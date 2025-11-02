01.11.2025, 16:43 7301

Какое место заняла сборная Казахстана на юношеских Азиатских играх в Манаме

Казахстанская команда заняла третье место
Какое место заняла сборная Казахстана на юношеских Азиатских играх в Манаме
Фото: НОК
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстан завершила выступление на третьих юношеских Азиатских играх, которые проходили с 22 по 31 октября в Манаме (Бахрейн) Казахстанские спортсмены завоевали 93 медали, сообщает НОК РК.

По итогам соревнований наша команда заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав 93 медали. В активе наших спортсменов 24 золотых, 29 серебряных и 40 бронзовых наград", - отметили в НОК.


Первым стал Китай со 147 медалями (63 золота, 49 серебра и 35 бронз). Узбекистан расположился на второй строчке, завоевав 81 награду (37 золота, 16 серебра, 28 бронз).

Казахстанские спортсмены выступили в более чем двадцати видах спорта. При этом отметились не только призовыми местами, но и рекордами.

Тяжелоатлет Алихан Аскербай обновил сразу несколько высших достижений. В "рывке" и "толчке" он установил юношеские рекорды мира, Азии и юношеской Азиады.

Легкоатлет Максим Сажнев, пловец Александр Румынский и штангист Нуржан Жумабай побили рекорды ЮАИ.

Больше всего золотых наград (пять) казахстанцы завоевали в боксе. Дзюдоисты принесли стране четыре золота, а штангисты - три.

Сборная Казахстана побила рекорд по количеству завоеванных наград. На юношеской Азиаде-2009 в Сингапуре у страны было 14 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовых наград (восьмое место в медальном зачете).

На ЮАИ-2013 в Нанкине (Китай) наши атлеты взяли 13 медалей: одно золото, четыре серебра и восемь бронз (13-е место).
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:АзиадаСпорт

новости по теме

29.10.2025, 17:37 22621

Токаев посетил открытый Кубок президента по настольному теннису

Глава государства провел беседу со звездами и легендами мирового настольного тенниса
Токаев посетил открытый Кубок президента по настольному теннису
Фото: Акорда
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил открытый Кубок президента по настольному теннису, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Касым-Жомарт Токаев посетил шоу-матч с участием мировых звезд настольного тенниса - одно из главных событий Кубка президента.

Также глава государства провел беседу со звездами и легендами мирового настольного тенниса, в числе которых были чемпион Олимпийских игр Сюй Синь, чемпион мира и призер Олимпийских игр Шлагер Вернер, чемпионы мира Фан Бо и Чу Се Хёк.

Турнир, проводимый впервые, собрал более 300 участников из 14 стран мира, включая игроков из топ-100 мирового рейтинга ITTF и сильнейших спортсменов Казахстана", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в прошлом году Токаев посетил финал чемпионата Азии по настольному теннису.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевТеннисМатчВизит
26.10.2025, 19:26 42611

Казахстан завоевал семь золотых медалей на юношеской Азиаде в Бахрейне  

Казахстан завоевал семь золотых медалей на юношеской Азиаде в Бахрейне
Фото: НОК
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по велоспорту на шоссе принесла стране первую золотую медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), сообщает Национальный олимпийский комитет РК.

Весомый вклад в этот успех внес Данил Третьяков, которому предстоит еще дважды выйти на старт в рамках ЮАИ", - говорится в сообщении.


По словам спортсмена, это первый выезд на международный старт. И золото стало первым успехом подобного уровня.

Дальше предстоит индивидуальная гонка 27 октября.

29-го числа состоится групповая гонка на 100 километров. Тоже будем бороться за награды", - сообщил Третьяков.


Золото Казахстану принесли также представитель команды Казахстана по таеквондо Евгений Васенкин, представительница команды Казахстана по муай-тай Альбина Жуминова, и представительница сборной Казахстана по ММА Амелина Бакиева.

Васенкин стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов. В финальном поединке он уверенно выиграл у Асадбека Самандарова (Узбекистан) - 2:0.

НОК

Жуминова одержала уверенную победу в весовой категории до 51 килограмма (16-17 лет), выиграв у Срейпен Ом (Камбоджа) - 30:27.

НОК

Бакиева в финале весовой категории до 50 килограммов одержала досрочную победу над Шрией Сатам из Индии.

НОК

Еще один боец MMA Санжар Картай завоевал золото в весе до 65 килограммов.

НОК

Золото стране принесла и представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Анель Ташбай.

Ташбай стала победительницей индивидуальной гонки с раздельным стартом. Спортсменка преодолела дистанцию за 17.06.05", - сообщили в НОК.


НОК

Также первое место на Азиаде заняла таеквондистка Айым Серикбаева.

НОК

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже семь золотых медалей.
 
25.10.2025, 19:55 50131

Историческая медаль: казахстанка стала бронзовым призером ЧМ по таеквондо в Китае

Нодира Ахмедова принесла Казахстану первую за 18 лет женскую медаль чемпионата мира по таеквондо
Пекин. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка Нодира Ахмедова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по таеквондо, проходящего в китайском городе Уси, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Выступая в весовой категории до 49 килограммов, Нодира завершила турнир на стадии полуфинала, обеспечив себе место в тройке сильнейших. В полуфинальном поединке она уступила спортсменке из Китайского Тайбэя Ю Юн Лю", - говорится в сообщении.


Как отметили в министерстве, эта награда стала крупнейшим достижением Нодиры Ахмедовой на международной арене и принесла Казахстану первую за 18 лет женскую медаль чемпионата мира по таеквондо.

Предыдущее достижение среди женщин датируется 2007 годом, когда казахстанская спортсменка завоевала бронзу на мировом первенстве в Пекине", - добавили в пресс-службе.


Ранее казахстанец стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в ОАЭ.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РКЧМмедальТаеквондо
25.10.2025, 11:30 52411

Казахстанская спортсменка завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира по женской борьбе

Казахстан впервые завоевал золотую медаль на международном турнире такого высокого уровня, отметил Токаев
Казахстанская спортсменка завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира по женской борьбе
Фото: olympic.kz
Белград. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка Шугыла Омирбек завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира по женской борьбе в Сербии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Спортсменка дошла до финального раунда в весовой категории до 55 килограммов. В схватке за золотую медаль мирового первенства Омирбек противостояла Туба Демир из Турции. Противостояние завершилось победой казахстанки со счетом 12:8", - говорится в сообщении.


Шугылу Омирбек поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.

Это историческое достижение. Казахстан впервые завоевал золотую медаль на международном турнире такого высокого уровня. Отрадно, что наша молодежь благодаря своему упорству и трудолюбию показывает хорошие результаты в разных сферах. Желаю Шугыле успехов!" - заявил он.


Ранее Казахстанская теннисистка стала победительницей турнира серии WTA 500 в Китае.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:БорьбаПобедаРК
22.10.2025, 19:28 65731

Казахстан впервые примет чемпионат мира по таеквондо

Соревнования пройдут в 2027 году
Казахстан впервые примет чемпионат мира по таеквондо
Фото: МТС РК
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан официально выбран страной - хозяйкой чемпионата мира по таеквондо (WT) 2027 года, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.

Решение об этом было принято 22 октября в китайском городе Уси на заседании Всемирной федерации таеквондо (World Taekwondo) в рамках текущего мирового первенства.

Напомним, в мае 2025 года казахстанец Аятжан Амирханов стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в Объединенных Арабских Эмиратах.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЧМКазахстанТаеквондо
19.10.2025, 19:58 83576

Казахстанская теннисистка стала победительницей турнира серии WTA 500 в Китае

Казахстанская теннисистка стала победительницей турнира серии WTA 500 в Китае
Фото: olympic.kz
Пекин. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина стала победительницей турнира серии WTA 500 в Китае, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.

В финале казахстанке противостояла Екатерина Александрова. Решающий матч продлился три сета. Первый остался за соперницей. Однако затем Рыбакина уверенно забрала два последующих. Итоговый счет составил 3:6, 6:0, 6:2", - говорится в сообщении.


Ранее Рыбакина обыграла первую ракетку мира - белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинциннати.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РКТеннисПобеда
19.10.2025, 11:01 87381

Победителем турнира "Қазақстан Барысы - 2025" стал Марат Байкамуров  

Спортсмена поздравил президент Казахстана
Победителем турнира "Қазақстан Барысы - 2025" стал Марат Байкамуров
Фото: instagram/ulttyqatsport.kz
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане победителем турнира по қазақ күресі "Қазақстан Барысы - 2025" стал Марат Байкамуров, сообщает Центр национальных и конных видов спорта.

Серебряную медаль завоевал Ерасыл Қажыбаев, а бронзовым призером стал Нурдәулет Жарылгапов.


Также победителя турнира "Қазақстан Барысы - 2025" поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.

Поздравляю Марата Байкамурова с убедительной победой на турнире "Қазақстан Барысы-2025"! Он показал высокий уровень спортивного мастерства и порадовал болельщиков. Государство и в дальнейшем будет поддерживать развитие қазақ күресі", - говорится в сообщении.


Ранее казахстанская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:БорьбаПобедаРК
11.10.2025, 10:00 125381

Казахстан разгромил Лихтенштейн в отборочном турнире ЧМ-2026 по футболу   

Счет 4:0 в пользу сборной Казахстана
Казахстан разгромил Лихтенштейн в отборочном турнире ЧМ-2026 по футболу
Фото: Sports.kz
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана обыграла команду Лихтенштейна со счетом 4:0 в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает Sports.kz.

Встреча прошла на стадионе "Астана Арена", обслуживала ее судейская бригада во главе с Павелом Рачковски из Польши.

Стартовые составы выглядели следующим образом:
Казахстан: Сейсен, Каиров, Касым, Алип, Вороговский, Зайнутдинов, Куат, Самородов, Оразов, Кенжебек, Чесноков;
Лихтенштейн: Бюхель, Хофер, Шлегель, Геппель, Нотаро, Зеле, Хаслер, Киндле, Люхингер, Цюнд.


Первый гол хозяева смогли забить только на 26-й минуте после дальнего удара Галымжана Кенжебека под перекладину, а через две он ассистировал поразившему пустые ворота Бактиеру Зайнутдинову. Перед перерывом гости могли отыграть один мяч, однако Алибек Касым вынес мяч с ленточки. Вторая половина стартовала с атак казахстанцев, который привел к еще одному голу Галымжана Кенжебека, итог подвел Касым - 4:0.

Благодаря этой победе сборная Казахстана набрала шесть очков. Первая победа Казахстана в отборе на ЧМ-2026 также была добыта в матче с Лихтенштейном: выездная игра в марте завершилась победой казахстанских футболистов со счетом 2:0.

13 октября Казахстан на выезде встретится с Северной Македонией.

Напомним, 30 сентября алматинский "Кайрат" дома проиграл мадридскому "Реалу" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 5:0.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПобедаФутболЧММатч

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?

      Архив опросов