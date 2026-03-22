Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Фото: МИД РК

Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Инициативу президента Касым-Жомарта Токаева о создании водной организации - Инициативу президента Касым-Жомарта Токаева о создании водной организации представил на мероприятии, посвященном Всемирному дню воды 2026 года на тему "Вода и гендерное равенство", постоянный представитель Республики Казахстан при ООН Кайрат Умаров.





В своем выступлении он подчеркнул, что вода является основой общественного здоровья, продовольственной безопасности и устойчивого развития, а обеспечение равного доступа к водным ресурсам напрямую связано с вопросами справедливости и инклюзивности.





По его словам, наиболее остро ощущают последствия нехватки воды женщины и девочки во многих странах, при этом их участие в процессах управления водными ресурсами остается недостаточным.





Казахстанская сторона отметила нарастающее давление на глобальные водные ресурсы вследствие изменения климата, деградации экосистем, неустойчивого потребления и нарушений гидрологического цикла. Было подчеркнуто, что в условиях сохраняющегося дефицита доступа к безопасной питьевой воде и санитарии особенно важны укрепление международного сотрудничества и совершенствование глобального управления в водной сфере", - сообщает МИД РК.





Умаров ознакомил участников мероприятия с инициативой президента Токаева о создании под эгидой ООН специализированной международной водной организации в рамках процесса реформы ООН-80.





Данная инициатива направлена на повышение институциональной эффективности, сокращение дублирования функций и придание водной повестке должного политического значения", - говорится в информации.





Первые международные консультации по данному вопросу пройдут в апреле текущего года в Астане на полях регионального экологического саммита. Казахстан призвал государства - члены ООН и партнеров к активному участию в дальнейшем диалоге по водной повестке.