Взрослые и дети бросали камни в львов в биологическом центре Семея

Семей. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее, в биологическом центре для детей несколько взрослых посетителей и их дети демонстративно бросали камни в клетку, где находились львы.





Видео опубликовали в Instagram биопитомника.













На нем видно, как несколько взрослых человек швыряют камни через ограждение, а дети повторяют за ними.





В нашем биологическом центре все чаще фиксируются случаи, когда посетители - и, что особенно тревожно, взрослые люди - бросают в животных камни, палки и другие предметы. Это не безобидное поведение. Это - жестокое обращение с животными", - написали сотрудники биоцентра.





Они напомнили, что в Казахстане действует Закон РК "Об ответственном обращении с животными", который прямо запрещает причинение вреда животным.





За подобные поступки предусмотрена ответственность - от штрафов до более серьезных мер", - говорится в информации.





Издевательство над дикими животными вызвало волну возмущения в Сети.





Не тех в клетку посадили";





Это нормально. Я видел в документалках, обезьяны часто так делают, находясь в безопасном месте, кидают камни в хищников ради развлечения. Это их типичное поведение";





Пожизненный запрет на посещение для всей этой компании";





Культурные люди и воспитанные так себя не ведут. Дети берут с таких родителей пример. Куда идет человечество";





Для дикарей это норма, палка и камень - их основное орудие для выживания, это инстинкты древности проявляются у них", - пишут пользователи.





Напомним, на днях мажилис РК одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность их умерщвления.





По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.





Законопроект вызвал волну возмущения среди активистов, зоозащитников и простых казахстанцев. Некоторые их них даже предложили демонтировать недавно установленный памятник спасению собаки в Алматы, назвав его установку "отвратительным лицемерием".



