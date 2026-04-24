211 млн тенге похитили по программе льготного кредитования в области Абай

Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы зафиксирован рост раскрываемости интернет-преступлений на фоне снижения их общего количества. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности департамента полиции города Алматы Еркебулан Койшыбаев.





​"С начала года в Алматы зафиксировано более 700 интернет-мошенничеств. Сумма причиненного ущерба составила 490 миллионов 473 тысячи тенге. Благодаря взаимодействию со службами безопасности банков и сотовыми операторами удалось предотвратить 42 попытки перевода средств злоумышленникам, сохранив гражданам более 45 миллионов тенге", - проинформировал спикер в ходе своего выступления.





​По словам Еркебулана Койшыбаева, на сегодняшний день полицейским мегаполиса удалось раскрыть более 300 преступлений. Сумма возмещенного ущерба потерпевшим составила 229 миллионов 702 тысячи тенге. Несмотря на то что за последние шесть лет число атак в городе увеличилось почти вдвое (с 1677 случаев в 2020 году до 2851 - в 2025-м), в текущем году полиция фиксирует снижение регистрации новых дел на 10-20%.





​В ходе брифинга представитель департамента подчеркнул, что современные мошенники активно используют искусственный интеллект для создания дипфейков, имитируя голоса и внешность близких людей или руководителей ведомств. Для борьбы с этими угрозами полиция Алматы усиливает техническую базу, внедряя системы распознавания ИИ-контента и методы глубокой цифровой криминалистики. Особое внимание уделяется блокировке каналов вывода денег, которые преступники все чаще пытаются конвертировать в криптовалюту для отправки за пределы страны.



