заключал с гражданами незаконные предварительные договоры купли-продажи. Под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса "Семья" в Костанае он привлекал денежные средства, не имея на это соответствующих разрешений.





В результате преступных действий пострадали 28 человек. Общая сумма причиненного ущерба превысила 123 миллиона тенге.





Кроме того, подсудимому вменялся эпизод, связанный с продажей подвального помещения. По версии обвинения, он получил от юридического лица более 38,8 млн тенге, однако оформить сделку не удалось из-за арестов, наложенных на объект недвижимости.





Суд, однако, пришел к выводу, что в данном случае имели место гражданско-правовые отношения, и оправдал Н. по этому эпизоду за отсутствием состава уголовного правонарушения.





По итогам рассмотрения дела обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в строительных компаниях сроком на 5 лет.





Вместе с тем в соответствии с законом об амнистии, приуроченной к тридцатилетию Конституции Республики Казахстан, срок наказания сокращен до 5 лет 4 месяцев. Назначенное наказание признано условным.