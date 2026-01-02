01.01.2026, 09:00 7561
Как будут контролировать мобильные переводы в Казахстане с 2026 года
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане принят приказ об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, об остатках и движении денег на таких счетах, предоставленных кредитах физическому лицу, сообщили в КГД.
Нововведением приказа является введение порога для отнесения операций на банковских счетах физических лиц к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности", - уточнили в комитете.
Ранее критерий основывался исключительно на количестве поступлений - от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев.
Новая редакция дополняется следующим условием: итоговая сумма поступлений за аналогичный период должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы, действующей на 1 января соответствующего финансового года.
Таким образом, к критериям относятся получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денег на банковский(-ие) счет(-а) физического лица, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, итоговая сумма которых за указанный период превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года", - пояснили в КГД.
01.01.2026, 07:30 8296
Какими будут МРП и МЗП в 2026 году
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана 8 декабря 2025 года подписал закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", которым установлены размеры основных расчетных показателей на 2026 год.
Установить с 1 января 2026 года:
- минимальный размер заработной платы - 85 тыс. тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 35 596 тенге;
- минимальный размер пенсии - 69 049 тенге;
- месячный расчетный показатель - 4 325 тенге;
- размер прожиточного минимума - 50 851 тенге.
Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2026 года на 10 процентов", - отмечается в документе.
Кроме того, с 1 января 2026 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, составит - 2 процента от объекта исчисления взносов государства.
Также утвержден размер резерва правительства Республики Казахстан на 2026 год в сумме 333 морд 311 млн 087 тысяч тенге. Размер резерва на инициативы президента Республики Казахстан на 2026 год в сумме 285 000 000 тысяч тенге.
Также установлен лимит правительственного долга на 31 декабря 2026 года в размере 39 302 356 520 тысяч тенге. Лимит внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора в 2026 году установлен в размере 15 070 600 000 тысяч тенге.
В перечень субъектов квазигосударственного сектора, которым предоставлено право привлечения внешних займов вошли:
- национальные управляющие холдинги;
- национальные холдинги;
- национальные компании;
- акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, национальному управляющему холдингу или национальному холдингу.
29.12.2025, 11:56 23966
Слухи о переезде бизнеса из Казахстана прокомментировали в Минфине
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов прокомментировал журналистам мнения экспертов о возможном переезде казахстанского бизнеса в соседние страны из-за нового Налогового кодекса. Он назвал эту информацию мифом.
Это не соответствует действительности. Объясню почему. Если условно ИП поменяет локацию, откроет ИП или ТОО в Узбекистане или в Кыргызстане и будет продавать товары в Казахстан, то у него будет большая нагрузка. Потому что при ввозе товаров в Казахстан он должен заплатить 16% НДС. Либо если это услуга, то также возникает НДС за нерезидента 16%. То есть налоговая нагрузка ничем не меньше", - пояснил Биржанов.
Кроме того, по его словам, будут возникать вопросы относительно нерезидентства.
Также он прокомментировал ситуацию с маркетплейсами.
По его словам, по электронной торговле правила приняли для всех одинаковые. В соседних странах также вносятся изменения.
В России тоже по электронной торговле внесены изменения. Поэтому требования, к примеру по Wildberries, если продаешь в Россию, то должны быть документы. Должна быть подтверждающая документация о происхождении товара, о его стоимости. Этот вопрос поднимался в связи с внесенными изменениями в соседней стране, то есть для тех лиц, кто продает товары в Россию, это сложнее. Потому что документы должны быть. А если товары продаются через площадку Wildberries в Казахстане физлицам, то это принцип B2C, здесь никаких вопросов нету", - сказал он.
Поэтому требуется подтверждение всех товаров и их происхождения, отметил вице-министр.
Напомним, с 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс.
25.12.2025, 20:48 47556
Новые банкноты номиналом 500 тенге выпустили в обращение
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный Банк Казахстана с 25 декабря 2025 года выпускает в обращение банкноты номиналом 500 тенге нового дизайна, сообщили в пресс-службе банка.
Это пятая банкнота из серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны - от уникальной культуры номадов до современного Казахстана", - проинформировали в НБК.
При этом уточняется, что в массовое обращение новые банкноты поступят во втором квартале 2026 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время.
Новые банкноты номиналом 500 тенге поступят в обращение с 25 декабря 2025 года и в течение 24 месяцев будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 500 тенге образца 2017 года. То есть, все банкноты старого образца будут в течение 2 лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, в этот период населению не нужно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК", - рассказали в пресс-службе.
После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 декабря 2027 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, то есть по 24 декабря 2030 года. Отдельно отмечается, что филиалы НБК будут принимать банкноты старого образца бессрочно.
Ранее в обращение вышли новые купюры номиналом 1000, 2000 и 10 000 тенге.
25.12.2025, 11:30 52066
Казахстан остается крупнейшим получателем китайских инвестиций в Центральной Азии - ЕАБР
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Китая в Центральной Азии вырос за 10 лет до $35,9 млрд. Почти 90% вложений приходится на Казахстан (32%), Узбекистан (30%) и Туркменистан (27%). Пока инвестиции накоплены в основном в сырьевом секторе (46%). Но растет доля обрабатывающей промышленности и энергетики, на которые уже приходится более трети китайских инвестиций в Центральной Азии. Об этом говорится в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР), который посвящен Китаю - главному инвестиционному партнеру Евразийского региона в 2025 года.
Казахстан остается крупнейшим получателем китайских ПИИ ($11,4 млрд), но Узбекистан показывает быструю динамику и нарастил ПИИ до $10,7 млрд на середину 2025 года", - отмечают в ЕАБР.
В целом, по данным банка, китайские инвестиции в Евразийский регион продолжают устойчиво расти вопреки глобальному спаду потоков ПИИ. За последние 10 лет их объем увеличился на 80% и достиг рекордных $66 млрд к концу первого полугодия 2025 года. Если раньше Китай инвестировал преимущественно в сырьевые проекты, то новыми драйверами роста становятся проекты в обрабатывающей промышленности и энергетике.
Сообщается, что за последние полтора года китайские вложения в Евразийский регион выросли на $7,4 млрд (+13% к 2023 году), тогда как глобальные потоки ПИИ в 2024 году снизились на 11%.
Сотрудничество подтверждено на высшем уровне. Приоритетность инвестиционного взаимодействия закреплена в Тянцзинской декларации ШОС и Астанинской декларации второго саммита "Центральная Азия - Китай". Оно соответствует целям инициативы "Пояс и путь".
Частный китайский бизнес наращивает инвестиции в регион. Их доля в структуре инвестиций выросла с 22% до 27% за 10 лет, тогда как доля госкомпаний снизилась с 62% до 53%.
Также отмечается структурный сдвиг: от сырья к производству и энергетике. Доля обрабатывающей промышленности выросла с 13% до 22%, энергетики - с 4% до 12%, тогда как доля сырьевого сектора сократилась с 68% до 54%.
Greenfield - доминирующая форма инвестиций. Доля первичных проектов выросла с 43% до 60%, что отражает технологическую зрелость китайских компаний.
24.12.2025, 09:13 63196
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 868 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 1 трлн 252,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 2 трлн 615,6 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 524 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения.
Средний размер совокупной пенсии на 1 декабря 2025 года составил 142 669 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 096 тенге, базовой пенсии - 47 573 тенге", - проинформировали в ведомстве.
Ранее ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год.
Напомним, с 1 января 2026 года минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 35 596 тенге, минимальный размер пенсии - 69 049 тенге.
23.12.2025, 10:45 72591
Премьер-министр высказался о запрете на вычеты
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания правительства высказался о запрете на вычет расходов при взаимодействии с поставщиками, работающими в режиме упрощенной декларации.
У бизнеса вызывает обеспокоенность запрет на вычет расходов при взаимодействии с поставщиками, работающими в режиме упрощенной декларации. А это порядка 400 тысяч представителей малого и микробизнеса. Данная категория предпринимателей не должна волноваться за свое будущее. Министерству финансов необходимо их сопровождать, внедрив сервисную модель налогового администрирования с проведением соответствующей разъяснительной работы", - сказал Бектенов.
Кроме того, он поручил совместно с Национальным банком в оперативном порядке обеспечить автоматическое заполнение налоговой отчетности для малого бизнеса.
Министерству нацэкономики поручено совместно с заинтересованными госорганами разработать дополнительные неналоговые меры поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в общеустановленном режиме налогообложения.
Одним из действенных механизмов станет расширение критериев финансирования в рамках программы "Өрлеу", - отметил премьер.
По его словам, также будет проведено налоговое администрирование "с чистого листа".
Эти меры положительно отразятся на всех субъектах микро и малого бизнеса. Поручаю оперативно провести все организационные мероприятия с принятием нормативных правовых актов и обеспечением готовности информационных систем", - сказал Бектенов.
Напомним, ранее представители бизнеса создали петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. После того как петиция не прошла модерацию, ее автор - налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту, в котором попросила дать поручение правительству РК и Министерству нацэкономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
Сегодня малый и средний бизнес - это основа социальной стабильности и развития Казахстана. Нельзя одновременно декларировать поддержку МСБ и вводить нормы, фактически лишающие его возможности честно работать. Мы просим Вас лично вмешаться и обеспечить справедливый пересмотр указанных положений Налогового кодекса", - обратилась Екатерина Ким к главе государства.
Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".
23.12.2025, 10:36 73431
Отсрочку уплаты НДС на импорт по товарам для производства предоставят казахстанским предпринимателям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Для производителей предусмотрена возможность отсрочки уплаты НДС на импорт по товарам для производства продукции - сроком до одного года. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев на заседании правительства.
Министр отметил, что в новом Налоговом кодексе предусмотрена важная поддержка. Для налогоплательщиков с задолженностью до 1,5 тыс. МРП (около 6,5 млн тенге) будет доступна отсрочка/рассрочка до 1 года без залога имущества и банковской гарантии.
Это означает, меньше бюрократии, отсутствие необходимости оценки и страхования залога, сокращение сроков оформления рассрочки. Для участников горизонтального мониторинга рассрочка также предоставляется без залога и гарантии на срок до 12 месяцев", - сообщил Мади Такиев.
Кроме того, он сообщил, что в Казахстане повышают пороги по взысканию налоговой задолженности.
Мы существенно меняем подходы к принудительному взысканию налоговой задолженности, чтобы меры были соразмерными и не "давили" на микро- и малый бизнес из-за небольших сумм", - сказал Мади Такиев.
Главное изменение - повышение порогов, с которых начинаются меры реагирования. Если раньше налоговая задолженность начинала взыскиваться с порядка 26 тыс. тенге, или 6 МРП, а по социальным отчислениям фактически порога не было, то теперь, по налоговой задолженности порог повышается до 87 тыс. тенге или 20 МРП, по социальным платежам - до порядка 26 тыс. тенге, или 6 МРП.
Сейчас из-за отсутствия порога по социальным платежам в меры взыскания часто попадает именно малый бизнес - около 72% должников имеют долги до 6 МРП.
Теперь принимаемые меры становятся понятными:
▪ до 87 тыс. тенге или 20 МРП - направляется извещение, начисляется только пеня, без иных мер;
▪ от 87 тыс. до 195 тыс. тенге или 20 до 45 МРП, соответственно - направляется уведомление; при непогашении приостанавливаются расходные операции в пределах суммы долга, и только затем возможно выставление инкассовых распоряжений;
▪ свыше 195 тыс. тенге или 45 МРП - применяются более строгие меры: опись и реализация имущества, взыскание за счет дебиторов.
Также министр финансов РК сообщил, что количество форм налоговой отчетности ежегодно снижается, к примеру с 2009 года - с 70 до 28, или на 60%.
Теперь дополнительно с 1 января 2026 года для тех, у кого сумма обязательств не превышает 1 млн тенге, отменяются ежеквартальные расчеты текущих платежей по налогам на имущество, транспорт и землю. Предприниматель будет сдавать одну декларацию по итогам года и платить по итогам года.
Важное новшество - отход от практики "штрафов" за непредставление отчетности. Если декларация не представлена, будет считаться, что она подана с нулевыми показателями, при этом сохраняется право подать дополнительную отчетность и корректно уточнить данные", - добавил Мади Такиев.
19.12.2025, 11:37 99871
Halyk признан лучшим транзакционным банком Казахстана по версии издания Euromoney
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Halyk вновь получил престижную премию. В Лондоне на церемонии Transaction Banking Awards 2025, организованной международным авторитетным изданием Euromoney, Halyk впервые стал лучшим в категории Kazakhstan’s Best Transaction Bank 2025, сообщили в пресс-службе банка.
Transaction Banking Awards - специализированная международная премия, которая ежегодно присуждается ведущим финансовым институтам за достижения в области транзакционного и корпоративного банковского обслуживания, включая управление операциями, сервисы по расчетам и платежам, торговое финансирование, а также инновационные цифровые решения.
Признание от авторитетных экспертов демонстрирует лидерство Halyk в сфере транзакционного банкинга, отдавая должное его прорывным достижениям по ряду ключевых показателей.
Halyk уже неоднократно получал высокие оценки от Euromoney. В числе последних - премия, полученная в июле 2025 года на церемонии Euromoney Awards for Excellence 2025, где банк был признан лучшим в Казахстане. Эксперты отметили рекордные финансовые показатели, цифровую трансформацию и лидерство в области устойчивого развития.
Награда Euromoney наглядно демонстрирует позицию Halyk Bank как одного из сильнейших игроков рынка: в условиях, когда финансовая отрасль стремительно меняется, банк сохраняет неизменное лидерство и задает темп развития. Для нас принципиально важно, что авторитетное международное издание уже дважды на протяжении текущего года отмечает достижения Halyk. Эта оценка отражает способность банка эффективно работать в среде высокой конкуренции, глобальной экономической нестабильности, технологических трансформаций и быстрого внедрения решений на базе искусственного интеллекта. Мы последовательно укрепляем ключевые направления бизнеса и остаемся лидером банковского сектора Казахстана", - прокомментировала председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.
Euromoney - международное деловое издание, специализирующееся на глобальных финансовых рынках и банковском секторе. Журнал издается медиагруппой Euromoney Institutional Investor и публикует аналитику, исследования, экспертные комментарии и отраслевые рейтинги по ключевым направлениям мировой финансовой системы, включая транзакционный и корпоративный банкинг, торговое финансирование, рынки капитала, риски, цифровые инновации и устойчивое развитие. Euromoney широко известен своими ежегодными международными и региональными премиями, в том числе Awards for Excellence и Transaction Banking Awards.
Halyk - крупнейший банк Казахстана с совокупными активами более 20 трлн тенге. На долю банка приходится более 50% кредитования реального сектора экономики РК. У Halyk Bank одна из крупнейших клиентских баз, которая обслуживается через цифровые каналы и филиальную сеть из более чем 540 отделений по всей стране. Кроме того, Halyk Bank осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане. Halyk Bank имеет самые высокие кредитным рейтингам среди коммерческих банков без иностранного участия (на инвестиционном уровне: Moody’s - Baa1 / Fitch - BBB- / S&P - BBB-).
