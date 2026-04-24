23.04.2026, 09:55 40356
211 млн тенге похитили по программе льготного кредитования в области Абай
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Семей. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай при координации прокуратуры завершил досудебное расследование в отношении руководителя крестьянского хозяйства по факту хищения бюджетных средств. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.
Используя поддельные документы, руководитель крестьянского хозяйства "Ыкыбай" получил два крупных кредита на общую сумму более 250 млн тенге для приобретения крупного рогатого скота. Однако кредитные средства направлены не на развитие животноводства, а потрачены на личные цели. Объекты и скот, указанные в документах как залог, фактически не приобретались. Ущерб государству составил 211 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что подозреваемый возместил ущерб в полном объеме.
В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд", - добавили в АФМ.
Напомним, проект "Агробизнес" предназначен для поддержки фермерских хозяйств путем предоставления льготных кредитов на развитие животноводства и агробизнеса.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области при строительстве набережной похитили 170 млн тенге.
новости по теме
24.04.2026, 10:01 1891
Неизвестный жестоко избил пожилую женщину в Алматы
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Рассказать друзьям
Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы возбуждено уголовное дело по факту нападения на пожилую женщину в Бостандыкском районе города. Об этом сообщили в городском департаменте полиции.
Как рассказала дочь пострадавшей, инцидент произошел по улице Санаторий Алматы в Бостандыкском районе города.
На мою маму - пожилую женщину - напал неизвестный молодой парень. Она стояла на остановке, ждала автобус. Он подошел сзади и просто так начал жестоко, зверски избивать ее, дождавшись момента, когда вокруг почти никого не было. Сейчас мама в больнице. Ей очень плохо", - сообщила она.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
В департаменте полиции сообщили, что преступление было раскрыто по горячим следам.
Личность подозреваемого установлена, он задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее и объективное расследование произошедшего", - уточнили в полиции.
Стоит отметить, что в последнее время отмечается увеличение количества резонансных инцидентов, связанных с применением насилия и проявлениями жестокости.
23.04.2026, 19:48 22871
В Алматы за пособничество международным группам мошенников задержаны четыре человека
Задержанные вовлекались в преступные схемы через объявления о "легком заработке" в мессенджере Telegram
Рассказать друзьям
Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента полиции города Алматы задержали четверых граждан республики, оказывавших содействие международным мошенническим группам в обналичивании похищенных средств. О деталях спецоперации в ходе брифинга сообщил заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Алматы Еркебулан Койшыбаев.
"Нами задержаны четверо граждан нашей республики, которые занимались пособничеством интернет-мошенникам. Установлено, что они действовали осознанно: являясь курьерами, подозреваемые забирали у потерпевших наличность, после чего, оставляя себе определенный процент, переводили основную сумму заказчикам в виде криптовалюты", - сообщил Еркебулан Койшыбаев.
По данным следствия, задержанные вовлекались в преступные схемы через объявления о "легком заработке" в мессенджере Telegram. Спикер отметил, что основные call-центры, в интересах которых работали задержанные пособники, территориально располагаются в странах СНГ и Европы. На текущий момент полиция продолжает работу по установлению всей цепочки участников этих трансграничных преступных схем.
Еркебулан Койшыбаев подчеркнул, что использование криптовалюты для вывода средств не гарантирует злоумышленникам анонимности, а работа по выявлению таких курьеров (дропперов) ведется в мегаполисе непрерывно.
Напомним, ранее в Казахстане для борьбы с телефонным фродом операторам связи законодательно запретили пропускать звонки с подменных номеров. С помощью специальных антифрод-систем в стране раннее уже было заблокировано более 67 миллионов попыток подобных вызовов, направленных на обман граждан.
23.04.2026, 19:03 24311
Полиция Алматы предупредила о росте преступлений с использованием технологий "дипфейк"
Рассказать друзьям
Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы фиксируется рост правонарушений, совершенных с применением искусственного интеллекта для имитации внешности и голоса граждан. Подробности новых схем мошенничества в ходе брифинга раскрыл заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Алматы Еркебулан Койшыбаев.
"Сегодня злоумышленники могут с помощью ИИ имитировать голос или внешность человека. Мы фиксировали случаи, когда людям звонили якобы родственники или руководители и просили срочно перевести деньги. Также используются голосовые клоны и поддельные видеозвонки. Все это делает мошенничество более убедительным и опасным", - подчеркнул спикер.
По словам Еркебулана Койшыбаева, использование генеративных моделей позволяет преступникам создавать высокореалистичный контент и автоматизировать рассылки. Злоумышленники создают поддельные аккаунты руководителей ведомств, используя их реальные фотографии из открытых источников. С таких профилей сотрудникам приходят сообщения о якобы предстоящей проверке со стороны спецслужб, после чего жертву под психологическим давлением убеждают перевести средства на "безопасные" счета.
В ответ на эти вызовы полиция Алматы усиливает техническое оснащение. В настоящее время подразделениями киберполиции внедряются системы распознавания дипфейк-контента и развиваются методы цифровой криминалистики. Особое внимание уделяется выявлению ресурсов, предлагающих услуги по созданию поддельных аудио- и видеоматериалов.
Напомним, ранее в МВД уже предупреждали о подобных методах. Мошенники создают в мессенджерах дубликаты аккаунтов руководителей госорганов и рассылают сообщения о том, что по их линии проводится проверка КНБ или службы безопасности, требуя при этом строгого соблюдения конфиденциальности.
23.04.2026, 18:57 25236
В Алматы ущерб от интернет-мошенничества с начала года составил более 490 млн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы зафиксирован рост раскрываемости интернет-преступлений на фоне снижения их общего количества. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности департамента полиции города Алматы Еркебулан Койшыбаев.
"С начала года в Алматы зафиксировано более 700 интернет-мошенничеств. Сумма причиненного ущерба составила 490 миллионов 473 тысячи тенге. Благодаря взаимодействию со службами безопасности банков и сотовыми операторами удалось предотвратить 42 попытки перевода средств злоумышленникам, сохранив гражданам более 45 миллионов тенге", - проинформировал спикер в ходе своего выступления.
По словам Еркебулана Койшыбаева, на сегодняшний день полицейским мегаполиса удалось раскрыть более 300 преступлений. Сумма возмещенного ущерба потерпевшим составила 229 миллионов 702 тысячи тенге. Несмотря на то что за последние шесть лет число атак в городе увеличилось почти вдвое (с 1677 случаев в 2020 году до 2851 - в 2025-м), в текущем году полиция фиксирует снижение регистрации новых дел на 10-20%.
В ходе брифинга представитель департамента подчеркнул, что современные мошенники активно используют искусственный интеллект для создания дипфейков, имитируя голоса и внешность близких людей или руководителей ведомств. Для борьбы с этими угрозами полиция Алматы усиливает техническую базу, внедряя системы распознавания ИИ-контента и методы глубокой цифровой криминалистики. Особое внимание уделяется блокировке каналов вывода денег, которые преступники все чаще пытаются конвертировать в криптовалюту для отправки за пределы страны.
Напомним, доля кибермошенничеств в общей структуре преступности в Казахстане значительно выросла. Если в 2017 году такие преступления составляли около 1%, то в настоящее время их удельный вес в структуре общеуголовной преступности достиг 26%.
23.04.2026, 16:55 29241
Маскировались под скотоводов: в Жамбылской области пресекли канал незаконной миграции
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Тараз. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области задержаны жители Алматинской области и Меркенского района, подозреваемые в организации канала незаконной миграции на территории региона, сообщает Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, во время обысков у подозреваемых изъяты фотографии и паспорта иностранных граждан, мобильные телефоны, банковские карты, а также более 1 млн тенге.
Также установлены граждане соседнего государства, которым задержанные оказывали содействие в незаконном пересечении государственной границы Республики Казахстан.
Участники преступной группы, маскируя свою деятельность под выпас скота, организовали незаконное перемещение иностранцев через государственную границу. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.
Ранее МВД провело спецоперацию по ликвидации канала незаконной миграции в Шымкенте.
23.04.2026, 16:32 30296
Подозреваемая в мошенничестве на $230 тыс. казахстанка экстрадирована из Греции
Ей грозит до 10 лет тюрьмы
Рассказать друзьям
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере экстрадирована из Греции, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
По данным ведомства, подозреваемая в 2021 году, являясь бухгалтером транспортной компании в Алматы, получила от своего руководителя 230 000 долларов США и пообещала разместить их на хранение в банк. Но на самом деле злоумышленница деньги присвоила и скрылась, после чего была объявлена в международный розыск.
В июне 2024 года она была задержана на территории Греции, откуда по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирована на Родину.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Астаны.
За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.
Ранее подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из Германии.
22.04.2026, 21:12 70566
Задержаны все подозреваемые по делу об убийстве подростка в Туркестанской области
В следующем месяце дело передадут в суд
Рассказать друзьям
Туркестан. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области задержан второй фигурант по делу об убийстве 17-летнего подростка, дело говорят к передаче в суд, сообщает МИА "Казинформ".
Подозреваемые задержаны, проводятся необходимые следственные действия. Уголовное дело планируется направить в суд в следующем месяце", - прокомментировали в пресс-службе ДП области.
При этом в полиции уточнили, что официальный комментарий по обстоятельствам применения оружия и мотивам нападения будет предоставлен после полного завершения расследования.
Напомним, в ноябре прошлого года в Тюлькубасском районе Туркестанской области в результате стрельбы при нападении на молодых людей погиб один человек и трое пострадали.
22.04.2026, 15:00 94366
В Алматинской области расследуют жестокое убийство
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области расследуют жестокое убийство 20-летнего парня в селе Гульдала близ Талгара, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Возбуждены два уголовных дела по фактам убийства и хулиганства, имевшим место 12 апреля в одном из ресторанов села Гульдала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и благодаря своевременно разосланным ориентировкам был задержан 20-летний подозреваемый, который взят под стражу. Кроме того, по факту хулиганства задержаны еще трое подозреваемых, которые были водворены в ИВС. Вместе с тем судом в отношении двоих принята мера пресечения - домашний арест. В отношении несовершеннолетнего органом уголовного преследования применена мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества", - заявили в полицию.
Кроме того, отметили в пресс-службе, установлены все свидетели инцидента, они допрошены в рамках уголовного дела.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств происшествия. Доводы всех сторон тщательно проверяются. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области", - добавили в ДП.
Ранее об инциденте рассказала в Сети сестра погибшего.
На него напала группа из более чем 10 человек. Это было не случайное столкновение - это было хладнокровное групповое нападение. Его окружили и лишили шанса защититься", - написала она.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?