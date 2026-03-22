21.03.2026, 12:00
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Фото: Акорда
Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с великим праздником Наурыз мейрамы.
Наурыз - это время духовного очищения и обновления. Понятие чистоты имеет всеобъемлющий смысл. Прежде всего она означает чистоту помыслов, чистоту сознания и намерений. Два года назад мы запустили общенациональную акцию "Таза Қазақстан". Этот масштабный проект получил широкую всенародную поддержку, особенно среди молодежи. Осознанность и чистота помыслов наших граждан подтверждаются реальными делами. Такие черты, как аккуратность, пунктуальность и самодисциплина становятся неотъемлемыми качествами нашей нации", - заявил президент.
Напомним, глава государства находится с рабочим визитом в Туркестанской области. После выступления перед общественностью города он вручил государственные награды ряду граждан, внесших вклад в развитие Казахстана, и сообщил, что в скором времени орден Ходжи Ахмеда Яссауи включат в перечень государственных наград. Кроме того, Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи и принял участие в народных гуляниях по случаю празднования Наурыза.
Напомним, в Казахстане празднуют Наурыз мейрамы. Сегодня - Ынтымақ күні (День единства), когда празднование достигает своего пика.
21.03.2026, 16:00
Масштабную схему хищений раскрыли в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ Алматы завершил расследование в отношении руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР) и ТОО "Первое кредитное бюро". Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, сообщили в пресс-службе агентства.
В АФМ рассказали, что ЦРТР является единственным государственным оператором информации о доходах физлиц, используемой кредитными бюро и финансовыми организациями при оценке платежеспособности заемщиков. Доступ к данной информации имеет ключевое значение для функционирования рынка кредитования и не имеет альтернативных легальных источников.
Основными потребителями этих сведений являются Государственное кредитное бюро (ГКБ) и Первое кредитное бюро (ПКБ).
В 2020 году бывший президент ЦРТР Аргандыков Д.Р. заключил с гендиректором ПКБ Омаровым Р.Ж. незаконное соглашение, которое позволило последнему увеличить доходы на 5%. Если ГКБ от общего объема оказанных услуг получало 30% дохода, то ПКБ (вместо ранее действовавших 30%) на основании указанного соглашения начало получать до 35% прибыли. Следовательно, за счет этого соглашения доходность ЦРТР снижена с 70% до 65%", - пояснили в агентстве.
Дискриминационная пропорция распределения доходов в пользу ПКБ сохранилась и в начале 2025 года, после назначения на должность президента ЦРТР Сарбасова А.
В ходе следствия раскрыта схема, позволяющая ПКБ получать дополнительное конкурентное преимущество перед другими получателями услуг. В частности, Аргандыков в сговоре с Омаровым на каналы обмена информацией между ЦРТР и ПКБ установлен информационный сервис, позволяющий без задержек обрабатывать большое количество запросов. Вместе с тем на информационные каналы между ЦРТР и ГКБ внедрено вредоносное программное обеспечение, которое производило задержку обработки запросов", - говорится в информации.
В результате противоправных действий государству в лице ЦРТР причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге.
Кроме того, в июне прошлого года Аргандыков и Омаров изобличены в передаче очередного вознаграждения Сарбасову в размере 75 тыс. долларов США, которое было предназначено для сохранения условий ранее действовавшей схемы незаконного извлечения ПКБ прибыли.
Все указанные лица задержаны.
С санкции суда наложен арест на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги общей стоимостью более 1 млрд тенге", - добавили в ведомстве.
Ранее в Кокшетау выявили хищение 160 млн тенге бюджетных средств, выделенных на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства.
21.03.2026, 09:05
МИД: Казахстан представил в ООН инициативу по созданию водной организации
Фото: МИД РК
Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Инициативу президента Касым-Жомарта Токаева о создании водной организации представил на мероприятии, посвященном Всемирному дню воды 2026 года на тему "Вода и гендерное равенство", постоянный представитель Республики Казахстан при ООН Кайрат Умаров.
В своем выступлении он подчеркнул, что вода является основой общественного здоровья, продовольственной безопасности и устойчивого развития, а обеспечение равного доступа к водным ресурсам напрямую связано с вопросами справедливости и инклюзивности.
По его словам, наиболее остро ощущают последствия нехватки воды женщины и девочки во многих странах, при этом их участие в процессах управления водными ресурсами остается недостаточным.
Казахстанская сторона отметила нарастающее давление на глобальные водные ресурсы вследствие изменения климата, деградации экосистем, неустойчивого потребления и нарушений гидрологического цикла. Было подчеркнуто, что в условиях сохраняющегося дефицита доступа к безопасной питьевой воде и санитарии особенно важны укрепление международного сотрудничества и совершенствование глобального управления в водной сфере", - сообщает МИД РК.
Умаров ознакомил участников мероприятия с инициативой президента Токаева о создании под эгидой ООН специализированной международной водной организации в рамках процесса реформы ООН-80.
Данная инициатива направлена на повышение институциональной эффективности, сокращение дублирования функций и придание водной повестке должного политического значения", - говорится в информации.
Первые международные консультации по данному вопросу пройдут в апреле текущего года в Астане на полях регионального экологического саммита. Казахстан призвал государства - члены ООН и партнеров к активному участию в дальнейшем диалоге по водной повестке.
20.03.2026, 20:09
Главы государств поздравили Токаева с праздником Ораза айт
Фото: akorda.kz
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт, сообщает Акорда.
Свои поздравления главе Казахстана направили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, хранитель двух святынь - король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ Мансур бен Заид Аль Нахаян, король Иордании Абдалла II, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, председатель президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи, а также раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммед Аль-Малик и другие официальные лица.
Ранее президент поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт.
20.03.2026, 18:07
Президент России посетит Казахстан с госвизитом
Фото: Акорда
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Акорда.
В ходе беседы Владимир Путин поздравил главу государства с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Республики Казахстан. Президенты обсудили повестку двусторонних отношений. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важное значение запланированного на конец мая государственного визита президента России в Казахстан для укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.
Владимир Путин согласился с такой оценкой предстоящих переговоров в Астане и отметил поступательный характер двустороннего сотрудничества во всех стратегически важных отраслях.
20.03.2026, 15:21
Совместное заседание палат парламента пройдет 27 марта
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе мажилиса.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 27 марта 2026 года в 10.00 в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
20.03.2026, 14:50
Назначен новый глава управляющей компании СЭЗ "Актобе"
Фото: gov.kz
Актобе. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Бакытбек Есенгулов назначен председателем правления акционерного общества "Управляющая компания СЭЗ "Актобе", сообщает пресс-служба акимата Актюбинской области.
Его профессиональные компетенции и опыт в инвестиционной сфере обеспечат эффективное управление компанией. Перед руководством СЭЗ "Актобе" поставлена стратегическая задача - привлечение значимых для региона инвестиционных проектов", - отметил заместитель акима Актюбинской области Абзал Абдикаримов.
По данным акимата, ранее он занимал должность регионального директора АО "Kazakh Invest". Обладает значительным опытом в сфере финансов, инвестиционной деятельности и корпоративного управления, а также имеет опыт работы на государственной службе.
Ранее был назначен новый зампредседателя Нацбанка.
20.03.2026, 09:12
Президент поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Фото: Depositphotos
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, сообщила пресс-служба Акорды.
Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником Ораза айт! Это особый и священный праздник для всех мусульман, который олицетворяет духовное очищение и просветление, взаимное уважение и солидарность, скромность и умеренность, милосердие и добропорядочность. Соблюдая тридцатидневный пост, верующие находятся в гармонии с собой и миром, укрепляют стойкость духа, делят радость бытия с окружающими, протягивают руку помощи нуждающимся", - сказал президент.
Он отметил, что эти принципы отражают подлинную суть ислама, служат утверждению высоких нравственных ценностей и гуманистических идеалов, на которых зиждется наше общество.
Весьма символично, что в этом году Ораза айт совпал с Наурызом, знаменуя новый исторический этап в развитии нашей страны. Народ Казахстана принял новую Конституцию и сделал решительный выбор в пользу светлого будущего, справедливости, прогресса. И этот поистине созидательный акт народной воли станет новой точкой отсчета в летописи нашего независимого государства. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть процветает наша Родина - Республика Казахстан! Ораза айт қабыл болсын!" - сказал Токаев.
Ораза айт - день разговения, который наступает сразу после окончания Рамазана. Утром в день разговения во всех мечетях Казахстана проходит праздничная проповедь - хутба. После нее верующие собираются за большим дастарханом, поздравляют друг друга и просят прощения у близких. В этот день также принято помогать нуждающимся.
Напомним, казахстанцев ждут длинные выходные в честь празднования Наурыз мейрамы. При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда). При шестидневной рабочей неделе - четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник).
19.03.2026, 19:39
В Казахстане десять ТЭЦ остаются в критической "красной зоне"
Фото: Depositphotos
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел специальное совещание, посвященное подготовке критически важных теплоэлектроцентралей к следующему отопительному сезону, сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам главы министерства, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме.
Благодаря программе "Тариф в обмен на инвестиции" в 2025 году удалось снизить общий уровень износа ТЭЦ по стране с 61% до 59%. Три ТЭЦ переведены в "зеленую зону", а девять - выведены из "красной зоны". Однако ситуация требует дальнейших жестких мер: на сегодня из 37 казахстанских ТЭЦ 10 объектов по-прежнему находятся в "зеленой зоне", 17 - в "желтой", и 10 станций остаются в критической "красной зоне", - проинформировали в ведомстве.
В перечень проблемных объектов, требующих экстренного внимания, вошли ТЭЦ в городах: Семей, Темиртау ГРЭС-1, Петропавловск, Актау ТЭЦ-2, Павлодар ТЭЦ-2, Степногорск, Уральск, Кызылорда, Аркалык и Тараз.
В Минэнерго отметили, для стабилизации ситуации на этих станциях утверждены масштабные планы ремонтной кампании. В целом по проблемным объектам запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. Уже начат ремонт двух энергоблоков, пяти котлов и двух турбин. Завершен ремонт одной турбины.
В частности, на ТЭЦ в "красной зоне" также проводятся работы по обновлению оборудования. На Степногорской ТЭЦ в рамках ремонтной кампании планируется обновление 2 котлоагрегатов и 2 турбоагрегатов, а на Петропавловской ТЭЦ-2 предусмотрен ремонт 5 котлоагрегатов и 1 турбоагрегата. В Павлодаре на ТЭЦ-2 запланированы работы на 2 котлах и 2 турбоагрегатах, в то время как на ТЭЦ-2 МАЭК в Актау отремонтируют 2 котлоагрегата и 2 турбоагрегата. На ТЭЦ-4 в Таразе будет обновлен 1 котлоагрегат, а на ГРЭС-1 в Темиртау подготовят 1 котлоагрегат и 1 турбоагрегат.
Ерлан Аккенженов обратил внимание на ограниченность финансирования коммунальных объектов и сохраняющиеся риски аварийности даже после обновления оборудования. Это требует перехода от краткосрочного планирования к системной работе и усиления надзора за подрядчиками.
Мы не имеем права входить в следующий отопительный сезон с таким же багажом проблем. Вывод этих десяти станций из "красной зоны" - абсолютный приоритет текущей ремонтной кампании. Требую от акиматов и собственников станций не формальных отписок, а реальных, пошаговых планов технического оздоровления объектов. Все выявленные риски должны решаться оперативно и на местах", - заявил министр энергетики.
По итогам совещания поручено: акиматам регионов до конца месяца утвердить детальные планы вывода ТЭЦ из "красной зоны" с указанием технических мер; АО "KEGOC" - обеспечить строгий системный мониторинг выполнения графиков ремонтов; Комитету государственного энергонадзора - установить еженедельный контроль за работами на десяти проблемных ТЭЦ и деятельностью подрядчиков.
Ранее сообщалось, что строительство ТЭЦ-2 в Алматы завершат в этом году.
Напомним, в Казахстане сохраняется значительный дефицит электроэнергии.
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?