Самозанятые вновь заявили о проблемах с оплатой отчислений

Самозанятые опасаются, что из-за невозможности своевременно перечислить платежи им могут быть начислены пени и даже штрафы

Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Самозанятые казахстанцы вновь заявили о проблемах с оплатой обязательных отчислений, передает корреспондент агентства.





В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились казахстанцы с жалобами на невозможность оплатить отчисления. По словам читателей, при попытке оплатить обязательные пенсионные взносы, ОПВР, социальные отчисления и медицинское страхование через банковские приложения платежи не проходят и спустя некоторое время возвращаются на счет отправителя. В причинах отмены платежа указывается следующее "Период в списочной части не совпадает с данными КГД".





Мне мозг "съели" из-за 28 тенге неоплаченных за машину. Причем со всех банков. А то, что я хочу честно свои налоги оплатить как самозанятый, игнорят. В прошлом месяце мне возврат налогов пришел 31 марта. Я тут же через 10 минут опять оплатила. Судя по всему, платеж прошел. Но в этом месяце та же история - от банка приходит возврат", - сообщила Аксана.





Также самозанятые опасаются, что из-за невозможности своевременно перечислить платежи им могут быть начислены пени и даже штрафы.





Второй месяц я работаю на режиме самозанятости и второй месяц подряд Я сталкиваюсь с проблемами отчислений платежей для самозанятых. Ряд экспертов в соцсетях заверяли, что вся техническая база для этого режима готова, но как мы видим уже наступил второй квартал и до сих пор люди сталкиваются с проблемой в отчислении платежей. Я пыталась отправлять платежи через различные банки, но везде безуспешно. Платежи возвращаются через пару дней. Сегодня уже 22-е число, а срок оплаты - до 25-го. Дальше что? Пеня?" - заявила Анастасия.





Журналист информационного агентства Kazakhstan Today обратился за комментарием в КГД.





Напомним, в начале марта в редакцию также обратились самозанятые казахстанцы с жалобами на невозможность оплатить обязательные отчисления. Тогда платежи тоже не проходили и возвращаются на счет отправителя.





Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today жалобы самозанятых казахстанцев на невозможность оплатить обязательные отчисления.





По его словам, если гражданин предпринимал реальные действия для уплаты обязательных платежей, однако не смог их выполнить по причинам, связанным с техническими сбоями банковских или государственных систем, применение штрафных санкций является незаконным.





Позже Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, отвечая на запрос Kazakhstan Today, прокомментировал жалобы самозанятых.





В ведомстве утверждали, что "данные технические проблемы были устранены до наступления срока уплаты социальных платежей за период февраль 2026 года".