21.04.2026, 13:25
В Акмолинской области при строительстве набережной похитили 170 млн тенге
Кокшетау. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд города Кокшетау приговорил трех фигурантов к различным срокам лишения свободы по делу о хищении 170 млн тенге при строительстве набережной вдоль озера Копа, сообщает прокуратура региона.
Бывший руководитель отдела ЖКХ акимата Кокшетау, представитель технического надзора и руководитель подрядной организации признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 частью 4 (Мошенничество в особо крупном размере), 361 частью 4 (Превышение должностных полномочий) и 218 (Легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса (...) Виновные лица осуждены к реальным срокам лишения свободы: 5 лет 8 месяцев, 6 лет 8 месяцев и 9 лет соответственно", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Установлено, что в 2020 году при строительстве набережной вдоль озера Копа вышеуказанные лица похитили бюджетные средства в размере более 170 млн тенге. В дальнейшем похищенные средства были легализованы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что хищение более 2 млрд тенге при строительстве путепровода расследуют в Петропавловске.
21.04.2026, 09:37
Хищение более 2 млрд тенге при строительстве путепровода расследуют в Петропавловске
Петропавловск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство автодорожного путепровода в Петропавловск, сообщили в пресс-службе АФМ.
В августе 2023 года между отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска и ТОО "БУКА" заключен договор о строительстве автодорожного путепровода на общую сумму 5,4 млрд тенге", - рассказали в АФМ.
Сообщается, что в ходе исполнения договора подрядной организацией допускалось систематическое отставание от графика производства работ.
По версии следствия, директор подрядной организации, вступив в сговор с должностными лицами заказчика, организовал оформление и подписание актов, содержащих недостоверные сведения о фактически выполненных объемах работ. На основании указанных документов в адрес подрядной организации необоснованно перечислялись денежные средства из бюджета. В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге", - уточнили в ведомстве.
По данным АФМ, с санкции суда наложен арест на 24 единицы транспортных средств и спецтехники стоимостью более 270 млн тенге.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается", - добавили в агентстве.
Как сообщалось ранее, в Шымкенте выявили хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по созданию и развитию яблоневых садов.
20.04.2026, 20:56
Беременную собаку убили ножом в Мангистауской области
У собаки было 12 щенков, из которых выжили лишь четверо
Актау. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области беременную собаку ранили ножом, на следующий день она скончалась в ветеринарной клинике, сообщает Lada.kz.
Собака долгое время жила в районе поселка ВСО-1 за ТОО "Магаш" и была известна местным жителям как спокойное и дружелюбное животное. Вчера вечером зоозащитники нашли собаку и погрузили ее в машину", - пишет издание.
Люди начали искать ветеринарную помощь. Некоторые специалисты предлагали провести эвтаназию, но откликнулась врач одной из ветклиник. Добровольцы привезли собаку к ветеринару, однако спасти ее не удалось. Утром животное скончалось.
В клинике подтвердили, что травма была нанесена ножом. В результате повреждений серьезно пострадала матка. Специалисты также не исключают, что рану мог нанести ребенок", - говорится в сообщении.
У собаки было 12 щенков, из которых выжили лишь четверо. Спасенных щенков зоозащитники передали на выкармливание другой собаке, смешав их с ее потомством, чтобы увеличить шансы на выживание.
Активисты требуют найти и наказать виновных.
Напомним, на днях мажилис РК одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность их умерщвления.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Законопроект вызвал волну возмущения среди активистов, зоозащитников и простых казахстанцев. Некоторые их них даже предложили демонтировать недавно установленный памятник спасению собаки в Алматы, назвав его установку "отвратительным лицемерием".
По мнению зоозащитников, принятые поправки делают государство карателем.
20.04.2026, 18:25
В Жамбылской области задержаны 26 разыскиваемых преступников
Тараз. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области завершилась совместная межгосударственная операция "Розыск", сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
В ходе операции сотрудниками полиции разыскано 26 уголовных преступников. Значительная часть из них скрывалась за границей - в Кыргызстане и Российской Федерации, рассчитывая избежать ответственности. Среди задержанных есть и те, кто находился в розыске долгие годы. Например, двое граждан скрывались от правосудия с 2017 года за совершение тяжких преступлений. Один из показательных случаев - 37-летняя жительница Кордайского района, которая еще в 2016 году совершила грабеж мобильного телефона и после этого скрылась от органов уголовного преследования", - сообщили в ДП.
Отмечается, что операция позволила не только разыскать казахстанских преступников, но и задержать лиц, объявленных в межгосударственный розыск другими странами. В частности, сотрудники полиции задержали граждан Кыргызстана и Российской Федерации, разыскиваемых за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
При пересечении государственной границы был задержан 30-летний гражданин Российской Федерации, находившийся в розыске МВД России. Он обвиняется в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания.
Кроме того, полицейские установили местонахождение семи без вести пропавших граждан, которые длительное время числились в розыске. Это стало важным результатом не только для правоохранительных органов, но и для их родных и близких.
Ранее сообщалось, что из Германии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве.
20.04.2026, 12:10
Займы под залог техники и завышенные проценты: дело жителя Актюбинской области направили в суд
Сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Дело о незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере в отношении жителя Актюбинской области направили в суд, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
По данным следствия, подозреваемый с 2020 по 2025 годы организовал систему предоставления займов населению под залог техники без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности. Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов. Используя безвыходное положение граждан, нуждающихся в деньгах, он устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3 %", - проинформировали в ведомстве.
По данным АФМ, сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге.
Клиент, оформив заем на сумму 257 000 тенге сроком на 10 дней по договору комиссии, был вынужден уплатить вознаграждение в размере 51 400 тенге, тогда как его размер не должен был превышать 7710 тенге", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в СКО было завершено расследование дела о незаконном кредитовании с доходом 1,8 млрд тенге.
18.04.2026, 19:13
В Астане мошенник обманул паломников на 7,4 млн тенге
Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане осудили мошенника, воспользовавшегося религиозными чувствами 17 казахстанцев, сообщили в столичной прокуратуре.
Под видом организатора паломничества обманным путем подсудимый завладел более 7,4 млн тенге граждан за несуществующие авиабилеты и гостиницы. Жертвами мошенника стали 17 человек из разных регионов страны, в том числе семьи, планировавшие отправить на умру пожилых родителей", - проинформировали в прокуратуре.
Подсудимый признал свою вину в совершении мошенничества в крупном размере и возместил ущерб потерпевшим. Приговором суда мошеннику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с установлением пробационного контроля.
В прокуратуре предупредили, что по вопросам получения услуг, связанных с паломничеством, необходимо обращаться в лицензированные турагентства. Перевод денежных средств непроверенным лицам, даже представляющимися организаторами хаджа, влекут риск столкновения с мошенниками.
Ранее в Казахстане пресекли деятельность преступной группы, которая осуществляла массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием SMS-бластера.
17.04.2026, 15:42
Истязавшей 16 детей в Павлодаре воспитательнице назначили 4,5 года лишения свободы
Суд учел наличие у осужденной малолетних детей и отсрочил исполнение наказания на пять лет
Павлодар. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области вынесли приговор бывшей воспитательнице детского учреждения, от действий которой пострадали 16 детей. Суд признал 33-летнюю женщину виновной по статьям "Истязания" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и назначил ей 4 года и 6 месяцев лишения свободы, сообщает издание "Казинформ".
Подсудимая полностью признала свою вину. Как отметила судья, приговор вынесен по совокупности уголовных правонарушений - менее строгое наказание было поглощено более строгим.
Несмотря на реальный срок, женщину не взяли под стражу в зале суда. Ей предоставлена отсрочка отбывания наказания сроком на пять лет в связи с наличием малолетних детей.
Решение суда вызвало недовольство среди родителей пострадавших. Мама одного из детей заявила, что считает приговор слишком мягким и настаивает на более строгом наказании.
На данный момент приговор не вступил в законную силу. Родители пострадавших рассматривают возможность подачи апелляции.
Напомним, летом 2025 года шокирующие кадры с камер видеозаписи, на которых воспитатель детского сада издевается над детьми, появились в соцсетях. На видео работник детсада таскает воспитанников за волосы, одергивает их, толкает, наносит побои по разным частям тела.
17.04.2026, 11:47
Из Германии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве
Он подозревается в хищении 1 млн долларов США
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Германии экстрадирован иностранный гражданин, подозреваемый в хищении денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Указанное лицо в 2014 году, действуя в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в поставке компьютерной техники обманным путем завладело денежными средствами казахстанского предпринимателя в размере 1 млн долларов США. После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в сентябре 2025 года он был задержан в Германии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.
В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", - уточнили в Генпрокуратуре.
Ранее сообщалось об экстрадиции из Грузии в Казахстан подозреваемого в хищении 4 млрд тенге.
16.04.2026, 17:31
Обещал "решить вопрос": адвокат обманул клиентку на 31 млн тенге в Улытау
Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы
Жезказган. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Ұлытау адвокат получил 6 лет лишения свободы за мошенничество. Он обманом выманил у клиентки 31 млн тенге, пообещав прекратить уголовное дело ее сына через якобы "связи" с должностными лицами, сообщили в прокуратуре области.
В области Ұлытау в феврале текущего года задержали адвоката областной коллегии. Следствием установлено, что он обманом убедил свою доверительницу передать крупную сумму денег якобы для решения вопроса о прекращении уголовного дела в отношении ее сына. По его словам, средства предназначались для передачи должностным лицам.
В результате мошеннических действий адвокат незаконно получил 31 млн тенге.
Суд приговорил адвоката к 6 годам лишения свободы. Также ему запрещено заниматься адвокатской деятельностью и работать юридическим консультантом сроком на 5 лет.
На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?