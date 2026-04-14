Бросавших во львов камни посетителей биологического центра задержали в Семее

Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Общественники и зоозащитники Сергей Снегирев и Темирлан Тоспаев создали сайт против поправок, допускающих эвтаназию бездомных животных, передает корреспондент агентства.





Активисты напомнили, что в настоящее время обсуждаются поправки в закон Республики Казахстан "Об ответственном обращении с животными", предусматривающие возможность эвтаназии бездомных животных, отловленных и помещенных в пункты временного содержания, по истечении установленного срока их содержания, в том числе на пятый день с момента отлова, при отсутствии владельца либо невостребованности животного.





Данные изменения вызывают серьезную обеспокоенность у общественности и зоозащитного сообщества, поскольку фактически допускают усыпление животных без гарантированного поиска владельцев, передачи в приюты или пристройства в семьи. В связи с этим общественниками и зоозащитниками создана онлайн-платформа, на которой каждый может выразить свою позицию против принятия указанных поправок. Если вы не согласны с подобными изменениями в законодательстве, просим не оставлять данный вопрос без внимания", - заявили зоозащитники.





По словам авторов, посетители сайта могут выразить свою позицию, оставив голос на официальной платформе , поделиться данной информацией с коллегами, друзьями и подписчиками, при желании рассказать о ситуации в своих пабликах, на сайтах и в социальных сетях в удобном формате.





Напомним, проблема бродячих животных в Казахстане уже много лет остается одной из самых болезненных социальных тем - именно потому, что она напрямую связана не только с безопасностью, но и с уровнем гуманности общества. В разных регионах годами повторяется одна и та же картина: голодные собаки возле жилых домов, волонтеры, которые буквально вытаскивают животных с улиц за свой счет, и регулярные новости о жестоком обращении, отравлениях и даже отстрелах прямо на улицах. Между тем государство ежегодно выделяет сотни миллионов тенге на отлов и содержание бездомных животных, что не дает никаких эффективных результатов.





К примеру, только в Алматы в 2026 году на отлов, временное содержание и стерилизацию безнадзорных и бродячих животных из местного бюджета выделено 834,3 млн тенге, пишет inform.kz.





По данным ветеринарной службы города, в прошлом году в рамках программы ОСВВ 1500 бездомных собак и 108 кошек были помещены во временные пункты содержания, стерилизованы и вакцинированы. После этого отловленные животные отправлены в места прежнего обитания.





Мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.





По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.





Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz





По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.





При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.





Между тем нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер. По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.





По мнению некоторых казахстанцев, предлагаемые нововведения носят чрезмерно жесткий характер и представляют собой "кампанию, эффективность которой вызывает вопросы, в том числе в контексте расходования бюджетных средств".





Тем временем простые казахстанцы также активно обсуждают законопроект в Сети. Под постами СМИ с новостью об одобрении нововведения сотни простых граждан оставили свои комментарии. В частности, некоторые высказались категорически против умерщвления животных на деньги налогоплательщиков.



