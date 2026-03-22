Празднование Наурыз мейрамы началось в Казахстане
Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 21 марта 2026 года, в Казахстане начинается празднование Наурыз мейрамы - праздника весеннего обновления и начала нового года по восточному календарю.
В 2026 году празднование проходит в рамках масштабной декады "Наурызнама", которая длится 10 дней (с 14 по 23 марта). Каждый день этого периода посвящен определенной тематике: например, вчера отмечался День национального спорта, а сегодня - Ынтымақ күні (День единства), когда празднование достигает своего пика.
В городах и селах проходят массовые гуляния, устанавливаются юрты, проводятся концерты и соревнования по национальным видам спорта. На столах обязательно присутствует наурыз коже - ритуальный суп из семи ингредиентов, символизирующий достаток и плодородие.
В Астане в честь праздника запланировано более 200 мероприятий, главными точками притяжения станут территория EXPO и площадь у монумента "Қазақ елі". На выставке находится главная праздничная площадка с юртами, ярмарками и выступлениями артистов. Вечером, в 21.00, пройдет одно из самых ярких событий вечера - сотни дронов создадут световые фигуры в небе над площадью. Народные гуляния, концерты национальных коллективов и спортивные состязания проходят также на Центральной площади и городской набережной.
В Алматы основные события сосредоточены на площади Астана, площади Абая и пешеходных улицах. Там пройдут концерты известных исполнителей, а также будут установлены тематические юрты. А в метро, на станциях "Жибек Жолы", "Алмалы", "Сайран" и "Сарыарка", можно будет посетить фотовыставки.
20.03.2026, 20:48 121731
Развлекательная площадка вблизи кладбища Алматы: полиция выявила нарушения правил благоустройства Эксклюзив КТ
Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы природоохранная полиции после запроса информационного агентства Kazakhstan Today о деятельности развлекательной площадки Gorki.kz, расположенной в непосредственной близости от мест захоронения, выявила нарушения правил благоустройства, передает корреспондент агентства.
При рассмотрении обращения сотрудниками был осуществлен выезд по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, улица Мурат, 11Б. По указанному адресу были выявлены нарушения правил благоустройства территорий города Алматы. В отношении ответственного лица гражданина С. составлен административный протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов)", - заявили в управлении полиции Бостандыкского района.
Также, подчеркнули в ДП, была проведена профилактическая беседа об устранении выявленных нарушений и недопущении подобных правонарушений.
Напомним, в предгорной зоне Алматы компания Gorki.kz организовала массовые катания с возведением горок. Площадка при этом расположена в непосредственной близости от трех кладбищ, два из которых являются мусульманскими. По словам местных жителей, катания сопровождаются музыкой и салютами, что вызывает вопросы с точки зрения соблюдения этических норм и уважения к местам захоронения.
Кроме того, наблюдается значительное скопление автотранспорта и большое количество посетителей. Массовый заезд автомобилей и их длительное пребывание в предгорной зоне оказывают негативное влияние на окружающую среду, а выхлопные газы - на качество воздуха.
Позже в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, Алмасхан Сматлаев подтвердил наличие нарушений на указанном участке. По информации заместителя акима, территория площадью 18 гектаров находится в частной собственности, однако ее целевое назначение - сельскохозяйственные угодья. Организация массовых развлекательных мероприятий на землях данной категории является нарушением законодательства.
"Я знаю, о чем вы говорите. Частный предприниматель заключил договор с Gorki.kz и организовал там катания. Акиматом Бостандыкского района уже вынесено соответствующее решение, наложен административный штраф. До 10 февраля они должны закрыть объект", - заявил он.
Позже редакция агентства провела мониторинг исполнения поручений акимата города Алматы относительно деятельности развлекательной площадки Gorki.kz. Несмотря на то что установленный властями срок закрытия объекта (10 февраля) истек, площадка продолжает функционировать в штатном режиме, демонстрируя открытое пренебрежение к нормам земельного законодательства и официальным распоряжениям руководства города.
Визуальный осмотр подтверждает: горки стоят практически вплотную к кладбищу, разделенные лишь узким участком размытого поля. С верхних точек аттракционов открывается прямой вид на могилы, что противоречит рекомендациям ДУМК. Напомним, два из трех кладбищ, прилегающих к данному земельному участку, мусульманские.
Параллельно специалисты указывают на угрозу экосистеме предгорий. Согласно статье 396 Экологического кодекса РК, собственник обязан предотвращать деградацию земель. Использование пашни под квадроциклы и аттракционы ведет к загрязнению почвы ГСМ. В период оттепели стоки с территории Gorki.kz неизбежно попадают в подземные водные горизонты, питающие Алматы.
Особую тревогу вызывает эксплуатация воздушных шаров в черте города без соответствующих разрешений. Отсутствие у площадки авиационного статуса в сочетании со сложной розой ветров несет прямую угрозу жизни алматинцев. Подобные опасения подтверждаются прошлыми инцидентами: в частности, резонансное ЧП с возгоранием аэростата близ Капчагая привело к тяжелым травмам пассажиров и лишь чудом обошлось без жертв. Игнорирование правил безопасности на случайных участках превращает развлекательный аттракцион в объект повышенной опасности.
Также ранее агентство направило запрос в акимат, в котором просило разъяснить, согласовывалось ли размещение и функционирование развлекательного объекта компании Gorki.kz на указанной территории с акиматом города Алматы и профильными государственными органами. Также Kazakhstan Today просило пояснить, учитывалось ли при выдаче разрешительных документов расположение объекта вблизи кладбищ, соответствуют ли проводимые мероприятия требованиям этики и общественной морали и проводилась ли оценка воздействия деятельности объекта на общественный порядок, транспортную нагрузку и соблюдение санитарных и экологических норм.
В ответ на запрос управление по чрезвычайным ситуациям Бостандыкского района ДЧС мегаполиса заявило, что "полномочиями территориальных органов по чрезвычайным ситуациям не предусмотрена выдача разрешения, заключение, утверждение, предоставление каких-либо заключений в области пожарной безопасности".
20.03.2026, 20:13 123546
В Алматы сносят незаконное кафе
Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проводится снос незаконной летней террасы кафе на улице Розыбакиева, 166, сообщили в управлении градостроительного контроля города.
Как уточнили в управлении, в ходе внеплановой проверки специалисты выявили факт строительства пристроек к нежилому помещению с фасадной части без разрешительной документации. Кроме того, объекты эксплуатировались без акта ввода в эксплуатацию.
По мере вынесения акта о результатах проверки собственником начат добровольный снос незаконного объекта. На сегодня одна из пристроек полностью снесена, собственник уже приступил к демонтажу второй", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого года против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
20.03.2026, 19:20 124961
Ушел из жизни легендарный актер Чак Норрис
Гонолулу. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Американский киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис скончался утром 19 марта. Ему было 86 лет, сообщает РБК.
Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой", - написала семья на странице актера.
Издание отмечает, что накануне, 19 марта, Норрис был госпитализирован на Гавайях.
86-летний Норрис в среду тренировался на острове, разговаривал по телефону с другом, был в хорошем расположении духа и даже шутил, однако вскоре ему потребовалась немедленная медицинская помощь", - пишет издание со ссылкой на портал TMZ.
20.03.2026, 16:52 133501
Просроченные газовые баллоны могли стать причиной трагедии в Щучинске
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в кулуарах правительства назвал возможную причину взрыва газового баллона в кафе Щучинска, в результате которого погибли люди.
Канат Бозумбаев рассказал, что в настоящее время продолжается расследование причин взрыва в кафе Щучинска, которое произошло в феврале нынешнего года и унесло жизни 11 человек.
К сожалению, когда газовым баллонам 30-50 лет и они в последний раз поверку проходили 10-20 лет назад, но многие эксплуатируют такие старые баллоны. Потом, занеся баллоны с холода в тепло, газ резко расширяется, и если не стравить давление,то может произойти взрыв. Я вижу нарушение техники безопасности - использование баллонов с истекшим сроком эксплуатации", - сказал спикер.
Бозумбаев отметил, что в Казахстане у значительной части газовых баллонов истек срок эксплуатации, при этом в стране отсутствует собственное производство такой продукции. В связи с этим премьер-министр поручил Министерству промышленности и строительства совместно с "Казахстан Инжиниринг" в срочном порядке наладить выпуск баллонов для сжиженного газа.
Как сообщалось ранее, взрыв с последующим возгоранием произошел 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 были госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли на месте. Спасены 10 человек. Позже в больнице скончались еще четверо пострадавших.
20.03.2026, 16:03 135126
Картельный сговор в дорожной отрасли выявили в области Жетісу и Алматы
Компании координировали свои действия при участии в торгах, влияя на формирование ценовых предложений
Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд подтвердил картельный сговор между подрядчиками дорожных работ в Жетісу и Алматы: компании координировали свои действия на госзакупках, влияя на цены, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции.
Департаменты по защите и развитию конкуренции по области Жетісу и городу Алматы завершили совместное расследование в сфере государственных закупок по ремонту автомобильных дорог. В ходе проверки выявлены признаки картельного сговора: установлено, что ТОО "РСУ-1" и ТОО "АБЗ Карьер ДРСУ" координировали свои действия при участии в торгах, влияя на формирование ценовых предложений.
Согласно положениям Предпринимательского кодекса, подобные горизонтальные соглашения, направленные на искажение результатов торгов и поддержание цен, запрещены и признаются картелем.
Компании попытались оспорить результаты расследования в суде. Суд первой инстанции признал заключение антимонопольного органа незаконным, однако апелляционная инстанция отменила это решение. В итоге факт картельного сговора был подтвержден, а действия антимонопольного органа признаны законными. Решение вступило в законную силу.
Материалы дела направлены в департамент экономических расследований по области Жетісу для оценки наличия признаков уголовного правонарушения. В случае их отсутствия будут применены меры антимонопольного реагирования, включая предписания, конфискацию монопольного дохода и привлечение к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что нарушения на десятки миллиардов тенге в строительстве дорог выявили в Казахстане.
20.03.2026, 13:21 139766
В Атырауской области чиновника уволили из-за участия в азартных играх
Экс-чиновника привлекли к ответственности
Атырау. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области сотрудника департамента экологии уволили из-за участия в азартных играх, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Специализированная природоохранная прокуратура Атырауской области привлекла сотрудника департамента экологии к ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства. Данный госслужащий, несмотря на установленный законом запрет, участвовал в азартных играх. На основании акта надзора он уволен по отрицательным мотивам", - заявили в пресс-службе
Также за нарушения законодательства по статье 498 КоАП (Отказ, непредставление, несвоевременное представление, сокрытие, приписки и другие искажения данных правовой статистики и специальных учетов) к административной ответственности привлечены заместитель руководителя департамента и 7 главных специалистов отдела экологического контроля.
Напомним, что в 2024 году в Казахстане приняли нормы, прямо запрещающие государственным служащим участвовать в азартных играх и пари, включая ставки в букмекерских конторах. Запрет распространяется также на военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных органов, руководителей бюджетных организаций. В прошлом году в СКО несколько чиновников лишились должности за участие в азартных играх. В Актюбинской области директоров двух спортивных школ осудили за растраченные в букмекерских конторах бюджетные деньги.
19.03.2026, 17:06 224076
Нехватка школ в густонаселенных районах: в Минпросвещения рассказали, как будут решать проблему
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проблему нехватки школ в густонаселенных районах планируют решать через новые требования к застройке и реализацию нацпроекта "Комфортная школа". Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр просвещения Жайык Шарабасов.
В рамках нового Строительного кодекса предусмотрено обязательное требование: при детальной планировке территории в обязательном порядке предусмотрено резервирование земельных участков под строительство школ. Во-вторых, в рамках национального проекта "Комфортная школа" мы значительный упор сделали на строительство школ именно там, где основной дефицит будет ученических мест. Это у нас Астана и Алматы и Туркестанская область", - рассказал Жайык Шарабасов.
По словам спикера, в Астане за последние 3 года было построено 44 школы. В столице полностью решена проблема трехсменных школ и снижена наполняемость в перегруженных школах. Акиматом также зарезервировано 137 земельных участков для строительства школ до 2035 года.
Проблема дефицита ученических мест в Казахстане остается системной и на протяжении последних лет затрагивает как крупные города, так и регионы. В стране фиксируется нехватка сотен тысяч школьных мест, а значительная часть учебных заведений работает в две смены, при этом сохраняются и школы с трехсменным обучением. Ранее сообщалось, что в школах страны не хватает более 288 тысяч ученических мест.
По словам депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова, переполненность школ приводит к высокой нагрузке на инфраструктуру: в классах нередко обучаются по 30-40 учеников, а рост числа школьников усиливает давление на действующую сеть образовательных учреждений. В отдельных регионах и городах сохраняется практика трехсменного обучения, что напрямую связано с дефицитом мест и неравномерной застройкой.
19.03.2026, 15:28 167976
Миллионы на ставках: чиновников Экибастуза уличили в азартных играх
К дисциплинарной ответственности привлечен ответственный руководитель аппарата акима города
Экибастуз. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе работников акимата уличили в азартных играх, сообщили в прокуратуре Павлодарской области.
Как сообщили в ведомстве, несмотря на законодательный запрет, должностные лица имели активные счета в букмекерских конторах.
К примеру, по личному счету заведующего сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог оборот составил 6,8 млн тенге.
Аналогичные нарушения выявлены у акима сельского округа, заместителя руководителя отдела жилищной инспекции, а также у семи работников структурных подразделений акимата города.
По результатам служебного расследования материалы по всем фактам нарушений направлены в совет по этике департамента по делам государственной службы по Павлодарской области. За слабый контроль по соблюдению этических норм и правил поведения со стороны государственных служащих к дисциплинарной ответственности привлечен ответственный руководитель аппарата акима города", - рассказали в прокуратуре.
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?