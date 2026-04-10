Сенат ратифицировал международные соглашения о сотрудничестве в энергетике и радиационном мониторинге
09.04.2026
Принятые поправки делают государство карателем - эксперт об "эвтаназии" бездомных животных Эксклюзив КТ
Зоолог, общественный активист Ангелина Котенко прокомментировала журналисту Kazakhstan Today одобренный мажилисом резонансный законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает "эвтаназию"* бездомных собак.
Я как гражданин РК, ответственный владелец и просто человек, которому присуща эмпатия, категорически против введения "эвтаназии" как системной меры регулирования численности бездомных животных. Государство не имеет права мараться в крови. Принятые поправки фактически делают государство карателем, выбирая жертвой самых беззащитных. И подменяют гуманную модель ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) на массовое уничтожение. Это шаг назад, а не решение проблемы", - сообщила Ангелина Котенко.
По ее словам, бездомные животные - это прямое следствие человеческой безответственности: их выбрасывают, не стерилизуют, допускают бесконтрольное разведение беспородных собак под прикрытием "природа просит".
Уничтожать последствия, игнорируя причины, - это не политика, а имитация. При этом важно понимать: программа ОСВВ - это не конечная цель, а гуманный инструмент и переходный этап. Его задача - максимально сократить размножение безнадзорных животных и дать обществу время научиться гуманному сосуществованию с животными", - считает зоолог.
По мнению эксперта, это путь к формированию культуры ответственности и уважения к жизни.
Моя принципиальная позиция - у каждой собаки должен быть дом. ОСВВ должно работать как механизм, который позволяет постепенно снижать численность, социализировать животных и стимулировать адаптацию. Это про формирование любви и ответственности, а не про уничтожение. Международная практика показывает: массовая эвтаназия не решает проблему. Освободившуюся нишу быстро занимают новые животные - за счет выброшенных и нестерилизованных домашних. Возникает бесконечный цикл", - заявила Ангелина Котенко.
Кроме того, считает она, такие меры формируют опасный сигнал: жизнь животного ничего не стоит. По мнению специалиста, это разрушает общественные нормы и только увеличивает количество бездомных животных.
Отдельно подчеркну: государство также не должно нарушать права владельцев на их частную собственность. Домашние животные юридически относятся к имуществу, и навязывание обязательной массовой стерилизации - это чрезмерное вмешательство", - подчеркнула зоолог.
Как пояснила специалист, контроль должен быть направлен на реальные источники проблемы:
- на разведенцев;
- на приюты и передержки, и давно уже необходимо на законодательном уровне регистрировать приюты и создавать государственные;
- на обязательную идентификацию;
- на просвещение населения в области гуманного и ответственного отношения к животным.
По словам эксперта, давление на владельцев приведет к обратному эффекту - росту числа выброшенных животных.
Если говорить корректно, подобные инициативы депутатов выглядят поверхностными и не учитывают реальные механизмы формирования проблемы. Государство должно бороться с безответственностью людей, а не уничтожать ее последствия. Общество, которое решает проблему через убийство, не становится безопаснее - оно становится равнодушнее. И пока это не будет понято, ни один закон не приведет к тому, чтобы у каждой собаки появился дом", - добавила Ангелина Котенко.
Стоит отметить, что проблема бродячих животных в Казахстане уже много лет остается одной из самых болезненных социальных тем - именно потому, что она напрямую связана не только с безопасностью, но и с уровнем гуманности общества. В разных регионах годами повторяется одна и та же картина: голодные собаки возле жилых домов, волонтеры, которые буквально вытаскивают животных с улиц за свой счет, и регулярные новости о жестоком обращении, отравлениях и даже отстрелах прямо на улицах.
Между тем государство ежегодно выделяет сотни миллионов тенге на отлов и содержание бездомных животных, что не дает никаких эффективных результатов.
К примеру, только в Алматы в 2026 году на отлов, временное содержание и стерилизацию безнадзорных и бродячих животных из местного бюджета выделено 834,3 млн тенге, пишет inform.kz.
По данным ветеринарной службы города, в прошлом году в рамках программы ОСВВ 1500 бездомных собак и 108 кошек были помещены во временные пункты содержания, стерилизованы и вакцинированы. После этого отловленные животные отправлены в места прежнего обитания.
Напомним, сегодня мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.
По словам депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz
По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.
Между тем нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер. По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.
Тем временем простые казахстанцы также активно обсуждают законопроект в Сети. Под постами СМИ с новостью об одобрении нововведения сотни простых граждан оставили свои комментарии. В частности, некоторые высказались категорически против умерщвления животных на деньги налогоплательщиков.
При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.
* Эвтаназия - это добровольное прекращение жизни неизлечимо больного человека из сострадания, чтобы избавить его от невыносимых страданий.
16.03.2026
Усиление селеопасности, загрязнение воды и деградация среды - активистка назвала риски застройки Кок-Жайляу Эксклюзив КТ
Общественный, экологический активист Ажар Джандосова в эксклюзивном интервью журналисту Kazakhstan Today прокомментировала идею строительства масштабного горнолыжного курорта на Кок-Жайляу и рассказала, какие риски несет застройка урочища.
Почему, на Ваш взгляд, Кок-Жайляу так важен для жителей Алматы?
- Важно понимать, что горные территории вокруг Алматы являются стратегическим природным ресурсом, обеспечивающим экологическую устойчивость города и качество жизни его жителей. Горы для города - источник чистой питьевой воды, от них зависят климат Алматы, движение, свежесть и чистота воздуха в городе.
Урочище Кок-Жайляу находится в непосредственной близости к Алматы, практически в его границах и является уникальным природным объектом с прекрасным ландшафтами, с тысячами видов растений, птиц, животных.
Кок-Жайляу - это природная рекреационная зона Алматы, любимое место активного отдыха тысяч жителей и гостей города. В отличие от других доступных алматинцам мест Кок-Жайляу сочетает в себе и горные тропы, и просторные джайляу, простирающиеся от Малого до Большого Алматинских ущелий.
В чем важность Кок-Жайляу в его естественном виде для города и экосистемы?
- Алматы является городом, критически зависимым от состояния горных экосистем, поэтому любые изменения их структуры должны оцениваться как потенциальные риски для устойчивости города.
К огромному сожалению, сегодня мы не видим, что город, городские власти понимают огромную важность учета состояния горных территорий как фактора обеспечения жизнедеятельности города и качества жизни горожан, а это должно быть основой генерального плана Алматы. Вопросы создания и сохранения зеленого каркаса города, регуляции воздуха и водного баланса должны быть приоритетными. Наоборот, заявляются проекты по созданию крупных курортов в горах, выделяются средства на строительство тяжелой инфраструктуры.
В том числе в генеральном плане мегаполиса должны быть предусмотрены пригородные рекреационные зоны для жителей, свободные от застройки. Тем более что в современном мире такие природные зоны рядом с мегаполисами становятся особой ценностью.
Можно привести слова, сказанные еще в середине 20-го века немецким зоологом, путешественником, писателем и кинематографистом Бернгардом Гржимеком: "В ближайшее столетие, а может и десятилетие, люди наверняка не отправятся в путешествие, чтобы взглянуть на чудеса современной техники. Наоборот, из душных, закопченных городов они устремятся к уцелевшим уголкам живой природы, дышащим покоем и тишиной. Страны, сумевшие сохранить такие оазисы природы, будут вызывать всеобщую зависть и благодарность, ведь с природой дело обстоит совсем иначе, чем, скажем, с дворцами, разрушенными войной, - их можно построить заново. А вот если уничтожить живой мир, то никто, никакая сила не сможет создать его вновь".
Может ли Алматы взять пример с Европы, где горы стараются не застраивать?
- В мире много городов, которые живут в гармонии с окружающей природой, и это делает их привлекательными для жизни, для туризма.
Примерами мегаполисов, сознательно сохраняющих природные территории вокруг себя, можно назвать:
- Ванкувер - защита гор как экологической инфраструктуры;
- Портленд - зеленый пояс города;
- Инсбрук - ограничения освоения гор;
- Сеул - горные природные парки;
- Сиэтл - природа как фактор экономики;
- Женева - контроль расширения города;
- Кейптаун - город в природном ландшафте.
Как Вы оцениваете нынешнее состояние Кок-Жайляу с точки зрения экологии и сохранности природы?
- Кок-Жайляу - это особо охраняемая природная территория в составе Иле-Алатауского национального природного парка. К огромному сожалению, сейчас состояние урочища вызывает большую тревогу. Очень много туристов полюбили Кок-Жайляу, и по выходным дням там бывает больше тысячи человек. И хотя сейчас люди стали более экологичными, все-таки лесники жалуются на мусор, костры, шум. Но это издержки соседства с мегаполисом, необходимо добиваться того, чтобы нацпарк по опыту мировых природных парков имел административную и финансовую возможность организовать контроль над посещением урочища. Для этого вовсе не обязательно строить горнолыжный курорт. Уже сама принадлежность территории нацпарку подразумевает ответственность парка не только за сохранение, но и за восстановление охраняемых территорий. Задача горожан, администрации города, Министерства экологии - помочь парку в этом.
Почему так важно сохранять баланс между доступностью гор для людей и сохранением природной среды?
- Доступность посещения природных мест для людей с ограниченными возможностями, для людей преклонного возраста, родителей с маленькими детьми сейчас считают необходимым условием для строительства дорог и канатных подъемников на Кок-Жайляу, в другие места. К сожалению, это приведет к овер-туризму и , как следствие, к потере ценности этого места, деградации территории. С этим сталкиваются многие туристические локации. Большинство людей поднимутся на Кок-Жайляу, пусть для части это будет испытанием физических возможностей и выносливости, но в целом этот подъем вполне доступен и привлекателен. И при этом мы сохраним главное, для чего люди туда идут, - саму природу.
В целом вопрос доступности очень обширный, включающий стоимость посещений, наличие закрытых для посещений территорий. Нужно отдельное обсуждение.
Как строительство курорта может повлиять на экосистему Кок-Жайляу и какой возможный ущерб это может вызвать?
- Экосистема Кок-Жайляу - это целый мир, который будет разрушен при строительстве курорта. Вырубка тысяч деревьев, разрушение растительного покрова, вместе с тем уничтожение среды обитания и кормовой базы множества насекомых, птиц, животных. Шум и свет во время строительства и деятельности курорта станет причиной того, что многие животные и птицы будут вынуждены покинуть эти места. Возможно, что будут завезены новые виды растений, которые вытеснят аутентичные. Пострадают пути миграции животных. Крупное строительство нарушит водный баланс урочища, который повлияет на потоки горных рек, питающих регион. Ведущий эколог, руководитель общества "Зеленое спасение" Сергей Куратов назвал строительство на Кок-Жайляу настоящим экоцидом. Экоцид - это нанесение масштабного, долгосрочного ущерба окружающей среде, выходящего за пределы одной географической зоны.
Как урбанизация влияет на ледники, леса и климатические процессы в предгорьях?
- Застройка горных территорий асфальтовыми и бетонными дорогами, зданиями, прокладка дорожек, сама жизнедеятельность на застроенной территории предполагает повышение температуры поверхностей и воздуха в этой местности, что создает тепловое облако, которое поднимается выше и неизбежно приводит к более быстрому таянию ледников. Этому же способствует и вырубка леса, и загрязнение воздуха выбросами. А ледники - это и чистая вода города, именно благодаря ледникам, создается движение воздуха в Алматы. Ледники, реки и зеленый каркас города являются его климатической защитой, охлаждая воздух в летние дни. Урбанизация разрушает эту защиту.
Если говорить о строительстве курорта на Кок-Жайляу (Almaty Super Ski. - Прим. ред.), то в проекте - строительство "горной деревни": отелей, ресторанов, бутиков. Пока инициаторы заявляют, что застраиваться будет только 2% территории, а это 20 га, то нужно понимать, если туда будут проведены дорога и все коммуникации, что может остановить создание впоследствии целого города особняков, которых по первому проекту было 300?
Насколько реально сохранить природную среду, если проект включает подъемники, трассы и инфраструктуру?
- Природная среда деградирует, сохранить и восстановить ее будет очень непросто и дорого. Строительство этих объектов, формирование горнолыжных трасс предполагает уничтожение растительности, разрушит почву, станет причиной разрушения, размывания склонов. Особенности наших предгорий, почв на Кок-Жайляу в том, что они очень быстро размываются, и строительство там несет риски не только загрязнения воды, но и усиления селеопасности для города. Если же будет начато строительство деревни, то существующая природа будет потеряна навсегда.
Проводились ли общественные слушания по строительству курорта?
- Общественных слушаний по курорту Almaty Super Ski не проводилось, и пока неизвестно, будут ли проводиться такие слушания, хотя по закону они требуются. На общественные слушания выносятся только вопросы воздействия проекта на окружающую среду, при этом проект может быть разбит на части: отдельно дороги, канализация и так далее. Хотя изначально необходимо давать полностью стратегическую оценку проекта, оценивать его воздействие на город, на регион, включая экономические, социальные вопросы. Глава правительства назвал его "критически важным" в рамках страны, поэтому тем более важна стратегическая оценка.
Насколько, на Ваш взгляд, жители имеют доступ к информации о планировании крупных проектов в горах?
- Часто жители города узнают о намечаемых проектах из СМИ, когда тот или иной проект презентуется журналистам и властям, демонстрируются красивые картинки и необоснованные цифры. Инициаторы проектов задействуют свои возможности в продвижении, в рекламе на раскрученных площадках, внушая гражданам "плюшки" от реализации этих проектов. Но реально за всем этим стоит полная закрытость информации. Экспертам и общественным активистам не удается на протяжении долгого времени узнать более подробную информацию, мы пишем письма с запросами в госорганы, но, как правило, письма спускаются по инстанциям, в ответ приходят отписки.
Существуют ли альтернативные территории, где можно создать курорт, не нанося ущерба экосистеме Кок-Жайляу?
- Сейчас в мире нарастает тенденция не строить новые горнолыжные курорты, а модернизировать, приводить в порядок существующие. Вокруг Алматы давно существуют горнолыжные базы, которые имеют определенный потенциал стать не просто горнолыжным курортом, а доступным местом круглогодичного отдыха для жителей города и туристов. Это такие места как Табаган, Ак булак, база в Каскеленском ущелье. Это реальная альтернатива курорту на Кок-Жайляу.
Какие меры, на Ваш взгляд, могли бы помочь сочетать развитие туризма с сохранением природного пространства?
- В первую очередь должно быть осознание того, что нельзя безудержно эксплуатировать природу. Нацпарк должен защищать интересы природы, для него это должно быть приоритетом, а не получение прибыли от туризма. Город должен понять, чем является окружающая природа для устойчивости его жинедеятельности, для качества жизни горожан. Строгие законы, обеспечение выполнения этих законов. То есть усиление организации туристических потоков, строгий контроль поведения посетителей и туристов. Очень важно препятствование возникновению овер-туризма. Задача городских управлений туризма - способствовать разведению туристических потоков по другим направлениям от города, задача парка - обеспечить там необходимую минимальную инфраструктуру.
Развивать популярные виды туризма - приключенческие, природные, этнографические, агро - они заинтересованы в сохранении природы, на них нужно ориентироваться в первую очередь. У нас очень экспертное туристическое сообщество, со множеством значимых инициатив. Если направить средства для поддержки этих инициатив, можно получить гораздо более значимый эффект, чем строительство ГЛК на Кок-Жайляу. Это будет по настоящему экологический, устойчивый туризм, сохраняющий природу и развивающий местные сообщества.
Какой стратегический выбор Вы видите для Алматы: строить в горах или жить рядом с ними, сохраняя их природу?
- В свое время мы потеряли дикоплодные яблоневые леса, окружавшие город и давшие ему название - Алматы, потом мы вырубили яблоневые сады легендарного алматинского апорта. Это были основы идентичности города. Сейчас такой идентичностью может стать и уже становится неурбанизированная природа в двух шагах от города.
Сохранение природы гор Алматы - это важно не только для экологической устойчивости города и сохранения здоровья горожан, это привлекательный и актуальный в наше время имидж города.
Проект строительства курорта на Кок-Жайляу несколько раз приостанавливался, затем возобновлялся, несмотря на протесты общественности. С чем, на Ваш взгляд, связано такое чередование решений и какие факторы чаще всего влияют на принятие решений по таким проектам?
- Я думаю, что такое метание и сокрытие информации показывает неуверенность властей в правильности решения о строительстве на Кок-Жайляу. Надеюсь, они видят все риски, связанные с этим решением, в том числе социальные. Курорт Кок-Жайляу это крупнейший девелоперский проект, подразумевающий строительство большой "деревни", и, не только по моему мнению, новый виток по созданию крупного курорта инициирован именно застройщиками. Они "достучались" до президента. Наша задача сейчас вновь убедить господина Токаева в том, что проект несет в себе экологические, экономические, социальные и репутационные риски для Алматы и региона.
15.03.2026
Совет мира, ситуация на Ближнем Востоке и новая Конституция: Токаев ответил на ряд важных вопросов
После голосования на референдуме по проекту новой Конституции президент Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей средств массовой информации, где ответил на ряд важных вопросов, сообщает Акорда.
В мировой практике конституционная реформа занимает довольно продолжительное время, а у нас подготовка новой Конституции, ее обсуждение заняли непродолжительное время. Этот момент привлек к себе внимание и стал объектом критики международных наблюдателей. Как Вы оцениваете данный аспект, что думаете по этому поводу?
- Я уже сказал, что работа над Конституцией велась в течение продолжительного времени. Вы знаете, что в 2022 году вносились изменения в Конституцию. Уже тогда можно было принимать новую Конституцию, но мы воздержались от этого. И зародилась идея принять новую Конституцию. Я примерно два года назад приступил к работе. Я считал, что стране нужна новая Конституция. Наша страна должна быть, прежде всего, светским государством. Уверен, что это Конституция прогрессивного Казахстана. Мы должны работать на опережение, идти в ногу с прогрессом, а не отставать. Прежде всего, если мы не будем прогрессивной страной, мы утратим авторитет в глазах иностранных государств. Поэтому мы должны взять судьбу в свои руки. Мы должны усердно работать на благо страны. Это важнейшая цель, которая стоит перед нами.
Некоторые эксперты высказывают предположение, что конституционная реформа - это подготовка к транзиту власти, будущим президентским выборам. Для чего понадобилась должность вице-президента? Как Вы это прокомментируете?
- Мне известно, что вокруг должности вице-президента ходят разные разговоры. Действительно, в ряде зарубежных стран существует такая должность. Некоторые эксперты полагают, что в Казахстане якобы усиливается конкуренция во власти, нарастают различные тенденции, вызывающие беспокойство. Однако нет никакого повода для опасений, что это негативно отразится на обществе. Учреждение должности вице-президента укрепит институты государственной власти, и в этом можно будет убедиться в будущем. Я как президент возлагаю большие надежды на эту должность, как и на все реформы в целом. А следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей Конституцией, в 2029 году.
Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование всех международных конфликтов. Вы недавно подтвердили это в своих заявлениях по Ближнему Востоку. Вы также провели телефонные разговоры с лидерами стран Залива, где выразили сочувствие, но воздержались от разговора с президентом Ирана. Не означает ли это, что Казахстан отошел от традиционной нейтральной позиции и занял сторону арабских стран?
- Казахстан известен своим миролюбием. Мы всегда выступали за то, чтобы все конфликты решались мирными, дипломатическими средствами. Эта наша позиция неизменна. То, что произошло на Ближнем Востоке, имеет разные причины. Я об этом говорил и на большом собрании недавно. Действительно, были телефонные разговоры с главами арабских стран Залива. Мы выразили солидарность с этими странами. Что касается президента Ирана Пезешкиана, то недавно он был у нас с официальным визитом, произвел самое благоприятное впечатление. Он человек светских взглядов, кардиохирург. Я приветствовал его заявление в отношении того, что Иран не будет атаковать арабские страны Залива. Он даже выразил извинения в этой связи от имени Ирана. Но затем его заявления были дезавуированы, фактически аннулированы. Иран атаковал и продолжает атаковать арабские страны Залива. Это говорит о том, что президент Ирана не обладает полнотой власти. Это факт. Я не обвиняю никого, но я просто говорю о фактах. И думаю, что это связано с особенностями властной структуры в Иране. С одной стороны, это религиозная власть, которая определяет основные направления, принимает решения. Но есть и президент, который формально является главой государства, но на самом деле он не является ключевой фигурой. Вообще во всех странах, включая Казахстан, не должно быть двоевластия. Мы эту систему не выдержали в свое время, она фактически подорвала стабильность в нашей стране четыре года назад. Поэтому думаю, что это большой урок для многих стран, включая Казахстан. Что касается иранского народа, то у нас большие симпатии к этому народу. Мы проявляем неизменное уважение к его культуре, к самобытной истории. Поэтому никакого отхода от нашей позиции нет. Мы были и остаемся миролюбивой страной.
Господин президент, могли бы Вы коротко, буквально в двух-трех словах охарактеризовать проект новой Конституции?
- Я уже говорил, это Конституция справедливого Казахстана, это Конституция закона и порядка. Это Конституция, нацеленная на будущее. Данный Основной закон посвящен молодежи. Эта Конституция должна служить ориентиром, путеводителем прежде всего для молодежи. Это основное предназначение данной Конституции. Казахстан должен быть прогрессивной и современной страной. Это очень важная цель, которая стоит перед нами.
Вы не раз говорили, что Казахстан утверждает себя на международной арене как средняя держава. Ваша страна вошла в состав созданного Трампом Совета мира. Как Вы оцениваете будущее Совета мира в контексте текущего развития событий на Ближнем Востоке? Считаете ли Вы, что эта инициатива жизнеспособна или все-таки нет? Почему Вы приняли решение стать участником этой инициативы Дональда Трампа?
- Прежде всего хотел бы отметить, что я испытываю большое уважение к президенту Соединенных Штатов. Его стратегия, основанная на здравом смысле, представляется очень правильной и заслуживает поддержки. Говоря о Совете мира, отмечу, что меня привлекла сама идея этой инициативы, ее новаторский подход к решению наиболее сложных проблем международной повестки. Прежде всего, речь идет о сочетании традиционной дипломатии и возможностей крупного бизнеса, что должно принести реальную пользу обычным людям, особенно в секторе Газа. Народы во всем мире уже устали от бесконечных конференций, на которых принимаются резолюции благих пожеланий, эти резолюции читает лишь небольшое количество людей. Именно поэтому я считаю необходимым поддержать эту идею, поскольку она предлагает новый подход. Президент Трамп как человек производит впечатление сильной личности. Он смелый лидер. Убежден, что перспектива достижения мира на Ближнем Востоке, в частности в Палестине, по-прежнему существует. И я искренне надеюсь на успешное будущее этой инициативы.
23.02.2026
Возможны судебные споры - юрист о запрете на отопление домов углем и дровами в газифицированных районах Алматы Эксклюзив КТ
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы, который вступит в силу 9 января 2027 года.
В подобных случаях возможны судебные споры об оспаривании нормативного акта либо действий контролирующих органов, в том числе по основаниям несоразмерности ограничения права собственности. В целом инициатива соответствует экологической политике государства и мировым тенденциям по сокращению выбросов в крупных городах. Однако устойчивость данной меры будет зависеть не только от ее цели, но и от качества правовой конструкции, экономической обоснованности и наличия механизмов справедливого перехода для населения", - заявил эксперт.
По его словам, реализация данной нормы сопряжена с рядом правовых вызовов, которые могут стать основанием для судебных исков:
- Дискриминационный характер по территориальному признаку: жители газифицированных районов ставятся в иные условия по сравнению с жителями негазифицированных районов. Формально различия объясняются наличием технической возможности подключения к газу, однако на практике это может восприниматься как неравное положение граждан и в дальнейшем стать предметом судебных споров.
- Ограничение права собственности: статья 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан гласит, что собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия. Запрет на использование определенных видов топлива фактически ограничивает право пользования имуществом. Чтобы такое ограничение считалось законным, оно должно прямо обосновываться, в первую очередь защитой здоровья населения, общественной безопасности или иными значимыми публичными интересами, предусмотренными Конституцией.
- Принцип неприкосновенности жилища: статьей 25 Конституции Республики Казахстан установлена неприкосновенность жилища, поэтому уполномоченные органы не вправе без согласия собственника либо без признаков правонарушения, которые могут быть зафиксированы извне, проникать в жилище и привлекать лицо к установленной законодательством ответственности.
- Трактовка "Технической возможности": юридически термин остается размытым. Если газовая магистраль проходит по улице, но стоимость подключения превышает финансовые возможности гражданина, возникает вопрос соразмерности требований государства и имущественного положения лица.
Таким образом, правомерность запрета определяется не столько самим фактом ограничения использования определенного вида топлива, сколько условиями и порядком его реализации", - пояснил Петр Кодаш.
При этом он подчеркнул, что планируемый запрет в целом является правомерным, но только при соблюдении ряда условий.
Государство вправе вводить экологические ограничения в целях защиты здоровья населения и охраны окружающей среды. Статья 31 КонституциИ Республики Казахстан закрепляет право граждан на благоприятную окружающую среду, а Экологический кодекс Республики Казахстан наделяет местные органы власти полномочиями по введению целевых показателей качества окружающей среды, а также установлению обязательных требований, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ. Более того, в силу Закона Республики Казахстан "Об особом статусе города Алматы" акиматом и маслихатом на законном основании принимаются более жесткие экологические регламенты, чем в среднем по стране, ввиду специфики мегаполиса", - пояснил Петр Кодаш.
По его словам, запрет также правомерен, так как он не ограничивает право на отопление как таковое, а регулирует способы его реализации в зонах, обеспеченных альтернативной инфраструктурой - газом.
Ключевое значение при оценке правомерности данной меры будет иметь соблюдение принципа пропорциональности, а именно меры по охране окружающей среды обеспечиваются в той степени, в которой они являются достаточными для реализации цели и задач экологического законодательства Республики Казахстан. При этом предпочтение отдается тому варианту, который является наименее обременительным", - уточнил он.
Таким образом, пояснил эксперт, запрет должен быть:
- установлен нормативным правовым актом надлежащего уровня;
- обоснован данными о влиянии частного сектора на загрязнение воздуха;
- применим только к районам с реальной технической возможностью подключения к газоснабжению;
- сопровожден разумным переходным периодом и мерами социальной поддержки.
Председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ" Азаматхан Әміртай также прокомментировал запрет.
В основном в городе выбросы - это автомобили и используемое угольное топливо в частных домах. В зимний период это видно, какие выбросы делают. Получается, государство принимает это решение, чтобы люди подключились к газу", - считает Азаматхан Әміртай.
При этом он заявил, что запрет выбора топлива - это крайние меры.
Ну это что даст? То есть будет ли это давать результат? Это тоже время покажет", - добавил он.
Напомним, внеочередная сессия маслихата города Алматы приняла решение "Об утверждении правил охраны атмосферного воздуха". Документ предусматривает создание на территории мегаполиса так называемой зоны с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ.
По информации Zakon.kz, основная часть новых правил начнет действовать с 10 марта 2026 года - с этого момента городские власти приступят к определению границ экологической зоны и внедрению необходимой инфраструктуры. Однако ключевые ограничения заработают 9 января 2027 года.
Согласно пункту 53 правил, допуск автотранспорта в зону будет возможен только при соответствии установленным нормам по содержанию загрязняющих веществ в выхлопных газах. Это должно подтверждаться положительным результатом технического обследования.
Кроме того, как уточняет издание, в газифицированных районах экологической зоны запретят использование твердого и жидкого топлива для отопительных котлов в индивидуальных жилых домах, банях, отдельных котельных, обслуживающих многоквартирные дома, а также для производственных нужд предприятий. Под ограничения также попадут запуск гражданских пиротехнических изделий, использование бензиновых и дизельных генераторов мощностью более 10 киловатт без системы очистки выхлопов и сжигание отходов любым способом.
Проект носит пилотный характер. По итогам его реализации власти примут решение о том, станут ли новые правила постоянными, пишет издание.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
19.02.2026
Изменения требуют аккуратного подхода - эксперт о возможной отмене СОР и СОЧ в школах Казахстана Эксклюзив КТ
Эксперт образовательных программ IB, основатель Ассоциации школ международного бакалавриата стран Кавказа и центральной Азии Гульнара Салмен прокомментировала журналисту Kazakhstan Today возможную отмену СОР и СОЧ в школах Казахстана.
Я убеждена, что любые изменения в системе оценивания требуют аккуратного и профессионального подхода, основанного на анализе данных и практики внедрения. Важно не столько сохранять СОР и СОЧ как форму, сколько понимать, какая альтернатива предлагается и каким образом она повлияет на прозрачность и объективность оценки достижений учащихся", - заявила она.
По мнению эксперта, простая отмена этих инструментов без четко обозначенной модели на замену может создать дополнительную неопределенность для школ.
Переход к критериальному оцениванию изначально был направлен на повышение ясности требований и справедливости оценивания. Если сегодня возникают сложности, возможно, это сигнал к более глубокой донастройке системы; усилению методической поддержки педагогов, аналитики результатов и учету контекста разных школ", - утверждает эксперт образовательных программ IB.
Как пояснила Гульнара Салмен, международный опыт показывает, что изменения в оценивании, как правило, происходят постепенно: системы дорабатываются, тестируются, адаптируются, а не отменяются одномоментно.
При этом сохраняется фокус на прозрачных критериях и профессиональном суждении учителя. Поэтому, на мой взгляд, прежде чем принимать решения об отмене, важно провести содержательный анализ накопленного опыта и определить, какие элементы требуют корректировки, а какие - дальнейшего развития", - добавили она.
Напомним, что с 2016 года одновременно изменились программы и учебники по всем предметам, формы текущего и итогового контроля и сама система оценок. Школьникам и их родителям пришлось одновременно отвыкать от пятибалльной системы и привыкать к тому, что оценка за четверть может быть выведена без учета текущей успеваемости, только на основании 2-3 работ.
СОР и СОЧ не просто заменили самостоятельные и контрольные работы. В корне изменился сам подход к проверке. Все письменные работы проверяются по "дескрипторам" - критериям, на основании которых выставляется оценка. Есть цели обучения, которых непременно должен достигнуть ученик, - к примеру, составить высказывание. Выполнено - галочка в соответствующей графе. При этом дескрипторы не учитывают, есть ли в этом высказывании фактические ошибки.
Ожидалось, что если дети будут заранее знать цели, которых должны достичь, это поможет им готовиться осознанно и резко улучшит качество знаний. Еще один резерв для повышения качества виделся в том, что родители будут знать, какие ошибки допускают их дети. Для этого по итогам каждого СОР и СОЧ учитель должен был написать "рубрику" - детальный анализ того, что ребенок сделал хорошо и где он ошибся.
Но реальность оказалась иной. Недовольство новой системой обучения выражали не только родители, но и сами педагоги. Тексты СОР и СОЧ были едиными на всю страну. Учитель не имел права отступать от них даже в том случае, когда они содержали неверные сведения. Родители не понимали, чего от них хотят. Дети быстро поняли, что домашняя работа больше не оценивается, что четвертная оценка будет выведена по СОР и СОЧ, и перестали готовиться дома.
Несогласие с новой системой вынудило некоторых опытных учителей покинуть профессию. Оставшиеся постепенно приспособились к ней. Но так и не смогли добиться ожидаемого повышения качества образования. Репетиторство стало реальностью уже на уровне начальной школы.
Теперь в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. Возможные перемены в системе оценивания казахстанских школьников в конце января озвучила министр просвещения Жулдыз Сулейменова. По ее словам, над этим вопросом уже работает специальная комиссия. В этом году форма контроля знаний останется прежней, но уже в следующем, возможно, не будет СОР (суммативного оценивания разделов) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть).
Стоит отметить, что СОР и СОЧ являются продуктом современной системы образования Казахстана. Однако дискуссии о том, насколько подобные форматы способствуют формированию глубоких знаний, неизбежно возвращают к историческому опыту образовательных систем прошлого. В частности, образование в СССР считается одним из лучших в мире благодаря фундаментальности, всеобщей доступности и мощной технической базе. О преимуществах образование в "Стране Советов" говорил еще американский адмирал, инженер и один из ключевых организаторов создания атомного подводного флота США Хайман Риковер во времена Холодной войны.
В августе 1958 в New York Times появилась статья, где "отец" ядерного военно-морского флота заявил, что его недавний визит в Советский Союз и Польшу убедил его в том, что "наша настоящая великая гонка с Советским Союзом - это гонка в сфере образования".
Страна, которая выиграет эту гонку, потенциально станет доминирующей державой", - заявил он в интервью. "Если мы в Соединенных Штатах не сможем решить наши проблемы в сфере образования, нам будет трудно решить другие проблемы".
Адмирал Риковер, известный как отец атомной подводной лодки, был членом группы, сопровождавшей вице-президента Ричарда М. Никсона во время его тринадцатидневного визита в Советский Союз и Польшу. Группа вернулась сюда в прошлую среду.
Адмирал Риковер доложил, что был очень впечатлен увиденным вице-адмиралом Риковером и услышанным о русском и польском образовании.
В настоящее время они выпускают из своих университетов больше квалифицированных ученых и инженеров, чем мы", - сказал он.
По словам адмирала, когда советские студенты, прошедшие университетскую подготовительную программу, заканчивают среднюю школу в возрасте 17 или 18 лет, "они знают столько же, сколько наши студенты после двух лет обучения в вузе".
Все это, отметил он, лишь подтвердило его прежние убеждения о необходимости масштабного обновления американского образования с усилением внимания к базовым гуманитарным и естественным наукам.
05.02.2026
Токаев в интервью газете The News International призвал к реалистичному подходу в решении мировых проблем
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью пакистанской газете The News International, сообщает международное информационное агентство "Казинформ".
В начале беседы президент Токаев упомянул о своей недавней встрече с премьер-министром Шахбазом Шарифом. Он доброжелательно отозвался о пакистанском лидере, что задало всей беседе атмосферу открытости и взаимного уважения.
Как Вы оцениваете отношения между Пакистаном и Казахстаном, особенно в контексте торгово-инвестиционного сотрудничества, учитывая ожидания, реальность и перспективы?
- Казахстан считает Пакистан дружественной страной и стратегическим партнером, пользующимся уважением на международной арене. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году наши страны успешно сотрудничают по ряду вопросов и проектов, представляющих взаимный интерес.
Мы поддерживаем тесное и продуктивное взаимодействие в рамках ключевых международных организаций, включая ШОС, ОИС, СВМДА, способствуя укреплению глобального мира, стабильности и устойчивого развития.
Мой первый государственный визит в Пакистан стал важным шагом к расширению партнерства и открытию новой главы в истории наших отношений. Более 60 подписанных в ходе визита межправительственных и деловых соглашений призваны придать мощный импульс двустороннему сотрудничеству.
Приоритетные направления экономического сотрудничества - транспорт и логистика, сельское хозяйство, промышленность и производство, здравоохранение, образование и многие другие сектора.
Я считаю, что большие возможности для компаний обеих стран откроются благодаря созданию совместных предприятий и реализации взаимовыгодных проектов.
Одним из наших ключевых приоритетов является значительное увеличение объемов двустороннего товарооборота.
Каковы основные сферы сотрудничества между Пакистаном и Казахстаном?
- Приоритетными направлениями нашего партнерства являются экономическое взаимодействие и региональная взаимосвязанность. Мы стремимся превратить добрые политические намерения в конкретные экономические результаты, в частности, посредством расширения торговли, инвестиций и развития межличностных связей.
(Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Казахстаном и Пакистаном.)
Вопросы региональной взаимосвязанности стали одним из центральных пунктов совместной повестки наших стран. Насколько важен этот вопрос для Казахстана?
- Региональная взаимосвязанность действительно является одним из ключевых вопросов в нашей совместной повестке.
Казахстан готов принять участие в развитии коридора Казахстан - Туркменистан - Афганистан - Пакистан. Мы считаем этот проект стратегически значимым для региональной интеграции и выхода на рынки Южной Азии.
Отрадно, что Пакистан также демонстрирует высокий интерес к тесному сотрудничеству в этом стратегически важном направлении.
Мы рассчитываем на активное и скоординированное участие всех заинтересованных сторон для успешной реализации транзитно-транспортных проектов.
Внутренняя политика президента Трампа
В настоящее время внимание мировых политиков приковано к событиям в Соединенных Штатах. Как Вы оцениваете текущую ситуацию в США, в частности внутреннюю политику президента Дональда Трампа?
- Президент Трамп, будучи сильным и дальновидным лидером, считает первостепенными национальные интересы своей страны. Это находит яркое отражение в высоких показателях экономики США и проводимых в настоящее время глубоких реформах, особенно в социальной сфере.
Я поддерживаю его политику "здравого смысла", направленную на восстановление порядка. В Казахстане я придерживаюсь аналогичного политического курса, стремясь сделать нашу страну более сильной в сегодняшней сложной глобальной обстановке.
Считаю, что все граждане должны неукоснительно соблюдать закон и уважать правоохранительные органы.
Авраамские соглашения
Почему Казахстан решил присоединиться к Авраамским соглашениям?
- Казахстан всегда был и остается решительным сторонником мира, стабильности и международного диалога.
Авраамские соглашения, идея которых принадлежит президенту Трампу, представляют собой поистине дальновидную инициативу.
Присоединяясь к этим соглашениям, мы вновь подтверждаем нашу приверженность дипломатии как наиболее разумному инструменту урегулирования разногласий и укрепления долгосрочной региональной и глобальной стабильности.
У Казахстана хорошие отношения с Израилем, в то же время мы поддерживаем палестинский народ и последовательно выступаем за решение палестинского вопроса на основе сосуществования двух государств.
С точки зрения национальных интересов присоединение к Авраамским соглашениям закладывает прочную основу для привлечения инвестиций, передовых технологий и других ощутимых экономических выгод.
Надеюсь, что присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям будет способствовать расширению нынешнего сближения между арабами и евреями до уровня более широкого мусульмано-иудейского диалога.
Учреждение Совета мира
В Давосе Вы и премьер-министр Шахбаз Шариф подписали соглашение об учреждении Совета мира. Некоторые рассматривают это как попытку создать альтернативу Организации Объединенных Наций. Какова Ваша оценка?
- Совет мира - это своевременная и актуальная инициатива, направленная на достижение быстрых и эффективных результатов. Сам Президент Трамп во время церемонии подписания Устава подчеркнул, что Совет мира призван дополнять, а не заменять усилия Организации Объединенных Наций, которая, к сожалению, переживает период институциональных проблем.
Особенно важно, что эта инициатива призвана способствовать воплощению в жизнь Резолюции 2803 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой подчеркивается необходимость построения мира на основе как международной легитимности, так и эффективного лидерства.
Уверен, что Совет мира внесет значимый вклад в укрепление глобального мира и стабильности, предлагая гибкие и прагматичные механизмы урегулирования конфликтов.
Мирный план для сектора Газа
Верите ли Вы в то, что долгосрочный устойчивый мирный план для сектора Газа имеет будущее?
- План, представленный спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, выглядит хорошо продуманным и весьма амбициозным, и в то же время реалистичным. В некоторых аспектах он выглядит как проект развития, нацеленный на создание устойчивых основ для мира и процветания.
В то же время без реальной политической воли к созданию двух государств ни один план не станет по-настоящему устойчивым. Только такое решение может стать надежной основой, чтобы прекратить бесконечный цикл насилия и нестабильности.
Российско-украинский конфликт
Война между Россией и Украиной явно затягивается. Видите ли Вы себя в роли возможного посредника?
- Действительно, ситуация крайне непростая, и ключевым здесь остается территориальный вопрос. Казахстан последовательно выступает за урегулирование конфликта исключительно политическими и дипломатическими средствами. Мы убеждены, что единственный способ достичь мира - это посадить противоборствующие стороны за стол переговоров.
Наша страна не претендует на роль посредника. Однако Казахстан всегда готов оказать помощь, в том числе предоставить нейтральную площадку для переговоров, если появится такая возможность.
Будущее Гренландии
Как опытный дипломат, считаете ли Вы возможной военную оккупацию территории Гренландии? Какой сценарий для Вас кажется реалистичным?
- Я бы взглянул на эту ситуацию несколько иначе. В международной практике немало схожих примеров, когда страны заключают договоры долгосрочной аренды конкретных территорий или стратегических объектов, чаще всего для достижения общих взаимовыгодных целей.
Любые решения такого рода должны рассматриваться строго в рамках международного права, которое предполагает уважение суверенитета государств и принципов, закрепленных в Уставе ООН.
Одним из возможных вариантов могло бы стать заключение Соединенными Штатами и Данией соглашения об аренде Гренландии сроком на 120 лет. В этом случае Гренландия юридически останется частью Дании, таким образом ее суверенитет не будет нарушен, а практические аспекты соглашения будут отвечать общим стратегическим интересам. Искренне надеюсь, что на основе диалога, ответственной политики и уважения к международному праву стороны в итоге придут к прагматичному взаимоприемлемому решению.
Конституционная реформа в Казахстане
В Казахстане в настоящее время обсуждаются важные поправки в Конституцию. В чем суть этих изменений?
- Наша страна переживает один из самых значительных процессов политической трансформации в своей истории, обеспечивающую справедливое распределение достижений прогресса для всего общества. Нами предприняты меры в деле государственного строительства, направленные на модернизацию страны и строительство Справедливого Казахстана.
Казахстан перешел от "суперпрезидентской" модели к президентской республике с эффективной системой сдержек и противовесов, основанной на концепции "Сильный Президент - Влиятельный Парламент - Подотчетное Правительство".
Сейчас мы вступаем в новый этап политической модернизации. Среди главных реформ - создание однопалатного Парламента и Халық Кеңесі, а также введение поста Вице-президента.
Высшим приоритетом нации провозглашаются права и свободы человека, а такие ценности, как единство, межэтническое и межконфессиональное согласие составляют основу нашей государственности.
Ключевые ориентиры развития Казахстана
Какой стратегический вектор развития выбрал Казахстан?
Наша цель - построить Справедливый, Безопасный, Чистый и Передовой Казахстан, в котором во главу угла поставлены принцип "Закон и Порядок" и общественное согласие.
На сегодняшний день Казахстан остается крупнейшей экономикой в Центральной Азии. Мы добились высоких темпов экономического роста, ВВП превысил 300 миллиардов долларов, а доход на душу населения достиг исторического максимума.
Наша инвестиционная политика нацелена на поддержание стабильной, прозрачной и предсказуемой деловой среды. В то же время мы поставили задачу превратить Казахстан в полностью цифровое государство, внедряя искусственный интеллект и передовые технологии. Мы также стремимся позиционировать Казахстан как ключевой транзитный хаб в Евразии и проводим масштабную модернизацию энергетической отрасли страны в тесном сотрудничестве с иностранными инвесторами. В совокупности все это отражает выбранный нами путь развития: диверсифицированную, технологичную и конкурентоспособную на мировом рынке экономику, ориентированную на улучшение качества жизни нашего народа.
21.01.2026
Манкурт сегодня - это уже не литературный персонаж…
О творчестве Чингиза Айтматова и влиянии его произведений на формирование личности, безусловно, лучше всего рассуждать в профессиональной среде, с литературоведами, философами, критиками, интеллектуалами и просто читателями, знакомыми с творчеством мирового классика. Однако в свете последних событий, когда о наследии великого писателя все чаще начинают высказываться люди, не знакомые с его произведениями, возник запрос на более широкий и взвешенный диалог. Речь идет о понимании того, какое значение имеет для нашего общества классик мировой литературы, насколько его гуманистические ценности и философские размышления остаются близкими и понятными современному человеку, сообщает информационное агентство "Кабар".
Айтматов - личность поистине планетарного масштаба. Если обратиться к его произведениям, создается ощущение, что он предвидел масштабные цивилизационные сдвиги, глубокие трансформации бытия и переоценку человеческих ценностей, которые сегодня отчетливо проявляются в мире. Современная реальность, находящаяся на стыке эпох, меняется стремительно и порой непредсказуемо, что нередко порождает ощущение утраты целостной картины происходящего.
Смещение духовно-нравственных ориентиров приводит к тому, что в общественном пространстве все чаще звучат упрощенные и поверхностные оценки, в том числе в отношении многослойного культурного наследия. В этом контексте образы, созданные Айтматовым, приобретают особую актуальность - как метафора утраты памяти, глубины и ответственности за собственные слова и суждения.
Обсуждая недавнее резонансное заявление одного из общественных деятелей, директор Центра стратегических исследований Евразии Бакытбек Жумагулов отметил, что подобные нападки на творчество Айтматова могут способствовать и стать основой формирования конфликта поколений. В условиях, когда число читающих и по-настоящему вовлеченных в культуру людей объективно сокращается, дискуссии о наследии великого писателя нередко быстро переходят в фазу противостояния - между теми, для кого Айтматов является нравственным и культурным ориентиром, и теми, кто даже не знаком с его текстами, тем не менее берется выносить необоснованно категоричные оценки.
После непродолжительного общения Бакытбек Жумагулов согласился написать небольшое эссе о том, какое влияние оказало творчество Чингиза Айтматова на его личное мировоззрение и жизненные ориентиры. Вот что из этого получилось:
В 2005 году, проходя стажировку в Германии, мне довелось побывать на уроке литературы в одной из гамбургских школ. Это был стандартный учебный процесс, без внешнего пафоса и показной "межкультурности". В учебной программе, наряду с признанными авторами мировой литературы, изучалось творчество Чингиза Айтматова. Школьники анализировали повесть "Жамиля" не формально, а как художественный текст о свободе выбора, человеческом достоинстве и личной ответственности.
Именно тогда стало очевидно: в мировом культурном пространстве Айтматов воспринимается не как региональный или исключительно "советский" писатель и не как экзотическое явление Востока, а как органичная часть живого канона мировой классики. Эта принадлежность к мировой литературе определяется не внешними признаками, а характером его авторской позиции и способом разговора с читателем.
Айтматов сознательно избегал морализаторства. Он не создавал проповедей, не формулировал готовых ответов и не предлагал универсальных рецептов. Его авторская миссия заключалась в ином - в честном и внимательном свидетельствовании о судьбе человека в эпоху масштабных исторических и нравственных трансформаций.
В его произведениях предстает мир, в котором идеологии, которые обещают благополучие, оборачиваются разрушением, технологический и социальный прогресс опережает нравственное развитие, а человек все чаще утрачивает связь с памятью, корнями и собственной совестью. Не случайно одна из ключевых мыслей писателя сформулирована предельно ясно: "Перед каждым человеком стоит неизбывная задача - быть человеком. Сегодня, завтра, всегда". В этой формуле сосредоточена суть его философии: не быть удобным, не соответствовать ожиданиям системы и не стремиться к внешней правильности, а ежедневно сохранять человеческое содержание собственной жизни.
Моим первым знакомством с творчеством Айтматова стал рассказ "Солдатенок". Мне тогда было десять лет, я читал историю мальчика, который ждет возвращения отца с войны, ожидает его не абстрактно, а всем своим существом - каждым днем и каждым взглядом, обращенным к дороге. Этот рассказ тогда произвел на меня сильнейшее впечатление. Прошли десятилетия, но эмоциональный отклик от прочитанного в детстве остается во мне до сих пор. Причина этого заключается в том, что Айтматов побуждает даже маленького читателя впервые пережить опыт сопереживания и сострадания. Писатель не описывает трагедию литературными формулами - он заставляет ее прожить.
Читая "Солдатенка", я не узнал, что такое война в историческом или политическом смысле, но я открыл для себя, что такое ожидание, утрата и молчание, в котором отсутствует ответ на самый важный вопрос.
На мой взгляд Айтматов никогда не щадит читателя, ни взрослого, ни ребенка. Он не маскирует боль словами, не предлагает утешений и не объясняет, "зачем" все произошло. Именно поэтому пережитое впечатление надолго сохраняется в памяти. Так формируется не просто знание, а человеческое чувство, которое впоследствии становится внутренним нравственным ориентиром.
Писатель не показывает готовый путь - он демонстрирует цену утраты человечности. Не случайно Айтматов нередко вызывает неприятие у тех, кто ищет жесткие моральные ориентиры, простые ответы и четкое разделение на "правильных" и "неправильных". Он не указывает направление, а раскрывает суть человеческих чувств и решений.
В повести "Материнское поле", война не описывается напрямую - она показана через судьбу матери, утратившей всё, но продолжающей жить и сеять. В романе "И дольше века длится день" появляется образ манкурта - человека, лишенного памяти, прошлого и связи с матерью и родом. Это не образ врага и не злодея, а итог чудовищного преступления - лишения человека того, что делало его человеком, то есть памяти. Айтматов предостерегает: общество, утратившее память, способно уничтожить собственные корни и при этом даже не осознать масштаб происходящего.
Особое значение в творческом наследии Чингиза Айтматова занимает роман "Плаха", одно из наиболее сложных и беспощадно честных произведений мировой литературы конца XX столетия. Его трудность заключается не в языке и не в фабуле, а в принципиальной авторской позиции: Айтматов намеренно лишает читателя комфортной точки опоры. В этом романе отсутствуют окончательные ответы, примиряющий финал и фигуры "правых", за которыми можно было бы укрыться. "Плаха" не требует рационального объяснения, она обращается к личной нравственной реакции читателя, к его способности принять на себя ответственность за выбор между добром и злом.
В этом контексте Айтматов оказывается духовно близок другому великому классику мировой литературы - Федору Достоевскому. Подобно Достоевскому, он не сводит зло к образу отдельного злодея: оно возникает из компромисса с совестью, из согласия человека на насилие во имя идеи, порядка или иллюзорного спасения. Различие состоит в масштабе художественного исследования: если Достоевский сосредотачивается на трагедии внутреннего мира личности, то Айтматов раскрывает эту драму в пространстве общества, истории и цивилизационного процесса. Именно поэтому "Плаха" читается столь тяжело и столь долго не отпускает читателя: она выносит приговор не персонажам, а эпохе и каждому из нас.
В этом смысле творчество Айтматова справедливо соотносится с экзистенциальной философией и духовными поисками литературы конца XX века. Его произведения вновь и вновь возвращают читателя к предельному вопросу о том, имеет ли жизнь смысл и, если имеет, ради чего она должна быть прожита. Его герои ищут ответ не в абстрактных теориях, а в личном нравственном выборе - между сохранением человеческого достоинства и отказом от него. У Айтматова смысл человеческого существования возможен лишь там, где человек остается человеком, даже если цена этого выбора заключается в боли и утрате. Именно поэтому его художественный метод принципиально отличается от традиционной назидательной проповеди.
Классическая проповедь по своей природе обращена прежде всего к разуму и строится на формулировании норм и правил поведения; Айтматов же работает с совестью. Он не предписывает, как следует поступать, а показывает последствия утраты человеческого измерения. Недаром писатель подчеркивал: "Самое трудное для человека - быть человеком каждый день". Это высказывание не является художественной метафорой - это нравственный императив, тяжелый и порой почти невыносимый. Для человека зачастую проще быть жестоким, когда это удобно, забывать, когда это выгодно, подчиняться, когда так легче, и идти на преступление, когда система снимает личную ответственность.
Айтматов не освобождает читателя от бремени выбора - оставаться человеком или идти на компромисс с собственной совестью. Именно поэтому его тексты остаются внутри человека надолго, а иногда сопровождают его на протяжении всей жизни, как первое детское переживание из рассказа "Солдатенок".
Важно отметить тот факт, который нередко недооценивается внутри страны: Айтматов является не локальным автором, а устойчиво присутствующим писателем в мировом интеллектуальном и образовательном пространстве. Его произведения изучаются в школах и университетах европейских стран, Азии и США, в рамках курсов мировой литературы, гуманистических и философских дисциплин. Наиболее часто в учебные программы включается повесть "Жамиля" как произведение, формирующее зрелую личность, а не идеологическую лояльность.
Именно это и является главным признаком подлинной мировой классики: автора читают не потому, что "так положено", а потому, что он работает с человеком на глубинном уровне. Однако подлинная универсальность Айтматова проявляется не только в его присутствии в образовательных программах, но и в той острой актуальности, с которой его тексты откликаются на вызовы современного мира.
Мы живем в реальности, где информация постепенно вытесняет память, идентичности упрощаются, а человек все чаще сводится к функции потребителя, обывателя или подписчика. Айтматов предупреждал об этих тенденциях задолго до наступления цифровой эпохи. Манкурт сегодня - это уже не персонаж легенды, а человек, оторванный от прошлого, лишенный внутреннего стержня и потому легко управляемый.
Айтматов не утешает, но предлагает нравственный ориентир: быть человеком - это ежедневный труд, а не раз и навсегда полученный статус.
В 2028 году исполнится сто лет со дня рождения Чингиза Айтматова. Этот юбилей не должен сводиться к формальным мероприятиям и отчётности. Он является своего рода экзаменом на зрелость общества. Популяризация Айтматова внутри страны сегодня означает необходимость общественного разговора о возрождении интереса к чтению, о совести, памяти, ответственности и воспитании личности на основе его произведений.
Если мы сами не сумеем перечитать Айтматова заново, мир продолжит делать это за нас, более внимательно и глубоко.
Юбилей 2028 года - это возможность вернуть Айтматова в живой общественный диалог, включить его тексты в современный контекст и говорить через них о будущем, а не только о прошлом.
Чингиз Айтматов по праву относится к мировой классике. Он писал не в угоду политической конъюнктуре и не для прославления режима, а для человека, который остается один на один с нравственным выбором - в детстве, во взрослой жизни и в периоды исторических переломов.
Айтматов будет востребован до тех пор, пока в мире существуют несправедливость, зло, несвобода, войны, насилие и процессы утраты человеческого достоинства. Главный завет писателя и сегодня звучит так же актуально, как и при его жизни: оставаться человеком - несмотря ни на что, каждый день и на протяжении всей жизни.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
28.11.2025
Интервью с директором КГУ "Гимназия № 18" в Алматы
Директор инновационной КГУ "Гимназия № 18" города Алматы Гульджамиля Каратаевна Наурызбаева рассказала журналисту Kazakhstan Today, как руководители и педагоги используют цифровые технологии и ИИ для повышения качества образования.
Как Вы начали внедрять новые цифровые технологии в гимназии № 18?
- Как не можем мы остановить время, так и не можем остановить прогресс, который происходит в нашей жизни. Ты можешь просто обидеться и сидеть обиженным у дороги, а караван идет вперед. Прорыв начался с международной стажировки директоров в Швейцарии.
Расскажите об этой стажировке.
- Я осталась ей очень довольна. Хочется выразить благодарность нашему государству в лице акимата и управления образования г. Алматы. Это незабываемые впечатления во всем на протяжении всей поездки. Мы перенимали опыт Швейцарии в применении ИИ.
Запомнился комфорт и культура общения. А от обучения я получила большое удовольствие. Особенно мне понравилось взаимодействие с высокопрофессиональным составом директоров школ. После посещения школ стало понятно: ИИ - это инструмент, который следует активно применять школе.
Что Вы предприняли в первую очередь?
- По возвращении первое, что я сделала, - сформировала команду по внедрению ИИ в образовательный процесс. Мы подумали, что самыми гибкими и мобильными к новым изменениям могут стать учителя начальных классов в силу того, что они работают с малышами.
Нами в 2023 году была разработана программа "От увлечения к знаниям", основанная на применении искусственного интеллекта на уроках. Эта программа была утверждена ученым советом нашего городского методического центра новых технологий в образовании при управлении образования г. Алматы. Теперь мы этот проект успешно применяем в образовательном процессе.
Самое главное - это же мотивация, которую нужно направить в правильное русло.
Сегодня, 21 ноября, у нас прошел семинар, на котором мы демонстрировали первые результаты программы и достижения. Мы подготовили это мероприятие с участием детей, где они показывали свои успешные проекты. Была задействована вся школа, и это было интересно всем.
Расскажите подробнее о семинаре.
- Семинар "От увлечения к знаниям" посвящен интегрированию искусственного интеллекта в учебный процесс в рамках реализации Швейцарского проекта и единой программы "Адал Азамат"*. На него пришли педагоги города и студенты педколледжа Алматы.
Особый интерес вызвал проект "Мой портрет в будущем". Он состоит из трех этапов. Сначала учитель задает детям простые, но важные вопросы: что ты любишь делать больше всего, какое качество считаешь своим лучшим и кем мечтаешь стать. Затем начинается самое волшебное - ИИ превращает ответы учеников в яркие, фантазийные изображения. Дети видят себя будущими художниками, врачами, инженерами - кем угодно, лишь бы глаза горели. Итоги обсуждаются в классе: ребята объясняют, почему именно такой образ им близок. Получается почти терапевтичная работа со своим будущим я.
Кроме этих уроков с ИИ, семинар включал и обширную программу других выступлений. Участники смогли увидеть самые разные подходы: как ИИ помогает на интегрированном уроке биологии, немецкого языка и географии; как искусственный интеллект применяется в анализе исторических процессов; как через программу "Адал Азамат" учителя начальных классов раскрывают ценности и учат детей делать нравственный выбор.
Были мастер-классы по развитию цифровых навыков на уроках казахского языка, занятия по критическому мышлению, практикум по использованию ИИ в преподавании английского языка с опытом программы C5 + O.N.E. Ed.
Учителя делились и более творческими решениями - например, математической разработкой "Космическая карта чисел" или интерактивными упражнениями на LearningApps. Такая мозаика методик и идей создала атмосферу большого профессионального движения, где каждый педагог мог найти что-то свое - новое, полезное, вдохновляющее.
Отметим, что ИИ уже стал привычным инструментом для казахстанцев. По данным Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК, больше половины жителей страны (51,1%) используют Chat GPT, Google Gemini, Midi Journey и другие сервисы. Рекордно активно это делают школьники и молодежь - 76,2%. В основном для учебы и саморазвития: 48,7% молодых пользователей обращаются к ИИ именно за знаниями.
Этот семинар прошел по графику, утвержденному нашим городским методическим центром. В нем принимало участие около ста учителей со всего города. Это были учителя начальных классов и заместители директоров по воспитательной работе.
Сейчас Казахстан по поручению президента Касым- Жомарта Кемелевича Токаева, все организации образования Республики, реализуют программу "Адал Азамат". И мы интегрированы в этот процесс.
Как Вы видите свою работу в рамках реализации этой программы?
- Мы решили - нам жизненно необходим заместитель по цифровым технологиям. Потому что это совершенно новая парадигма в образовании. Эту миссию выполняет наш учитель информатики - Естемесова Гулайым Алмазбековна.
*"Адал Азамат" - это единая программа воспитания, которая была внедрена во всех организациях образования Казахстана. Ее цель - формирование гармонично развитой личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, с упором на честность, трудолюбие и гражданскую ответственность.
06.11.2025
Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения Эксклюзив КТ
Коллектив экспертов в области охраны природной среды "Экологическое общество Алматы" в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал о ситуации с рощей Баума в городе Алматы и призвал вернуть ей статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.
Расскажите, пожалуйста, о роще Баума. Почему она считается памятником алматинской природы и чем уникальна?
- Роща Баума это крупный лесной массив в Алматы, который благодаря статусу памятника природы, заповедному режиму охраны многие годы сохранялся и развивался в естественном состоянии. Роща Баума является памятником алматинской природы из-за уникальной нетронутой человеком природной экосистемы, богатого биоразнообразия, произрастающих лесных насаждений коренных местных пород (вяз, тополь) и травянистых растений, свойственных Алматинскому региону, а также множества обитающих птиц, белок и насекомых. Роща Баума уникальный единичный объект растительного мира, имеющий особое научное и экологическое значение, единственный девственный лес на территории города Алматы.
Известно, что рощу сажали всем миром в городе Верном, ухаживали и поддерживали ее состояние в период СССР. Можно ли считать рощу Баума народным достоянием Алматы?
- Несомненно, памятник природы - роща Баума это не только народное достояние города Алматы, но и национальное природное достояние Республики Казахстан. В Казахстане леса занимают всего 5% площади, из которых половина саксаул. Поэтому памятник природы "Роща Баума" это особо ценный лесной массив государственного лесного фонда, нуждающийся в сохранении, усиленной государственной охране и защите. Но, к сожалению, в настоящее время осуществляется незаконная деятельность по принудительному искусственному преобразованию рощи Баума из лесного массива, лесного памятника природы в городской типовой парк, а это самое настоящее преступление против природы, против государственных интересов страны и народа, нынешних и будущих поколений.
Расскажите об основателе рощи - господине Бауме. Почему именно эта территория была выбрана для посадок?
- Эдуард Оттонович Баум окончил Петровскую земледельческую и Лесную академию с ученой степенью кандидата лесоводства и Санкт-Петербургский земледельческий институт со степенью кандидата сельского хозяйства. В 1874 году направлен в город Верный (ныне Алматы) Семиреченской области. В 1876 года был назначен на должность семиреченского областного лесничего (старшего лесного ревизора). Под руководством и при непосредственном участии Эдуарда Баума были посажены несколько лесных рощ на территории города и всего Семиречья, обсажены деревьями улицы и тракты, взяты под строгую охрану горные леса, созданы лесные питомники для выращивания посадочного материала. Баум составлял проекты, положения и инструкции по лесному и зеленому строительству в области и городе, охране и защите насаждений.
Как известно, в 1868 году глава Семиреченской области отдал приказ о закладке лесной рощи по дороге на Капал (ныне проспект Суюнбая), но деревья, состоящие из европейских пород, неподходящие к местным почвенно-климатическим условиям, не приживались. После чего глава области передал рощу (ныне роща Баума) под надзор областного лесничества. В 1877 году заведующим Казенной лесной рощи стал областной лесничий, ученый-лесовод Эдуард Баум, именно он внес большой вклад в ее создание, возглавив посадочные работы.
Насколько научно обоснованным был выбор пород деревьев? Какие принципы использовались при их размещении?
- При создании рощи Эдуард Баум как ученый-лесовод применил научно обоснованный подход к выбору пород деревьев. Он учитывал климатические, почвенные и географические условия нашего города и области. В долине реки Или лесовод выявил местный вид деревьев вяза, обозначил эту древесную породу как наиболее подходящей для лесоразведения в Семиречье. Местный вид вяза является самой стойкой, надежной и долговечной породой с крепкой древесиной, выдерживающей засуху, жару, морозы и ветры. Немаловажным фактором в выборе вяза был также его быстрый рост, за первые 10 лет дерево достигает почти 10 метров, а широкая раскидистая густая крона предотвращает быстрое испарение почвенной влаги за счет затенения земли от солнца и снижения скорости ветра, что важно как для самого дерева, так и для других напочвенных травянистых растений, его окружающих. Отобрав семена вяза, Баум сразу же приступил к их посадке в лесной роще (ныне роща Баума) и создал в короткие сроки настоящий лесной природный оазис. Баум также высадил в центре рощи два ряда дуба черешчатого, составляющих менее 0,1 процента от главной лесообразующей породы вяза. Именно в таком соотношении породного состава можно было обеспечить благоприятный рост и выживаемость дуба.
Чем роща Баума отличается с точки зрения ландшафта от других зеленых зон города?
- Отличие рощи Баума заключается в наличии природного естественного лесного ландшафта, занимающего большую площадь, которым не обладают другие зеленые зоны, такие как парки и скверы. Парки и скверы это антропогенные зоны с постоянным вмешательством человека, занятые искусственными сооружениями, покрытиями, инфраструктурой, растениями-декорациями, не свойственными дикой природе и лесу.
Какую роль она играет в поддержании природного баланса Алматы - в частности, в регулировании температуры, влажности и сдерживании ветров?
- Роща Баума и ее лесные насаждения играют многогранную роль в жизни города. Роща обеспечивает увлажнение и охлаждение воздуха, снижение температуры в летний период, создает облачность, что критически важно для жизни людей и города. Кроме того, роща задерживает ветер, снижая его силу, сдерживает пыль и песок, которые сейчас во время сильных бурь беспрепятственно поступают в город вследствие массовой вырубки деревьев защитных зеленых полос республиканских трасс.
Почему рощу Баума можно считать частью уникального облика и идентичности Алматы?
- Роща Баума сегодня единственный из оставшихся в городе природных объектов, являющийся символом городской идентичности, хранящий и содержащий уникальные, отличительные черты утраченного некогда уникального зеленого облика города-сада, его видового состава растений и птиц. Роща Баума это коллективная память города, память о его ценностях, природе, жителях, своеобразная часть его живой души.
Какова площадь рощи и какие виды растений или животных обитают на ее территории?
- Площадь рощи Баума составляет 137 га. Роща имеет богатый растительный и животный мир. Произрастают вяз (мелколистный, приземистый) - основная и главная лесообразующая порода, тополь белый (серебристый), дуб черешчатый, клен остролистный, девичий виноград, жимолость, шиповник и различные местные травянистые растения. На территории рощи обитают белки, ежи, среднеазиатские черепахи, ужи, гадюки, летучие мыши (нетопырь-карлик, рыжая вечерица), лесные сони, лесные мыши и многочисленные птицы как: сизые голуби (вихирь), семиреченские фазаны, совы-сплюшки, малые горлицы, черные дрозды, воробьи, большие синицы, сороки и грачи.
Почему роща Баума важна именно для Алматы не только как зеленая зона, но и как часть городской экосистемы?
- Как известно, город находится в очень критической экологической ситуации, все более ухудшающейся с каждым годом. В Алматы очень высокий уровень загрязнения воздуха, с 2008 года процветает массовое регулярное уничтожение здоровых деревьев под предлогом санитарной обрезки и вырубки, также деревья всегда уничтожаются во время реконструкций улиц, дворовых территорий, парков и скверов, повсеместно сносятся луговые травяные покровы под покрытия из плитки и асфальта, продолжается непрерывная точеная уплотняющая застройка. Ежегодно с каждой рубкой дерева, сносом травяного покрова (газона) и застройкой в городе увеличивается температура воздуха, достигая критического уровня, создаются опасные волны жары. В сложившийся ситуации роща Баума как лесной массив имеет важнейшее значение для города. Роща это природный фильтр, очищающий воздух, - легкие города и природный кондиционер, спасающий от жары и зноя тысячи людей.
Сейчас, насколько известно, на территории рощи ведутся строительные работы. Что именно там происходит?
- В настоящее время рощу Баума незаконно преобразуют из государственного памятника природы в городской типовой парк. В нарушение заповедного режима, природоохранного законодательства с сентября текущего года ведется незаконное строительство урбанистической инфраструктуры: многочисленных искусственных дорожек, игровых, спортивных и иных площадок, кабельных линий и опор освещения, трубопровода, бетонных лотков, установлена трансформаторная подстанция. В процессе строительства снят и вывезен плодородный слой почвы с грунтовых природных троп и участков леса, занятых до осени 2023 года лесными насаждениями. Снесен напочвенный растительный покров и повреждены лесные насаждения. Кроме того, сносятся деревья и подвергаются губительной рубке, так называемой санитарной обрезкой, в лесном хозяйстве не существует понятия "санитарная обрезка", тогда как правилами это строго запрещено делать в заповедниках и памятниках природы.
Какие экологические последствия уже видны сегодня и каких можно ожидать в обозримом будущем?
- Строительством искусственных дорожек, площадок, линий освещения, бетонных лотков нанесен и наносится значительный ущерб природной среде и облику памятника природы - рощи Баума. Осуществляется фрагментация биотопов: крупный и непрерывный участок леса разделяется на мелкие и разрозненные куски. Вследствие незаконной строительной деятельности произошли и происходят глубокие критические изменения сложившейся уникальной природной среды рощи, нарушается природный баланс, экологическое равновесие. Происходит разрушение естественных природных процессов, нарушен гидрологический режим, становится невозможной миграция насекомых.
К сожалению, в ближайшие годы, после окончания строительства объектов искусственной инфраструктуры, продолжения дальнейшей запланированной рубки лесных насаждений, последует повышенная антропогенная нагрузка, произойдет полная утрата биоразнообразия и деградация природной экосистемы рощи. Роща Баума окончательно погибнет и перестанет существовать как природный объект и лесной массив.
Как строительство отражается на деревьях, птицах, животных и почве?
- Строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях. В процессе строительных работ повреждены и повреждаются деревья, нарушена почва и напочвенный покров. Механическое повреждение стволов, корневой системы приведет к дальнейшей гибели лесных насаждений. Естественные фитоценозы разрушаются из-за строительства инженерных коммуникаций, площадок и дорожек. Многочисленные птицы и животные вынуждены покинуть рощу - некогда единственное место тишины и покоя, самую тихую территорию в городе. Невыносимый шум от тяжелой строительной техники, незаконный проезд и стоянка стали кошмаром для птиц и животных, живущих в роще. Снятие плодородного слоя почвы, природных грунтовых троп с последующим перекрытием искусственным материалами (полиэфирный геотекстиль, георешетка, гравий, щебень) привело к нарушению гидрологического режима и невозможности миграции насекомых. Так как геотекстиль, георешетка, гравий и щебень являются барьерами, теперь влага от атмосферных осадков не может как ранее равномерно распределятся по всей территории рощи, также насекомые - муравьи и дождевые черви больше не могут мигрировать по роще через верхний слой почвы.
По Вашим оценкам, как это может повлиять на общий баланс зеленой зоны Алматы?
- Происходящее с рощей Баума, строительство искусственной инфраструктуры, рубка лесных насаждений, конечно же, негативно повлияет на общей баланс зеленой зоны Алматы. Город снова потеряет покрытые зеленью участки, в данном случае лесной массив особо охраняемой природной территории.
Какие шаги, по Вашему мнению, необходимо предпринять, чтобы урегулировать ситуацию вокруг рощи Баума?
- Необходимо, в первую очередь, на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов.
Возможно ли восстановить участки рощи, которые уже были повреждены работами? Сколько это может занять времени?
- Да, восстановить поврежденные участки можно очень быстро и за короткое время. После демонтажа всех искусственных дорожек, площадок и вывоза оставшегося от них строительного мусора следует произвести засыпку участков плодородной почвой с обязательной трамбовкой участков восстанавливаемых грунтовых троп. Затем на участках, где незаконно возводили площадки и на которых ранее до 2023 года рос лес, необходимо засеять семена вяза, собранные в роще.
Как, на Ваш взгляд, можно сбалансировать развитие города и сохранение природных территорий?
- Город должен развиваться без вмешательства в особо охраняемые природные территории, они должны быть неприкосновенны, а их застройка запрещена. Необходимо ужесточение природоохранного законодательства и передача природных территорий города под защиту центральных властей, так как на местном уровне их абсолютно не защищают и даже лишают природоохранного статуса. На протяжении 25 лет мы видим, как особо охраняемые природные территории города местного значения уничтожаются, от них отчуждаются земельные участки, передаются под застройку. Например, были отчуждены и отданы под застройку 30 га земли Алматинского зоопарка, 73 га отчуждено от Центрального парка имени Горького, произошла застройка участков на горе Кок-Тобе, в зеленой зоне Сайран, в природном парке Медеу, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, в парке Каргалы. Напомним, рощу Баума многие годы спасал статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, незаконно отнятый в 2018 году.
Планируют ли активисты организовать постоянный общественный мониторинг или дежурства на территории рощи для ее защиты?
- С самого начала реализации незаконных строительных работ и по настоящее время независимые активисты, общественники и жители ведут постоянный общественный мониторинг, фиксируют на фото и видео все природоохранные нарушения с последующим обнародованием.
Ранее в акимате города пообещали, что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.
По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Стоит отметить, что Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана, уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
