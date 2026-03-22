Масштабную схему хищений раскрыли в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ Алматы завершил расследование в отношении руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР) и ТОО "Первое кредитное бюро". Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, сообщили в пресс-службе агентства.
В АФМ рассказали, что ЦРТР является единственным государственным оператором информации о доходах физлиц, используемой кредитными бюро и финансовыми организациями при оценке платежеспособности заемщиков. Доступ к данной информации имеет ключевое значение для функционирования рынка кредитования и не имеет альтернативных легальных источников.
Основными потребителями этих сведений являются Государственное кредитное бюро (ГКБ) и Первое кредитное бюро (ПКБ).
В 2020 году бывший президент ЦРТР Аргандыков Д.Р. заключил с гендиректором ПКБ Омаровым Р.Ж. незаконное соглашение, которое позволило последнему увеличить доходы на 5%. Если ГКБ от общего объема оказанных услуг получало 30% дохода, то ПКБ (вместо ранее действовавших 30%) на основании указанного соглашения начало получать до 35% прибыли. Следовательно, за счет этого соглашения доходность ЦРТР снижена с 70% до 65%", - пояснили в агентстве.
Дискриминационная пропорция распределения доходов в пользу ПКБ сохранилась и в начале 2025 года, после назначения на должность президента ЦРТР Сарбасова А.
В ходе следствия раскрыта схема, позволяющая ПКБ получать дополнительное конкурентное преимущество перед другими получателями услуг. В частности, Аргандыков в сговоре с Омаровым на каналы обмена информацией между ЦРТР и ПКБ установлен информационный сервис, позволяющий без задержек обрабатывать большое количество запросов. Вместе с тем на информационные каналы между ЦРТР и ГКБ внедрено вредоносное программное обеспечение, которое производило задержку обработки запросов", - говорится в информации.
В результате противоправных действий государству в лице ЦРТР причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге.
Кроме того, в июне прошлого года Аргандыков и Омаров изобличены в передаче очередного вознаграждения Сарбасову в размере 75 тыс. долларов США, которое было предназначено для сохранения условий ранее действовавшей схемы незаконного извлечения ПКБ прибыли.
Все указанные лица задержаны.
С санкции суда наложен арест на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги общей стоимостью более 1 млрд тенге", - добавили в ведомстве.
