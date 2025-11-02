01.11.2025, 16:43 7301
Какое место заняла сборная Казахстана на юношеских Азиатских играх в Манаме
Фото: НОК
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстан завершила выступление на третьих юношеских Азиатских играх, которые проходили с 22 по 31 октября в Манаме (Бахрейн) Казахстанские спортсмены завоевали 93 медали, сообщает НОК РК.
По итогам соревнований наша команда заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав 93 медали. В активе наших спортсменов 24 золотых, 29 серебряных и 40 бронзовых наград", - отметили в НОК.
Первым стал Китай со 147 медалями (63 золота, 49 серебра и 35 бронз). Узбекистан расположился на второй строчке, завоевав 81 награду (37 золота, 16 серебра, 28 бронз).
Казахстанские спортсмены выступили в более чем двадцати видах спорта. При этом отметились не только призовыми местами, но и рекордами.
Тяжелоатлет Алихан Аскербай обновил сразу несколько высших достижений. В "рывке" и "толчке" он установил юношеские рекорды мира, Азии и юношеской Азиады.
Легкоатлет Максим Сажнев, пловец Александр Румынский и штангист Нуржан Жумабай побили рекорды ЮАИ.
Больше всего золотых наград (пять) казахстанцы завоевали в боксе. Дзюдоисты принесли стране четыре золота, а штангисты - три.
Сборная Казахстана побила рекорд по количеству завоеванных наград. На юношеской Азиаде-2009 в Сингапуре у страны было 14 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовых наград (восьмое место в медальном зачете).
На ЮАИ-2013 в Нанкине (Китай) наши атлеты взяли 13 медалей: одно золото, четыре серебра и восемь бронз (13-е место).
29.10.2025, 17:37 22621
Токаев посетил открытый Кубок президента по настольному теннису
Фото: Акорда
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил открытый Кубок президента по настольному теннису, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, Касым-Жомарт Токаев посетил шоу-матч с участием мировых звезд настольного тенниса - одно из главных событий Кубка президента.
Также глава государства провел беседу со звездами и легендами мирового настольного тенниса, в числе которых были чемпион Олимпийских игр Сюй Синь, чемпион мира и призер Олимпийских игр Шлагер Вернер, чемпионы мира Фан Бо и Чу Се Хёк.
Турнир, проводимый впервые, собрал более 300 участников из 14 стран мира, включая игроков из топ-100 мирового рейтинга ITTF и сильнейших спортсменов Казахстана", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году Токаев посетил финал чемпионата Азии по настольному теннису.
26.10.2025, 19:26 42611
Казахстан завоевал семь золотых медалей на юношеской Азиаде в Бахрейне
Фото: НОК
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по велоспорту на шоссе принесла стране первую золотую медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
Весомый вклад в этот успех внес Данил Третьяков, которому предстоит еще дважды выйти на старт в рамках ЮАИ", - говорится в сообщении.
По словам спортсмена, это первый выезд на международный старт. И золото стало первым успехом подобного уровня.
Дальше предстоит индивидуальная гонка 27 октября.
29-го числа состоится групповая гонка на 100 километров. Тоже будем бороться за награды", - сообщил Третьяков.
Золото Казахстану принесли также представитель команды Казахстана по таеквондо Евгений Васенкин, представительница команды Казахстана по муай-тай Альбина Жуминова, и представительница сборной Казахстана по ММА Амелина Бакиева.
Васенкин стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов. В финальном поединке он уверенно выиграл у Асадбека Самандарова (Узбекистан) - 2:0.
Жуминова одержала уверенную победу в весовой категории до 51 килограмма (16-17 лет), выиграв у Срейпен Ом (Камбоджа) - 30:27.
Бакиева в финале весовой категории до 50 килограммов одержала досрочную победу над Шрией Сатам из Индии.
Еще один боец MMA Санжар Картай завоевал золото в весе до 65 килограммов.
Золото стране принесла и представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Анель Ташбай.
Ташбай стала победительницей индивидуальной гонки с раздельным стартом. Спортсменка преодолела дистанцию за 17.06.05", - сообщили в НОК.
Также первое место на Азиаде заняла таеквондистка Айым Серикбаева.
Таким образом, в активе сборной Казахстана уже семь золотых медалей.
25.10.2025, 19:55 50131
Историческая медаль: казахстанка стала бронзовым призером ЧМ по таеквондо в Китае
Нодира Ахмедова принесла Казахстану первую за 18 лет женскую медаль чемпионата мира по таеквондо
Пекин. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка Нодира Ахмедова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по таеквондо, проходящего в китайском городе Уси, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Выступая в весовой категории до 49 килограммов, Нодира завершила турнир на стадии полуфинала, обеспечив себе место в тройке сильнейших. В полуфинальном поединке она уступила спортсменке из Китайского Тайбэя Ю Юн Лю", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, эта награда стала крупнейшим достижением Нодиры Ахмедовой на международной арене и принесла Казахстану первую за 18 лет женскую медаль чемпионата мира по таеквондо.
Предыдущее достижение среди женщин датируется 2007 годом, когда казахстанская спортсменка завоевала бронзу на мировом первенстве в Пекине", - добавили в пресс-службе.
Ранее казахстанец стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в ОАЭ.
25.10.2025, 11:30 52411
Казахстанская спортсменка завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира по женской борьбе
Фото: olympic.kz
Белград. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка Шугыла Омирбек завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира по женской борьбе в Сербии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсменка дошла до финального раунда в весовой категории до 55 килограммов. В схватке за золотую медаль мирового первенства Омирбек противостояла Туба Демир из Турции. Противостояние завершилось победой казахстанки со счетом 12:8", - говорится в сообщении.
Шугылу Омирбек поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
Это историческое достижение. Казахстан впервые завоевал золотую медаль на международном турнире такого высокого уровня. Отрадно, что наша молодежь благодаря своему упорству и трудолюбию показывает хорошие результаты в разных сферах. Желаю Шугыле успехов!" - заявил он.
Ранее Казахстанская теннисистка стала победительницей турнира серии WTA 500 в Китае.
22.10.2025, 19:28 65731
Казахстан впервые примет чемпионат мира по таеквондо
Фото: МТС РК
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан официально выбран страной - хозяйкой чемпионата мира по таеквондо (WT) 2027 года, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.
Решение об этом было принято 22 октября в китайском городе Уси на заседании Всемирной федерации таеквондо (World Taekwondo) в рамках текущего мирового первенства.
Напомним, в мае 2025 года казахстанец Аятжан Амирханов стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в Объединенных Арабских Эмиратах.
19.10.2025, 19:58 83576
Казахстанская теннисистка стала победительницей турнира серии WTA 500 в Китае
Фото: olympic.kz
Пекин. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина стала победительницей турнира серии WTA 500 в Китае, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
В финале казахстанке противостояла Екатерина Александрова. Решающий матч продлился три сета. Первый остался за соперницей. Однако затем Рыбакина уверенно забрала два последующих. Итоговый счет составил 3:6, 6:0, 6:2", - говорится в сообщении.
Ранее Рыбакина обыграла первую ракетку мира - белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинциннати.
19.10.2025, 11:01 87381
Победителем турнира "Қазақстан Барысы - 2025" стал Марат Байкамуров
Фото: instagram/ulttyqatsport.kz
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане победителем турнира по қазақ күресі "Қазақстан Барысы - 2025" стал Марат Байкамуров, сообщает Центр национальных и конных видов спорта.
Серебряную медаль завоевал Ерасыл Қажыбаев, а бронзовым призером стал Нурдәулет Жарылгапов.
Также победителя турнира "Қазақстан Барысы - 2025" поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
Поздравляю Марата Байкамурова с убедительной победой на турнире "Қазақстан Барысы-2025"! Он показал высокий уровень спортивного мастерства и порадовал болельщиков. Государство и в дальнейшем будет поддерживать развитие қазақ күресі", - говорится в сообщении.
Ранее казахстанская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду.
11.10.2025, 10:00 125381
Казахстан разгромил Лихтенштейн в отборочном турнире ЧМ-2026 по футболу
Фото: Sports.kz
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана обыграла команду Лихтенштейна со счетом 4:0 в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает Sports.kz.
Встреча прошла на стадионе "Астана Арена", обслуживала ее судейская бригада во главе с Павелом Рачковски из Польши.
Стартовые составы выглядели следующим образом:
Казахстан: Сейсен, Каиров, Касым, Алип, Вороговский, Зайнутдинов, Куат, Самородов, Оразов, Кенжебек, Чесноков;
Лихтенштейн: Бюхель, Хофер, Шлегель, Геппель, Нотаро, Зеле, Хаслер, Киндле, Люхингер, Цюнд.
Первый гол хозяева смогли забить только на 26-й минуте после дальнего удара Галымжана Кенжебека под перекладину, а через две он ассистировал поразившему пустые ворота Бактиеру Зайнутдинову. Перед перерывом гости могли отыграть один мяч, однако Алибек Касым вынес мяч с ленточки. Вторая половина стартовала с атак казахстанцев, который привел к еще одному голу Галымжана Кенжебека, итог подвел Касым - 4:0.
Благодаря этой победе сборная Казахстана набрала шесть очков. Первая победа Казахстана в отборе на ЧМ-2026 также была добыта в матче с Лихтенштейном: выездная игра в марте завершилась победой казахстанских футболистов со счетом 2:0.
13 октября Казахстан на выезде встретится с Северной Македонией.
Напомним, 30 сентября алматинский "Кайрат" дома проиграл мадридскому "Реалу" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 5:0.
