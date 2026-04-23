Уведомления по мобильным переводам казахстанцы начнут получать в мае - Минфин

Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, что банки передали все данные по мобильным переводам физлиц и в мае начнется рассылка уведомлений, передает корреспондент агентства.





Как заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов, на сегодняшний день все банки страны уже передали сведения о переводах физических лиц. В настоящее время государственные органы проводят их анализ и систематизацию.





По его словам, работа включает сопоставление данных по различным категориям налогоплательщиков, в том числе индивидуальных предпринимателей, самозанятых и нерезидентов.





Сейчас идет обработка данных. Уведомления будем направлять только в мае, потому что эту информацию необходимо проанализировать и распределить по категориям", - отметил Биржанов.





Он добавил, что пока рано говорить о количестве граждан, чьи переводы могут попасть под налоговый контроль, поскольку данные могли дублироваться из разных банков.





Напомним, что в Казахстане с 15 апреля начали проверять проверять мобильные переводы граждан. Согласно действующим критериям , под внимание налоговых органов попадают граждане, если денежные переводы поступают от 100 и более разных отправителей в течение трех последовательных месяцев на общую сумму свыше 1 020 000 тенге (12 минимальных заработных плат).



