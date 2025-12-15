14.12.2025, 11:00 6641
Казахстанцы выиграли три золотые медали на ЧМ по боксу в Дубае
Фото: kfb.kz
Дубаи. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Боксеры сборной Казахстана завоевали три золотые медали на чемпионате мира по версии Международной ассоциации бокса, который прошел в Дубае, сообщает "Хабар 24".
Победителями мирового первенства стали Сакен Бибосынов, Оразбек Асылкулов и Абылайхан Жусупов. Серебряную награду в копилку команды принес Сабыржан Аккалыков", - информирует телеканал.
Отмечается, что сборная Казахстана завершила турнир в Дубае на втором общекомандном месте.
Это важный и значимый результат для всего казахстанского спорта. Казахстанские боксеры подтвердили высокий класс казахстанской школы бокса. Это огромная победа, с которой мы всех поздравляем", - говорится в сообщении.
Ранее сборная Казахстана выиграла командный зачет чемпионата мира по боксу.
05.12.2025, 09:10 103281
Геннадий Головкин включен в Международный зал славы бокса
Фото: Турар Казангапов, НОК РК
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Геннадий Головкин официально включен в Международный зал славы бокса (International Boxing Hall of Fame). Он стал первым в истории представителем Казахстана, удостоенным этого статуса, сообщает НОК РК.
Его включение в Международный зал славы - это не просто награда за успехи, а признание спортсмена, который оставил глубокий след в истории мирового бокса и продолжает влиять на развитие спорта уже за пределами ринга. Имя Геннадия Головкина теперь официально стоит рядом с именами тех, кто формировал мировую историю бокса, получив статус легенды. В разные годы в Международный зал славы бокса включили Мухаммеда Али, Майка Тайсона, Флойда Мейвезера, Мэнни Пакьяо", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что любительская карьера Геннадия Головкина входит в число самых успешных в средней весовой категории.
Он провел 350 поединков, одержав 345 побед. На протяжении многих лет он являлся лидером сборной Казахстана. После перехода в профессионалы Геннадий Головкин стал одним из наиболее доминирующих чемпионов среднего веса XXI века. В его активе 45 боев, в которых он одержал 37 побед нокаутом и долгое время был лидером мирового рейтинга P4P (pound-for-pound). На протяжении профи-карьеры он владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO и престижного пояса журнала The Ring", - сообщили в НОК.
После подписания контракта с HBO Геннадий Головкин быстро стал главной звездой премиум-канала. Его бои регулярно собирали внимание зрителей, а нокаутирующий стиль и доминирование в среднем весе сделали его востребованным спортсменом на мировой арене и укрепили статус глобальной величины бокса.
Его серия из 23 побед нокаутом подряд на протяжении девяти лет стала самой длинной в истории дивизиона. При этом Головкин провел 21 успешную защиту титулов среднего веса, что стало рекордным показателем. Его процент досрочных побед, превышающий 90 процентов, был зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса как один из самых высоких среди чемпионов мира, что также делает его одним из величайших боксеров современности.
Сегодня Геннадий Головкин представляет страну уже на другом уровне - управленческом. Он возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана и федерацию World Boxing, став первым казахстанцем, кто стал президентом международной спортивной организации.
25.11.2025, 17:25 153066
Токаев наградил Головкина за выдающиеся заслуги перед отечественным спортом
Глава государства дал высокую оценку работе известного спортсмена
Фото: Акорда
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной федерации World Boxing орденом "Барыс" I степени за выдающиеся заслуги перед отечественным спортом, сообщает Акорда.
Вы действительно внесли огромную лепту в развитие мирового спорта, достойно представляли казахскую школу бокса с его богатейшими традициями и, конечно же, способствовали признанию Казахстана в качестве боксерской спортивной державы. Ваш путь ознаменован многочисленными блестящими победами. Это история силы духа, стойкости, дисциплины, которая вдохновляет миллионы молодых людей не только в Казахстане, но и далеко за пределами нашей страны. Без всяких сомнений, Ваше имя вписано в историю мирового бокса", - заявил резидент.
Также глава государства дал высокую оценку работе известного спортсмена на посту президента Национального олимпийского комитета.
Отдельных слов заслуживают Ваши управленческие успехи. В знак признания Ваших спортивных заслуг мною была предложена Ваша кандидатура на пост президента Национального олимпийского комитета. Мы признательны за большую работу, которую Вы проделали в течение небольшого отрезка времени, работая с национальными федерациями во всех видах спорта. Вам удалось наладить успешное сотрудничество с Международным олимпийским комитетом", - отметил лидер Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Геннадию Головкину предстоит решить большие задачи на посту руководителя World Boxing.
Сейчас наступил новый этап в Вашей деятельности, в спортивной работе. Вы избраны президентом World Boxing - это новая международная федерация бокса. Работа только начинается, там ее очень много. Надо отметить, что представитель Казахстана впервые возглавляет глобальную спортивную структуру. Уверен, Ваше профессиональное видение позволит вывести организацию на новый уровень, откроет новые горизонты для развития бокса" - добавил он.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность президента Международной федерации World Boxing.
21.11.2025, 20:49 179521
Головкин возглавит Международную федерацию бокса
Фото: instagram/gggboxing
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Международная федерация World Boxing опубликовала итоговый список кандидатов, допущенных к участию в выборах на предстоящем конгрессе организации, сообщает НОК РК.
Голосование состоится в рамках заседания конгресса 23 ноября в Риме.
Все представленные кандидаты прошли процедуру проверки на соответствие квалификационным требованиям, проведенную независимой комиссией по оценке. Комиссия состоит из трех независимых международных экспертов и осуществляет свою деятельность при поддержке организации Sport Resolutions.
Уполномоченный орган рассмотрел заявки всех лиц, выдвинувших свои кандидатуры в октябре 2025 года, и допустил к участию в выборах претендентов, получивших одобрение комиссии. На пост президента выдвинут единственный кандидат - Геннадий Головкин.
В соответствии с уставом World Boxing, если на руководящую должность претендует только один кандидат, конгресс утверждает его кандидатуру на безальтернативной основе (единогласным решением).
Помимо избрания президента, в повестку дня включены выборы вице-президента и двух членов исполнительного комитета.
09.11.2025, 12:11 255666
Елена Рыбакина стала первой теннисисткой из Азии, выигравшей итоговый турнир WTA
Фото: ktf.kz
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира Арина Соболенко на итоговом турнире WTA, который завершился вчера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Казахстанская федерация тенниса.
Таким образом, казахстанская спортсменка стала первой теннисисткой из Азии, покорившей итоговый турнир WTA.
В решающем матче за трофей Елена Рыбакина обыграла четырехкратную чемпионку турниров "Большого шлема" Арины Соболенко (Беларусь) со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Таким образом, за победу на турнире Елена записала 1500 рейтинговых очков и получила максимальную сумму, рекордную в истории женского тенниса - 5,235 миллиона долларов США, и уже в понедельник 10 ноября в обновленном женском мировом рейтинге она поднимется на пятое место", - сообщили в федерации.
С блестящей победой теннисистку поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Вы показали мастерство высочайшего класса и несгибаемую волю к победе на престижном турнире, который, по сути, подводит итоги теннисного года. Выражаю вам искреннюю благодарность и сердечно поздравляю с этим великолепным достижением, которое останется в истории казахстанского и мирового тенниса", - отметил глава государства.
Президент подписал указ о награждении спортсменки орденом "Барыс" III степени.
Желаю вам благополучия, крепкого здоровья и новых спортивных достижений во благо Республики Казахстан!" - говорится в поздравлении Токаева.
В мае Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 500 во Франции, а в октябре - в Китае. В августе казахстанская теннисистка обыграла первую ракетку мира - белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинциннати.
08.11.2025, 19:12 260526
Казахстан занял первое место на чемпионате мира по джиу-джитсу
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан занял первое место в общем командном зачете на чемпионате мира по джиу-джитсу, проходящем в столице Таиланда Бангкоке, сообщили в Министерстве туризма и спорта Казахстана.
Сборная Казахстана, завоевав 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых медалей, заняла первое место в общем командном зачете среди мужчин и женщин.
Чемпионы Казахстана:
Талант Токтыбаев (контакт, 85 кг), Акбар Елубайулы (контакт, +94 кг), Акжунис Утебаева (контакт, 57 кг), Максат Толенди (ноу-ги, 85 кг), Максат Муратулы (ноу-ги, 56 кг), Атакельди Есетов (ноу-ги, 62 кг), Аслан Канатбек (хиф-контакт, 62 кг), Әбу-Бакир Жанибек (хиф-контакт, 69 кг), Жибек Кулымбетова (неваза, 48 кг), Шерхан Жаксылык (хиф-контакт, 85 кг), Бекзат Баймуратов (хиф-контакт, 77 кг).
Общий зачет (взрослые):
1. Казахстан - 11 золото, 16 серебра, 13 бронзы;
2. Команда нейтральных атлетов - 10 золота, 7 серебра, 17 бронзы;
3. Вьетнам - 8 золота, 7 серебра, 10 бронзы;
4. Германия - 7 золота, 3 серебра, 4 бронзы;
5. Бразилия - 6 золота, 7 серебра, 4 бронзы
В ведомстве добавили, что чемпионат продлится до 14 ноября. В ближайшие дни состоятся поединки среди спортсменов категорий U16, U18 и U21. В соревнованиях среди взрослых приняли участие около 1100 спортсменов из 59 стран.
Ранее сборная Казахстана заняла третье место на юношеских Азиатских играх в Манаме.
01.11.2025, 16:43 302591
Какое место заняла сборная Казахстана на юношеских Азиатских играх в Манаме
Фото: НОК
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстан завершила выступление на третьих юношеских Азиатских играх, которые проходили с 22 по 31 октября в Манаме (Бахрейн) Казахстанские спортсмены завоевали 93 медали, сообщает НОК РК.
По итогам соревнований наша команда заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав 93 медали. В активе наших спортсменов 24 золотых, 29 серебряных и 40 бронзовых наград", - отметили в НОК.
Первым стал Китай со 147 медалями (63 золота, 49 серебра и 35 бронз). Узбекистан расположился на второй строчке, завоевав 81 награду (37 золота, 16 серебра, 28 бронз).
Казахстанские спортсмены выступили в более чем двадцати видах спорта. При этом отметились не только призовыми местами, но и рекордами.
Тяжелоатлет Алихан Аскербай обновил сразу несколько высших достижений. В "рывке" и "толчке" он установил юношеские рекорды мира, Азии и юношеской Азиады.
Легкоатлет Максим Сажнев, пловец Александр Румынский и штангист Нуржан Жумабай побили рекорды ЮАИ.
Больше всего золотых наград (пять) казахстанцы завоевали в боксе. Дзюдоисты принесли стране четыре золота, а штангисты - три.
Сборная Казахстана побила рекорд по количеству завоеванных наград. На юношеской Азиаде-2009 в Сингапуре у страны было 14 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовых наград (восьмое место в медальном зачете).
На ЮАИ-2013 в Нанкине (Китай) наши атлеты взяли 13 медалей: одно золото, четыре серебра и восемь бронз (13-е место).
29.10.2025, 17:37 317911
Токаев посетил открытый Кубок президента по настольному теннису
Фото: Акорда
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил открытый Кубок президента по настольному теннису, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, Касым-Жомарт Токаев посетил шоу-матч с участием мировых звезд настольного тенниса - одно из главных событий Кубка президента.
Также глава государства провел беседу со звездами и легендами мирового настольного тенниса, в числе которых были чемпион Олимпийских игр Сюй Синь, чемпион мира и призер Олимпийских игр Шлагер Вернер, чемпионы мира Фан Бо и Чу Се Хёк.
Турнир, проводимый впервые, собрал более 300 участников из 14 стран мира, включая игроков из топ-100 мирового рейтинга ITTF и сильнейших спортсменов Казахстана", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году Токаев посетил финал чемпионата Азии по настольному теннису.
26.10.2025, 19:26 335516
Казахстан завоевал семь золотых медалей на юношеской Азиаде в Бахрейне
Фото: НОК
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по велоспорту на шоссе принесла стране первую золотую медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
Весомый вклад в этот успех внес Данил Третьяков, которому предстоит еще дважды выйти на старт в рамках ЮАИ", - говорится в сообщении.
По словам спортсмена, это первый выезд на международный старт. И золото стало первым успехом подобного уровня.
Дальше предстоит индивидуальная гонка 27 октября.
29-го числа состоится групповая гонка на 100 километров. Тоже будем бороться за награды", - сообщил Третьяков.
Золото Казахстану принесли также представитель команды Казахстана по таеквондо Евгений Васенкин, представительница команды Казахстана по муай-тай Альбина Жуминова, и представительница сборной Казахстана по ММА Амелина Бакиева.
Васенкин стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов. В финальном поединке он уверенно выиграл у Асадбека Самандарова (Узбекистан) - 2:0.
Жуминова одержала уверенную победу в весовой категории до 51 килограмма (16-17 лет), выиграв у Срейпен Ом (Камбоджа) - 30:27.
Бакиева в финале весовой категории до 50 килограммов одержала досрочную победу над Шрией Сатам из Индии.
Еще один боец MMA Санжар Картай завоевал золото в весе до 65 килограммов.
Золото стране принесла и представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Анель Ташбай.
Ташбай стала победительницей индивидуальной гонки с раздельным стартом. Спортсменка преодолела дистанцию за 17.06.05", - сообщили в НОК.
Также первое место на Азиаде заняла таеквондистка Айым Серикбаева.
Таким образом, в активе сборной Казахстана уже семь золотых медалей.
