Празднование Наурыз мейрамы началось в Казахстане

Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 21 марта 2026 года, в Казахстане начинается празднование Наурыз мейрамы - праздника весеннего обновления и начала нового года по восточному календарю.





В 2026 году празднование проходит в рамках масштабной декады "Наурызнама", которая длится 10 дней (с 14 по 23 марта). Каждый день этого периода посвящен определенной тематике: например, вчера отмечался День национального спорта, а сегодня - Ынтымақ күні (День единства), когда празднование достигает своего пика.





В городах и селах проходят массовые гуляния, устанавливаются юрты, проводятся концерты и соревнования по национальным видам спорта. На столах обязательно присутствует наурыз коже - ритуальный суп из семи ингредиентов, символизирующий достаток и плодородие.





В Астане в честь праздника запланировано более 200 мероприятий, главными точками притяжения станут территория EXPO и площадь у монумента "Қазақ елі". На выставке находится главная праздничная площадка с юртами, ярмарками и выступлениями артистов. Вечером, в 21.00, пройдет одно из самых ярких событий вечера - сотни дронов создадут световые фигуры в небе над площадью. Народные гуляния, концерты национальных коллективов и спортивные состязания проходят также на Центральной площади и городской набережной.





В Алматы основные события сосредоточены на площади Астана, площади Абая и пешеходных улицах. Там пройдут концерты известных исполнителей, а также будут установлены тематические юрты. А в метро, на станциях "Жибек Жолы", "Алмалы", "Сайран" и "Сарыарка", можно будет посетить фотовыставки.