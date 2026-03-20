19.03.2026, 10:47 60291
АФМ расследует хищение 160 млн тенге бюджетных средств в Кокшетау
Кокшетау. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства финансового мониторинга по Акмолинской области проводит расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства в Кокшетау, сообщили в пресс-службе АФМ.
В 2020 году между ГУ "Отдел строительства Кокшетау" и подрядными организациями - ТОО "TAU PROJEKT" и ТОО "СЭМ-СтройЭнергоМонтаж" - заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ и осуществление надзора в рамках утвержденной проектно-сметной документации. Однако бенефициар подрядных ТОО организовал завышение объемов работ: в приемочные документы вносились недостоверные сведения о невыполненных либо частично выполненных работах. Таким образом, несмотря на документальное подтверждение, фактически не выполнены работы по устройству основания водоотводной системы, арычных блоков, поставке и монтажу канализационно-насосной станции", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что "руководитель отдела строительства, достоверно зная о несоответствии фактических объемов работ проектным решениям, обеспечил подписание фиктивных актов и не принял мер по приостановлению финансирования и расторжению договоров".
На основании подписанных документов подрядной организации перечислены бюджетные средства, которые в последующем с целью легализации перераспределены через подконтрольные предприятия... В результате ущерб государству превысил 160 млн тенге", - уточнили в АФМ.
По данным ведомства, с санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест, включая 10 автомашин, три земельных участка и квартиру. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Расследование продолжается.
Ранее в Туркестанской области был вынесен приговор по делу о хищении 20 млн тенге бюджетных средств.
19.03.2026, 16:50 49781
В ВКО 17-летний подозревается в вымогательстве и лишении свободы сверстников
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около одного миллиона тенге
Усть-Каменогорск. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области пресечена серия вымогательств среди учащихся одного из колледжей региона, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, в преступной деятельности подозревается 17-летний житель района. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около одного миллиона тенге.
Следствие установило, что подозреваемый оказывал психологическое давление на сверстников и требовал от них деньги. В одном из эпизодов после словесного конфликта он вынудил потерпевшего передать ему более 160 тысяч тенге. В других случаях учащиеся лишались денежных средств и дорогостоящего смартфона, при этом некоторые из них занимали деньги у знакомых или оформляли микрозаймы.
Кроме того, подростку инкриминируется незаконное лишение свободы несовершеннолетних.
В настоящее время суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста. По фактам возбуждены досудебные расследования.
Напомним, девять жителей Талдыкоргана осуждены за вымогательства через интернет-знакомства.
19.03.2026, 14:36 52741
В Шымкенте по факту избиения школьника возбудили уголовное дело
Избиению предшествовал словесный конфликт между учениками 5-го и 10-го классов
Шымкент. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте старшеклассник нанес побои ученику пятого класса. Возбуждено уголовное дело.
Видео инцидента распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как школьник, перейдя дорогу, протягивает руку старшему по возрасту человеку, чтобы поздороваться. После чего старший повалил ребенка на землю и начал наносить побои руками и ногами. Оставив школьника на земле, напавший уходит с места происшествия.
В департаменте полиции Шымкента пояснили, что на кадрах учащиеся 5-го и 10-го классов, которые проживают по соседству.
В ходе разбирательства выяснено, что инциденту предшествовал словесный конфликт между несовершеннолетними. После этого десятиклассник, встретив его на улице, применил физическую силу", - рассказали в полиции.
Все участники инцидента вместе с родителями были доставлены в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Родители несовершеннолетнего привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Каскелене работник общественной бани в состоянии алкогольного опьянения избил 13-летнего мальчика. Также напомним, что за жестокое избиение школьницы в Караганде мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тысяч тенге.
19.03.2026, 10:14 61946
КНБ выявил коррупцию в спецЦОНах: более 60 эпизодов на 100 млн тенге
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по противодействию коррупции КНБ с начала 2026 года в Астане, Акмолинской и Павлодарской областях установила факты получения незаконных вознаграждений и злоупотребления полномочиями при организации деятельности автошкол и оформлении водительских удостоверений, сообщили в КНБ.
В частности, по данным комитета, в Астане бывший заместитель главы спецЦОНа подозревается в получении взяток за содействие в сдаче экзаменов и получении водительских прав.
Процессуально задокументировано более 60 фактов на сумму свыше 100 млн тенге", - проинформировали в КНБ.
Также пресечена незаконная деятельность руководителей филиалов спецЦОНа Кокшетау и НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в Экибастузе. Установлено, что они получали денежные средства за организацию сдачи экзаменов подставными лицами.
Кроме того, в филиалах НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в Астане, Шымкенте и Таразе выявлены факты незаконного обогащения должностных лиц, злоупотреблявших своими полномочиями при перерегистрации недвижимого имущества и снятии обременений.
По указанным фактам проводятся досудебные расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Как сообщалось ранее, КНБ зарегистрировал более ста коррупционных дел с начала года.
18.03.2026, 15:10 86071
Убийство мужчины и похищение ребенка в Талгаре: суд вынес приговор
Конаев. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в Алматинской области, сообщает издание "Казинформ".
Главный обвиняемый получил 25 лет лишения свободы. Двум другим фигурантам, которые являются несовершеннолетними, назначили по 9 лет заключения. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии средней безопасности.
Отмечается, что гражданский иск семьи погибшего удовлетворен частично: с основного обвиняемого взыскано по 10 млн тенге в пользу матери, супруги и сестры погибшего (всего 30 млн тенге). С каждого из двух несовершеннолетних осужденных взыскано по 5 млн тенге в пользу каждой из трех потерпевших (по 15 млн тенге с каждого).
Потерпевшая сторона считает приговор слишком мягким и намерена обжаловать его.
По данным издания, судебный процесс проходил в закрытом режиме в Каскелене. По делу проходили трое обвиняемых, двое из них - несовершеннолетние. Главному фигуранту вменялись 12 статей, включая убийство, изнасилование, похищение человека и незаконное хранение оружия.
Напомним, осенью прошлого года в Талгаре мужчина застрелил брата девушки, пережившей изнасилование, и похитил ее двухлетнюю дочь. Ранее семья жаловалась в полицию на насилие, но подозреваемого отпустили.
Позже официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления - обрез изъят. Девочка передана матери. Ее осмотрели медики.
Также прокуратурой области было возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц УП Талгарского района.
18.03.2026, 13:18 90196
В Алматы задержали Санжара Бокаева
Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках проведения следственных действий по уголовному делу задержан общественный деятель Бокаев Санжар, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Бокаев подозревается в том, что с целью распространения ложной информации и формирования негативного общественного мнения, размещал в социальных сетях видеоматериалы о совершении отдельными лицами незаконной вырубки деревьев в общественной парковой зоне и кражи имущества со строительных объектов. По данным следствия, Бокаев организовал и профинансировал преступления, путем привлечения лиц с низким уровнем дохода, которым поручил вырубку и кражу за вознаграждение", - говорится в сообщении.
Он также подозревается в хищении финансовых средств в особо крупном размере путем мошенничества.
Напомним, Санжар Бокаев - казахстанский общественный деятель, доктор политологии (PhD), лидер политической партии Namys. Также является лидером общественного движения "Нетутильсбору".
18.03.2026, 11:29 92441
Разоблачена транснациональная наркосеть: в Казахстане задержаны 40 человек
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел Казахстана во взаимодействии с правоохранительными органами иностранных государств проведена масштабная спецоперация с применением современных IT-технологий, направленная на пресечение транснациональной схемы вовлечения граждан в наркопреступную деятельность, сообщает Polisia.kz.
Организаторы преступной сети, находясь за пределами страны, через интернет-ресурсы, мессенджеры и социальные сети распространяли объявления о "высокооплачиваемой работе". Под видом легального трудоустройства граждан фактически вербовали для участия в незаконном обороте наркотиков. Координация преступной деятельности осуществлялась через специально созданные колл-центры, сотрудники которых занимались подбором исполнителей, проводили инструктаж и обеспечивали управление так называемыми наркокурьерами. В результате совместной работы в 11 регионах страны задержаны 40 граждан Республики Казахстан", - проинформировали в МВД.
Сообщается о задержании 11 лиц, непосредственно причастных к осуществлению закладок наркотических средств. Еще 9 человек привлечены к административной ответственности и подвергнуты аресту сроком на 10 суток за употребление наркотиков.
В ходе операции изъяты синтетические наркотики, компьютерная техника, смартфоны, банковские карты, электронные носители информации и иные вещественные доказательства, представляющие значительный интерес для следствия.
Проведенные оперативные мероприятия позволили установить организаторов и активных участников преступной схемы. Работа по их установлению, задержанию и привлечению к уголовной ответственности продолжается", - уточнили в ведомстве.
Напомним, в конце февраля КНБ РК ликвидировал канал контрабанды наркотиков.
17.03.2026, 17:43 115781
В Алматы расследуют гибель учащейся одной из частных школ города
Алматы. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту гибели учащейся одной из частных школ города.
По данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сказано в сообщении департамента полиции Алматы.
Ранее в СМИ появилась информация о гибели учащейся 7-го класса одной из частных школ города. Как сообщил читатель изданию Tengrinews, "возможной причиной случившегося могли стать проблемы с успеваемостью и оценками".
В администрации учебного заведения уточнили, что трагический случай произошел вне территории школы. Там также добавили, что девочка обучалась у них непродолжительное время.
Ранее сообщалось, что в Алматы ученица частной школы пыталась свести счеты с жизнью из-за травли. Позже в полиции сообщили, что факт буллинга не был установлен и уголовное дело было прекращено.
17.03.2026, 15:12 82976
В Каскелене работник общественной бани избил 13-летнего мальчика
Заведено уголовное дело
Конаев. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Каскелене нетрезвый работник общественной бани напал на 13-летнего подростка за отказ купить ему в баре еду. Возбуждено уголовное дело.
В Алматинской области на сотрудника общественной бани завели уголовное дело по факту избиения 13-летнего подростка, сообщает телеканал КТК.
Находясь в бане, мальчик решил заказать в баре еду, там на него накинулся пьяный работник заведения.
Мужчина потребовал купить и ему. Ироничный ответ подростка разозлил сотрудника заведения. И он набросился на ребенка", - сказано в репортаже.
В администрации бани рассказали, что напавший на ребенка мужчина работает у них водителем. В тот день у него был выходной, он находился в заведении в качестве посетителя и выпивал там алкоголь. После инцидента дебошира решили уволить.
В полиции завели уголовное дело по факту побоев. Подозреваемому грозит крупный штраф либо арест до 20 суток.
Ранее сообщалось, что в Таразе девушки толпой жестоко избили девятиклассницу.
